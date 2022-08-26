Указ Путина об увеличении численности ВС РФ свидетельствует о подготовке России к большой наземной войне, - Бутусов. ВИДЕО

Путин издал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил РФ на 137 тысяч человек. С 1 января 2023 года армия России должна увеличиться до 2 млн. 40 тыс. человек, из них 1 млн. 150 тыс. военнослужащие.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Путин был вынужден подписать указ об увеличении численности военнослужащих ВС РФ. Увеличено не общее количество, а штатная численность. То есть Россия пытается покрыть свои большие потери, но они поняли, что силы сухопутных войск, которые они применяли, недостаточно, чтобы вести позиционную борьбу на фронте. Поэтому сегодня Путин своим указом увеличил численность армии на 137 тысяч человек. То есть количество российских военнослужащих перевалило далеко за миллион", - пояснил он.

По словам Бутусова, все это пойдет на пополнение российских наземных сил.

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"Сейчас Путин вынужден увеличить численный состав армии. Это очень важное для нас событие. Она говорит о том, что Россия будет увеличивать численность своих наземных сил, Россия собирается увеличить массу пехоты, бронетанковых подразделений, то есть повысить плотность своих боевых порядков. Это означает, что они планируют построить позиционную оборону, но выделить свои ударные части, воздушно-десантные войска, отдельные танковые соединения, чтобы эти части были освобождены от необходимости удерживать фронт и создать ударные "кулаки". Это говорит о том, что Россия не просто не собирается уходить, они будут создавать ударные группировки и будут пытаться организовать новые наступления. Это перспектива самая близкая", - отметил журналист.

Бутусов подчеркнул, что Россия не просто реорганизует армию, а собирается усиливать технически свою армию.

"То есть противник пытается перевооружить армию, увеличить ее численность с одной целью – пойти вперед, учитывая свои ошибки и поражения за первые полгода войны. Это означает, что войну Россия готовится вести годами, именно наземную войну, войну пехоты, танков, артиллерии. Они будут собирать все силы, это не временный шаг, это длительный шаг", – добавил главный редактор Цензор.НЕТ.

Журналист отметил, что эти 137 тыс. военнослужащих пополнят в полный штат все свои БТГр.

"Россия готовится к большой наземной войне. Сейчас они пытаются сдерживать нас огнем, но они создают наземные силы для большого наступления. Увеличение штатной численности на 137 тыс. человек - это примерно вдвое позволит противнику увеличить штатную численность войск оккупационной армии, которая ведет бои в Украине. Это большое количество. У них есть дефицит людей, это главный дефицит. Дефицит людей, способных идти вперед, дефицит штурмовой пехоты. Я не думаю, что такими шагами можно быстро что-нибудь сделать. Они сейчас загоняют в армию любого, чтобы этот план выполнить", - подытожил журналист.

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