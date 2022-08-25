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Новости Видео Война
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На эту минуту в Чаплино - 22 погибших, из них пятеро сгорели в машине, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины под конец 182-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже почти ночь, завершается наш главный день, День Независимости. Но наша независимость не завершается и никогда не завершится. И 32-й наш День Независимости будет, и 33-й, и все последующие, сколько продлится время на земле. Украина – это навсегда. И каждый день будет становиться только крепче.

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Чаплино – наша боль сегодня. По состоянию на данную минуту – 22 погибших, из них пятеро сгорели в машине, погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом. Поисково-спасательные работы на железнодорожной станции продолжаются. Обязательно заставим оккупантов ответить за все, что они натворили. И обязательно выбросим захватчиков из нашей земли.

Вечная память всем, чью жизнь унесли эти оккупанты, эти враги! Вечная слава всем нашим воинам, нашему народу! Слава нашему украинскому крепкому миру, нашей независимости, нашей нации, слава вам всем! Слава Украине!" - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) жертвы (2071) Днепропетровская область (3944)


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Топ комментарии
+43
Ти ж учора обіцяв потужну відповідь. От тобі привід. Ну що, дообіцявся?
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24.08.2022 23:37
+35
Коли зупиниш війну? Брехун.
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24.08.2022 23:36
+31
Клоун казав що це Порох не хоче закінчення війни. Чому сам її не закінчує? Бо вона йому вигідна і він наживається на ній.
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24.08.2022 23:51
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Всі дивляться.., з'єзджаються, міркують..допомагають..Але руйнувань тільки більше.., люди гинуть..Якісь пасивні дії..
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25.08.2022 08:34 Ответить
Очередной видосик.

Надо было не дороги строить за откаты, а укреплять армию!
На крови вова зарабатываешь.
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25.08.2022 08:55 Ответить
https://twitter.com/oksanetta11/status/1558808286622879745?t=oa3zk0CXN_FuOokTJx6nPQ&s=09
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25.08.2022 09:14 Ответить
https://youtube.com/shorts/s6azi1fHy5A?feature=share
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25.08.2022 09:15 Ответить
Пустые слова скорби не вернут погибших. А только порадуют убийцу.
НЕОБХОДИМА акция ВОЗМЕЗДИЯ.
Каждая росийская мать должна запомнить, знать и понимать - что ЕЕ РЕБЕНОК тоже может погибнуть в любой момент.
Проведите Акцию Возмездия - обстреляйте их вокзал или станцию в Крыму, Белгороде, Курске, Воронеже и т.п.
Именно - ГРАЖДАНСКИЙ ОБЪЕКТ - именно как АКЦИЮ ВОЗМЕЗДИЯ
Хотите жить, как в Израиле - действуйте как Израиль.
К сожалению - с террористами - по-другому - НИКАК.
Иначе - если опять утремся - обстрелы и убийства гражданских - ПРОДОЛЖАТСЯ.
Террористы понимают только силу и решительность.
А не сопли и соболезнования.
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25.08.2022 09:16 Ответить
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