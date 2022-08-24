Заседание Совбеза ООН, посвященное последствиям российского вторжения в Украину. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
24 августа Совет безопасности ООН проводит заседание, посвященное широкому спектру вопросов, связанных с последствиями полномасштабной российской войны против Украины
Событие транслирует телеканал "Еспресо".
Инициаторами заседания Совбеза ООН выступили США и европейские страны, взаимодействующие с украинской делегацией в ООН.
По инициативе Украины рассмотрение этого вопроса проходит в День Независимости, а также в связи с полугодием полномасштабного российского вторжения.
Топ комментарии
+10 Шимус
показать весь комментарий24.08.2022 17:50
+4 Baraban
показать весь комментарий24.08.2022 17:50
+3 botoks
показать весь комментарий24.08.2022 17:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
---как плоская?