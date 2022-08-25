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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
25 206 76

Огромный привет Эрику с 8-го отряда, - российские зеки воюют на Донбассе. ВИДЕО

В сеть попали кадры, как российские наемники из числа осужденных воюют в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает блоггер Necro Mancer.

"Зэки из ВК-7 и ВК-9, пользуясь случаем, передают привет из Украины", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне вербуют заключенных на войну в Украине, - Антон Геращенко

Зэки из ИК-7 и ИК-9, пользуясь случаем, передают привет из Украины https://t.co/QQLOIXQrN7 #роа #мобилизация #Вагнер pic.twitter.com/WMG4OZrMf3

— Necro Mancer (@666_mancer) August 25, 2022

заключенные (511) наемники рф (2080)


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Топ комментарии
+56
Видимо они еще не в курсе,что Эрик может быть и в таком виде

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25.08.2022 19:49
+31
Этому видео уже как минимум 3-4 дня. Так шо это такой себе привет с того света, бо наверняка часть этих террористов уже у кабздона.
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25.08.2022 19:49
+26
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25.08.2022 20:06
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Этому видео уже как минимум 3-4 дня. Так шо это такой себе привет с того света, бо наверняка часть этих террористов уже у кабздона.
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25.08.2022 19:49 Ответить
бідний Ерік, він ще не какався в руках Хімери

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26.08.2022 00:32 Ответить
Та ***** на того Эрика,вопрос почему наши зеки желающие защищать свою страну до сих пор бестолку коптят небо за решеткой? Сейчас все средства хороши и среди арестантов полно вполне годных бойцов.
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26.08.2022 09:58 Ответить
Видимо они еще не в курсе,что Эрик может быть и в таком виде

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25.08.2022 19:49 Ответить
А ви руських продаєте? Ні, тільки показуємо. Красівоє...
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25.08.2022 19:56 Ответить
Молодий же ще! Може й 30-ти немає І "усьо"!
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25.08.2022 20:02 Ответить
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25.08.2022 20:06 Ответить
вот это увеличение популяции опарыша
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25.08.2022 20:34 Ответить
Можете посміяться: казали мені єгері знайомі що в цьому році виводки лисиці та вовків на Поліссі більші середньостатистичних в середньому на 30% А це означає прекрасні кормові умови у природі
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25.08.2022 21:24 Ответить
"Жива" ілюстрація до фрази щоб тебе лис з'їв.
(Пардон за чорний гумор).
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25.08.2022 20:46 Ответить
Гарний гумор.
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25.08.2022 20:47 Ответить
Дякую .
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25.08.2022 21:20 Ответить
Хороший кацап. Просто красавчик.
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25.08.2022 20:46 Ответить
Эрик. Облегченная модель. 💀
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25.08.2022 23:25 Ответить
Харошій руzzкій-дохлий,крапка,я б їх нищив усіх, жінок,дітей,усіх без виключення.
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25.08.2022 19:51 Ответить
Якесь дурне запитання,повісити усіх,по старій козацькій традиції,та не знімати,щоб кісточки торохтіли від вітру,як нагадування прийдешнім та бажаючим обкрадати державу.
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25.08.2022 20:54 Ответить
а також яйцям федота, ногам василия і жопе івана.. всем вместе і каждой отдельно
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25.08.2022 19:52 Ответить
Будут долбить друг друга в очко . всем привет !!
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25.08.2022 19:54 Ответить
Чому там дивуватися,рашка суцільна тюрма,а всі кацапи зеки.Хтось офіційно,а хтось на волі ,але всеодно зек.Вони вже народжуються такими
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25.08.2022 19:56 Ответить
В ********** були біосміттям, а на нашій землі добрива. Дуже тішить статистика - з 200 зеків з однієї колонії 198 убито, один в реанімації, а ще один в комі і навряд чи виживе. Єдиний шанс лишитись живим у цього бидла це дезертирство з імітацією загибелі. Такий спосіб можливий лише для членів організованої злочинності, але "злодіям" в падлу воювати - їх і так "гріють" на зонах.
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25.08.2022 19:56 Ответить
біологічне кацапське сміття
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25.08.2022 20:10 Ответить
кацапи діляться на три категорії - хто сидів,хто сидить і хто буде сидіть!
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25.08.2022 20:06 Ответить
Кримінальна субкультура настільки проникла у всі пори життя кацапів що нормальній людині навіть уявити не можливо. Два роки провів в Рибінську. В армії. Там три зони, на одній з яких мій дід-зек будував дамбу Рибінського водосховища. Так ось, після кожної колективної пянки місцеві бухарі ретельно інспетують власну дупу на предмет згвалтування. Улюблений "прикол" - після пянки, а пьють до упаду і нічого не памятають уранці, повідомити похмільному чму що його трахнули в зад і тепер він "опущений". Після такого жарту, проснувшись з похмілля без штанів кацап повісився від жаху подальших знущань і презирства...
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25.08.2022 20:22 Ответить
Цап проснувся - срака гола,
Тихо грає радіола...
Мац за сраку - мокра срака!
Таки виїбав, собака!
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26.08.2022 09:30 Ответить
Зєк Йося Джугашвили сидя на зоне написала письмо самодержцу всея сраной рабZeи сЦарю Николашке письмо..копия...Дарагой Коля...выпусти меня из этого Ада рюZZkoй гомосятины..я тебе заплачу долларами или фунтами...спаси Коля... после этого письма в 1908 году Джугашвили стал стукачком сЦаря Николашки...причем платным...
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25.08.2022 20:07 Ответить
Пєтухи кукарекают. Укропи любят пєтухов в борще.
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25.08.2022 20:08 Ответить
якщо вернеться на зону - зроблять пєтушком
невже почнеться сучена війна на зонах кацапстану?
яка різниця якого кацапа утилізовувати?
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25.08.2022 20:09 Ответить
"Земле, ей всё едино, что апатиты, что гавно..."
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25.08.2022 20:15 Ответить
Джохар Дудаев (1995г) *Украина еще схлеснется с Россией.Пока русизм существует он не откажется от своих амбиций.*
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25.08.2022 20:17 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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25.08.2022 20:18 Ответить
«Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов. А современная Россия есть не что иное, как преображённая Московия. ‹…› Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала virtuoso в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином.» -- К. Маркс. Разоблачения дипломатической истории XVIII века (июнь 1856 г.- март 1857 г.)
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25.08.2022 22:07 Ответить
чёто козлорылятиной потянуло
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25.08.2022 20:39 Ответить
От і добре що цитують .. Та й пох на тих пропагандонів ,, як і на саму кацапню .. Нехай кожне кацапське мудило знає що крім смерті його тут ( в Україні ) більше нічого не чекає .
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25.08.2022 20:39 Ответить
Тобто ви за те щоб вбивши 20-30 млн орків ми втратили 10 млн своїх?
Є друзі які на передку без ротації по 2-3 місяці?
А то враження що живите тільки Арестовичем и чекаєте як Ермак звільніть Крим...(wεɐʞdɐɔ)
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25.08.2022 20:45 Ответить
Я за те щоб вбивати орків , будь де і будь коли , вдень і вночі , взимку і влітку ,, бо якщо їх не вбивати , вбиватимуть вони . .
А такого варіанту щоб вбивати кацапню і самим не гинути - не буває , на жаль .
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25.08.2022 21:07 Ответить
> перевчити стадо . Чистісінька топія .. Скільки вам рочків , шановний .? Гадаю що ви ви вже дорослий , але мислите на рівні дитини .
Для справки - в ріжок ( обойму ) найкращого - перевчивалєля стада , влазить 30 патронів .?
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25.08.2022 21:22 Ответить
.До чого тут заслуги . Я питаю , тому що - питаю .
Чи заслуга перед нацією це - обов'язкова умова для того - щоб спитати когось на Цензорі про рочки . ?
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25.08.2022 21:40 Ответить
На мій погляд АК74 не є найкращим "учителем". MG 3 - неперевершений, тільки встигай стволи міняти.
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25.08.2022 22:27 Ответить
Хрен ермак освободит Крым, не забывай, кто на самом деле есть ермак?
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27.08.2022 22:07 Ответить
тьі пропустил слово "сарказм"
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29.08.2022 20:56 Ответить
Искра звідки строчите свою писанину? З Чехії,Польщі,Італії чи якоїсь нори на Буковині? Підіть розкажіть про те,що русня хоче перемоги України родичам десятків вбитих з потяга на Дніпропетровщині! а може ви найнята хорошимі русскімі з ФСБ?
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25.08.2022 20:57 Ответить
Всі знають що за тварі "озеро", а московити - то зомбаки які повірили що воюють з США...
І так уже не перша сотня таких війн...

Якби були національною державою - самі знесли те озеро з болот.

Але "маємо те що маємо" а саме Вагнергейт, Єрмака, Маріуполь, продаж земли без референдума и ще 1000 болючих ран на тілі соціуму...

Вам зустрічне питання: чому РФ у всіх війнах знищує багатоповерхівки?
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25.08.2022 21:11 Ответить
Зайвехромосом, читай уважно, сам написав: "орків", хочу додати - зайвехромосомів, свинопсів, касабів!
PS: Орки благають, щоб свинопсів не називали "Орками"!
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25.08.2022 22:22 Ответить
Снято на Углегорской ТЭС (район Светлодарска). На заднем фоне виднеются корпуса котлов блоков 800 МВт 2й очереди Углегорской ТЭС. 48.46344538277237, 38.19373974116921
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25.08.2022 20:33 Ответить
Понти ,, картинка для реклами ? . Пригожин думає - щас ЗеКи подивляться цей ролик і як ломануть найматися в його армію .!
Нехай покаже їм фотку - ту що вгорі , де від якогось кацапа лишилась одна голова .
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25.08.2022 20:33 Ответить
А хій його знає - живий пригожин, чи догодовує собою щурів з хробаками.
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25.08.2022 20:52 Ответить
Это наверное "элита" подшконачных подтянулась ,просто *********** закончились🤔☠️
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25.08.2022 20:37 Ответить
О, уже штрафники пошли лагерные. Долбите вы друг друга а не укропов.
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25.08.2022 20:40 Ответить
ТЁТЯ РОЗА

На деньги, которые Путин тратит на войну, можно было бы поднять уровень жизни россиян до европейского, но деньги ушли на то, чтобы понизить уровень жизни украинцев до российского.
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25.08.2022 20:44 Ответить
Петухи лагерные закукарекали. А что там по тюремным обычаям полагается тем кто работает на режим? Повезет вам если сдохните на фронте
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25.08.2022 20:44 Ответить
Бедный Эрик!

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25.08.2022 20:46 Ответить
Это этих асвабадителей ждали наши сепары и каллабаранты?
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25.08.2022 20:48 Ответить
Саме так!
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25.08.2022 20:53 Ответить
Ну ці в облік нє йдуть,їх в параші вжє записали в расход
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25.08.2022 20:53 Ответить
Петушня барачная
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25.08.2022 20:58 Ответить
Блатні таке б НЕ ЗРОБИЛИ!!!
Ну шо шнирі......
Well come to UKRAINE....жмури
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25.08.2022 21:17 Ответить
В плен мразей не брать, кончать их сразу.
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25.08.2022 21:24 Ответить
Могу ошибатся но по-моему самая крайняя справа **** стоит в Украинских берцах "Талан" которьіе сейчас нашим ребятам сложно достать.
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25.08.2022 21:26 Ответить
Эрик - это их муж?
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25.08.2022 21:41 Ответить
Мавпы с мозгом амебы.
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25.08.2022 21:54 Ответить
Петушиные войска! Элита расейской "армии"!
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25.08.2022 22:07 Ответить
Может рамзанёныши кадыркина, на автоматах всё таки спилят мушку? =)
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25.08.2022 22:39 Ответить
Это петухи и суки. Воевать за начальников западло по понятиям
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25.08.2022 22:29 Ответить
"Будем жить!", вот тут вы н@**@лись))
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25.08.2022 22:42 Ответить
Слабенькая пропаганда от пидороссии.Где скрепные бабы в кокошниках манящие на передовую отдохнуть.Да и пару ящиков водки в кадр не помешало.
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25.08.2022 23:17 Ответить
А последний-то - прокололся! "Forewer!"
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25.08.2022 23:27 Ответить
Ще живі, але це тимчасов
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25.08.2022 23:42 Ответить
Вовки, собаки, лисиці і їжаки будуть задоволені
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26.08.2022 07:48 Ответить
Так каци гарно стали...
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26.08.2022 08:14 Ответить
І це їх останній виступ...
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26.08.2022 09:08 Ответить
 
 