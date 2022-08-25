РФ объявила об увеличении армии. Гибридная мобилизация продолжается. День 183 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
183-й день Народной войны. Сегодня в "Без цензуры онлайн" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич проанализируют последние новости и сориентируют вас в волнах информации.
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Детей от рака, суки, излечите!
Дороги сделайте, достаточно крестов!
И свет в посёлках, в городах включите.
Гордиться надо миром, не войной,
Культурой, а не армией баранов,
Счастливой, а не нищею страной,
Где врут безбожно сволочи с экрана