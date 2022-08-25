На эту минуту в Чаплино - 22 погибших, из них пятеро сгорели в машине, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины под конец 182-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже почти ночь, завершается наш главный день, День Независимости. Но наша независимость не завершается и никогда не завершится. И 32-й наш День Независимости будет, и 33-й, и все последующие, сколько продлится время на земле. Украина – это навсегда. И каждый день будет становиться только крепче.

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Чаплино – наша боль сегодня. По состоянию на данную минуту – 22 погибших, из них пятеро сгорели в машине, погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом. Поисково-спасательные работы на железнодорожной станции продолжаются. Обязательно заставим оккупантов ответить за все, что они натворили. И обязательно выбросим захватчиков из нашей земли.

Вечная память всем, чью жизнь унесли эти оккупанты, эти враги! Вечная слава всем нашим воинам, нашему народу! Слава нашему украинскому крепкому миру, нашей независимости, нашей нации, слава вам всем! Слава Украине!" - сказал Зеленский.