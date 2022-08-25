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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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РФ объявила об увеличении армии. Гибридная мобилизация продолжается. День 183 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

183-й день Народной войны. Сегодня в "Без цензуры онлайн" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич проанализируют последние новости и сориентируют вас в волнах информации.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+8
Поля засейте! Накормите стариков!
Детей от рака, суки, излечите!
Дороги сделайте, достаточно крестов!
И свет в посёлках, в городах включите.

Гордиться надо миром, не войной,
Культурой, а не армией баранов,
Счастливой, а не нищею страной,
Где врут безбожно сволочи с экрана
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25.08.2022 21:42
+7
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25.08.2022 21:10
+5
і японцям Сахалін, а фінам Карелію
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25.08.2022 21:15
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навіть якщо у них в країні прибацаних на голову всього 0,5% - то це близько 0,7 млн. людей. Тобто без будь-якої мобілізації вони зможуть підтримувати війну такої ж інтенсивності по втратам ще десь 3 роки.
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25.08.2022 21:09 Ответить
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25.08.2022 21:10 Ответить
і японцям Сахалін, а фінам Карелію
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25.08.2022 21:15 Ответить
Кароч, гибридов начнут мобилизовывать. Деток от общения добрых молодцев и джигитов с козами и ишаками.
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25.08.2022 21:16 Ответить
От накуя, кацапи ? У нас уже цих удобрєній як гавна. А ви все прєдлагаєте. Заспамлять вас і не дивуйтесь потім.
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25.08.2022 21:17 Ответить
Україні обіцяють посадити українських пілотів на фалькончики , а ці за холодильниками новия атряди фармруют - українці готові їх тими ж холодильниками додомку й відправити
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25.08.2022 21:28 Ответить
Оно и при совке некомплект был, попробуй найди мясо такую огромную помойку защищать, вот и " мобилизуют" из захваченных территорий, так что всех для кого путен введи под ружье.
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25.08.2022 21:31 Ответить
Поля засейте! Накормите стариков!
Детей от рака, суки, излечите!
Дороги сделайте, достаточно крестов!
И свет в посёлках, в городах включите.

Гордиться надо миром, не войной,
Культурой, а не армией баранов,
Счастливой, а не нищею страной,
Где врут безбожно сволочи с экрана
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25.08.2022 21:42 Ответить
А "баби успєют нарожать"?..., - кабаєва навряд чи.
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26.08.2022 00:18 Ответить
Гарматне м'ясо. "Не умением, а числом".
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26.08.2022 01:55 Ответить
Вони завжди так робили. По іншому просто тями немає.
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26.08.2022 09:37 Ответить
 
 