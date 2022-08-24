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Джонсон поздравил украинцев с Днем Независимости: Никакая сила не сможет преодолеть патриотизм 44 миллионов украинцев. ВИДЕО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Украину с Днем Независимости и заявил, что никогда не сомневался в ее победе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в сентябре должен покинуть свой пост, записал видеообращение с поздравлениями ко Дню Независимости Украины. Он опубликовал ролик на своей странице в Twitter.

"Я рад поздравить вас с 31-летием Акта о провозглашении независимости Украины и вспомнить тот удивительный день 1991 года, когда украинцы праздновали на улицах возрождение своей страны как суверенного государства. К сожалению, сегодня независимость Украины снова находится под угрозой, и ее народ бьется сталью и мужеством, чтобы защитить свои дома и семьи и сохранить свое право решать свою судьбу в своей стране. Я ни на секунду не сомневался, что Украина выиграет эту борьбу, потому что ни одна сила на земле не может победить патриотизм 44 млн украинцев", – заявил он.

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Джонсон отметил, что сколько бы времени это ни заняло, Великобритания будет стоять на стороне Украины и будет оказывать всяческую военную, экономическую и гуманитарную поддержку.

Также он напомнил, что Соединенное Королевство передало Украине около 7000 противотанковых ракет и приютило 100 тысяч украинцев.

"Однажды Украина пройдет через это испытание и добьется победы. И когда этот момент наступит, мы в Великобритании будем еще больше гордиться тем, что дружим с Украиной. Слава Украине!" – заявил глава британского правительства.

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Великобритания (4951) День Независимости (1196) поздравление (1057) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+34
Респект Борису, побільше б нам таких друзів.
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24.08.2022 14:35
+32
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24.08.2022 14:41
+29
Дякуємо!
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24.08.2022 14:35
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Дякуємо!
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24.08.2022 14:35 Ответить
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24.08.2022 14:57 Ответить
Респект Борису, побільше б нам таких друзів.
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24.08.2022 14:35 Ответить
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24.08.2022 14:37 Ответить
Навзаєм, друже!

Бережи Вас Боже та ваших рідних.
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24.08.2022 14:41 Ответить
дякую... дуже дякую...
най Божа ласка і Вас і Ваших найрідніших не мине...
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24.08.2022 14:49 Ответить
💙💛🇺🇦
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24.08.2022 15:14 Ответить
Дай Боже тобі щастя,Борисе. А ми як пишаємось,що такий друг є в нас. Будь мені здоровий,Джонсоне.💙💛
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24.08.2022 14:38 Ответить
Джонсона генсеком НАТО.👍
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24.08.2022 14:38 Ответить
Такі справи треба робити тихенько, щоб кацапи не застосовували свою 5 колонну
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24.08.2022 14:42 Ответить
Він ним обов'язково стане. Про це вже були розмови.
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24.08.2022 14:44 Ответить
Подяка Борису за усе, що він для нас зробив та ще зробить.

Великий друг українського народу. От кому б я пам'ятник при життю поставила в Україні, так це Борису Джонсону.
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24.08.2022 14:40 Ответить
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24.08.2022 14:41 Ответить
Велика подяка Борису Джонсону,справжньому другу України!💙💛
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24.08.2022 14:41 Ответить
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24.08.2022 14:43 Ответить
Нас 75 мильонів
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24.08.2022 14:49 Ответить
Спасибо Борис. В том что сегодня мы празднуем День Независимости на 90% благодаря твоей помощи.
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24.08.2022 14:51 Ответить
Спасибо!!! В то время когда почти все мировые лидеры давали нам *три дня* ты дал нам военную и моральную помощь. Благодаря которой мы и выстояли. А так же спасибо что надавал пинков и растормошил Европу и США чтобы они вместо озабоченностей начали нам реально помогать.
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24.08.2022 14:53 Ответить
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ НЕЗАВИСИМОСТИ! ЖЕЛАЮ ПОБЕДЫ И ПРОЦВЕТАНИЯ! СЛАВА УКРАИНЕ! 🇺🇦🇰🇿🇺🇦🇰🇿🇺🇦🇰🇿
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24.08.2022 14:56 Ответить
Дякуємо, друже. Героям слава !!!
Миру і процвітання Казахстану!
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24.08.2022 15:10 Ответить
Дякуємо, Сер!
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24.08.2022 15:08 Ответить
Велика подяка Борису Джонсону. Слава Украiнi!
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24.08.2022 15:26 Ответить
Дивно, що на Цензорі не зрозуміли, що вітання керівників Заходу, треба виділяти, як не рядові новини - без підтримки Заходу та найближчих сусідів Україна б не могла зустріти цей День Незалежності. Хто хто, а Британія в особі Джонсона та Трасс зробила всі ключові кроки підтримки !першою!

А подарунок від Воллоса із воєнної підготовки врятував і врятує не одне життя.
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24.08.2022 15:51 Ответить
Боріс давай до нас президентом. Українському народу дуже потрібні ваш позитив і рішуцість.
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24.08.2022 16:25 Ответить
Відеозвернення?

Так щас прямо по Еспресо показують, що Борис Джонсонюк в Києві, проводить рандеву з Зе.
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24.08.2022 16:52 Ответить
 
 