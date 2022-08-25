Украинские морпехи уничтожили бензовозы, БМП и боекомплекты рашистов, - ВМС ВСУ. ВИДЕО
Воины 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского продолжают точными ударами САУ уничтожать технику оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ВМС ВС Украины.
"Пока российское командование продолжает фантазировать на тему своих успехов на Южном направлении, морпехи 36-ой отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского вносят собственные коррективы во вражеское "все по плану", - говорится в сообщении.
В ВМС отмечают, что на днях благодаря плодотворному сотрудничеству аэроразведки и артиллерии бригады противник недосчитался нескольких бензовозов, нескольких БМП и боекомплекта, уничтоженных точными выстрелами САУ.
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А там ... яка військова доля ...