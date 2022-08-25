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Каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – это риск глобальной радиационной катастрофы, - Зеленский. ВИДЕО

Вечером 25 августа президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"Сегодня впервые в истории остановилась Запорожская атомная станция. Сработала аварийная защита энергоблоков – после того, как в результате российских обстрелов была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины".

Сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки. Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блекаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии. Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы.

Читайте также: Все шесть блоков ЗАЭС остаются отключенными, несмотря на восстановление линии электропередачи, - МАГАТЭ

Юг Украины – оккупированные районы – уже в состоянии гуманитарной катастрофы. Россия принесла на нашу землю деградацию, которую здесь никогда не видели.

Хочу заверить всех украинцев: мы делаем все, чтобы не допустить аварийный сценарий. Но это зависит не только от нашего государства.

Ключевое – нужно такое международное давление, которое заставит оккупантов немедленно выйти из территории Запорожской АЭС. МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать гораздо быстрее, чем сейчас.

Каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – риск глобальной радиационной катастрофы", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Все шесть блоков ЗАЭС остаются отключенными, несмотря на восстановление линии электропередачи, - МАГАТЭ


Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Запорожская АЭС (703) атака на ЗАЭС (80)


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Топ комментарии
+24
Ой, а хто ж розмінував чонгар і закликав готуватися до шашликів замість підготовки до оборони України?
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25.08.2022 22:12
+23
А навіщо ви віддали кацапам цю АЕС, Кримський канал, Каховську ГРЕС, Азовське море з пляжами і домами відпочинку і весь південь? А сьогодні вже можна прикидатися таким, що ніби він тут ні до чого, що це зробила Зінка? Це ваші про@оби!!! А де пане Президента "Азовці" і решта захисників Маріуполя, яких Ви "контрольовано евакуювали"?
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25.08.2022 22:16
+17
кожен день перебування "зе" при владі,це велика небезпека для держави Україна ,та її народу ,і великий ризик отримати здачу нових територій, здачу українських захисників,здачу чергових атомних станцій і т.д.
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25.08.2022 22:21
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Правила форума Совет форумчан
кожний лайк під дописом про шашлики це той самий ризик.
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25.08.2022 22:11 Ответить
Вовочка в истерике уже не первый день, видать деньги не доходят
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25.08.2022 22:44 Ответить
Ой, а хто ж розмінував чонгар і закликав готуватися до шашликів замість підготовки до оборони України?
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25.08.2022 22:12 Ответить
Интересно, а зачем Зеленский нагнетал 2 недели, что 24 августа будет просто ужас и массовая бомбежка Украины? Это ж какой ущерб был причинен экономике Украины? Сколько людей выехало из страны из-за этого нагнетания...
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25.08.2022 22:12 Ответить
Перебить информационно судилище над Азовом
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25.08.2022 22:49 Ответить
Для того , щоб без перешкод можна було окупантам бити по військовій інфраструктурі.
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25.08.2022 23:19 Ответить
накажу! (с) ********
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25.08.2022 22:13 Ответить
Як така геніальна думка могла відвідати голову набиту тирсою? ХЗ. Мабуть скумбрія підказала.
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25.08.2022 22:14 Ответить
какой дебил. кто за это голосовал? надо определить в дурку
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25.08.2022 22:14 Ответить
А навіщо ви віддали кацапам цю АЕС, Кримський канал, Каховську ГРЕС, Азовське море з пляжами і домами відпочинку і весь південь? А сьогодні вже можна прикидатися таким, що ніби він тут ні до чого, що це зробила Зінка? Це ваші про@оби!!! А де пане Президента "Азовці" і решта захисників Маріуполя, яких Ви "контрольовано евакуювали"?
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25.08.2022 22:16 Ответить
Ти диви як про кацапів переживає.
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25.08.2022 22:17 Ответить
хорошо раздавать указания кто что должен сделать чтобы прогнать русню с нашей земли...
а ты, найсветлейший, что сделал? невтик??? о! это много, это даже больше чем на амбразуру!
а перед этим пол года не верил и другим не давал поверить в полномасштабную войну... (но папиков заховал... навряд ли они в Кривом роге от обстрелов каждый день вздрагивают)))
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25.08.2022 22:17 Ответить
Коли накриє радіоактивними опадами Європу, то настане час України висловлювати глибоке занепокоєння та стурбованість
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25.08.2022 22:20 Ответить
идиот
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25.08.2022 22:52 Ответить
Та ні, я як раз розумний. Ідіоти ті, хто 22 роки ростили пітуна, "шредерізувались", роздували імпотентні організації, а тепер, коли це все призвело до тяжких наслідків, висловлюють занепокоєння і обіцяють допомогти, але в 2023 році і так, щоб уникнути ескалації.
Зате тепер, коли їх налякали новим чорнобилем, дупи в костюмах бріоні і армані нервово засовались по шкіряних кріслах
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26.08.2022 02:37 Ответить
Якщо радіоактивними опадами накриє Європу, то у нас точно буде повний *********** ☢️☢️☢️
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25.08.2022 23:20 Ответить
Тільки в нас? Але неперевершена форма несуб'єктності НАТО,й усіх інших незлічених світових структур!!! Так,для чого ,вони,існують?? Щоб діяти,чи недіяти??? Функія розкриває зміст,чи ні ? Ви як це сприймаєте?
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25.08.2022 23:31 Ответить
кожен день перебування "зе" при владі,це велика небезпека для держави Україна ,та її народу ,і великий ризик отримати здачу нових територій, здачу українських захисників,здачу чергових атомних станцій і т.д.
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25.08.2022 22:21 Ответить
Важко зрозуміти,що більше лихо:- зєльонський чи кацапи... Наша проблема
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25.08.2022 23:33 Ответить
футболка уже воняет...
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25.08.2022 22:25 Ответить
Так на Банковій досі йдуть бої...
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25.08.2022 22:37 Ответить
Якби в нас стала проукраінська влада (раптом), ЗАЕС вже була б звільнена. Але в цих знайдеться 1000+1 причина, чому вони "не можуть" цього зробити. Власне, не для того вони іі здавали, як, загалом, і весь Південь.
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25.08.2022 22:26 Ответить
Уявімо, що зараз при владі опинився самий-пресамий проукраїнський сивочолий гетьман. Яким чином він би звільнив станцію ? (Відповіді-відмазки на кшталт "а він би не здав"-не приймаються. Мова йде про те, що проукраїнська влада вже звільнила би ЗАЕС).
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25.08.2022 22:37 Ответить
До чого тут станція - зброї і самої ******** з США постачалось би більше і вона б не затримувалася
як зараз на складах, а відразу попадала на ноль.
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25.08.2022 22:48 Ответить
Міг би своїм ґавторитетом на міжнародному рівні прочавити рішення про міжнародну спецоперацію з перехоплення контролю ЗАЕС (із залученням найкращих сил швидкого реагування).
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25.08.2022 23:27 Ответить
військові спеціалісти на це питання вже давно дали конкретну й однозначну відповідь. гугл в поміч.
але ви відробляэте своі "срібняки" і розповідаэте, чому це "неможливо".
п.с. в деталі, вас би, звісно, ніхто посвящати не став. Як не розповідали загалу деталей багатьох операцій. Але ту ж таки спецоперацію по "вагнерам", котру злили зелені п!дараси, готували наші специ, як і операцію з Цемахом і багато-багато чого іншого, що за зелених п!дорів дійсно _виглядаэ_ "неможливим".
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25.08.2022 23:41 Ответить
Тобто-відповіді не буде ? Не дивно.
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26.08.2022 00:03 Ответить
Для того щоб звільнити станцію достатньо звільнити Мелітополь тоді роки самі від туди втечут
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26.08.2022 06:54 Ответить
Будеш командиром ! Набереш собі таких же довбнів , на сайті їх вистачає , і підеш визволяти ЗАЕС , покажи приклад , втри носа цій владі . Тиж в нас самий патріот , чи ні ?
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25.08.2022 22:53 Ответить
Тому добровольчі формування кидають без належної збройної підтримки й на захоплення орками
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25.08.2022 23:35 Ответить
зе - кусок кончины на кую дермака, дермак - кусок кончины на кую куйла, оцените глубину ситуации...
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25.08.2022 22:27 Ответить
А як же вони там опинилися, цікаво
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25.08.2022 22:28 Ответить
Катастрофа розпочалась ще в 2019 му, нажаль.
А ЗАРАЗ ПРОСТО НАСЛІДКИ
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25.08.2022 22:32 Ответить
В цей день мають бути приспущено державний прапор та хвилина мовчання.
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25.08.2022 22:45 Ответить
Добре що їх зараз не так багато в Україні - вже мабуть 20 % від всіх Українців.
Кого не спитай, а за Зе толком ніхто не голосував.
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25.08.2022 23:16 Ответить
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25.08.2022 23:29 Ответить
Не журіться. Як тільки на вибори піде якийсь новий фрік, вони з радістю голоснуть за нього.
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25.08.2022 23:38 Ответить
Як що спалять Г + Г , то не прийдуть.
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25.08.2022 23:44 Ответить
Не тільки Г+Г. Є ще "Інтер", "уРКаїна", "ICTV"... Бо й іншим "жирним котам", певно, теж охота мати "свого гетьманчика". Та й на фріків не збідніла земля наша...
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26.08.2022 10:41 Ответить
Головне смітєзвалище ім Коломойського це Г + Г.
Цей смітник по суті і привів пісюаніста до посади президента України.
Приводив довго і нудно понад 10 років.
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26.08.2022 12:20 Ответить
Вигрібна яма Г+Г уже відпрацьована. Пісюніст - так само. Правду кажучи, мені якось і не цікаво, що з ним буде далі.
А от якого нового "пісюніста", "шмаркуніста" чи ще яку гидоту "жирні коти" оберуть при допомозі мутрого наріту, і як їхні потуги нейтралізувати - це питання.
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26.08.2022 13:53 Ответить
импотент негодує
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25.08.2022 22:49 Ответить
Британці заявили що якщо раша на ЗАЄС вчинить витік радіації то країни НАТО це будуть розцінювати як прямий напад на блок і у відповідь раша отримає відповідний удар. Можливо я помиляюсь але мені здається що путін побачив безперспективність у війні хоче зробити аварію на ЗАЄС і під виглядом спасіння своїх військ від радіації звалити з військом за поребрик звинувативши в доведені до витоку українську сторону. В такій ситуації для свого піпелу він герой (все знищив до чого дотянувся) і це росіяне проглотять, а весь інший світ, кого не торкнеться біда, дуже занепокоються. Дай Бог щоб цієї біди не сталося.
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25.08.2022 23:26 Ответить
Життя людини в паРащі рівно нулю, при такому розкладі путін нікуди не буде тікати доки не вбють хоча б півмілйона кацапських вояків в Україні. Погані новини, але це правда., бо автоматично з відводом військ почнеться страта путіна на червоній площі.
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26.08.2022 12:23 Ответить
 
 