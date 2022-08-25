Мы должны сделать все возможное для контрнаступления, чтобы закончить войну в этом году, - Порошенко. ВИДЕО
Петр Порошенко призывает сделать все возможное, чтобы закончить войну в этом году победой Украины. Он подчеркнул - война истощает людей, и поэтому нужно приложить максимальные усилия для контрнаступления.
Об этом он заявил в эксклюзивном интервью на "5 канале", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
Порошенко рассказал, что во время многочисленных поездок по Украине люди чаще всего спрашивают, когда закончится война.
"Спрашивают женщины, которые не могут отвести детей в школу, потому что не готовы рисковать жизнью своих детей в связи с возможным прилетом ракеты российских варваров. Они разрываются, потому что с одной стороны хотят быть с семьей в Украине, и это еще одна присущая черта украинцев, а с другой стороны, они четко понимают, что нужно обеспечить образование детей.
Другие остались без работы и четко понимают, что в условиях войны ситуация с этим не внушает оптимизма. Третьи, которые приехали пообщаться с отцом, когда у детей, которых они вывезли, каникулы, а сейчас надо покидать Украину. Изнуряет война, высасывает, выжимает последние силы", - объясняет Порошенко.
"Поэтому наша позиция принципиальная - мы должны закончить войну в этом году, мы должны выбросить через контрнаступление россиян с украинской земли", - считает пятый президент.
"Каждый сейчас должен стать солдатом и делать то, что он может. Можешь идти воевать, призвали тебя – воюй. Не воюешь – помогай благотворительностью. Не имеешь чем – будь волонтером. Не можешь волонтерить – работай в госпитале, в центрах помощи. Не можешь и этого – или находишься за границей – помоги волонтерским организациям гривней.
Мы все поняли, что все солдаты и каждый должен делать на своем месте все, чтобы приблизить конец войны", - считает Порошенко.
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ПТН ПНХ.
РАСЄЯ ЗДОХНИ.
01 квітня 2022, 19:23
Путін вірить, що може відтворити Радянський Союз (на фото: зустріч тодішніх прем'єр-міністри України і Росії Юлії Тимошенко і Володимира Путіна, жовтень 2008 року)
Як що ти про Дебальцеве волаєш як теля некормлене, то вивід ЗСУ з Дебальцево війшов у підручники військових вищів світу як добре організований і втілений у життя. Кацапів і сепарів у Дебальцево загинуло у пять разів більше ніж наших бійців - 5 до 1.
За добробати в Іловайську відповідало і відповідає МВС, то б то Аваков, Порох відповідав за ЗСУ
А, якщо ти досі послуговуєшся брехливими фейками диркача - то це означає, що ти, як мінімум ************* консерва. Тому - ЗДОХНИ!
Читай подвиги твого Зе куміра Лахта :
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
34) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Адреса руцкого корабля
Тепер Почесним Хранителем Колекції Перук Блідої Дами З Косою виступає вже не Іван...
Цікаво дізнатись про подробиці!
Відкрию новому панові Хранителю Перук велику таємницю. Але ні пари з вуст про то! Бо таємниця направду дуже велика. І страшна. Я наколи не був, не є і не буду фанатом Порошенка.
От так от.
Стосовно перверзій... Бачу, пан Хранитель на них добре знається, коли збуджується від цьотки пенсійного віку. Головно, хай пан не спиняється у своєму розвитку: наступний етап - некрофілія.
Ну а про зв'язки цієї хижої бабці з кремльом хіба що пан Хранитель Перук не знає.
...Ніт, Іван (екс-Хранитель) був розумнішим. Принаймні, він не опускався до лайноплювання в опонента.
Ви б як освідченний і досвідчений викрили ці зв'язки з кремльом.
І будь ласка відкрийте мені очі,чому Янукович втік в росію, а не в Брюсель він ж посадив путінську люлину якщо дотримуватись вашій логіці?
А що, пана Хранителя в "гуглі" вже забанили? Чи може портнов - ані разу не кремлівська конзерва? Чи може таких портнових в "бахінькиній каманді" більше не було? А як пан гадає: Юлька не знала, чиїх вони? І - головне питання - навіщо вони їй, як не для зв'язку з ******?
Щодо Хама - мотивація його дій проста, як пісня двірника. Він просто хотів бавитися в президента і жерти в три горлянки. І щоб ніхто йому в тому не заважав. Тому і закрив Юльку.
Звідки,я знаю,хто такий портнов,може і консерва?От тільки у мене запитання,а хто довів що він конзерва?Портнов з'явився в Україні під час царювання агента російських спецслужб Порошенко.І при його царюванні літав по каналам мертвечука які доречі з'явились також при царюванні Порошенко і не один, а одразу ж 4 канали.І ще одне питання, а,що Портнов просував в своїх передачах Ю.Тимошенко хочаб раз?Як відомо усім біоповноціним Юля також пострадала від зради Портнова.А от,хто набув від зради Портнова, так це Порошенко .Очоливши міністерство економікі.От до нього і всі питання.
Ти саме зрозуміло, що написюкало? Сходи до лікаря, рідненький, сходи. Я розумію, що ідіотизм невиліковний, але з реактивним психозом мають тобі зарадити.
(На Юлькиному місці я провалився б крізь землю від сорому. Навіть якщо в неї і нема сорому, то від такого він має появитись.).
бо думали те що зробив Попрох буде йти по інерції - Україна в ЄС, ЗСУ міцнішати,
люди Януковоща (Портнови, Татарови) у тюрму. Але не так сталося як гадалося.
Я і досі думаю що Зе клоуну домалювали до 10 % голосів.
Де поширення партизанського руху, чому не нарощують ЗСУ і багато інших питань до актора з Кривого Рогу
Послухай Кривоноса. Будеш більш обізнаним у реальній ситуації на фронті.
Але щось слабо чутно.
Добре. Бувай здоров.
Сколько тёплых носочков для воинов ЗСУ связала?
Сколько банок консервов для воинов ЗСУ закатала?
Сколько раз посещала Киевский военный госпиталь, где воины ЗСУ залечивают свои боевые раны?
Может еще чё для воинов ЗСУ и/или их детей и семей сделала? И почему об этом молчит пресса?
але ставити плани ЗСУ може лише ЗСУ, бо вони платять найвищу ціну... хочеш перемоги швидше - записуйся сам або своїх синів до ЗСУ