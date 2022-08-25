Огромный привет Эрику с 8-го отряда, - российские зеки воюют на Донбассе. ВИДЕО

В сеть попали кадры, как российские наемники из числа осужденных воюют в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает блоггер Necro Mancer.

"Зэки из ВК-7 и ВК-9, пользуясь случаем, передают привет из Украины", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне вербуют заключенных на войну в Украине, - Антон Геращенко