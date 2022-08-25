РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9670 посетителей онлайн
Новости Видео Война
11 489 113

Мужчина с повесткой в военкомат в кармане пытался выехать в Молдову в товарном вагоне, - Госпогранслужба. ВИДЕО

36-летнего военнообязанного гражданина обнаружил пограничный наряд Могилев-Подольского отряда во время проверки поезда. Нелегал, спрятавшись в пустом товарном вагоне грузового поезда, хотел уехать с Украины в Молдову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Мужчина признался, что таким образом пытался избежать мобилизации и незаконно попасть за границу. В поездку горе-путешественник прихватил с собой также и повестку в военкомат. В документе, который обнаружили правоохранители, отмечалось, что мужчина должен был прибыть в военкомат 28 августа.

Мужчина с повесткой в военкомат в кармане пытался выехать в Молдову в товарном вагоне, - Госпогранслужба 01

За попытку незаконного пересечения государственной границы и уклонения от призыва по мобилизации ему придется отвечать в суде.

Читайте также: Мобилизуют не всех, нужны только специалисты конкретных специальностей, - Резников

Автор: 

Винницкая область (1033) Госпогранслужба (6421) граница (5269) мобилизация (2761)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Такий же бігун від призову як і ЗЕ.
показать весь комментарий
25.08.2022 19:52
+11
Ну і їхав би вже собі. Яка від нього користь, головне щоб не вбився. Чи не новина.
показать весь комментарий
25.08.2022 19:52
+9
Не хоче людина воюввати.Будете під стволами людину на ворожі кулемети гнати?Тоді чим ви кращі за сталіна,комуняк та лугандонців?Де ваша хвальона декомунізація?
показать весь комментарий
25.08.2022 20:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
логіка у тебе така
я хворий, чи здоровий а на комісію не піду бо не хочу
зроблю комусь гірше
ти не хочеш жити по закону
багато нас цього не хочуть але
в кабаку, на пляжі, в авто, на байке, рибі ми всі, ****, здорові
а воювати, ху в жо
от і появляються відписки, відмазки, і тд
мені 56
я сам пішов, взяв лист і пройшов влк
забракували на 2 місяця
а молоді, здорові, куйню пишуть а комісію не проходять від воєнкомата тікають
показать весь комментарий
25.08.2022 22:40 Ответить
логіка така що тебе взагалі не має колупати що роблю я, так само як мене не колупає що робиш ти чи будь-хто інший
показать весь комментарий
25.08.2022 22:49 Ответить
без жодного жарту - я дивлюся на те що відбувається у країні з весни 2020р. і я розумію, що людину із більшовизма витягнути можна, а от більшовизм із людини - ні, вже мабуть неможливо більшовизм викоринити з натури абсолютної більшості. І неодмінно більшовизм натури рано чи пізно прокинеться і переможе - в тій чи іншій формі.
показать весь комментарий
25.08.2022 23:06 Ответить
реально тебе не зрозуміти , то тебе військкомат не хоче на службу брати , то тебе комісія за станом здоров"я не пропустила .
показать весь комментарий
26.08.2022 02:05 Ответить
Ну правильно забракували. Ти ж не з баблом прийшов, а сам. А нашо ти їм такий без бабла? Що конкретно вони за це отримають? Вони як раз і шукають того, хто переховується, бо такій людині, як правило, є що втрачати - значить принесе стільки, скільки скажуть. Нічого особистого - просто бізнес
показать весь комментарий
31.08.2022 19:18 Ответить
отправить на 2 года рыть окопы....
показать весь комментарий
25.08.2022 23:06 Ответить
Сам много накопал, вояка?
показать весь комментарий
27.08.2022 21:10 Ответить
Страшные дела,там " паломники" мчат, наличие паспортов и гражданства Украины хоть проверили,а то может опять " дары волхвов " тянут?
показать весь комментарий
25.08.2022 23:33 Ответить
Навіщо таке набирати в ЗСУ? Від них тільки шкода і ганьба.
показать весь комментарий
26.08.2022 08:27 Ответить
тре було в Квартал записатись - їхав би собі за кордон в купе, з комфортом
показать весь комментарий
26.08.2022 11:35 Ответить
Ніяк до мене не доходить: в чому доцільність заборони на виїзд за кордон??? Ну будете ви силоміць утримувати тут людей - і що? Вони більше любитимуть Україну? Ні. У них додасться мотивації, коли їх нарешті покличуть до армії? Ні. Вони гарно воюватимуть? Знов ні.

Це глибоко помилковий шлях. Ті, хто вдається до таких заходів, ризикують отримати величезні проблеми. І не треба розповідати про те, що зарплатня в ЗСУ дуже висока. Нікому з ухилянтів гроші такою ціною не потрібні.
показать весь комментарий
27.08.2022 10:22 Ответить
показать весь комментарий
28.08.2022 17:54 Ответить
Страница 2 из 2
 
 