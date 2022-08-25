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Россия хочет, чтобы Запорожская АЭС работала на Крым и Краснодар, - эксперт Кошарна. ВИДЕО

Российские войска планируют переподключить Запорожскую АЭС к оккупированному Крыму.

Эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарна рассказала Цензор.НЕТ об угрозах для ЗАЭС и зачем на самом деле россиянам нужна украинская атомная станция.

Читайте также: Захваченная часть Запорожской области и Херсонщины частично осталась без света и воды

Автор: 

АЭС (543) Запорожская область (3077) Запорожская АЭС (703)


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Топ комментарии
+29
только в 21 веке возможно чтобы прийти и скиздить электростанцию
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25.08.2022 19:03
+27
Буде,обов'язково буде!На український Крим і Краснодар!
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25.08.2022 19:03
+27
Ваня з Верхніх ****** мріє вкрасти унітаз та стиралку.
Вова з Кремля хоче вкрасти найбільшу в Європі АЕС.
Масштаби, звичайно, різні, але суть одна - "Гоп-стоп"
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25.08.2022 19:07
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Буде,обов'язково буде!На український Крим і Краснодар!
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25.08.2022 19:03 Ответить
Краснодар нині - вата 100%
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25.08.2022 19:07 Ответить
Вату - в Магадан.
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25.08.2022 19:23 Ответить
Спочатку вату спалить, а потім на магадан через НП бандеролькою!
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25.08.2022 19:32 Ответить
В Магадан, в Магадан, Магадан...
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25.08.2022 19:47 Ответить
Скільки в усср було вати?
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25.08.2022 19:40 Ответить
Отож, що якраз в УРСР - аніскілечки. Мало того, 2-ге або 3-те прізвище по совку - українське. Як якийсь талановитий діяч - так або «-ко», або «-ець», або «-юк», або «-ий».
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26.08.2022 00:23 Ответить
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25.08.2022 19:03 Ответить
Нікагда такого нє било і вот, опять (на картинко). Занятний був мусчіна.
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25.08.2022 19:27 Ответить
только в 21 веке возможно чтобы прийти и скиздить электростанцию
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25.08.2022 19:03 Ответить
Не скиздить, а здать.
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25.08.2022 19:39 Ответить
Атомну станцію
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25.08.2022 23:56 Ответить
Всё правильно - ЗАЭС будет работать на Крим, когда его освободят от оккупации.
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25.08.2022 19:04 Ответить
а тетя Хая хочет негра

по моему, у тети Хаи вероятность осуществления ее мечты несравненно выше.
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25.08.2022 19:04 Ответить
Хер вам а не ЗАЕС ! На кожну хитру дупу завжди знайдеться … контрміра
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25.08.2022 19:06 Ответить
знайдеться ... затичка!
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25.08.2022 19:14 Ответить
Ну де там контрнаступ про який казала Люся кожен день? Коли вже звілнять найбільшу АЕС в Європі?
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25.08.2022 19:07 Ответить
Ваня з Верхніх ****** мріє вкрасти унітаз та стиралку.
Вова з Кремля хоче вкрасти найбільшу в Європі АЕС.
Масштаби, звичайно, різні, але суть одна - "Гоп-стоп"
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25.08.2022 19:07 Ответить
Та невже?
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25.08.2022 19:07 Ответить
Ну нічого собі! Оце здивували настрадамуси, не може бути такого! А якщо серйозно якщо будуть тягнути кабелі чи ставити вишки треба все накривати.
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25.08.2022 19:10 Ответить
та нормально так... зашли войсками в соседнюю страну, поубивали кого захотели, помарадерили и потом решили пустить халявную воду, взорвав заглушку и увидев что это сошло с рук, решили примутить АЭС и пусть она поставляет халявную энергию кому-то...
скажите ...еще такое было в новейшей истории Европы...ну или еще где ???
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25.08.2022 19:11 Ответить
Років 200 тому ще було нормально
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25.08.2022 20:24 Ответить
Да и 80 тому было нормально. До какого то момента. Потом резко приватизаторам поплохело.
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25.08.2022 20:47 Ответить
Михaил Бaх

@Mikhail_Bakh

·

https://twitter.com/Mikhail_Bakh/status/1561820190194671620 22 авг.

Ненавидишь США?
Сожги 100 долларов и отправь пепел бандеролью по адресу: США, Белый дом, Байдену.
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25.08.2022 19:13 Ответить
Розбий ап стену айфон й надішли рештки Ілону Маску
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25.08.2022 23:57 Ответить
І всьо?
Більше нічого?
Ні буржуйки повнопривідної, ні скатерки-самоналивайки, ні яблук молодильних?
Якись х*йовий з них "ємєля"...
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25.08.2022 19:15 Ответить
Вода и электроэнергия в Крым - цели операции, которые видимо были известны Зеленскому, иначе непонятно, почему Энергодар никто не защищал от слова совсем. Дурику не сказали, что возьмут Киев, а его шлепнут или будут по России возить в клетке, как обезьянку. Когда он это понял, тогда и осерчал на братушек.
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25.08.2022 19:17 Ответить
Это тебе в фсб рассказали ? Да, дурик оплаченный?
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25.08.2022 19:54 Ответить
СПРАВА У ТОМУ, ЩО БУВ, ОЧОВИДНО, ОМАНСЬКИЙ ДОГОВІРНЯК. ЗЕ ГОТОВИЙ БУВ ПОДАТИ ВОДУ У КРИМ І Е.Е. АЛЕ ГРОМАДСЬКІСТЬ БУЛА РІШУЧЕ ПРОТИ. ТОДІ РОЗРОБИЛИ ТАКИЙ ВАРІАНТ. ВИКОНУЄМО ПОБАЖАННЯ ЗЕ ДІЯМИ РАШКИ :ми їх пускаємо без спротиву. вони захоплюють південь і ЗАЕС. Тоді кажемо: Захопили, що ми можемо зробити? План виконано. Десь так.
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25.08.2022 19:59 Ответить
Очень похоже
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25.08.2022 20:30 Ответить
А підривати вже передумали?
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25.08.2022 19:18 Ответить
Самі сцуться.
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25.08.2022 19:29 Ответить
Когда это бандюганы самопожертвованием страдали. Им ещё награбленное надо прокутить с проститутками.
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25.08.2022 21:48 Ответить
Росія хоче, щоб Запорізька АЕС .... росія хоче всю Україну окупувати росія хоче референдум мало що вона хоче
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25.08.2022 19:20 Ответить
Всі питання вирішуються фізичним знищенням кацапні. Іншого шляху для деокупації ЗАЕС не існує. Все що навколо станції має горіти, палати і вибухати. Раджу всім цивільним за будь яку ціну звідтіля тікати. Там точно буде пекло. Радіаційне, артилерійське, ракетно-бомбове. Але буде точно. Кацапи ще ніколи нічого вкраденого добровільно не віддали. ЗАЕС теж не віддадуть доки кровью не захлинуться.
Паралельно потрібно знищувати фізично організаторів "крадійництва". Зокрема керівництво "Росатому" і персонально учня щедровіцкого (основоположника "руzкого міра") кірієнка.
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25.08.2022 19:24 Ответить
А "хотєлка" в них не лусьне? "Хотєльщики" хрєнові. Скоро за своїм крейсером всі підете!
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25.08.2022 19:24 Ответить
Просто з язика знято 🤣
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25.08.2022 23:59 Ответить
А ху-ху,раша-підораша,не хо-хо???!!!
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25.08.2022 19:27 Ответить
Да не может быть! Как так! А мы то думали...
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25.08.2022 19:28 Ответить
Це зовсім тупі орки як вони думають щоб станція працювала на Крим і Краснодар ? Так ЗСУ дуже швидко преб'ють ці лінії поствчання
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25.08.2022 19:29 Ответить
Вона буде працювати на Крим.Коли він стане знов-Україньскии Кримом!
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25.08.2022 19:30 Ответить
Грандіозна новина, добре, що є такі експерти!
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25.08.2022 19:31 Ответить
Порадають єл вишки. Не спішіть.
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25.08.2022 19:31 Ответить
За те деньги, которые русские потеряли из-за санкций и войны....Можно было 10 АЭС построить для Крыма и Краснодара....😂🤣😂🤣

Крч...епнутые кацапы😁😁😁 Не зря говорят, что русский паспорт в Европе - это уже не просто паспорт...а справка о ментальном расстройстве человека😁😁😁
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25.08.2022 19:33 Ответить
Пусть смотрят чтоб их током не ударило.
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25.08.2022 19:35 Ответить
Мене тільки цікавить одне і головне:а ДЕ цьому усьому протидія і яка вона??
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25.08.2022 19:35 Ответить
Треба закінчувати зРФійським південним бандитським угрупуванням.
Треба не давати їм ні їсти ні спати, як це було під Києвом. Коло повинно змикатись.
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25.08.2022 19:36 Ответить
Зеля думає інакше.
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25.08.2022 20:41 Ответить
Хто-небудь читав або чув, щоб Зеленський чи уряд безпосередньо звернулися до НАТО щодо військової допомоги в цій ситуації? Якщо такого звернення не було - значить уряд України підіграє путіну.
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25.08.2022 19:42 Ответить
А я хочу, щоб кожна должностна морда працювала на мене, мою сім'ю, моїх родичів, моїх сусідів, хоча б тому, що ми їх оплачуємо, і що, це реально?
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25.08.2022 19:44 Ответить
А я хочу, щоб орда, яка має назву московія, яка сама себе у 1721 році назвала росією, вкравши нашу історію - здохла! І тоді ми будемо забезпечувати наш Крим і наших козаків в Краснодарському краї електроенергією і всим, чим решту своїх територій.
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25.08.2022 19:49 Ответить
а весь мир, (включая всякие ООН, МАГАТЕ, НАТО) на это только беспомощно смотрит...
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25.08.2022 20:01 Ответить
Я б сказав просто байдуже дивляться.
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25.08.2022 20:41 Ответить
Падаль зеленожопая, здала репоедам юг..
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25.08.2022 20:10 Ответить
Зараз Зеля продовжить перемовини з путлером по портам півдня країни.
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25.08.2022 20:38 Ответить
нет никакой разницы для Украины или ЗАЭС будет не под контролем и не будет давать 25% всей энергии или ЗАЭС будет уничтожена в ходе боевых действий и вся земля вокруг станет радиоактивной зоной отчуждения.

Ибо без энергии ЗАЭС Украины не будет.
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25.08.2022 20:51 Ответить
Похмелиться забыл?
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25.08.2022 21:19 Ответить
Перепив скломою?
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25.08.2022 22:20 Ответить
На будь-які дії будь-хто має повне право відповісти тим же.👈
ЗСУ необхідно почати обстрілювати Курську АЄС - щоб швидше наші партнери та інші суб'єкти заворушилися💪
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25.08.2022 20:57 Ответить
А може ще на Зімбабве, Нікарагуа, Гондурас???
За щоку сцуки НАЗАВЖДИ!!!
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25.08.2022 21:12 Ответить
З якого дива ?? . Я в шоці ..
Ні , ну дійсно - ну якого хріна українська АЕС повинна працювати на якийсь грьобаний Краснодар . ?? Ви шо кацапня , уху їли ?
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25.08.2022 21:13 Ответить
бо загарбники її загарбали - дикі закони війни
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25.08.2022 21:30 Ответить
******? Тільки коли будуть підконтрольні Україні
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25.08.2022 21:22 Ответить
як на загарбників -цілком логічно і закономірно.
питання, а що ми можемо зробити, щоб ЗАЕС працювала на Україну? на український Крим?
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25.08.2022 21:29 Ответить
Видишь Америка, того гляди Аляску заберут, давно заряться, кончать с ними надо.
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25.08.2022 21:50 Ответить
АЭС, вода, это все детали. Обычный дерибан. Просто обычному ваньке бу стиралку, а условному Роттенбергу АЭС. Им Украина нужна. Вся! За те бабки что лапти только за эти пол года потеряли от санкций и вложили в эту войну, они могли бы построить там штуки три АЭС и возить в этот сраный Крым танкерами Перье и заливать его прямо в водопровод.
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25.08.2022 21:51 Ответить
You wish!
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25.08.2022 22:58 Ответить
краще розпіздячити...
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25.08.2022 23:12 Ответить
Уже сейчас необходимо выносить все подстанции, что могут реализовать этот план.
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25.08.2022 23:20 Ответить
 
 