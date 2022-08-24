Трасс: В должности премьера Британии буду готова применить ядерное оружие. ВИДЕО
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания на пост главы британского правительства будет готова применить ядерное оружие, даже если это будет означать "глобальное уничтожение".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yahoo News.
Отвечая в среду вечером на вопрос ведущего о возможности применения ядерного оружия во время прений, организованных Times Radio, Трасс без эмоций ответила: "Я считаю, что это важная обязанность премьер-министра, и я готова это сделать" .
На уточняющий вопрос, как такое решение заставит Трасс чувствовать себя, она сказала: "Я готова это сделать", вызвав овации собравшихся.
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А вот уничтожить нефтегазодобычу России - совсем другой эффект.
Её не надо прокачивать при минус 50 по Цельсию.
В мире есть много нефти чище и дешевле.
И без запаха шантажа.
И тогда - хорошего вам настроения.
ви там курси " Лохотрон TV, за підтримки МО РСФСР", у кацапстані оплачували та захистили "деплом международного значения"?
потакать агрессии кремля.
Фуйло,Лавров та шуйгу
відгадають-проти кого та бомба!!!(100 шт відночас)
IRON MAIDEN
Головне, що на планеті Земля є хтось, хто не дозволить московії панувати на цій планеті. Британія знищить це зло і вона це навіть не приховує.
Ви уважно читали ??