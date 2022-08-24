Патриарх Варфоломей обратился к украинцам в День Независимости: "Зло никогда не победит добро, тьма никогда не победит свет". ВИДЕО

Вселенский Патриарх Варфоломей обратился к украинцам по случаю Дня Независимости Украины.

Выступление опубликовало Министерство иностранных дел Украины в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Из центра православия Фанару обращаемся к вам в этот особый день - 24 августа 2022 года, в 31-ю годовщину провозглашения Независимости Украины. Сердечно поздравляем вас и выражаем нашу родительскую любовь в это тяжелое время, когда вы защищаете свою Родину от чужеземных захватчиков. Пусть всемилостивый Господь укрепит всех вас перенести эти многочисленные беды и нести этот тяжкий крест. Зло никогда не победит добро, тьма никогда не победит свет", - сказал Варфоломей.

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