Мужчина с повесткой в военкомат в кармане пытался выехать в Молдову в товарном вагоне, - Госпогранслужба. ВИДЕО
36-летнего военнообязанного гражданина обнаружил пограничный наряд Могилев-Подольского отряда во время проверки поезда. Нелегал, спрятавшись в пустом товарном вагоне грузового поезда, хотел уехать с Украины в Молдову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Мужчина признался, что таким образом пытался избежать мобилизации и незаконно попасть за границу. В поездку горе-путешественник прихватил с собой также и повестку в военкомат. В документе, который обнаружили правоохранители, отмечалось, что мужчина должен был прибыть в военкомат 28 августа.
За попытку незаконного пересечения государственной границы и уклонения от призыва по мобилизации ему придется отвечать в суде.
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+11 Dyukov
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+9 Алексей #532401
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я хворий, чи здоровий а на комісію не піду бо не хочу
зроблю комусь гірше
ти не хочеш жити по закону
багато нас цього не хочуть але
в кабаку, на пляжі, в авто, на байке, рибі ми всі, ****, здорові
а воювати, ху в жо
от і появляються відписки, відмазки, і тд
мені 56
я сам пішов, взяв лист і пройшов влк
забракували на 2 місяця
а молоді, здорові, куйню пишуть а комісію не проходять від воєнкомата тікають
Це глибоко помилковий шлях. Ті, хто вдається до таких заходів, ризикують отримати величезні проблеми. І не треба розповідати про те, що зарплатня в ЗСУ дуже висока. Нікому з ухилянтів гроші такою ціною не потрібні.