Мы должны сделать все возможное для контрнаступления, чтобы закончить войну в этом году, - Порошенко. ВИДЕО

Петр Порошенко призывает сделать все возможное, чтобы закончить войну в этом году победой Украины. Он подчеркнул - война истощает людей, и поэтому нужно приложить максимальные усилия для контрнаступления.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью на "5 канале", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Порошенко рассказал, что во время многочисленных поездок по Украине люди чаще всего спрашивают, когда закончится война.

"Спрашивают женщины, которые не могут отвести детей в школу, потому что не готовы рисковать жизнью своих детей в связи с возможным прилетом ракеты российских варваров. Они разрываются, потому что с одной стороны хотят быть с семьей в Украине, и это еще одна присущая черта украинцев, а с другой стороны, они четко понимают, что нужно обеспечить образование детей.

Другие остались без работы и четко понимают, что в условиях войны ситуация с этим не внушает оптимизма. Третьи, которые приехали пообщаться с отцом, когда у детей, которых они вывезли, каникулы, а сейчас надо покидать Украину. Изнуряет война, высасывает, выжимает последние силы", - объясняет Порошенко.

"Поэтому наша позиция принципиальная - мы должны закончить войну в этом году, мы должны выбросить через контрнаступление россиян с украинской земли", - считает пятый президент.

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"Каждый сейчас должен стать солдатом и делать то, что он может. Можешь идти воевать, призвали тебя – воюй. Не воюешь – помогай благотворительностью. Не имеешь чем – будь волонтером. Не можешь волонтерить – работай в госпитале, в центрах помощи. Не можешь и этого – или находишься за границей – помоги волонтерским организациям гривней.

Мы все поняли, что все солдаты и каждый должен делать на своем месте все, чтобы приблизить конец войны", - считает Порошенко.