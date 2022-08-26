В российском Геленджике пьяный сторонник Путина убил своего собутыльника: "Он украинец вонючий!". ВИДЕО
В российском Геленджике пьяный сторонник Путина убил своего собутыльника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, убийство произошло во время совместного распития алкоголя. Конфликт возник из-за разных политических взглядов.
"Он украинец вонючий!", - объяснил убийца после задержания.
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+63 Ziu Zou
показать весь комментарий26.08.2022 10:22
+40 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+33 xander #505939
показать весь комментарий26.08.2022 10:23
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Была ж недавно новость, что где-то в глубинке на расее одного молодого ветерана-калеку то ли в автобус не впустили, то ли откуда-то выгнали. Да еще и со словами: "Мы тебя туда (в Украину) не посылали".
И это еще ничего не закончено и не все по домам вернулись...
Вот этот случай:
а ведь этнических украинцев на расее теперь ожидает участь евреев в царской расее и советском союзе. Может, лучше домой, пока не поздно?
Шкода, що тут нема можливості редагувати свої пости.
Тільки є одна засада - етіловий є до метілового антидотом. Ка*апи, звісно, не дуже знаються на химію, але експериментальним шляхом повиздихають не всі...
стопудовий кандидат на підписаний контракт
Поматросил гад и бросил....
Томас Манн о Германии 1943 г.: "Близится невиданная катастрофа - экономическая, политическая, моральная и духовная, словом, всеобъемлющая. Не скажу, что я этого желал, ибо это - отчаяние, это - безумие. Не скажу, чтобы я этого желал, ибо слишком глубоко моё горькое сострадание, моё сочувствие несчастному моему народу. Когда я думаю о его слепой горячности, о его подъёме, порыве, прорыве, мнимо очистительном почине, о народном возрождении, заявившем о себе десять лет назад, об этом чуть ли не священном экстазе, к которому, правда, в знак его ложности, примешивалось многое от хамства, от гнуснейшей мерзопакостности, от грязной страсти растлевать, мучить, унижать и который, как ясно каждому посвящённому, уже нёс с собою войну, всю эту войну, - у меня сжимается сердце от сознания, что огромный капитал веры, воодушевления, исторической экзальтации оборачивается ныне беспримерным банкротством".