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В российском Геленджике пьяный сторонник Путина убил своего собутыльника: "Он украинец вонючий!". ВИДЕО

В российском Геленджике пьяный сторонник Путина убил своего собутыльника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, убийство произошло во время совместного распития алкоголя. Конфликт возник из-за разных политических взглядов.

"Он украинец вонючий!", - объяснил убийца после задержания.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте: Путин увеличил штатное количество военнослужащих ВС РФ на 137 тыс. человек

алкоголь (1666) путин владимир (31267) россия (95526) убийство (6484)


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Топ комментарии
+63
Какой вонючий зарыганый кацап
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26.08.2022 10:22
+40
Класно. Побільше так, перебийте там один одного!
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26.08.2022 10:22
+33
Комусь цікаві ці сюжети "із жизні одічалих"?
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26.08.2022 10:23
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Какой вонючий зарыганый кацап
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26.08.2022 10:22 Ответить
Класно. Побільше так, перебийте там один одного!
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26.08.2022 10:22 Ответить
Це в них тепер така фішка, любу битовуху списувати на те, що оппонент був українець або підтримував Україну, вже не одна така новина була, таксіста вбили і т.п.
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26.08.2022 11:07 Ответить
Комусь цікаві ці сюжети "із жизні одічалих"?
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26.08.2022 10:23 Ответить
Не то что быдло, московит и ещё нацист
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26.08.2022 10:24 Ответить
це він 92 року народження???
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26.08.2022 10:24 Ответить
В 30 років виглядає на 45. Таке воно, кацапське життя.
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26.08.2022 10:44 Ответить
"Ліцо русскаго міра".
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26.08.2022 10:27 Ответить
П'яне , обригане бидло , яких на кацапіі , мілліони , тому жодного здивування немає 😠
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26.08.2022 10:28 Ответить
вони слова українець не вживають - лише "хахол"
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26.08.2022 10:28 Ответить
він повторює за зомбоящиком, а в ньому нас називають українцями
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26.08.2022 10:34 Ответить
Ето цветочки еще. Вот когда закончится война и орки вернутся по домам ото начнется там веселье. Не зря же жириновский говорил что все кто поедет в Украину должны там и остаться в любом случае
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26.08.2022 10:32 Ответить
Они вернутся по домам только в чёрных целофановых пакетах, даже потому, что, в тот момент, когда бункерному со всей очевидностью, в глаза будет глядеть полная жопа, он бросит свою драную преступную, вооружённую банду на произвол судьбы (читай на растерзание или милость Украинских ЗСУ), а по периметру границы натянет колючую проволоку. Вот тогда на болотах начнётся строительство северной кореи.
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26.08.2022 11:09 Ответить
Они уже возвращаются. Живыми, но не полностью.
Была ж недавно новость, что где-то в глубинке на расее одного молодого ветерана-калеку то ли в автобус не впустили, то ли откуда-то выгнали. Да еще и со словами: "Мы тебя туда (в Украину) не посылали".
И это еще ничего не закончено и не все по домам вернулись...
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26.08.2022 11:53 Ответить
Была ж недавно новость, что где-то в глубинке на расее одного молодого ветерана-калеку то ли в автобус не впустили, то ли откуда-то выгнали.
Вот этот случай:
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26.08.2022 19:05 Ответить
Плюс полторы сотни тысяч калек, самое вкусное.
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26.08.2022 17:19 Ответить
Кормить червей
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27.08.2022 21:03 Ответить
Просто свинособачий *****.......................................
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26.08.2022 10:32 Ответить
через політичні погляди? а у п"яні погляди є? їм все байдуже, у них навіть інстинкти більшість відмирає, їх тільки алкоголь цікавить. Погляди: вирішив виправдати себе, ось і все.
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26.08.2022 10:33 Ответить
Рубріка - "Жізнь і пріключенія вигребной ями"...
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26.08.2022 10:36 Ответить
Отправят воевать
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26.08.2022 10:37 Ответить
натуральный расиянец
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26.08.2022 10:39 Ответить
Дадуть років 10, а потім контракт на три місяці, в один бік.
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26.08.2022 10:43 Ответить
просто українець і не прихильник х..ла, жах
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26.08.2022 10:49 Ответить
там не буває товарищев по чарці, там можуть бути лише собутильнікі
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26.08.2022 11:05 Ответить
Ну если был вонючий, то точно не украинец, а кацап. Поэтому здоровья усопшему
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26.08.2022 11:07 Ответить
Його в рашці можливо і виправдають, все таки "фашиста" убив,. Виправданням може бути той факт, що тим самим займаються щоденно на території України десятки тисяч рашистів і їм ла це навіть платять і нагороджують.
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26.08.2022 11:26 Ответить
Чому ж "можливо"? Обов'язково!

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26.08.2022 11:48 Ответить
Не виправдають. Мусорам якось же треба результати показувати. В рф не виправдовують, якщо не буде вказівки з гори, а цей плебей нікому не цікавий. Хіба що якось пропагандони розкрутять історію та зроблять героя.
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27.08.2022 01:06 Ответить
Он воно як. А як же мишебрати та адіннарот?
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26.08.2022 11:40 Ответить
«Вчіть історію, вчіть історію. В історії знаходяться всі таємниці політичної прозорливості ».© Сер Вінстон Черчілль. https://www.youtube.com/watch?v=vIAFJ7QIU7k
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26.08.2022 11:41 Ответить
Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке:
а ведь этнических украинцев на расее теперь ожидает участь евреев в царской расее и советском союзе. Может, лучше домой, пока не поздно?
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26.08.2022 11:46 Ответить
нафіг вони тут потрібні, вони вже давно зкацаплені всі, або майже всі, знаю це по своїм родичам, які живуть на московії, вони змінили свій ментальний код, акают как масквичи, ******* путіна, хоча самі родом з центральної України, і живуть на росії всього навсього якихось 20 років, отак ось..
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26.08.2022 12:34 Ответить
Цілком з Вами погоджуюсь! Останнє речення в моєму дописі було зайвим.
Шкода, що тут нема можливості редагувати свої пости.
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26.08.2022 12:48 Ответить
Скопійюйте та видаліть, а потім відреагуєте як вважаєте за потрібне.
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27.08.2022 01:02 Ответить
+лайк
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26.08.2022 17:23 Ответить
"никого не жалко, никого, ни тебя, ни меня ни его..! (с)
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26.08.2022 12:18 Ответить
це просто тварина, не більше, ні менше
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26.08.2022 12:30 Ответить
Чому тоді сів з ним за один стіл?
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26.08.2022 13:11 Ответить
10 цистерн спірту на парашку- через телеграм напиши на яких станціях ...
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26.08.2022 13:27 Ответить
Якнайкраще, метілового!

Тільки є одна засада - етіловий є до метілового антидотом. Ка*апи, звісно, не дуже знаються на химію, але експериментальним шляхом повиздихають не всі...
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26.08.2022 14:41 Ответить
Классическая свинособака.
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26.08.2022 13:30 Ответить
його тупорила мамаша вже мріє про бєлиє жігулі
стопудовий кандидат на підписаний контракт
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26.08.2022 13:40 Ответить
Быстрее всего это убийство на почве неразд любви.....
Поматросил гад и бросил....
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26.08.2022 13:55 Ответить
Вся суть жизни лишнехромосомных в одном фильме. Чтоб понять, кто напал на Украину, советую посмотреть фильм "Грязь"
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26.08.2022 15:27 Ответить
История повторяется:

Томас Манн о Германии 1943 г.: "Близится невиданная катастрофа - экономическая, политическая, моральная и духовная, словом, всеобъемлющая. Не скажу, что я этого желал, ибо это - отчаяние, это - безумие. Не скажу, чтобы я этого желал, ибо слишком глубоко моё горькое сострадание, моё сочувствие несчастному моему народу. Когда я думаю о его слепой горячности, о его подъёме, порыве, прорыве, мнимо очистительном почине, о народном возрождении, заявившем о себе десять лет назад, об этом чуть ли не священном экстазе, к которому, правда, в знак его ложности, примешивалось многое от хамства, от гнуснейшей мерзопакостности, от грязной страсти растлевать, мучить, унижать и который, как ясно каждому посвящённому, уже нёс с собою войну, всю эту войну, - у меня сжимается сердце от сознания, что огромный капитал веры, воодушевления, исторической экзальтации оборачивается ныне беспримерным банкротством".
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26.08.2022 15:31 Ответить
Ця кацапська мавпа на людину абсолютно не схожа.
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26.08.2022 15:55 Ответить
паРаша хронически больна шизо-фашизмом.


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26.08.2022 17:15 Ответить
Ща на россии можно любого замочить в сортире предварительно поставив клеймо "украинец". Алкашня и нарики, коих 90 процентов мужчин на раиси порезвятся
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26.08.2022 17:21 Ответить
И кто теперь скажет что против, шо на фронте, при попытке к бегству... - не должно быть аксиомой... Каароч, для кацапов наступили суроВые буДни .
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26.08.2022 19:02 Ответить
та зніміть кайдани, дайте ножа та хай йде людина. Видно ж - порядна.
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26.08.2022 21:25 Ответить
Шкода, що ООН не зрозуміє, якщо цього примата помістити в клітку Київського зоопарку...
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26.08.2022 21:58 Ответить
сиськи "классные". на зоне не пропадет
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26.08.2022 22:34 Ответить
Не долго он зону потопчет... Ждите его среди армии авабадителей. Будет асвабаждать нас от наших тел и житейских хлопот... Если Хаймарс его самого не асвабадит. ..
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27.08.2022 03:55 Ответить
гнусная тварь, канючащая понимание и оправдание,опора раши
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27.08.2022 09:46 Ответить
в убиці на грудях хрестик на ланцюжку - типічний представник правосланой расєі.
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28.08.2022 09:27 Ответить
 
 