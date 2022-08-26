Украинские бойцы тестируют трофейные бронеплиты: "Это из какого-то пожарного щита согнуто. Х#ево быть орком". ВИДЕО

Украинские бойцы из 95-й бригады протестовали трофейные бронежилеты, найденные во вражеской бронемашине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись тестирования российских бронеплит опубликована в соцсетях. Бойцы выяснили, что трофейная бронеплита держит выстрел из пистолета, однако автоматный шар прошивает насквозь даже две российские бронеплиты.

"Это из какого-то пожарного щита согнуто. Х#ево быть орком", - подытожили относительно экспертизы бойцы.

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