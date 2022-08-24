Заседание Совбеза ООН, посвященное последствиям российского вторжения в Украину. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

24 августа Совет безопасности ООН проводит заседание, посвященное широкому спектру вопросов, связанных с последствиями полномасштабной российской войны против Украины

Событие транслирует телеканал "Еспресо".

Инициаторами заседания Совбеза ООН выступили США и европейские страны, взаимодействующие с украинской делегацией в ООН.

По инициативе Украины рассмотрение этого вопроса проходит в День Независимости, а также в связи с полугодием полномасштабного российского вторжения.