Джонсон поздравил украинцев с Днем Независимости: Никакая сила не сможет преодолеть патриотизм 44 миллионов украинцев. ВИДЕО
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Украину с Днем Независимости и заявил, что никогда не сомневался в ее победе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в сентябре должен покинуть свой пост, записал видеообращение с поздравлениями ко Дню Независимости Украины. Он опубликовал ролик на своей странице в Twitter.
"Я рад поздравить вас с 31-летием Акта о провозглашении независимости Украины и вспомнить тот удивительный день 1991 года, когда украинцы праздновали на улицах возрождение своей страны как суверенного государства. К сожалению, сегодня независимость Украины снова находится под угрозой, и ее народ бьется сталью и мужеством, чтобы защитить свои дома и семьи и сохранить свое право решать свою судьбу в своей стране. Я ни на секунду не сомневался, что Украина выиграет эту борьбу, потому что ни одна сила на земле не может победить патриотизм 44 млн украинцев", – заявил он.
Джонсон отметил, что сколько бы времени это ни заняло, Великобритания будет стоять на стороне Украины и будет оказывать всяческую военную, экономическую и гуманитарную поддержку.
Также он напомнил, что Соединенное Королевство передало Украине около 7000 противотанковых ракет и приютило 100 тысяч украинцев.
"Однажды Украина пройдет через это испытание и добьется победы. И когда этот момент наступит, мы в Великобритании будем еще больше гордиться тем, что дружим с Украиной. Слава Украине!" – заявил глава британского правительства.
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Бережи Вас Боже та ваших рідних.
най Божа ласка і Вас і Ваших найрідніших не мине...
Великий друг українського народу. От кому б я пам'ятник при життю поставила в Україні, так це Борису Джонсону.
Миру і процвітання Казахстану!
А подарунок від Воллоса із воєнної підготовки врятував і врятує не одне життя.
Так щас прямо по Еспресо показують, що Борис Джонсонюк в Києві, проводить рандеву з Зе.