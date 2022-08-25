РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3874 посетителя онлайн
Новости Видео Война
10 227 6

6 месяцев войны: как Россия и Украина готовят свое наступление? | Бутусов. ВИДЕО

Сегодня, 25 августа, в 20:00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире расскажет о ситуации на фронте и поделится мнениями по подготовке наступления Вооруженными силами Украины и РФ.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Задавайте ваши вопросы здесь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Обещания наступления: когда и как Украина сможет разгромить российскую армию? | Бутусов ПЛЮС. ВИДЕО

Бутусов Юрий (4358)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чи Україна по факту вже вступила в НАТО? Хоча би у військову організацію, цього віськово-політичного союзу, але без взаємних зобов'язань по 5-ій статі Статуту НАТО - зважаючи на безпрецендентен переозброєння військовою натівською технікою ... Та й не тільки технікою характеризується цей вступ "де-факто", а й безпрецендентно швидкий і практичний перехід ЗСУ на натівські стандарти ведення війни, військової логістики, тощо.
Вступ до політичного блоку - поки що відкладається, і відбудеться після реформ в Україні, в першу чергу політичних та економічних. Обов'язковою частиною політичних реформ буде прийняття таких функціоналів у внутрішній політиці України, які б гарантували би нашій державі недопущення не те що повернення до постсовкової політики на зразок ********* лукашенківського режиму, а й до популістичного на кшалт оррбано-фідесівського або ж ******** єрмаківської зеленої розчепірки.
показать весь комментарий
25.08.2022 20:08 Ответить
ВВС, в 19:42
"https://www.bbc.com/russian/live/news-62613149 Пентагон присвоит операции в Укаине название и назначит ей командующего генерала
В ближайшие недели Белый дом планирует объединить все усилия США в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию, https://www.wsj.com/articles/u-s-to-send-nearly-3-billion-security-aid-package-to-ukraine-11661342606 сообщает деловое издание Wall Street Journal . После этого операции будет присвоено собственное кодовое имя, а руководство ею поручат конкретному генералу, который и возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ.
Присвоение операции собственного названия - бюрократическая формальность, однако оно несет несколько серьезных юридических последствий.
Во-первых, это формальное признание Вашингтоном того факта, что американская армия принимает участие в конкретных боевых действиях. Во-вторых, только после этого Конгресс может начать выделять союзникам долгосрочное целевое финансирование, а также предоставлять отсрочки в оплате военных заказов.
В-третьих, только в рамках "названной" операций возможно учреждение каких-либо специальных выплат за службу, лент и наград для военнослужащих, принимающих в ней участие.
Выбор командующего, ответственного за координацию усилий, свидетельствует о намерении Пентагона создать постоянную команду помощи Украине, то есть переход от преимущественно единовременных проектов по обучению и помощи украинцам к долгосрочной стратегии, которая может продлиться не один год".
показать весь комментарий
25.08.2022 20:13 Ответить
Все це добре , але що скаже Франція і ФРН ? Про не думаєте ?
показать весь комментарий
26.08.2022 04:35 Ответить
ось така в нас є зброя... кацабні пісєц )) https://www.youtube.com/watch?v=bGFnKZzbYWQ https://www.youtube.com/watch?v=bGFnKZzbYWQ

показать весь комментарий
25.08.2022 20:10 Ответить
Пане , Юрію , кажуть що на постачанні озброєння сидять міньйони єрмака, так шо може кротяки почали свою справу в тилу ЗСУ
і тупо тормозять постачання??
США звітують , що надали вже на надцять ярдів допомоги , а вона все ніяк не доїде до хлопців😠
показать весь комментарий
25.08.2022 20:35 Ответить
згадано Суркіса.
Питання не на воєну тему, а на футбольну.
Павелко в болротьбі проти Суркіса і Бені в "проблемі" єдиного телепулу" телетрансляцій піде на попятну, чи буде далі впиратися, аж до дискваліфікації відказників?
показать весь комментарий
25.08.2022 21:18 Ответить
 
 