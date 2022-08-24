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Трасс: В должности премьера Британии буду готова применить ядерное оружие. ВИДЕО

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания на пост главы британского правительства будет готова применить ядерное оружие, даже если это будет означать "глобальное уничтожение".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yahoo News.

Отвечая в среду вечером на вопрос ведущего о возможности применения ядерного оружия во время прений, организованных Times Radio, Трасс без эмоций ответила: "Я считаю, что это важная обязанность премьер-министра, и я готова это сделать" .

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На уточняющий вопрос, как такое решение заставит Трасс чувствовать себя, она сказала: "Я готова это сделать", вызвав овации собравшихся.

Великобритания (4952) премьер (1476) ядерное оружие (1334) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+44
Молодець, справжній мужик. Навідміну від Шольців і Макронів
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24.08.2022 20:06
+34
О це кандидатурва! оце жінка! ***** ще пошкодує що джонсонюка нема
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24.08.2022 20:06
+31
Колись Голда Меір заявила - в Ізраїлю немає ядерної зброї. Але якщо буде потрібно - ми її примінимо.
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24.08.2022 20:09
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24.08.2022 20:53 Ответить
Це те що я хотів почути тому що лише воля застосувати ЯЗ може бути запобіжником що прекрасно зберігатиме мир. А прояв слабкості, страх це практична 100% гарантія що буде війна.
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24.08.2022 20:57 Ответить
о серляк знову дрищеш,підмийся кажу бо смердиш,шльондра пердоляцька
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25.08.2022 03:02 Ответить
Можно и иначе по части применения Англией---не применять совсем. А нам отдать, много не надо, установок с десять с радиусом доставки 500км. Абы до самоварного города достало. А ветер мы подгадаем в нужную сторону.
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24.08.2022 21:07 Ответить
Гуд. ******* по кремлю и все кацапы поусераются.
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24.08.2022 21:07 Ответить
В кремле никто не живёт, к тому же это 800 км до границ Европы.
А вот уничтожить нефтегазодобычу России - совсем другой эффект.
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24.08.2022 21:23 Ответить
Нефть и газ есть добывается по всему миру.
Её не надо прокачивать при минус 50 по Цельсию.
В мире есть много нефти чище и дешевле.
И без запаха шантажа.
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24.08.2022 22:10 Ответить
Газ по всему миру есть. Просто надо наладить логистику.
И тогда - хорошего вам настроения.
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24.08.2022 22:20 Ответить
HIMARS унывать не даёт. Не можем остановиться.
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24.08.2022 22:35 Ответить
ядерный паритет нарушен оккупацией Крыма, теперь - еще плюс атомные станции, Чернобыль + Запорожье. так что использование яо это дело исключительно времени. даже если "не собирались" и "победителей не будет" и "это блеф" и т.п.
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24.08.2022 21:33 Ответить
звиняйте дядьку, який в дупу відновлений паритет за рахунок "ядерного паритета"?!

ви там курси " Лохотрон TV, за підтримки МО РСФСР", у кацапстані оплачували та захистили "деплом международного значения"?
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25.08.2022 00:43 Ответить
ядерное оружие это все же серьезная вещь и договоренности его включающие (а-ля Будапештский меморандум) должны бы исполняться. если это не так, то и договоренности о его неприменении ничего не стОят. а это значит, что бахнут гарантированно. даже не факт, что кацапы или сша.
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25.08.2022 22:01 Ответить
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс - сталева Леді = Steel Lady.
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24.08.2022 22:00 Ответить
Лиз Трасс - просто адекватная женщина, которая не видит причин
потакать агрессии кремля.
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24.08.2022 22:39 Ответить
а ми асфальт застосуємо...
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24.08.2022 22:14 Ответить
нехай
Фуйло,Лавров та шуйгу
відгадають-проти кого та бомба!!!(100 шт відночас)
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24.08.2022 22:20 Ответить
У нею яйця навіть більші ніж у Литви!
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24.08.2022 22:22 Ответить
Це не яйця, це ЯО.
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24.08.2022 22:40 Ответить
АА, зрозумів! ти дізнався, що у цієї Лізи яйця круче ніж АЗ (атомна зброя)
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24.08.2022 23:59 Ответить
а я б вдув цІй цяці, не кожного дня вдуваєш ядерній загрозі)))
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25.08.2022 00:47 Ответить
Ага, в кулачок.
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25.08.2022 06:38 Ответить
RESPECT
IRON MAIDEN
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24.08.2022 22:38 Ответить
Вот она - новая железная леди, первая после Маргарет Тэтчер. Это вам не ************ Орбан, посчитает нужным - сотрет кремль и бункерного педофила с лица Земли.
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25.08.2022 01:10 Ответить
Нам можна не хвилюватися. Якщо ***** знищить Україну ядрьоною бімбою, то Британія за нас відповість.
Головне, що на планеті Земля є хтось, хто не дозволить московії панувати на цій планеті. Британія знищить це зло і вона це навіть не приховує.
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25.08.2022 01:21 Ответить
.

Ви уважно читали ??
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05.09.2022 18:20 Ответить
Яка молодець Добре що нам допомогають самі ми б не впоралися
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25.08.2022 05:44 Ответить
А Трас то виявляється з яйцями...
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25.08.2022 06:31 Ответить
Фіі ... вульгарщина ...
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05.09.2022 18:21 Ответить
...сжечь бооота мацковии,со всеми тварями!!!
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25.08.2022 07:16 Ответить
Прикольна тітка. Вона хоч знає, як виглядає "ядерна кнопка" ??
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05.09.2022 18:18 Ответить
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