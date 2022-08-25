6 месяцев войны: как Россия и Украина готовят свое наступление? | Бутусов. ВИДЕО

Сегодня, 25 августа, в 20:00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире расскажет о ситуации на фронте и поделится мнениями по подготовке наступления Вооруженными силами Украины и РФ.

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