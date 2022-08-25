Огромный привет Эрику с 8-го отряда, - российские зеки воюют на Донбассе. ВИДЕО
В сеть попали кадры, как российские наемники из числа осужденных воюют в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает блоггер Necro Mancer.
"Зэки из ВК-7 и ВК-9, пользуясь случаем, передают привет из Украины", - отметил он.
Зэки из ИК-7 и ИК-9, пользуясь случаем, передают привет из Украины https://t.co/QQLOIXQrN7 #роа #мобилизация #Вагнер pic.twitter.com/WMG4OZrMf3— Necro Mancer (@666_mancer) August 25, 2022
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(Пардон за чорний гумор).
Тихо грає радіола...
Мац за сраку - мокра срака!
Таки виїбав, собака!
невже почнеться сучена війна на зонах кацапстану?
яка різниця якого кацапа утилізовувати?
Є друзі які на передку без ротації по 2-3 місяці?
А то враження що живите тільки Арестовичем и чекаєте як Ермак звільніть Крим...(wεɐʞdɐɔ)
А такого варіанту щоб вбивати кацапню і самим не гинути - не буває , на жаль .
Для справки - в ріжок ( обойму ) найкращого - перевчивалєля стада , влазить 30 патронів .?
Чи заслуга перед нацією це - обов'язкова умова для того - щоб спитати когось на Цензорі про рочки . ?
І так уже не перша сотня таких війн...
Якби були національною державою - самі знесли те озеро з болот.
Але "маємо те що маємо" а саме Вагнергейт, Єрмака, Маріуполь, продаж земли без референдума и ще 1000 болючих ран на тілі соціуму...
Вам зустрічне питання: чому РФ у всіх війнах знищує багатоповерхівки?
PS: Орки благають, щоб свинопсів не називали "Орками"!
Нехай покаже їм фотку - ту що вгорі , де від якогось кацапа лишилась одна голова .
На деньги, которые Путин тратит на войну, можно было бы поднять уровень жизни россиян до европейского, но деньги ушли на то, чтобы понизить уровень жизни украинцев до российского.
Ну шо шнирі......
Well come to UKRAINE....жмури