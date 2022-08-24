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Заседание Совбеза ООН, посвященное последствиям российского вторжения в Украину. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

24 августа Совет безопасности ООН проводит заседание, посвященное широкому спектру вопросов, связанных с последствиями полномасштабной российской войны против Украины

Событие транслирует телеканал "Еспресо".

Инициаторами заседания Совбеза ООН выступили США и европейские страны, взаимодействующие с украинской делегацией в ООН.

По инициативе Украины рассмотрение этого вопроса проходит в День Независимости, а также в связи с полугодием полномасштабного российского вторжения.

Автор: 

Совбез ООН (1106)


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Топ комментарии
+10
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24.08.2022 17:50
+4
Бла-бла,ля-ля и круглая земля.
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24.08.2022 17:50
+3
що там, вето знову і по кабакам ?
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24.08.2022 17:44
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що там, вето знову і по кабакам ?
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24.08.2022 17:44 Ответить
За все хороше, проти усього поганого і от тільки тоді вето і по кабаках
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24.08.2022 18:06 Ответить
Бла-бла,ля-ля и круглая земля.
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24.08.2022 17:50 Ответить
--Гагарін...ну что там потомки,как будущее?,наверное летаєтє на другие планєти..
---как плоская?
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24.08.2022 18:48 Ответить
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24.08.2022 17:50 Ответить
ni !!! kacapi sami budut platiti za vse a kamchatku mozhno JP podkinuti kolj netreba
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24.08.2022 17:56 Ответить
Ніяк не можу вторпати. РФія це федерація чи монархічна імперія. бо герб РФ це герб царської РОСІЇ ЧАСІВ Романових
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24.08.2022 17:57 Ответить
що тут незрозумілого? паРаша - це *********, а всі її атрибути у когось вкрадені.
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24.08.2022 18:02 Ответить
оон озабочєнность..
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24.08.2022 18:45 Ответить
Этот оон до сих боится использовать термин "война". Вместо этого они где-то откопали слово "вторжение "...
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24.08.2022 19:33 Ответить
китай ещё то говнишко
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24.08.2022 19:38 Ответить
пі3gьож пустопорожній
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24.08.2022 23:47 Ответить
 
 