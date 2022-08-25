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Украинские морпехи уничтожили бензовозы, БМП и боекомплекты рашистов, - ВМС ВСУ. ВИДЕО

Воины 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского продолжают точными ударами САУ уничтожать технику оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ВМС ВС Украины.

"Пока российское командование продолжает фантазировать на тему своих успехов на Южном направлении, морпехи 36-ой отдельной  бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского вносят собственные коррективы во вражеское "все по плану", - говорится в сообщении.

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В ВМС отмечают, что на днях благодаря плодотворному сотрудничеству аэроразведки и артиллерии бригады противник недосчитался нескольких бензовозов, нескольких БМП и боекомплекта, уничтоженных точными выстрелами САУ.

ВМС (1465) уничтожение (6909) техника (1736) 36 отдельная бригада морской пехоты (205)


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Красівоє....
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25.08.2022 11:27 Ответить
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25.08.2022 11:33 Ответить
Допоки бійці 36-ї бригади, що потрапили у полон при спробі пробитись з оточеного Маріуполя на чолі з полковником Баранюком, а також при захисті Азовсталі на чолі з майором Волинським, не будуть визволені і не стануть знову у стрій, будь-які свідчення про звитягу і подвиги їх побратимів, що уникли такої участі, сприйматимуться лише з біллю від незагоєної рани.
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25.08.2022 11:34 Ответить
полонені українські захисники то воїни-титани
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25.08.2022 12:44 Ответить
Якось заумно Ви закрутили, вибачте. Будь-яка в/ч складається з багатьох підрозділів.
А там ... яка військова доля ...
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25.08.2022 14:45 Ответить
Морпіхи , Вам респект і щира подяка 😠👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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25.08.2022 11:41 Ответить
Такі новини, добре читати з ранку, за чашкою міцної кави! =)
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25.08.2022 11:45 Ответить
І ось така ху№ня -- немає москаля, одна сира земля!...
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25.08.2022 13:41 Ответить
 
 