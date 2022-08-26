Украинские бойцы тестируют трофейные бронеплиты: "Это из какого-то пожарного щита согнуто. Х#ево быть орком". ВИДЕО
Украинские бойцы из 95-й бригады протестовали трофейные бронежилеты, найденные во вражеской бронемашине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись тестирования российских бронеплит опубликована в соцсетях. Бойцы выяснили, что трофейная бронеплита держит выстрел из пистолета, однако автоматный шар прошивает насквозь даже две российские бронеплиты.
"Это из какого-то пожарного щита согнуто. Х#ево быть орком", - подытожили относительно экспертизы бойцы.
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Топ комментарии
+32 Вася Шевченко #371210
Х#йово бути орком
показать весь комментарий26.08.2022 12:07
+13 Маркиз
Линия обороны
https://defence-line.org/2022/08/rodina-vundervafel-chast-1/ Родина вундервафель (Часть 1)
Наверное, только ленивый не оттянулся по поводу китайского робота-собаки с Али-Экспресс, которому федерасты прикрутили сверху гранатомет и выдали все это за роботизированный комплекс пятого поколения, не имеющий ни аналогов, ни здравого смысла. Но на самом деле, на их выставке оружия «Армия 2022» была не только собака. Для своих БПЛА они, серым способом, закупили партию японских фотоаппаратов и видеомагнитофонов, на которые записывается оперативная обстановка внизу. Были и другие достижения, подробности о которых не слишком доступны для прессы.
Так например, там налажен выпуск бронежилетов последнего класса из кровельной жести, под условным названием «В последний путь». Оно конечно, есть вопрос к материалу и его качеству, но такие вопросы есть ко всему их оружию, зато из жести броники можно наклепать быстро, дешево и сердито. Ничего, что кое-где они не удержат пули, это уже дело хозяйское и как известно, бабы там еще есть, а это - главное. Экспериментальные образцы пластин радикально красного цвета уже поступили в их войска в виде экспериментальной партии. ВСУ недавно захватили несколько образцов этого чудо-изделия и даже испытали его. Результат оказался хоть и предсказуемым, но от того - не менее поразительным.
Конечно, были и куда боле массивные и секретные разработки. Например, надувной ракетный крейсер и надувной же авианосец. Такие корабли можно незаметно перевезти на обыкновенном грузовике и в течении пары часов накачать в любом месте и поставить на боевое дежурство. Говорят, что сейчас уже изготовлен первый экземпляр серии крейсеров и ему дали символическое имя «Москва». С одной стороны, это позволит резко нарастить возможности черноморского флота, а с другой - даст новые рабочие места на фабрику, производившую ранее надувные игрушки для взрослых.
Были и другие высокотехнологичные комплексы, которые вообще никто в мире не выпускает. Например, новый радар, который разработан учеными из Сколкова, не просто выполняет свои функции, как это делают все другие радары, но способен работать в полной темноте, чего не могут делать другие радары, выполненные за границей. Закончены испытания танков, которые способны https://korrespondent.net/world/1391467-rossiyanin-izobrel-tank-strelyayushchij-ekskrementami стрелять фекалиями и многое другое. Тем не менее, результат выставки остался удручающим даже несмотря на то, что рекламировать железо ездил лично прутин.
Как сообщает их пресса, перед началом выставки ожидалось, что будет заключены контракты на поставки оружия, в объеме свыше 2 миллиардов евро. Причем, «аналилики» писали о том, что сейчас спрос на оружие в мире резко растет и потому рубеж в 2 миллиарда может быть превзойден даже кратно, но по факту оказалось, что со скрипом, 20 контрактов заключено на сумму всего в 390 млн евро, сразу в 6 раз ниже самых скромных прогнозов. Причем, потенциальные покупатели не просто воздержались от покупки российского оружия, а теперь покупают его у прямых конкурентов. Это означает, что клиенты не просто ушли к конкурентам, а ушли навсегда.
https://defence-line.org/2022/08/rodina-vundervafel-chast-1/ Родина вундервафель (Часть 1)
Наверное, только ленивый не оттянулся по поводу китайского робота-собаки с Али-Экспресс, которому федерасты прикрутили сверху гранатомет и выдали все это за роботизированный комплекс пятого поколения, не имеющий ни аналогов, ни здравого смысла. Но на самом деле, на их выставке оружия «Армия 2022» была не только собака. Для своих БПЛА они, серым способом, закупили партию японских фотоаппаратов и видеомагнитофонов, на которые записывается оперативная обстановка внизу. Были и другие достижения, подробности о которых не слишком доступны для прессы.
Так например, там налажен выпуск бронежилетов последнего класса из кровельной жести, под условным названием «В последний путь». Оно конечно, есть вопрос к материалу и его качеству, но такие вопросы есть ко всему их оружию, зато из жести броники можно наклепать быстро, дешево и сердито. Ничего, что кое-где они не удержат пули, это уже дело хозяйское и как известно, бабы там еще есть, а это - главное. Экспериментальные образцы пластин радикально красного цвета уже поступили в их войска в виде экспериментальной партии. ВСУ недавно захватили несколько образцов этого чудо-изделия и даже испытали его. Результат оказался хоть и предсказуемым, но от того - не менее поразительным.
Конечно, были и куда боле массивные и секретные разработки. Например, надувной ракетный крейсер и надувной же авианосец. Такие корабли можно незаметно перевезти на обыкновенном грузовике и в течении пары часов накачать в любом месте и поставить на боевое дежурство. Говорят, что сейчас уже изготовлен первый экземпляр серии крейсеров и ему дали символическое имя «Москва». С одной стороны, это позволит резко нарастить возможности черноморского флота, а с другой - даст новые рабочие места на фабрику, производившую ранее надувные игрушки для взрослых.
Были и другие высокотехнологичные комплексы, которые вообще никто в мире не выпускает. Например, новый радар, который разработан учеными из Сколкова, не просто выполняет свои функции, как это делают все другие радары, но способен работать в полной темноте, чего не могут делать другие радары, выполненные за границей. Закончены испытания танков, которые способны https://korrespondent.net/world/1391467-rossiyanin-izobrel-tank-strelyayushchij-ekskrementami стрелять фекалиями и многое другое. Тем не менее, результат выставки остался удручающим даже несмотря на то, что рекламировать железо ездил лично прутин.
Как сообщает их пресса, перед началом выставки ожидалось, что будет заключены контракты на поставки оружия, в объеме свыше 2 миллиардов евро. Причем, «аналилики» писали о том, что сейчас спрос на оружие в мире резко растет и потому рубеж в 2 миллиарда может быть превзойден даже кратно, но по факту оказалось, что со скрипом, 20 контрактов заключено на сумму всего в 390 млн евро, сразу в 6 раз ниже самых скромных прогнозов. Причем, потенциальные покупатели не просто воздержались от покупки российского оружия, а теперь покупают его у прямых конкурентов. Это означает, что клиенты не просто ушли к конкурентам, а ушли навсегда.
показать весь комментарий26.08.2022 12:25
+13 Маркиз
https://defence-line.org/2022/08/rodina-vundervafel-chast-2/ Родина вундервафель (Часть 2)
Оно и понятно, ведь даже если бы прутин изобразил стойку на ушах или публично продемонстрировал работу своего чудо-чемоданчика, то и в этом случае реклама бы не сработала. Ведь на самом деле, основная рекламная компания идет в Украине, где ВСУ выносят все это железо в хлам и в таких количествах, что это уже затмило все потери, которые несли совок и мордор вместе взятые за весь период после Второй Мировой войны. С другой стороны, аналитики не ошиблись и действительно, мировой спрос на оружие не просто подскочил, но продолжает стремительно расти. Только вот не на то оружие, которое клепает путинский ВПК, а на то, которым воюет ВСУ и которое нам передают наши партнеры. Ну а сама их пресса по этому поводу пишет следующее.
«Спрос на российское оружие падает в том числе после того, как весь мир увидел его в действии в Украине: война нанесла «огромный удар» по репутации российских поставщиков… Кроме того, само производство вооружений оказалось на грани коллапса: санкции отрезали российских производителей от импортных компонентов, а таких в различных видах вооружений не менее 450, выяснили эксперты Royal United Services Institutе. Они исследовали 27 видов оружия, захваченного в Украине, в том числе дроны «Орлан-10» и танки Т-90, и пришли к выводу, что сотни деталей зарубежных производителей заменить невозможно».
Между прочим, это наглядно показывает то, чем на самом деле была программа «импортозамещения». На самом деле, речи не было о том, чтобы своими силами выпускать бытовую технику или что-то такое. Эта программа в первую очередь касалась продукции военно-промышленного комплекса, которому надо было обеспечить работоспособность в условиях санкций. То есть, прутин практически открытым текстом говорил о том, что готовится к подлой войне, в результате которой страна влезет в санкционные сети и чтобы оружейные предприятия не вылетели на мель, как раз и нужно было это самое импортозамещение.
Но как неоднократно сообщали различные источники, прутин уже давно не потребляет объективной информации, поскольку плохую слышать не хочет, а хорошую ему специально придумывают. Так ему рассказывали о том, что давно уничтожили наши ПВО и авиацию, что ВСУ разбиты и бегут, что экономика цветет и пахнет, а импортозамещение бьет ключом настолько, что уже выпущена опытная партия легковых автомобилей «Лада-Вазелина» с отечественной подушкой безопасности в руле.
Но выше мы уже видели, как работает изделие, которое они называют бронежилетом, и потому несложно догадаться о том, как они заместили импорт. В общем, это первое и очень значительное проседание экспорта вооружений, но уже понятно, что - не последнее, а потому прийдется уходить не только с места «второй армии мира», но и «второго в мире экспортера оружия». Причем это - не наши выводы, а так пишет их пресса:
«С учетом санкций и потерь техники в Украине экспорт российского оружия продолжит сокращаться и в ближайшие годы Москва может откатиться на третье место, уступив Франции… Потенциальные покупатели опасаются, что Россия не сможет выполнить обязательства, ведь ее военный бюджет, да и вся экономика не так велики. Американская разведка полагает, что «Рособоронэкспорт» не сможет исполнить контракты с африканскими странами из-за войны, где армия лишилась сотен танков, половины боевой авиации Черноморского флота, а также продолжает «прожигать» запасы дронов и артиллерии. «Мы предвидим, что у них будет реальная проблема с поставками оборудования, учитывая то, с какой скоростью они теряют его в Украине», - https://foreignpolicy.com/2022/07/21/ukraine-russia-arms-business-weapons-exports-africa/ заявил Foreign Policy высокопоставленный источник в разведке».
И вот на фоне изложенного выше, возникает один простой вопрос о том, случилось бы все это, если бы полгода назад прутин не решил масштабно повоевать в Украине? Глядишь, его армию до сих пор считали бы второй мире, а его ВПК держал вторую позицию по экспорту оружия, но нашла коса на камень
Оно и понятно, ведь даже если бы прутин изобразил стойку на ушах или публично продемонстрировал работу своего чудо-чемоданчика, то и в этом случае реклама бы не сработала. Ведь на самом деле, основная рекламная компания идет в Украине, где ВСУ выносят все это железо в хлам и в таких количествах, что это уже затмило все потери, которые несли совок и мордор вместе взятые за весь период после Второй Мировой войны. С другой стороны, аналитики не ошиблись и действительно, мировой спрос на оружие не просто подскочил, но продолжает стремительно расти. Только вот не на то оружие, которое клепает путинский ВПК, а на то, которым воюет ВСУ и которое нам передают наши партнеры. Ну а сама их пресса по этому поводу пишет следующее.
«Спрос на российское оружие падает в том числе после того, как весь мир увидел его в действии в Украине: война нанесла «огромный удар» по репутации российских поставщиков… Кроме того, само производство вооружений оказалось на грани коллапса: санкции отрезали российских производителей от импортных компонентов, а таких в различных видах вооружений не менее 450, выяснили эксперты Royal United Services Institutе. Они исследовали 27 видов оружия, захваченного в Украине, в том числе дроны «Орлан-10» и танки Т-90, и пришли к выводу, что сотни деталей зарубежных производителей заменить невозможно».
Между прочим, это наглядно показывает то, чем на самом деле была программа «импортозамещения». На самом деле, речи не было о том, чтобы своими силами выпускать бытовую технику или что-то такое. Эта программа в первую очередь касалась продукции военно-промышленного комплекса, которому надо было обеспечить работоспособность в условиях санкций. То есть, прутин практически открытым текстом говорил о том, что готовится к подлой войне, в результате которой страна влезет в санкционные сети и чтобы оружейные предприятия не вылетели на мель, как раз и нужно было это самое импортозамещение.
Но как неоднократно сообщали различные источники, прутин уже давно не потребляет объективной информации, поскольку плохую слышать не хочет, а хорошую ему специально придумывают. Так ему рассказывали о том, что давно уничтожили наши ПВО и авиацию, что ВСУ разбиты и бегут, что экономика цветет и пахнет, а импортозамещение бьет ключом настолько, что уже выпущена опытная партия легковых автомобилей «Лада-Вазелина» с отечественной подушкой безопасности в руле.
Но выше мы уже видели, как работает изделие, которое они называют бронежилетом, и потому несложно догадаться о том, как они заместили импорт. В общем, это первое и очень значительное проседание экспорта вооружений, но уже понятно, что - не последнее, а потому прийдется уходить не только с места «второй армии мира», но и «второго в мире экспортера оружия». Причем это - не наши выводы, а так пишет их пресса:
«С учетом санкций и потерь техники в Украине экспорт российского оружия продолжит сокращаться и в ближайшие годы Москва может откатиться на третье место, уступив Франции… Потенциальные покупатели опасаются, что Россия не сможет выполнить обязательства, ведь ее военный бюджет, да и вся экономика не так велики. Американская разведка полагает, что «Рособоронэкспорт» не сможет исполнить контракты с африканскими странами из-за войны, где армия лишилась сотен танков, половины боевой авиации Черноморского флота, а также продолжает «прожигать» запасы дронов и артиллерии. «Мы предвидим, что у них будет реальная проблема с поставками оборудования, учитывая то, с какой скоростью они теряют его в Украине», - https://foreignpolicy.com/2022/07/21/ukraine-russia-arms-business-weapons-exports-africa/ заявил Foreign Policy высокопоставленный источник в разведке».
И вот на фоне изложенного выше, возникает один простой вопрос о том, случилось бы все это, если бы полгода назад прутин не решил масштабно повоевать в Украине? Глядишь, его армию до сих пор считали бы второй мире, а его ВПК держал вторую позицию по экспорту оружия, но нашла коса на камень
показать весь комментарий26.08.2022 12:30
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Вот это броники кацапов , офу@еть 🥹
Они ворованные планшеты вставляли, а особо упоротые, наверное, иконки и буклеты "единой рабссии"....
https://defence-line.org/2022/08/rodina-vundervafel-chast-1/ Родина вундервафель (Часть 1)
Наверное, только ленивый не оттянулся по поводу китайского робота-собаки с Али-Экспресс, которому федерасты прикрутили сверху гранатомет и выдали все это за роботизированный комплекс пятого поколения, не имеющий ни аналогов, ни здравого смысла. Но на самом деле, на их выставке оружия «Армия 2022» была не только собака. Для своих БПЛА они, серым способом, закупили партию японских фотоаппаратов и видеомагнитофонов, на которые записывается оперативная обстановка внизу. Были и другие достижения, подробности о которых не слишком доступны для прессы.
Так например, там налажен выпуск бронежилетов последнего класса из кровельной жести, под условным названием «В последний путь». Оно конечно, есть вопрос к материалу и его качеству, но такие вопросы есть ко всему их оружию, зато из жести броники можно наклепать быстро, дешево и сердито. Ничего, что кое-где они не удержат пули, это уже дело хозяйское и как известно, бабы там еще есть, а это - главное. Экспериментальные образцы пластин радикально красного цвета уже поступили в их войска в виде экспериментальной партии. ВСУ недавно захватили несколько образцов этого чудо-изделия и даже испытали его. Результат оказался хоть и предсказуемым, но от того - не менее поразительным.
Конечно, были и куда боле массивные и секретные разработки. Например, надувной ракетный крейсер и надувной же авианосец. Такие корабли можно незаметно перевезти на обыкновенном грузовике и в течении пары часов накачать в любом месте и поставить на боевое дежурство. Говорят, что сейчас уже изготовлен первый экземпляр серии крейсеров и ему дали символическое имя «Москва». С одной стороны, это позволит резко нарастить возможности черноморского флота, а с другой - даст новые рабочие места на фабрику, производившую ранее надувные игрушки для взрослых.
Были и другие высокотехнологичные комплексы, которые вообще никто в мире не выпускает. Например, новый радар, который разработан учеными из Сколкова, не просто выполняет свои функции, как это делают все другие радары, но способен работать в полной темноте, чего не могут делать другие радары, выполненные за границей. Закончены испытания танков, которые способны https://korrespondent.net/world/1391467-rossiyanin-izobrel-tank-strelyayushchij-ekskrementami стрелять фекалиями и многое другое. Тем не менее, результат выставки остался удручающим даже несмотря на то, что рекламировать железо ездил лично прутин.
Как сообщает их пресса, перед началом выставки ожидалось, что будет заключены контракты на поставки оружия, в объеме свыше 2 миллиардов евро. Причем, «аналилики» писали о том, что сейчас спрос на оружие в мире резко растет и потому рубеж в 2 миллиарда может быть превзойден даже кратно, но по факту оказалось, что со скрипом, 20 контрактов заключено на сумму всего в 390 млн евро, сразу в 6 раз ниже самых скромных прогнозов. Причем, потенциальные покупатели не просто воздержались от покупки российского оружия, а теперь покупают его у прямых конкурентов. Это означает, что клиенты не просто ушли к конкурентам, а ушли навсегда.
Оно и понятно, ведь даже если бы прутин изобразил стойку на ушах или публично продемонстрировал работу своего чудо-чемоданчика, то и в этом случае реклама бы не сработала. Ведь на самом деле, основная рекламная компания идет в Украине, где ВСУ выносят все это железо в хлам и в таких количествах, что это уже затмило все потери, которые несли совок и мордор вместе взятые за весь период после Второй Мировой войны. С другой стороны, аналитики не ошиблись и действительно, мировой спрос на оружие не просто подскочил, но продолжает стремительно расти. Только вот не на то оружие, которое клепает путинский ВПК, а на то, которым воюет ВСУ и которое нам передают наши партнеры. Ну а сама их пресса по этому поводу пишет следующее.
«Спрос на российское оружие падает в том числе после того, как весь мир увидел его в действии в Украине: война нанесла «огромный удар» по репутации российских поставщиков… Кроме того, само производство вооружений оказалось на грани коллапса: санкции отрезали российских производителей от импортных компонентов, а таких в различных видах вооружений не менее 450, выяснили эксперты Royal United Services Institutе. Они исследовали 27 видов оружия, захваченного в Украине, в том числе дроны «Орлан-10» и танки Т-90, и пришли к выводу, что сотни деталей зарубежных производителей заменить невозможно».
Между прочим, это наглядно показывает то, чем на самом деле была программа «импортозамещения». На самом деле, речи не было о том, чтобы своими силами выпускать бытовую технику или что-то такое. Эта программа в первую очередь касалась продукции военно-промышленного комплекса, которому надо было обеспечить работоспособность в условиях санкций. То есть, прутин практически открытым текстом говорил о том, что готовится к подлой войне, в результате которой страна влезет в санкционные сети и чтобы оружейные предприятия не вылетели на мель, как раз и нужно было это самое импортозамещение.
Но как неоднократно сообщали различные источники, прутин уже давно не потребляет объективной информации, поскольку плохую слышать не хочет, а хорошую ему специально придумывают. Так ему рассказывали о том, что давно уничтожили наши ПВО и авиацию, что ВСУ разбиты и бегут, что экономика цветет и пахнет, а импортозамещение бьет ключом настолько, что уже выпущена опытная партия легковых автомобилей «Лада-Вазелина» с отечественной подушкой безопасности в руле.
Но выше мы уже видели, как работает изделие, которое они называют бронежилетом, и потому несложно догадаться о том, как они заместили импорт. В общем, это первое и очень значительное проседание экспорта вооружений, но уже понятно, что - не последнее, а потому прийдется уходить не только с места «второй армии мира», но и «второго в мире экспортера оружия». Причем это - не наши выводы, а так пишет их пресса:
«С учетом санкций и потерь техники в Украине экспорт российского оружия продолжит сокращаться и в ближайшие годы Москва может откатиться на третье место, уступив Франции… Потенциальные покупатели опасаются, что Россия не сможет выполнить обязательства, ведь ее военный бюджет, да и вся экономика не так велики. Американская разведка полагает, что «Рособоронэкспорт» не сможет исполнить контракты с африканскими странами из-за войны, где армия лишилась сотен танков, половины боевой авиации Черноморского флота, а также продолжает «прожигать» запасы дронов и артиллерии. «Мы предвидим, что у них будет реальная проблема с поставками оборудования, учитывая то, с какой скоростью они теряют его в Украине», - https://foreignpolicy.com/2022/07/21/ukraine-russia-arms-business-weapons-exports-africa/ заявил Foreign Policy высокопоставленный источник в разведке».
И вот на фоне изложенного выше, возникает один простой вопрос о том, случилось бы все это, если бы полгода назад прутин не решил масштабно повоевать в Украине? Глядишь, его армию до сих пор считали бы второй мире, а его ВПК держал вторую позицию по экспорту оружия, но нашла коса на камень
Який висновок щоб не порахували зрадником - цілячися в кацапа думай що у нього під розгрузкою танкова броня , бий напевне , тоді точно не прогадаєш ! Захід , дай , будь ласка , на кожного кацапа нам по 100 штук 155 мм снарядів , ми колись відпрацюємо , бо своїх бовдури наробити не змогли ((
обутые орки!
Вы нах это показываете?
Хотите чтобы рашка исправила свои косяки?
Ржали бы потихоньку и отправляли бы кацапов на концерт Кобзона.
5х45 як масло ту залізяку прошиває, і це навіть не 7х62. В наших броня як мінімум 4ого классу. А така витримує влучання 7х62 . Не пробиває. Може поломити ребра, грудину, але живий буде. Зберуть.
Нам кров з носа потрібно перемагати у цій війні , але поки не позбавимося від власних кровопивць і падлюк - дуже важко нам буде (((((((((((
Багато залежить від місцевого командування ТРО.
По приведеним вами фактам сказати не маю що, та і не хочу. на рахунок зрадників згоден, це погана робота спецслужб.
Продовжувати не буду, щоб зайвого не сказати.
"Где мы - там нам и ******!
***** быть орком!"
Стальной шлем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8-40 СШ-40 пробивается: пулей со стальным сердечником на расстоянии 900 м с вероятностью 80-90 %, бронебойно-зажигательной пулей на расстоянии свыше 1100 м с вероятностью 80-90 %,
Бронежилет 6Б1 пробивается: пулей со стальным сердечником на расстоянии 600 м с вероятностью 80-90 %, бронебойно-зажигательной пулей на расстоянии 1000 м с вероятностью 80-90 %.
Броня стальная высокой твёрдости толщиной 7 мм при угле встречи 90° пробивается бронебойно-зажигательной пулей: на расстоянии 300 м с вероятностью 50 %, на расстоянии 200 м с вероятностью 90 %.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80 Бруствер из плотно утрамбованного снега пробивается пулями со стальным сердечником, трассирующими, бронебойно-зажигательными и зажигательной на расстоянии 500 м на глубину 70-80 см. Земляная преграда из свободно насыпанного супесчаного грунта пробивается пулями всех типов на расстоянии 500 м на глубину 25-30 см. Сухие сосновые брусья размерами 20×20 см, скреплённые в штабелях, пробиваются бронебойно-зажигательными пулями и пулями со стальным сердечником: на расстоянии 500 м на глубину 25 см, на расстоянии 150 м на глубину 30-40 см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87#%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B Кирпичная кладка (ширина (толщина в кладке) стандартного советского/российского кирпича 12 см) пробивается бронебойно-зажигательными пулями и пулями со стальным сердечником (точнее, их сердечниками) на расстоянии 100 м на глубину 12-15 см.
згадалося, як мене десять років тому банили тут на цензорі за слово кацап)