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Мы должны сделать все возможное для контрнаступления, чтобы закончить войну в этом году, - Порошенко. ВИДЕО

Петр Порошенко призывает сделать все возможное, чтобы закончить войну в этом году победой Украины. Он подчеркнул - война истощает людей, и поэтому нужно приложить максимальные усилия для контрнаступления.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью на "5 канале", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Порошенко рассказал, что во время многочисленных поездок по Украине люди чаще всего спрашивают, когда закончится война.

"Спрашивают женщины, которые не могут отвести детей в школу, потому что не готовы рисковать жизнью своих детей в связи с возможным прилетом ракеты российских варваров. Они разрываются, потому что с одной стороны хотят быть с семьей в Украине, и это еще одна присущая черта украинцев, а с другой стороны, они четко понимают, что нужно обеспечить образование детей.

Другие остались без работы и четко понимают, что в условиях войны ситуация с этим не внушает оптимизма. Третьи, которые приехали пообщаться с отцом, когда у детей, которых они вывезли, каникулы, а сейчас надо покидать Украину. Изнуряет война, высасывает, выжимает последние силы", - объясняет Порошенко.

"Поэтому наша позиция принципиальная - мы должны закончить войну в этом году, мы должны выбросить через контрнаступление россиян с украинской земли", - считает пятый президент.

Читайте: На передачу истребителей США Украине уйдут годы, но этот вопрос поднимается, - Пентагон

"Каждый сейчас должен стать солдатом и делать то, что он может. Можешь идти воевать, призвали тебя – воюй. Не воюешь – помогай благотворительностью. Не имеешь чем – будь волонтером. Не можешь волонтерить – работай в госпитале, в центрах помощи. Не можешь и этого –  или находишься за границей – помоги волонтерским организациям гривней.

Мы все поняли, что все солдаты и каждый должен делать на своем месте все, чтобы приблизить конец войны", - считает Порошенко.

Порошенко Петр (19599) боевые действия (4039)


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Топ комментарии
+48
Чим Порошенко не подобався? Безвізом яким зараз багато хто з 73% користується? Чи тим що створив армію яка зараз навалює кацапам?
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25.08.2022 10:12
+39
Він думав за ракетну програму щоб армія була озброєна ******** зброєю. Корисні ідіоти обрали клоуна і виявилось що нада просто пірістать стрілять і буде мир.
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25.08.2022 10:16
+38
Всі інші канали зайняті мордою клована.
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25.08.2022 10:12
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25.08.2022 14:43 Ответить
А потім Ху*ло чомусь радів що Зе клоуна вибрали президентом України, а не Пороха і ти мабуть тако ж.
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25.08.2022 14:57 Ответить
Це те ж компромат Зе геній ти наш ?
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25.08.2022 15:03 Ответить
ТА ЗРОЗУМІВ - ТИ РАША БОТ НА ЦЕНЗОРІ, БО НЕНАВИДИШ УКРАЇНУ.
ПТН ПНХ.
РАСЄЯ ЗДОХНИ.
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25.08.2022 15:20 Ответить
"Гарна компанія". Як кажуть "чего изволите?".
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25.08.2022 15:15 Ответить
Що Лахта викрили ? Іди по адресі руцкого ******** зі своєь курвою яку фсб поставило на керування енергетикою України. Дебіл лахтинський сгинь.
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25.08.2022 15:29 Ответить
Владімір Філіпов не говори дурниць. Коли Сакашвілі розвинув бурну діяльність в Україні , Почав бути скрізь присутнім , провокувати ,Їздити з якогось переляку в зону АТО і т.д. А з громадянством яке йому дав Ющенко було не все гаразд . Замість виправити все що потрібно Сакашвілі ще більше почав себе визиваюче вести. В результаті йому відмовили в громадянстві і витурили з України. Садовий в цей час возить сміття по всій країні звинувачуючи Порошенка в цьому. Не було грошей для утилізації хоча ганяти машини по Україні гроші були. В цей час , вигнаний сакашвілі зустрічається з коломойським теж у вигнанні . Потім провокація на кордоні з юлею з сакашвілі з прихильниками гарячого кавказького Міхо . Прорив кордону. Любовна зустріч в садового.Така це все гнилятина. Бачиш а сакашвілі навіть його народ не прийняв. І юля твоя брехлива .Я теж колись був її прихильником але я не люблю коли мене пробують зробити ідіотом.
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25.08.2022 15:23 Ответить
Путін вірить, що має історичну місію, і ця ілюзія - Юлія Тимошенко

01 квітня 2022, 19:23



Путін вірить, що може відтворити Радянський Союз (на фото: зустріч тодішніх прем'єр-міністри України і Росії Юлії Тимошенко і Володимира Путіна, жовтень 2008 року)
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25.08.2022 13:49 Ответить
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25.08.2022 14:36 Ответить
прям бачу як між ними іскрить газом
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25.08.2022 14:36 Ответить
Які котли Лахта ?.
Як що ти про Дебальцеве волаєш як теля некормлене, то вивід ЗСУ з Дебальцево війшов у підручники військових вищів світу як добре організований і втілений у життя. Кацапів і сепарів у Дебальцево загинуло у пять разів більше ніж наших бійців - 5 до 1.
За добробати в Іловайську відповідало і відповідає МВС, то б то Аваков, Порох відповідав за ЗСУ
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25.08.2022 14:49 Ответить
Клеєм балуєшся ? Це назва російської окупації, х**ню не пиши.
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25.08.2022 15:06 Ответить
С Медведчуком . Як говорять. У яблучко.
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25.08.2022 15:17 Ответить
починай, курва ти юдьчина, що твоя юдька - одна з тих винуватих, завдяки яким в 2008році Україна не отримала ПДЧ, бо вона курва (як і ти) *************, відмовилась (дезавуювала) свій підпис під відповідним зверненням до НАТО.
А, якщо ти досі послуговуєшся брехливими фейками диркача - то це означає, що ти, як мінімум ************* консерва. Тому - ЗДОХНИ!
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25.08.2022 16:39 Ответить
Помилки всі роблять, але так здавати Україну як це робить твій Зе клоун це шедевр роботи на Порєбрік.
Читай подвиги твого Зе куміра Лахта :

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
34) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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25.08.2022 15:09 Ответить
Лахта ПНХ
Адреса руцкого корабля
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25.08.2022 16:15 Ответить
Ти сам хоч читав те на що ссилаєшся? Новинському громадянство дав янукович. Порошенко його терпіти не міг , але він дав команду перевірити чи законно той отримав громадянство. Все було законно і тому Порошенко нічого не заперечував . Я уже писав що , якщо би в Сакашвілі все було б у порядку то і його ніхто би не чіпав.
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25.08.2022 15:33 Ответить
А чого ж ви мене блокуєте і мої коментарі видаляєте як російські збоченці?
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29.08.2022 15:30 Ответить
О! Бачу, в бахінькиному фанклюбі трапився заколот з обов'язковим переворотом.
Тепер Почесним Хранителем Колекції Перук Блідої Дами З Косою виступає вже не Іван...
Цікаво дізнатись про подробиці!
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25.08.2022 21:06 Ответить
Пан Хранитель Перук образився? Хай би пан звикав. Так буде часто - попередній Хранитель, той що Іван (), збрехати не дасть.
Відкрию новому панові Хранителю Перук велику таємницю. Але ні пари з вуст про то! Бо таємниця направду дуже велика. І страшна. Я наколи не був, не є і не буду фанатом Порошенка.
От так от.
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25.08.2022 22:21 Ответить
А мені якось фіолєтово чиїм ти є прихильником,але я знаю точно,що Ю. Тимошенко є маркером для вас збоченців і агентів російських спецслужб.Бо тільки імпотенти,злодіі,агенти фсб катять бочку на неї - доведенно часом.😒
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29.08.2022 15:25 Ответить
Щоб пан Хранитель Перук розумів: "фіолєтово" і "3,14здіти аби-що" - трошки різні речі.
Стосовно перверзій... Бачу, пан Хранитель на них добре знається, коли збуджується від цьотки пенсійного віку. Головно, хай пан не спиняється у своєму розвитку: наступний етап - некрофілія.
Ну а про зв'язки цієї хижої бабці з кремльом хіба що пан Хранитель Перук не знає.
...Ніт, Іван (екс-Хранитель) був розумнішим. Принаймні, він не опускався до лайноплювання в опонента.
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30.08.2022 11:35 Ответить
Не знаю!!!
Ви б як освідченний і досвідчений викрили ці зв'язки з кремльом.
І будь ласка відкрийте мені очі,чому Янукович втік в росію, а не в Брюсель він ж посадив путінську люлину якщо дотримуватись вашій логіці?
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30.08.2022 12:49 Ответить
Мати Василева! Як усе запущено...
А що, пана Хранителя в "гуглі" вже забанили? Чи може портнов - ані разу не кремлівська конзерва? Чи може таких портнових в "бахінькиній каманді" більше не було? А як пан гадає: Юлька не знала, чиїх вони? І - головне питання - навіщо вони їй, як не для зв'язку з ******?
Щодо Хама - мотивація його дій проста, як пісня двірника. Він просто хотів бавитися в президента і жерти в три горлянки. І щоб ніхто йому в тому не заважав. Тому і закрив Юльку.
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30.08.2022 15:09 Ответить
Чи може портнов - ані разу не кремлівська конзерва?
Звідки,я знаю,хто такий портнов,може і консерва?От тільки у мене запитання,а хто довів що він конзерва?Портнов з'явився в Україні під час царювання агента російських спецслужб Порошенко.І при його царюванні літав по каналам мертвечука які доречі з'явились також при царюванні Порошенко і не один, а одразу ж 4 канали.І ще одне питання, а,що Портнов просував в своїх передачах Ю.Тимошенко хочаб раз?Як відомо усім біоповноціним Юля також пострадала від зради Портнова.А от,хто набув від зради Портнова, так це Порошенко .Очоливши міністерство економікі.От до нього і всі питання.
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31.08.2022 20:51 Ответить
Нє, ну я підозрював, що новий пан Почесний Хранитель Колекції Перук Блідої Дами З Косою не є гігантом думки... Але щоб настільки!..
Ти саме зрозуміло, що написюкало? Сходи до лікаря, рідненький, сходи. Я розумію, що ідіотизм невиліковний, але з реактивним психозом мають тобі зарадити.
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31.08.2022 22:35 Ответить
П.С. Категорично вимагаю вернути взад Івана Сулиму на місце Почесного Хранителя Колекції Юлькиних Перук! Бо нинішнє непорозуміння - це реальний треш.
(На Юлькиному місці я провалився б крізь землю від сорому. Навіть якщо в неї і нема сорому, то від такого він має появитись.).
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31.08.2022 22:43 Ответить
Розкажи мені, рідненький, про рептілоїдів . Давай, щось таке, щоб - ух! Не підведи, я вірю в тебе!
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01.09.2022 18:59 Ответить
Порох представник розумної і патріотичної частини українців, але ідіотів і придурків більше - їх десь 73-80%. Але країна тримається на активній меншості, а не на обісраній і тупій більшості.
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25.08.2022 13:21 Ответить
За зе клоуна проголосувало 30 % українців, іншим в облом було піти на вибори,
бо думали те що зробив Попрох буде йти по інерції - Україна в ЄС, ЗСУ міцнішати,
люди Януковоща (Портнови, Татарови) у тюрму. Але не так сталося як гадалося.
Я і досі думаю що Зе клоуну домалювали до 10 % голосів.
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25.08.2022 15:23 Ответить
Ти 22 серпня цього року зареєструвався і вже Зебіл. Скороспілий.
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25.08.2022 14:35 Ответить
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25.08.2022 16:29 Ответить
Порох правий - війну треба закінчувати перемогою України як мога швидше.
Де поширення партизанського руху, чому не нарощують ЗСУ і багато інших питань до актора з Кривого Рогу
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25.08.2022 14:33 Ответить
А вот це популізм.
Послухай Кривоноса. Будеш більш обізнаним у реальній ситуації на фронті.
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25.08.2022 15:20 Ответить
Це здоровий глузд, а не Кривонос, кацапам не можна давати закріпитися ні на ніяких плацдармах бо їх людський ресурс по суті необмежений.
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25.08.2022 15:26 Ответить
Пробач. Я довіряю здоровому глузду військового, ніж політика.
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25.08.2022 15:35 Ответить
Та да, кацапи вже в Донбасі який рік довірятєль ?
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25.08.2022 15:38 Ответить
З повагою до Кривоноса але кацапам ніколи не можна віддавати ініциативу.
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25.08.2022 15:40 Ответить
Нема питань. Послухай Кривоноса, та усе зрозумієш. Я так бачу , що ти його не слухав. Тому що моя думка вторинна, та не важлива. Тут головна його думка. А щоб його зрозуміти , треба його слухати. Усе просто , як 2*2=4.
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25.08.2022 16:05 Ответить
Кривонос нічого нового не каже - бойові дії треб апереносити на територію росії.
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25.08.2022 16:30 Ответить
Усе вірно. Тільки є ньюанс. Коли , та як? Готові на тепер на це наші ЗС , чи ні? Якщо ти чув думку Кривоноса на це , ти можеш його думку озвучити.
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25.08.2022 17:00 Ответить
Спочатку це будуть ДРГ, нащі, чи завербовані, ролі ніякої не грає.
Але щось слабо чутно.
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25.08.2022 21:39 Ответить
Я зрозумів. Ти його не слухав.
Добре. Бувай здоров.
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26.08.2022 02:18 Ответить
Та ні, продивився відео з його участю.
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26.08.2022 12:34 Ответить
Одни полководцы ***........................................
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25.08.2022 14:47 Ответить
А мне вот интересно: чем занимается сейчас, после изнурительных съемок для журнала VOGUE, первая леди Украины?
Сколько тёплых носочков для воинов ЗСУ связала?
Сколько банок консервов для воинов ЗСУ закатала?
Сколько раз посещала Киевский военный госпиталь, где воины ЗСУ залечивают свои боевые раны?
Может еще чё для воинов ЗСУ и/или их детей и семей сделала? И почему об этом молчит пресса?
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25.08.2022 16:27 Ответить
В Україні було тільки чверть справжніх патріотів: дані на квітень 2019-го.
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25.08.2022 16:39 Ответить
Пороха в президенты!!!
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25.08.2022 17:02 Ответить
У Щеневтіка буде інфархт якщо весь народ України скаже - Пороха !
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25.08.2022 21:40 Ответить
Щеневтік більш реалістично ! Респект. Пора Яру оновити колекцію перлів щодо приколістів.
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25.08.2022 22:00 Ответить
головна помилка Пороха - не дочавив оту всю внутрішню мерзоту після 2014, а почав домовлятись... сам тепер страждає (карма)...

але ставити плани ЗСУ може лише ЗСУ, бо вони платять найвищу ціну... хочеш перемоги швидше - записуйся сам або своїх синів до ЗСУ
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26.08.2022 11:44 Ответить
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