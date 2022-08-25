Мужчина с повесткой в военкомат в кармане пытался выехать в Молдову в товарном вагоне, - Госпогранслужба. ВИДЕО

36-летнего военнообязанного гражданина обнаружил пограничный наряд Могилев-Подольского отряда во время проверки поезда. Нелегал, спрятавшись в пустом товарном вагоне грузового поезда, хотел уехать с Украины в Молдову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Мужчина признался, что таким образом пытался избежать мобилизации и незаконно попасть за границу. В поездку горе-путешественник прихватил с собой также и повестку в военкомат. В документе, который обнаружили правоохранители, отмечалось, что мужчина должен был прибыть в военкомат 28 августа.

За попытку незаконного пересечения государственной границы и уклонения от призыва по мобилизации ему придется отвечать в суде.

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