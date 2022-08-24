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Патриарх Варфоломей обратился к украинцам в День Независимости: "Зло никогда не победит добро, тьма никогда не победит свет". ВИДЕО

Вселенский Патриарх Варфоломей обратился к украинцам по случаю Дня Независимости Украины.

Выступление опубликовало Министерство иностранных дел Украины в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Из центра православия Фанару обращаемся к вам в этот особый день - 24 августа 2022 года, в 31-ю годовщину провозглашения Независимости Украины. Сердечно поздравляем вас и выражаем нашу родительскую любовь в это тяжелое время, когда вы защищаете свою Родину от чужеземных захватчиков. Пусть всемилостивый Господь укрепит всех вас перенести эти многочисленные беды и нести этот тяжкий крест. Зло никогда не победит добро, тьма никогда не победит свет", - сказал Варфоломей.

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Варфоломей (240) День Независимости (1196)


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Топ комментарии
+27
Спасибо Патриарх потому что папа хренов пургу как письков несёт.
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24.08.2022 19:26
+21
с Богом до перемоги!
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24.08.2022 19:27
+18
гідне вітання на відміну від папи римського а точніше папи путінського
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24.08.2022 19:29
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Спасибо Патриарх потому что папа хренов пургу как письков несёт.
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24.08.2022 19:26 Ответить
с Богом до перемоги!
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24.08.2022 19:27 Ответить
гідне вітання на відміну від папи римського а точніше папи путінського
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24.08.2022 19:29 Ответить
Так это наш патриарх)
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24.08.2022 19:35 Ответить
Важко розбиратися в релігійних сварках і розбіжностях тисячолітньої давнини...Так ось,все повторюється.Католик-про невинну жертву війни Дугіну,яка і рожала цю війну,а православний-про добро і зло,про світло і темряву.І не треба бути дуже розумним,а просто не бути дурнем,щоб вірно зробити свій вибір...
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24.08.2022 20:37 Ответить
Плешивий вождь каабаєв держе вкрадені в кацапів баблосики в Ватикані.
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25.08.2022 06:58 Ответить
Розбуди краще Бога
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24.08.2022 19:39 Ответить
Бог у кожному з нас, то ж будити Його доведеться самостійно...
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24.08.2022 19:48 Ответить
Дякуємо, Отче.
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24.08.2022 19:39 Ответить
дякуємо, Ваша Всесвятість...
моліться за Україну, разом з нами...
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24.08.2022 19:41 Ответить
Дякуємо,Святий Отче.Все буде Україна.
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24.08.2022 19:43 Ответить
Щиро дякуємо, Отче !
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24.08.2022 19:56 Ответить
Отче?І не називайте нікого отцем на землі, бо один вам Отець, що на небі. І не звіться наставниками, бо один вам Наставник, Христос… Хто бо підноситься, буде понижений, хто ж понижується, той піднесеться (Мв. 23.8,10,12).
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24.08.2022 20:13 Ответить
Отець духовний

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Pater - «отец»,

В первые века https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE христианства название папа (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. πάππας, páppas - отец) применялось ко всем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF епископам , а первоначально - ко всем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA священникам , пользовавшимся правом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 благословения . Имеются свидетельства того, что в https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA VI веке некоторые епископы ещё назывались папам

православний Хамас гуляєт мімо...
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24.08.2022 20:25 Ответить
ми віромо в Бога та ЗСУ !
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24.08.2022 20:16 Ответить
То відлучіть гундяєвський паханат та придайте анафемі! Пукани порве на мордарі!
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24.08.2022 19:56 Ответить
З нами Бог! Україна переможе!
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24.08.2022 21:57 Ответить
Это конечно красивые слова, паРашка - кровавая ЫМПЕРИЯ БЕЗДАРЕЙ И НИКЧЕМНЫХ РАБОВ, именно по этой причине обречена на развал и деградацию.
У Украины и мира есть все шансы добить этого монсра-динозавра (из допотопного прошлого), главное методично без жалости и сострадания к рабам ымперии идти до конца!
Москва должна быть разрушена, ее существование - является причиной ымперских захватнических войн, ибо себя метрополия прокормить не в состоянии и обеспечить нынешний уровень жизни без выжиманиях все соков и ресурсов провинций не сможет никогда!
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24.08.2022 22:28 Ответить
Всё очень правильно сказано про варварскую Моцкву:

орки везде приносили тупую тиранию, невежество, грязь, пьянство и разврат.

Достаточно сравнить жителей Чукотки, попавшей под господство орков, и жителей американской Аляски:

советско-российские чукчи выглядят, как вымирающие дегенераты:

массовый алкоголизм, у всех гнилые зубы, убогая отсталость и нищета, посёлки из каких-то концлагерных бараков без канализации и без водопровода. 90 % мужчин не доживают даже до 50 лет, погибая от алкоголизма и плохого питания.

А такие же чукчи, живущие всего лишь в 80 км от России, в американском штате Аляска, проживают в шикарных огромных домах пятизвёздочного уровня, прекрасно выглядят, все ухоженные, чисто одетые, у всех превосходные зубы, их дети учатся на адвокатов, финансистов и нейрохирургов в университетах высшего мирового уровня.
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25.08.2022 05:52 Ответить
Хренів папа і Патріарх Варфоломій - відчуйте різницю!
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25.08.2022 00:03 Ответить
Бога немає.
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25.08.2022 00:50 Ответить
для тебе. Але диявол є - для всіх. Чи війна і вбивства просто так? так якраз війна і вбивства через тих, що вважають, що бога немає. Що можна творити що хочеш, якщо є сила.
Але, як ми вже бачимо, Творець на нашій стороні як на стороні правди, на стороні добра. І нашими руками з допомогою наших союзників він знищує зло. Про що і говорить Патріарх.
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25.08.2022 04:32 Ответить
Римський папєнька, забувши десятки тисяч загинувших, мільйони горьованих українців - нічтоже сумняшеся пожалів доцю дугіна...
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25.08.2022 01:00 Ответить
Моя особиста думка - церква і Бог не має нічого спільного..
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25.08.2022 01:03 Ответить
церква це люди, спільнота віруючих.
І звісно люди приносять туди свої вади
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25.08.2022 08:39 Ответить
Куди Папі до Варфоломія...
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25.08.2022 08:37 Ответить
Какой наивный. Сколько раз зло побеждало уже в 21-м веке. Телевизор называл это добром и все в мире верили.
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25.08.2022 09:39 Ответить
https://www.5.ua/svit/u-sviti-ide-tretia-svitova-tse-ne-prosto-ahresiia-rosii-proty-ukrainy-poroshenko-285844.html П'ятий президент України Петро Порошенко в інтерв'ю з Ларисою Губіною на "5 каналі" сказав, що у світі йде Третя світова війна, це не просто агресія росії проти України .

"І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли ви питаєте, що Рада безпеки буде розглядати питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова, це не просто агресія росії проти України", - зауважив лідер партії "ЄС".
"В умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою, в умовах, коли Запорізька станція, яка більша від десяти Чорнобилів, захоплена (ред. - рашистами). В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням ************* зброї, бо я хочу наголосити, що в нас після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані і в Африці, в Лівії - у ніякі порівняння в ці 8,5 років, коли ************ зброя однієї із "найбільших", як казали, армій світу використовується проти вільної, незалежної держави", - сказав Порошенко.
"Отже, ми не піддамося на ядерний шантаж росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. А хочу сказати, що вона відріже весь південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, що вона припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки росії кінцево довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. російська енергетика - це є елементи російської агресії, російської зброї", - наголосив п'ятий президент.
"І це точно не дасть жодній країні світу втомитися від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні, це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам спасти вас. Ви не допомагаєте Україні, ви інвестуєте зброю у власну безпеку. І поки ви цього не зрозумієте, нічого не буде", - підсумував Порошенко.

https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Дивіться повний випуск програми:
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25.08.2022 12:25 Ответить
 
 