В Москве, в оккупированных Крыму и Донецке в День Независимости из динамиков камер наблюдения звучал Гимн Украины и Гимн сечевых стрельцов. ВИДЕО
Вчера на День Независимости в Москве, оккупированных Крыму и Донецке из динамиков камер наблюдения в разных учреждениях звучали Гимн Украины и Гимн сечевых стрельцов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи реакции на такую музыку опубликованы в соцсетях.
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Почему вы думаете что все такие же как вы?
Все бегом за телефоны хватаются.Одна свиноматка даже к камере его подносила-наверное песню записать хотела.
Скоро пригодяться!
Теперь всех кто улыбался под звуки наших родных песен затаскают по их КГБ всяким.
а вы их говном обливаете...
А остальные - новые.
вытрите ваши глаза - они у вас чем-то замазаны. не рафинадом.
Что у кого внутри - тот то и видит.
Не твоя, вот ты и бесишься
189 воздушных тревог. Рекорд. Так Путин поздравил нас с Днем Независимости. Россияне неделями накапливали ракеты чтобы потом в один день ударить более массово, чем мы привыкли. Чтобы в Киеве время без тревог было более коротким, чтобы время с тревогами.
Был ли в этом военный смысл? Вряд ли. Это как открывать метро к памятной дате. Тупая советская традиция. Что это было тогда? Типичная истерика. От бессилия.
Истерики идут в ход, когда других аргументов не осталось. Когда перестал работать даже аргумент военной силы. Истерики - это всегда как явка с повинной. Признание своего поражения.
Путин повел себя как классический муж-абьюзер, от которого ушла жена, а он на годовщину расставания устроил дебош и пьяным кричал, что она только его. В очередной раз продемонстрировав, что бывшая жена приняла правильная решение. Избавившись от этого неадеквата.
Путин хотел испортить праздник? И наоборот подчеркнул его важность. Те гости, кто хотел нас поздравить, и так пришли. Важные гости и настоящие друзья. А парад на хрещатике в этом году такой, которому не страшны российские ракеты.
Путин снова показал причины войны. Не мифическое вступление в НАТО, которого бы не было. Ни постылые денацификации и демилитаризации. Это именно Украинская независимость. Она не дает ему спать по ночам. И с ней он ничего не может поделать.
Путин кричал про НАТО, которое ползет к границам России. Но финны и шведы вступили в НАТО и Путин смог ответить только черным пиаром на финскую премьер-министра. А украинская независимость заставила его начать войну. Поставить все на кон. И проиграть. Мы еще не выиграли, мы платим безумную цену за независимость, но Путин уже проиграл.
И он знает это. И поэтому устраивает истерики от бессилия на день независимости Украины. Самый важный день для него в году.
И самый важный день для нас. Теперь самый важный.
фу... куда смотрит СБУ.
жабенят шкода..
Все мы живущие на этой планете имеют корни из Африки. Расселялись разными путями по планете. Какая разница -кто старше кто младше?
главное чем в данный момент богат народ. чем занимается, как живет, не агрессивен ли, какого уровня цивилизованности достиг.
Вон, северокорейцы и южнокорейцы - одна нация. А какая между ними разница? просто как небо и земля.
А так поведение и ментальность явно из забитых сел Африки , где и унитазов нет
Где я писала вообще про кастовость? зачем вы врете? Заняться нечем? вон, мой коммент пока не удален - все видят что я написала.
Как раз делить людей внутри общества по любому признаку кроме способностей знаний и навыков человека - это и есть шовинизм и ксенофобия. Тем более по национальному признаку или по генному.
Или если гражданин Украины имеет африканские корни - он не может считать украинцем, по-вашему, даже если у него родной язык - украинский и он патриот Украины и ощущает себя украинцем? так что ли?
Я полностью согласна с Ататюрком, который на вопрос, кого он считает турком ответил: ТУРОК - ТОТ КТО САМ СЕБЯ СЧИТАЕТ ТУРКОМ И ГОВОРИТ ПО-ТУРЕЦКИ.
Для меня - исчерпывающая формулировка.
А вы носитесь с генами как с писаной торбой.
Вон, сколько в России сейчас живет "чистых генетически украинцев". а кто из них действительно остался украинцем и не попался на пропаганду? да единицы. Или вы предлагаете мне их считать украинцами, хотя они забыли язык, считают украинцев нацистами и готовы нас убивать?
да щазз.
или мне не считать украинцами тех кто будучи русским по происхождению, защищает Украину с оружием в руках? с чего бы?
говорят что кур доят.
Не смотрите РЕН-ТВ, читайте научную литературу и будет вам счастье.
Зато для вас и вам подобных правда - это то что Землю Заселили гуманоиды которые привезли на на голубом вертолете с Альфа-Центавры.
Специально для кокнутых телевидением: читайте раздел ЛЮБОЙ энциклопедии на слово https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7 АНТРОПОГЕНЕЗ
Ну, медик-историк, вы наконец открыли ЛЮБУЮ энциклопедию на слово "антропогенез"? Я вам и ссылку дала, если лень в руки книгу взять. ЛЮБУЮ.
Написано и описано учеными. Доказано не чтобы доказать некую идею причем из соображений политкорректности, а наоборот, как и полагается в ученом мире - собрали факты, проанализировали и пришли к однозначному выводу.
я не разделяю теорию полиморфизма. Но даже если вы ее разделяете (что из вашего говнометания ни разу не заметно - просто нет и все), то в любом случае приходится признать, что как минимум значительная часть популяции, живущей на Земле, вышла из Африки. Полиморфисты лишь утверждают, что часть популяции (их потомки - носители эпикантуса) зародилась в Азии. не более.
Жду новых оскорблений. На большее вы, "ученый по всем направлениям науки" явно не способны, ибо ни одного ФАКТА или аргумента или даже внятного изложения ЛЮБОЙ альтернативной теории не изложили.
Так, какахой метнуть в противника, как наши африканские потомки делали.
во-вторых - он звонил кому-то похвастаться что только что услышал.
відразу почала телефонувати своїм гоблінам !
хоча б 50 % проУкраїнських людей, доти там буде каналізація руцкого міра.
І до речі маю надію що столицею екс донецькоїобласті стане Маріупіль.
сравните сколько в 14 году звали путина:
вот посмотрите на фото - снято крупным планом 15 марта 14 года. Видите, что стоят ближе к камере чтобы не было видно задний план? а там ПУСТАЯ ПЛОЩАДЬ. тупо бабки собранные за бабло, для этой вот фотки. такое же соберут в Херсоне когда будут фекйовый референдум проводить.
Але в цілому цей регіон (Донбас) був завжди "мутним" завдяки свому етнічному составу -
українці в меншості і під постійним тиском, руцкій мір там вирощували з часів Артема,
"Криворізької республіки", так що мені ваши "тьху" ніяк зовсім. Як би я сам там не бував
і в мене там родичі не жили, то інша справа. Донбас не любив все Українське, це я кажу
в цілому. Моя шага патріотам України з Донбасу - жити там і шанувати Україну це свого
роду подвиг.
А давай я тебе брошу фотку про арестованных коллаборантов с Киевщины? это будет означать, что все киевляне "звали путина" или как?
"В Буче оккупанты убивали людей по спискам - им помогали коллаборанты. Местные коллаборанты указывали в списках имена и адреса людей, а затем передавали их российским захватчикам"
и фотки есть, модешь погуглить мне лень в говне ковыряться, а ты я вижу имеешь под рукой такие фотки - у сердца их хранишь что ли?
И вообще не факт что на фото - жители Донеччины. В Луганске весенние митинги были из ростовчан - ходили потом рубли меняли и названий улиц не знали.