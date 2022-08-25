В Москве, в оккупированных Крыму и Донецке в День Независимости из динамиков камер наблюдения звучал Гимн Украины и Гимн сечевых стрельцов. ВИДЕО

Вчера на День Независимости в Москве, оккупированных Крыму и Донецке из динамиков камер наблюдения в разных учреждениях звучали Гимн Украины и Гимн сечевых стрельцов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи реакции на такую музыку опубликованы в соцсетях.

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