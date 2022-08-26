Указ Путина об увеличении численности ВС РФ свидетельствует о подготовке России к большой наземной войне, - Бутусов. ВИДЕО
Путин издал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил РФ на 137 тысяч человек. С 1 января 2023 года армия России должна увеличиться до 2 млн. 40 тыс. человек, из них 1 млн. 150 тыс. военнослужащие.
Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Путин был вынужден подписать указ об увеличении численности военнослужащих ВС РФ. Увеличено не общее количество, а штатная численность. То есть Россия пытается покрыть свои большие потери, но они поняли, что силы сухопутных войск, которые они применяли, недостаточно, чтобы вести позиционную борьбу на фронте. Поэтому сегодня Путин своим указом увеличил численность армии на 137 тысяч человек. То есть количество российских военнослужащих перевалило далеко за миллион", - пояснил он.
По словам Бутусова, все это пойдет на пополнение российских наземных сил.
"Сейчас Путин вынужден увеличить численный состав армии. Это очень важное для нас событие. Она говорит о том, что Россия будет увеличивать численность своих наземных сил, Россия собирается увеличить массу пехоты, бронетанковых подразделений, то есть повысить плотность своих боевых порядков. Это означает, что они планируют построить позиционную оборону, но выделить свои ударные части, воздушно-десантные войска, отдельные танковые соединения, чтобы эти части были освобождены от необходимости удерживать фронт и создать ударные "кулаки". Это говорит о том, что Россия не просто не собирается уходить, они будут создавать ударные группировки и будут пытаться организовать новые наступления. Это перспектива самая близкая", - отметил журналист.
Бутусов подчеркнул, что Россия не просто реорганизует армию, а собирается усиливать технически свою армию.
"То есть противник пытается перевооружить армию, увеличить ее численность с одной целью – пойти вперед, учитывая свои ошибки и поражения за первые полгода войны. Это означает, что войну Россия готовится вести годами, именно наземную войну, войну пехоты, танков, артиллерии. Они будут собирать все силы, это не временный шаг, это длительный шаг", – добавил главный редактор Цензор.НЕТ.
Журналист отметил, что эти 137 тыс. военнослужащих пополнят в полный штат все свои БТГр.
"Россия готовится к большой наземной войне. Сейчас они пытаются сдерживать нас огнем, но они создают наземные силы для большого наступления. Увеличение штатной численности на 137 тыс. человек - это примерно вдвое позволит противнику увеличить штатную численность войск оккупационной армии, которая ведет бои в Украине. Это большое количество. У них есть дефицит людей, это главный дефицит. Дефицит людей, способных идти вперед, дефицит штурмовой пехоты. Я не думаю, что такими шагами можно быстро что-нибудь сделать. Они сейчас загоняют в армию любого, чтобы этот план выполнить", - подытожил журналист.
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Але - жива сила , в ******** війні не грає великої ролі .. Озброєння , ось що головне . !! ******* , технологічне , ефективне .. Без ******** зброї , будь яка кількість живої сили , це лише - купа м'яса . Для нас головне щоб Захід не припиняв нам постачати високоефективні " м'ясорубки " . ! .
Десь через пару тижнів можна буде розпочати дискусію.
Для початку:
1. На 800 км активного фронту у кацапів 100-110 бтг. Це 1 бтг на 7-8 км лінії фронту.
Нормативи армії рф: для наступу - 1 батальйон на 0,8-1 км. Для оборони - 1 батальйон на 2,5-3,0 км.
Тобто, наразі в кацапів щільність бтг на 1 км лінії фронту у 2-3 рази менше нормативу, передбаченого для оборони.
При цьому загальна чисельність наших збройних формувань за різними заявами топів вже досягла 0,8 - 1 млн. Виходячи із класичних пропорцій, це 400-500 тис. реальних багнетів.
2. Як пояснив Пентагон, поставки зброї по ленд-лізу підуть не зі складів, а з виробничих потужностей. Тобто, єдиноразової масштабної поставки наступальної зброї не буде, все буде розтягнуто у часі.
3. Наближається зима. Зараз у Харкові, на Салтівці, та Миколаїві, Краматорську та Нікополі люди сплять у квартирах без вікон і готують їжу на вогнищах перед під'їздом. Далі - зимовий період, люди назавжди полишать свої квартири, бо при морозах розірве системи водопостачання і опалення, і жити в цих містах стане неможливо.
Наразі ми витрачаємо на війну 5 млрд. юсд на місяць (власний оборонний бюджет + іноземна військова допомога).
Кацапстан - 15 млрд. юсд на місяць.
Тобто, питання, хто виснажиться швидше у разі довготривалої війни є риторичним.
(поки що не беремо до порівняння суто економічну ситуацію - падіння ВВП рф за рік може скласти 5-10% в нас 35-40%, а також проблеми з енергетикою, наприклад - закупівлю енергетичного вугілля для ТЕЦ, яке завозилось морем; це - окремі теми для розмови).
Что делать? Край необходимо до зимы выбить их на границы до 24 февраля, укрепляться и готовить им ад и системное уничтожение на глубину 300 км.
Порівняй карти боїв за березень місяць , і за серпень ,, і не мели дурні .
Далі фронт там майже не рухається , вже 5 місяців ,, На Донбасі те ж саме , 5 місяців надінтенсивних боїв , і ледве видавили ЗСУ з Луганщини .
Ніякої недооцінки ворога в мене нема , я говорю так як є . А от ти пробуєш нагнітати паніку , розказуючи як кацапня - одной лєвой захвативаєт цілі областя .
Карта боїв на 28 березня тобі в поміч .
..
1. Захопила бо дали.
2. От тепер будемо звільняти ці 83 тис. кв. км ...
ВЕЛИ СОЛДАТ ПІД КУЛЕМЕТНІ ЧЕРГИ ЯКІ КОСИЛИ ЇХ ЯК ТРАВУ.
Кацапи грають у Першу Світову Війну по великому рахунку.
Це манера воювати у кацапської армії і воювати кількістю трупів, а не якістю втілення в
реальність військових планів. Коли це кацапи воювали по розуму, у якій війні.
Американский психиатр Джеймс Фэллон считает, что https://fakty.ua/ru/403918-kremlevskij-shizofrenik-nazvan-top-5-strannyh-privychek-putina кремлевский диктатор владимир ПУТИН, чье поведение в обычной жизни часто вызывает вопросы , - «психопат с признаками садиста», у которого к тому же развито нарциссическое расстройство личности.
Об этом пише Фэллон отмечает, что кремлевский диктатор, как и другие психопаты, готов годами выжидать удобного момента для атаки или мести.
Его всегда провоцирует слабость
https://fakty.ua/ru/404350-zlokachestvennyj-psihopat-sadist-psihiatr-opisal-sostoyanie-putina
2. Можна взнати де він буде ?
3. Уточніть будь ласка, коли він буде ?
поэтому будет стоять на том, пока не подохнет, что это не война, а СВО.
Кроме того, планирование и ведение агрессивной войны по УК самой э р э ф и и - это до 20 лет лишения свободы, пуйло и шайка никогда не признают, что они ведут подлую агрессивную войну против Украины, поэтому и мобилизацию нормальную они провести не могут, мобилизация возможна только при военном положении.