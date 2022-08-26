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Украинские бойцы тестируют трофейные бронеплиты: "Это из какого-то пожарного щита согнуто. Х#ево быть орком". ВИДЕО

Украинские бойцы из 95-й бригады протестовали трофейные бронежилеты, найденные во вражеской бронемашине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись тестирования российских бронеплит опубликована в соцсетях. Бойцы выяснили, что трофейная бронеплита держит выстрел из пистолета, однако автоматный шар прошивает насквозь даже две российские бронеплиты.

"Это из какого-то пожарного щита согнуто. Х#ево быть орком", - подытожили относительно экспертизы бойцы.

Смотрите: Теробороновцы из Днепра затрофеили вражескую БМП. ВИДЕО

армия РФ (19210) оружие (10215) Бронежилет (131) трофеи (180)


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Топ комментарии
+32
Х#йово бути орком
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26.08.2022 12:07
+13
Линия обороны
https://defence-line.org/2022/08/rodina-vundervafel-chast-1/ Родина вундервафель (Часть 1)

Наверное, только ленивый не оттянулся по поводу китайского робота-собаки с Али-Экспресс, которому федерасты прикрутили сверху гранатомет и выдали все это за роботизированный комплекс пятого поколения, не имеющий ни аналогов, ни здравого смысла. Но на самом деле, на их выставке оружия «Армия 2022» была не только собака. Для своих БПЛА они, серым способом, закупили партию японских фотоаппаратов и видеомагнитофонов, на которые записывается оперативная обстановка внизу. Были и другие достижения, подробности о которых не слишком доступны для прессы.
Так например, там налажен выпуск бронежилетов последнего класса из кровельной жести, под условным названием «В последний путь». Оно конечно, есть вопрос к материалу и его качеству, но такие вопросы есть ко всему их оружию, зато из жести броники можно наклепать быстро, дешево и сердито. Ничего, что кое-где они не удержат пули, это уже дело хозяйское и как известно, бабы там еще есть, а это - главное. Экспериментальные образцы пластин радикально красного цвета уже поступили в их войска в виде экспериментальной партии. ВСУ недавно захватили несколько образцов этого чудо-изделия и даже испытали его. Результат оказался хоть и предсказуемым, но от того - не менее поразительным.

Конечно, были и куда боле массивные и секретные разработки. Например, надувной ракетный крейсер и надувной же авианосец. Такие корабли можно незаметно перевезти на обыкновенном грузовике и в течении пары часов накачать в любом месте и поставить на боевое дежурство. Говорят, что сейчас уже изготовлен первый экземпляр серии крейсеров и ему дали символическое имя «Москва». С одной стороны, это позволит резко нарастить возможности черноморского флота, а с другой - даст новые рабочие места на фабрику, производившую ранее надувные игрушки для взрослых.

Были и другие высокотехнологичные комплексы, которые вообще никто в мире не выпускает. Например, новый радар, который разработан учеными из Сколкова, не просто выполняет свои функции, как это делают все другие радары, но способен работать в полной темноте, чего не могут делать другие радары, выполненные за границей. Закончены испытания танков, которые способны https://korrespondent.net/world/1391467-rossiyanin-izobrel-tank-strelyayushchij-ekskrementami стрелять фекалиями и многое другое. Тем не менее, результат выставки остался удручающим даже несмотря на то, что рекламировать железо ездил лично прутин.

Как сообщает их пресса, перед началом выставки ожидалось, что будет заключены контракты на поставки оружия, в объеме свыше 2 миллиардов евро. Причем, «аналилики» писали о том, что сейчас спрос на оружие в мире резко растет и потому рубеж в 2 миллиарда может быть превзойден даже кратно, но по факту оказалось, что со скрипом, 20 контрактов заключено на сумму всего в 390 млн евро, сразу в 6 раз ниже самых скромных прогнозов. Причем, потенциальные покупатели не просто воздержались от покупки российского оружия, а теперь покупают его у прямых конкурентов. Это означает, что клиенты не просто ушли к конкурентам, а ушли навсегда.
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26.08.2022 12:25
+13
https://defence-line.org/2022/08/rodina-vundervafel-chast-2/ Родина вундервафель (Часть 2)


Оно и понятно, ведь даже если бы прутин изобразил стойку на ушах или публично продемонстрировал работу своего чудо-чемоданчика, то и в этом случае реклама бы не сработала. Ведь на самом деле, основная рекламная компания идет в Украине, где ВСУ выносят все это железо в хлам и в таких количествах, что это уже затмило все потери, которые несли совок и мордор вместе взятые за весь период после Второй Мировой войны. С другой стороны, аналитики не ошиблись и действительно, мировой спрос на оружие не просто подскочил, но продолжает стремительно расти. Только вот не на то оружие, которое клепает путинский ВПК, а на то, которым воюет ВСУ и которое нам передают наши партнеры. Ну а сама их пресса по этому поводу пишет следующее.
«Спрос на российское оружие падает в том числе после того, как весь мир увидел его в действии в Украине: война нанесла «огромный удар» по репутации российских поставщиков… Кроме того, само производство вооружений оказалось на грани коллапса: санкции отрезали российских производителей от импортных компонентов, а таких в различных видах вооружений не менее 450, выяснили эксперты Royal United Services Institutе. Они исследовали 27 видов оружия, захваченного в Украине, в том числе дроны «Орлан-10» и танки Т-90, и пришли к выводу, что сотни деталей зарубежных производителей заменить невозможно».

Между прочим, это наглядно показывает то, чем на самом деле была программа «импортозамещения». На самом деле, речи не было о том, чтобы своими силами выпускать бытовую технику или что-то такое. Эта программа в первую очередь касалась продукции военно-промышленного комплекса, которому надо было обеспечить работоспособность в условиях санкций. То есть, прутин практически открытым текстом говорил о том, что готовится к подлой войне, в результате которой страна влезет в санкционные сети и чтобы оружейные предприятия не вылетели на мель, как раз и нужно было это самое импортозамещение.

Но как неоднократно сообщали различные источники, прутин уже давно не потребляет объективной информации, поскольку плохую слышать не хочет, а хорошую ему специально придумывают. Так ему рассказывали о том, что давно уничтожили наши ПВО и авиацию, что ВСУ разбиты и бегут, что экономика цветет и пахнет, а импортозамещение бьет ключом настолько, что уже выпущена опытная партия легковых автомобилей «Лада-Вазелина» с отечественной подушкой безопасности в руле.

Но выше мы уже видели, как работает изделие, которое они называют бронежилетом, и потому несложно догадаться о том, как они заместили импорт. В общем, это первое и очень значительное проседание экспорта вооружений, но уже понятно, что - не последнее, а потому прийдется уходить не только с места «второй армии мира», но и «второго в мире экспортера оружия». Причем это - не наши выводы, а так пишет их пресса:

«С учетом санкций и потерь техники в Украине экспорт российского оружия продолжит сокращаться и в ближайшие годы Москва может откатиться на третье место, уступив Франции… Потенциальные покупатели опасаются, что Россия не сможет выполнить обязательства, ведь ее военный бюджет, да и вся экономика не так велики. Американская разведка полагает, что «Рособоронэкспорт» не сможет исполнить контракты с африканскими странами из-за войны, где армия лишилась сотен танков, половины боевой авиации Черноморского флота, а также продолжает «прожигать» запасы дронов и артиллерии. «Мы предвидим, что у них будет реальная проблема с поставками оборудования, учитывая то, с какой скоростью они теряют его в Украине», - https://foreignpolicy.com/2022/07/21/ukraine-russia-arms-business-weapons-exports-africa/ заявил Foreign Policy высокопоставленный источник в разведке».

И вот на фоне изложенного выше, возникает один простой вопрос о том, случилось бы все это, если бы полгода назад прутин не решил масштабно повоевать в Украине? Глядишь, его армию до сих пор считали бы второй мире, а его ВПК держал вторую позицию по экспорту оружия, но нашла коса на камень
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26.08.2022 12:30
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Х#йово бути орком
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26.08.2022 12:07 Ответить
Позорище

Вот это броники кацапов , офу@еть 🥹
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26.08.2022 15:06 Ответить
отлично. бабы нарожают, а броник дорогой
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26.08.2022 12:09 Ответить
Ага! На фронт всех своих вылупков! Уперед, туда их! Чтобы и аборты не делать и на гандонах экономить!
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26.08.2022 14:51 Ответить
Та это ещё и круто!
Они ворованные планшеты вставляли, а особо упоротые, наверное, иконки и буклеты "единой рабссии"....
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26.08.2022 12:14 Ответить
Гарна новина.
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26.08.2022 12:17 Ответить
Вчера смотрел єтот відос...ржал капець
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26.08.2022 12:18 Ответить
******* броніки хіба що від стріл папуасів.
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26.08.2022 12:20 Ответить
Рассказывали, что их "аналоговнет" КА-52 можно завалить патроном 7,62 мм !!!
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26.08.2022 12:21 Ответить
Завалити можна , спробуй попасти ((
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26.08.2022 19:13 Ответить
Оркам норм, хай би ще з пивних блях зробили, легеньке і все одно навиліт.
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26.08.2022 12:24 Ответить
Линия обороны
https://defence-line.org/2022/08/rodina-vundervafel-chast-1/ Родина вундервафель (Часть 1)

Наверное, только ленивый не оттянулся по поводу китайского робота-собаки с Али-Экспресс, которому федерасты прикрутили сверху гранатомет и выдали все это за роботизированный комплекс пятого поколения, не имеющий ни аналогов, ни здравого смысла. Но на самом деле, на их выставке оружия «Армия 2022» была не только собака. Для своих БПЛА они, серым способом, закупили партию японских фотоаппаратов и видеомагнитофонов, на которые записывается оперативная обстановка внизу. Были и другие достижения, подробности о которых не слишком доступны для прессы.
Так например, там налажен выпуск бронежилетов последнего класса из кровельной жести, под условным названием «В последний путь». Оно конечно, есть вопрос к материалу и его качеству, но такие вопросы есть ко всему их оружию, зато из жести броники можно наклепать быстро, дешево и сердито. Ничего, что кое-где они не удержат пули, это уже дело хозяйское и как известно, бабы там еще есть, а это - главное. Экспериментальные образцы пластин радикально красного цвета уже поступили в их войска в виде экспериментальной партии. ВСУ недавно захватили несколько образцов этого чудо-изделия и даже испытали его. Результат оказался хоть и предсказуемым, но от того - не менее поразительным.

Конечно, были и куда боле массивные и секретные разработки. Например, надувной ракетный крейсер и надувной же авианосец. Такие корабли можно незаметно перевезти на обыкновенном грузовике и в течении пары часов накачать в любом месте и поставить на боевое дежурство. Говорят, что сейчас уже изготовлен первый экземпляр серии крейсеров и ему дали символическое имя «Москва». С одной стороны, это позволит резко нарастить возможности черноморского флота, а с другой - даст новые рабочие места на фабрику, производившую ранее надувные игрушки для взрослых.

Были и другие высокотехнологичные комплексы, которые вообще никто в мире не выпускает. Например, новый радар, который разработан учеными из Сколкова, не просто выполняет свои функции, как это делают все другие радары, но способен работать в полной темноте, чего не могут делать другие радары, выполненные за границей. Закончены испытания танков, которые способны https://korrespondent.net/world/1391467-rossiyanin-izobrel-tank-strelyayushchij-ekskrementami стрелять фекалиями и многое другое. Тем не менее, результат выставки остался удручающим даже несмотря на то, что рекламировать железо ездил лично прутин.

Как сообщает их пресса, перед началом выставки ожидалось, что будет заключены контракты на поставки оружия, в объеме свыше 2 миллиардов евро. Причем, «аналилики» писали о том, что сейчас спрос на оружие в мире резко растет и потому рубеж в 2 миллиарда может быть превзойден даже кратно, но по факту оказалось, что со скрипом, 20 контрактов заключено на сумму всего в 390 млн евро, сразу в 6 раз ниже самых скромных прогнозов. Причем, потенциальные покупатели не просто воздержались от покупки российского оружия, а теперь покупают его у прямых конкурентов. Это означает, что клиенты не просто ушли к конкурентам, а ушли навсегда.
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26.08.2022 12:25 Ответить
https://defence-line.org/2022/08/rodina-vundervafel-chast-2/ Родина вундервафель (Часть 2)


Оно и понятно, ведь даже если бы прутин изобразил стойку на ушах или публично продемонстрировал работу своего чудо-чемоданчика, то и в этом случае реклама бы не сработала. Ведь на самом деле, основная рекламная компания идет в Украине, где ВСУ выносят все это железо в хлам и в таких количествах, что это уже затмило все потери, которые несли совок и мордор вместе взятые за весь период после Второй Мировой войны. С другой стороны, аналитики не ошиблись и действительно, мировой спрос на оружие не просто подскочил, но продолжает стремительно расти. Только вот не на то оружие, которое клепает путинский ВПК, а на то, которым воюет ВСУ и которое нам передают наши партнеры. Ну а сама их пресса по этому поводу пишет следующее.
«Спрос на российское оружие падает в том числе после того, как весь мир увидел его в действии в Украине: война нанесла «огромный удар» по репутации российских поставщиков… Кроме того, само производство вооружений оказалось на грани коллапса: санкции отрезали российских производителей от импортных компонентов, а таких в различных видах вооружений не менее 450, выяснили эксперты Royal United Services Institutе. Они исследовали 27 видов оружия, захваченного в Украине, в том числе дроны «Орлан-10» и танки Т-90, и пришли к выводу, что сотни деталей зарубежных производителей заменить невозможно».

Между прочим, это наглядно показывает то, чем на самом деле была программа «импортозамещения». На самом деле, речи не было о том, чтобы своими силами выпускать бытовую технику или что-то такое. Эта программа в первую очередь касалась продукции военно-промышленного комплекса, которому надо было обеспечить работоспособность в условиях санкций. То есть, прутин практически открытым текстом говорил о том, что готовится к подлой войне, в результате которой страна влезет в санкционные сети и чтобы оружейные предприятия не вылетели на мель, как раз и нужно было это самое импортозамещение.

Но как неоднократно сообщали различные источники, прутин уже давно не потребляет объективной информации, поскольку плохую слышать не хочет, а хорошую ему специально придумывают. Так ему рассказывали о том, что давно уничтожили наши ПВО и авиацию, что ВСУ разбиты и бегут, что экономика цветет и пахнет, а импортозамещение бьет ключом настолько, что уже выпущена опытная партия легковых автомобилей «Лада-Вазелина» с отечественной подушкой безопасности в руле.

Но выше мы уже видели, как работает изделие, которое они называют бронежилетом, и потому несложно догадаться о том, как они заместили импорт. В общем, это первое и очень значительное проседание экспорта вооружений, но уже понятно, что - не последнее, а потому прийдется уходить не только с места «второй армии мира», но и «второго в мире экспортера оружия». Причем это - не наши выводы, а так пишет их пресса:

«С учетом санкций и потерь техники в Украине экспорт российского оружия продолжит сокращаться и в ближайшие годы Москва может откатиться на третье место, уступив Франции… Потенциальные покупатели опасаются, что Россия не сможет выполнить обязательства, ведь ее военный бюджет, да и вся экономика не так велики. Американская разведка полагает, что «Рособоронэкспорт» не сможет исполнить контракты с африканскими странами из-за войны, где армия лишилась сотен танков, половины боевой авиации Черноморского флота, а также продолжает «прожигать» запасы дронов и артиллерии. «Мы предвидим, что у них будет реальная проблема с поставками оборудования, учитывая то, с какой скоростью они теряют его в Украине», - https://foreignpolicy.com/2022/07/21/ukraine-russia-arms-business-weapons-exports-africa/ заявил Foreign Policy высокопоставленный источник в разведке».

И вот на фоне изложенного выше, возникает один простой вопрос о том, случилось бы все это, если бы полгода назад прутин не решил масштабно повоевать в Украине? Глядишь, его армию до сих пор считали бы второй мире, а его ВПК держал вторую позицию по экспорту оружия, но нашла коса на камень
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26.08.2022 12:30 Ответить
Цінами на газ параша відбила бабло за втрату ринків озброєнь і репутацію армії , боєздатність якої була секретом для таких як ми з вами а не для світових розвідок , на роки вперед . Коментарі про те що західні військові боялися ефемерної другої армії світу розраховані на простих людей , а не на військове командування . Боявся б захід параші - отримали б ми від них дірку з бублика , а не зброю на початку року . Ну і щодо відео - чудово що воно існує , ним трішки підіймається настрій і бойовий дух , але одне але - не впадайте у ейфорію що там всьому ****#ць ; що то за жилет і для чого .... колись чув що у міліції були жилети для захисту від холодної зброї , цей впритул витримав постріл із пістолета , може якийсь мєнтовський і є , мало якого омону наші хлопці там накосили .....
Який висновок щоб не порахували зрадником - цілячися в кацапа думай що у нього під розгрузкою танкова броня , бий напевне , тоді точно не прогадаєш ! Захід , дай , будь ласка , на кожного кацапа нам по 100 штук 155 мм снарядів , ми колись відпрацюємо , бо своїх бовдури наробити не змогли ((
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26.08.2022 19:30 Ответить
Главное , что погиб не сразу, а в госпитале. Компенсация будет меньше.
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26.08.2022 12:26 Ответить
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26.08.2022 12:26 Ответить
Привіт, це ти картинку вставити хотів?
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26.08.2022 12:44 Ответить
Я її бачу, а шо не відображається?
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26.08.2022 13:14 Ответить
нах они им ваабще!?)))
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26.08.2022 12:28 Ответить
Они ж -- "витязи", "чудо-богатыри"!
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26.08.2022 12:31 Ответить
А вы покажите их так называемые "берцы"!
обутые орки!
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26.08.2022 12:31 Ответить
Схоже, що "двійка" зверху - це 2-ий балістичний клас. Проти гопників з макарами чи ножами, проти дробовика (на що натякає велика площа пластини). Тобто, їх омоновські, проти "толпы ботанов". Але ЗСУ - не гопники з пєстиками і ножиками)))
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26.08.2022 12:43 Ответить
Та да. Схоже це омоновський бронік другого класу захисту. а от їхній Ратник реально дуже важко пробити. Тож не потрібно бравади, ні до чого доброго це не призводить.
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26.08.2022 13:01 Ответить
Год где-то назад в Филаделфии, при попытке ареста одного злодея двое полицейских получили по заряду мелкой дроби из 12 кал.в упор. Оба трупы, оба были в брониках 3 уровня, броники выдержали. Смерть наступила от массивного внутреннего кровотечения. Проще говоря - внутренние органы от удара превратились в фарш.
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26.08.2022 19:34 Ответить
Навіть дуже реально зі звичайним розміром бронеплит. В даному випадку - розмір значно більший. Площа взаємодії з тЄлом більша, енергії на точку виходить меньше. Шанс вижити після дробовика - більше. Але, знову таки, не в тому місці він оказався і не в той час)))
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27.08.2022 10:42 Ответить
Стадо рабских баранов.
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26.08.2022 12:44 Ответить
Опасные тесты рикошет можно поймать нехрен делать, не балуйтесь
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26.08.2022 12:47 Ответить
Хлопцы в курсе дела, да и какой рикошет от жестянки.
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26.08.2022 12:53 Ответить
Во Вторую мировую им вообще вместо оружия палки давали, ружьишко забиралось у убиенного таварища или трофейное, а сейчас ленд-лиз фашистам никто не даст.
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26.08.2022 12:50 Ответить
У другу світову палки не кацапам давали , а українцям , іноді навіть не палки а розбиту навпіл цеглину , а "им" давали автомати та кулемети , формуючи з кацапні "заградотряди" нквд і під дулами цих кулеметів українців гнали на загибель (( Саме тому у кацапні модне "можем павтаріть " бо їхні падлючі предки як не своїм у спину стріляли , то безневинних у концтаборах сторожували ....
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26.08.2022 19:36 Ответить
Зброї не було достатньо, тому палка припадала всім, людожери кремлівські не дуже переймалися своїми - чужими. Але геноцид українського народу, це в них дійсно здавна, тварюки відчувають хто знищить їх тоталітарну владу.
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26.08.2022 20:08 Ответить
Похоже на їхньому виробництві бронеків влаштувалиссь наші партизани.
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26.08.2022 12:57 Ответить
"йоулупукки, йоулупукки, переставь нам с жопы руки"
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26.08.2022 13:02 Ответить
Коли до нас в Маріуполь вдерлись орки, то їх регулярні вояки були ще однаково вдягнені, а ось днр та рашен добровольці були в різній формі, совдеповських касках, кедах та гумових капцях! Якби не їх не скінченна арта та авіація, наші хлопці їх би порвали за тиждень. Снаряди у орків для танків були 1987 року !
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26.08.2022 13:48 Ответить
Снарядові похрен якого він року випуску , іноді їх навіть перепровіряють на спеціалізованих підприємствах , розбирають , збирають і повертають на подальше зберігання , снаряд дороге задоволення (( Головне у снарядів - щоб вони не закінчувалися ((
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26.08.2022 19:40 Ответить
А чого ще можна чекати від армії, яка демонстративно штурмує картонний Рейхстаг?
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26.08.2022 13:55 Ответить
Не понял.....
Вы нах это показываете?
Хотите чтобы рашка исправила свои косяки?
Ржали бы потихоньку и отправляли бы кацапов на концерт Кобзона.
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26.08.2022 13:57 Ответить
Що вона може виправити? В турбо режимі закупить у США броню, 4ого та 5ого класу?
5х45 як масло ту залізяку прошиває, і це навіть не 7х62. В наших броня як мінімум 4ого классу. А така витримує влучання 7х62 . Не пробиває. Може поломити ребра, грудину, але живий буде. Зберуть.
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26.08.2022 14:07 Ответить
Без образ - ти в курсі що у наших і досі часто густо самопали із ресор ? А ті що ти розповідаєш з 4 по 6 на складах обладміністрацій у Львові та Луцьку лежать , чекають поки держуроди знайдуть куди їх загнати (( Так як заганяють швидкі допомоги отримані з Європи як гумдопомога , як форму військову з бирками "не для продажу" сотнями комплектів на базарах продають , а броніки по епіцентрах . Може чув як на роту привозять сотню пар взуття одного розміру (( чи може розповісти як після отримання першої зарплатні командир частину відправляє одягтися взутися за власний кошт ? І все це під час воєнного стану , і безкарно замість того щоб на площі винуватців розстріляти щоб іншим неповадно було ((
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26.08.2022 19:49 Ответить
та ладно. знаю новий підрозділ, всім дали норм броніки. половині штатівська керамика, іншим з європейськіми металевими пластинами, всі пластини промарковані та затянуті у кєвлар
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26.08.2022 23:09 Ответить
Скажу більше - я знаю один підрозділ державної служби де імпортне все - навіть шкарпетки по двісті доларів пара правда на фронті вони ніколи не будуть бо "воюють" поки що у столиці із тими хто владі незручний , а на заході нашої неньки у тероборони тепловізори навіть в нужнику на гвіздочку висять , все хлопці із боку Польщі кацапню видивляються (( знаю як браконьєри на промисел ходять із дроном який волонтери для фронту придбали а після бухання у тепловізорі теж свого часу волонтерами на фронт відвезеному плутають людину з диким кабаном , а мєнти потім вбиство покривають , нещодавно читав де закінчується бойовий шлях авто придбаних волонтерами для передка і одночасно знаю як військові просять хоч якісь затягані матрасики їм привезти щоб на голій землі не спати (( Думаю що і ти багато чого знаєш та не про все розповідаєш . А якщо знаєш , то розкажи як підрозділ тероборони ( саме ТРО а не ЗСУ) сформований у центральній Україні опинився на лінії зіткнення на сході ?
Нам кров з носа потрібно перемагати у цій війні , але поки не позбавимося від власних кровопивць і падлюк - дуже важко нам буде (((((((((((
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27.08.2022 01:07 Ответить
я сказав лише те, що сказав. мав на увазі, що не треба утрирувати.

Багато залежить від місцевого командування ТРО.

По приведеним вами фактам сказати не маю що, та і не хочу. на рахунок зрадників згоден, це погана робота спецслужб.
Продовжувати не буду, щоб зайвого не сказати.
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27.08.2022 08:01 Ответить
Ви певно говорите про якісь дрібні окремі випадки. Якщо солдат досвідчений, йому дадуть снарягу годну. А хранителі окопів цього нічого не матимуть. Хіба за власний рахунок. Більшість знайомих яких позабирали, сидять по гарнізонам на заході. Добре наїли пузяки. Пачки ого го! Тож, я вже нічого не говорю. І так все ясно.
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27.08.2022 14:33 Ответить
Х#ево быть орком"... Эта фраза должна стать мемом. 👍😀
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26.08.2022 14:30 Ответить
Лучше дополнительным девизом на флаги ВДВ.
"Где мы - там нам и ******!
***** быть орком!"
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26.08.2022 21:57 Ответить
Для чего такие видео? Вы хотите что бы им хорошие бронежилеты начали выдавать?
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26.08.2022 14:52 Ответить
Если до сих пор не дали, не даст и в будущем.
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26.08.2022 15:44 Ответить
"Больше товаров хороших и разных!"
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26.08.2022 15:02 Ответить
Орком то х.йово бути, але дебілом теж погано. Пацани, а якби воно зрикошетило? Який дебіл так тестує? Слава Богу, шо все так скінчилось.
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26.08.2022 15:28 Ответить
у ваенторзі рашки давно закінчилися хороші броніки
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26.08.2022 17:47 Ответить
Пробивное действие пули патрона 7,62×39 мм:
Стальной шлем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8-40 СШ-40 пробивается: пулей со стальным сердечником на расстоянии 900 м с вероятностью 80-90 %, бронебойно-зажигательной пулей на расстоянии свыше 1100 м с вероятностью 80-90 %,
Бронежилет 6Б1 пробивается: пулей со стальным сердечником на расстоянии 600 м с вероятностью 80-90 %, бронебойно-зажигательной пулей на расстоянии 1000 м с вероятностью 80-90 %.
Броня стальная высокой твёрдости толщиной 7 мм при угле встречи 90° пробивается бронебойно-зажигательной пулей: на расстоянии 300 м с вероятностью 50 %, на расстоянии 200 м с вероятностью 90 %.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80 Бруствер из плотно утрамбованного снега пробивается пулями со стальным сердечником, трассирующими, бронебойно-зажигательными и зажигательной на расстоянии 500 м на глубину 70-80 см. Земляная преграда из свободно насыпанного супесчаного грунта пробивается пулями всех типов на расстоянии 500 м на глубину 25-30 см. Сухие сосновые брусья размерами 20×20 см, скреплённые в штабелях, пробиваются бронебойно-зажигательными пулями и пулями со стальным сердечником: на расстоянии 500 м на глубину 25 см, на расстоянии 150 м на глубину 30-40 см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87#%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B Кирпичная кладка (ширина (толщина в кладке) стандартного советского/российского кирпича 12 см) пробивается бронебойно-зажигательными пулями и пулями со стальным сердечником (точнее, их сердечниками) на расстоянии 100 м на глубину 12-15 см.
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27.08.2022 10:04 Ответить
Нажаль в них багато м'яса. тому радіти рано
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27.08.2022 12:47 Ответить
я вже поржав вчора. каже - бронеплита пожарного щита
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27.08.2022 17:25 Ответить
а накуя їм взагалі броніки як в них є "жукови") які будуть посилати навіть з цеглиною у руці,за триста років кацапня анітрохи не змінилася ..
згадалося, як мене десять років тому банили тут на цензорі за слово кацап)
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27.08.2022 23:22 Ответить
 
 