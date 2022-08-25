Вблизи оккупированного Мелитополя взорвали штаб рашистов, - Федоров. ВИДЕО
В Мелитопольском районе взорван штаб оккупантов, где готовились к проведению псевдореферендума.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня ночью подорван штаб оккупантов в поселке Приазовское Мелитопольского района. Именно там рашисты готовились к "голосованию" и выдавали российские паспорта.
Как следствие, минус один район, где и жители, и коллаборанты будут держаться от псевдореферендума как можно дальше", - рассказал он.
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Тих , що на нашу землю пруть‼️‼️‼️
СЛАВА ГЕРОЯМ ПАРТИЗАНАМ 🙏🙏🙏❤️💙💛🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Вже були .раніше. у центральних ЗМІ повідомлення . що його Федорова--- вивезли. аж у Ростов і там катують... А потіх він сам це спростував...
Варто проаналізувати : м. Мелітополь---це заслінка у Крим. яку здали без жодного пострілу... Аж ніякої тероборони там організовано НЕ було ?! Кожен мер має прирогативу сприяти у виборі собі заступника з яким може керувати містом. У нього заступником чомусь підвернулася п*яничка.-- Галя із підвала / Данильченко /. яка аж бігом організувала : ХЛІБ--СІЛЬ держимордам-- окупантам... Та головне :ЗЕ--стратег. який визволив його із полону / за десяток путінських головорізів/. якось так НЕ щиро зробив Федорову комплімент :--- Мьі своих. никогда НЕ сдаем !!! А хто у нього свої ---всі ми вже добре знаємо... Знаїмо і як таких ..що " успішно " віддали Південь України без спротиву... /а тепер шукайте їх ..під Акерманом на морськім пісочку.../