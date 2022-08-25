Каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – это риск глобальной радиационной катастрофы, - Зеленский. ВИДЕО
Вечером 25 августа президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.
"Сегодня впервые в истории остановилась Запорожская атомная станция. Сработала аварийная защита энергоблоков – после того, как в результате российских обстрелов была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины".
Сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки. Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блекаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии. Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы.
Юг Украины – оккупированные районы – уже в состоянии гуманитарной катастрофы. Россия принесла на нашу землю деградацию, которую здесь никогда не видели.
Хочу заверить всех украинцев: мы делаем все, чтобы не допустить аварийный сценарий. Но это зависит не только от нашего государства.
Ключевое – нужно такое международное давление, которое заставит оккупантов немедленно выйти из территории Запорожской АЭС. МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать гораздо быстрее, чем сейчас.
Каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – риск глобальной радиационной катастрофы", - отмечается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а ты, найсветлейший, что сделал? невтик??? о! это много, это даже больше чем на амбразуру!
а перед этим пол года не верил и другим не давал поверить в полномасштабную войну... (но папиков заховал... навряд ли они в Кривом роге от обстрелов каждый день вздрагивают)))
Зате тепер, коли їх налякали новим чорнобилем, дупи в костюмах бріоні і армані нервово засовались по шкіряних кріслах
як зараз на складах, а відразу попадала на ноль.
але ви відробляэте своі "срібняки" і розповідаэте, чому це "неможливо".
п.с. в деталі, вас би, звісно, ніхто посвящати не став. Як не розповідали загалу деталей багатьох операцій. Але ту ж таки спецоперацію по "вагнерам", котру злили зелені п!дараси, готували наші специ, як і операцію з Цемахом і багато-багато чого іншого, що за зелених п!дорів дійсно _виглядаэ_ "неможливим".
А ЗАРАЗ ПРОСТО НАСЛІДКИ
Кого не спитай, а за Зе толком ніхто не голосував.
Цей смітник по суті і привів пісюаніста до посади президента України.
Приводив довго і нудно понад 10 років.
А от якого нового "пісюніста", "шмаркуніста" чи ще яку гидоту "жирні коти" оберуть при допомозі мутрого наріту, і як їхні потуги нейтралізувати - це питання.