Россия хочет, чтобы Запорожская АЭС работала на Крым и Краснодар, - эксперт Кошарна. ВИДЕО

Российские войска планируют переподключить Запорожскую АЭС к оккупированному Крыму.

Эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарна рассказала Цензор.НЕТ об угрозах для ЗАЭС и зачем на самом деле россиянам нужна украинская атомная станция.

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