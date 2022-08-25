Россия хочет, чтобы Запорожская АЭС работала на Крым и Краснодар, - эксперт Кошарна. ВИДЕО
Российские войска планируют переподключить Запорожскую АЭС к оккупированному Крыму.
Эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарна рассказала Цензор.НЕТ об угрозах для ЗАЭС и зачем на самом деле россиянам нужна украинская атомная станция.
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по моему, у тети Хаи вероятность осуществления ее мечты несравненно выше.
Вова з Кремля хоче вкрасти найбільшу в Європі АЕС.
Масштаби, звичайно, різні, але суть одна - "Гоп-стоп"
скажите ...еще такое было в новейшей истории Европы...ну или еще где ???
@Mikhail_Bakh
·
https://twitter.com/Mikhail_Bakh/status/1561820190194671620 22 авг.
Ненавидишь США?
Сожги 100 долларов и отправь пепел бандеролью по адресу: США, Белый дом, Байдену.
Більше нічого?
Ні буржуйки повнопривідної, ні скатерки-самоналивайки, ні яблук молодильних?
Якись х*йовий з них "ємєля"...
Паралельно потрібно знищувати фізично організаторів "крадійництва". Зокрема керівництво "Росатому" і персонально учня щедровіцкого (основоположника "руzкого міра") кірієнка.
Крч...епнутые кацапы😁😁😁 Не зря говорят, что русский паспорт в Европе - это уже не просто паспорт...а справка о ментальном расстройстве человека😁😁😁
Треба не давати їм ні їсти ні спати, як це було під Києвом. Коло повинно змикатись.
Ибо без энергии ЗАЭС Украины не будет.
ЗСУ необхідно почати обстрілювати Курську АЄС - щоб швидше наші партнери та інші суб'єкти заворушилися💪
За щоку сцуки НАЗАВЖДИ!!!
Ні , ну дійсно - ну якого хріна українська АЕС повинна працювати на якийсь грьобаний Краснодар . ?? Ви шо кацапня , уху їли ?
питання, а що ми можемо зробити, щоб ЗАЕС працювала на Україну? на український Крим?