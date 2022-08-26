"Фиксировать войну такой, какая она есть": проект "Український свідок" рассказал о своей работе за полгода. ВИДЕО

Проект "Український свідок" был создан для того, чтобы фиксировать войну в Украине такой, какая она есть. 25 августа проекту исполняется полгода, но созданные за это время видеоматериалы останутся с украинцами навсегда.

25 февраля основатель проекта Виталий Дейнега позвонил Сергею Мельничуку, впоследствии ставшему шеф-редактором, и сказал: надо фиксировать происходящее в стране. За короткое время была собрана команда операторов, монтажеров и журналистов. Так появился проект "Український свідок". Через полгода на его Youtube-канале было опубликовано около 250 видеоматериалов. Проект опубликовал эмоциональное видео с итогами своей работы через полгода.

В частности, за первые 6 месяцев войны проект зафиксировал:

"Український Свідок" существует на волонтерских началах: он финансируется в основном за счет друзей проекта и Виталия Дейнеги лично. Эти люди живут по всему миру.

Мы генерируем контент постоянно. Таким образом пытаемся поддержать присутствие Украины в мировом инфополе. Ведь чем больше нас в повестке дня, тем больше оружия нам поставляют западные партнеры. И, соответственно, тем быстрее мы приближаемся к победе.

Но важно не только это. Важно то, что материалы, созданные проектом, правдивы и беспристрастны. Возможно, спустя десятилетие их посмотрят наши дети и увидят какой на самом деле была эта война.

В успешном запуске проекта и его дальнейшем развитии незаурядную роль сыграли:

журналист Евгений Назаренко;

операторы братья Стародубцевы — Антон и Алексей;

редактор Юлия Галушка;

волонтер-оператор Наталия Кравчук;

журналист Эдуард Крижановский;

исполнительный директор проекта Ольга Семенова;

соучредительница проекта Ольга Бузунова.

Также "Український Свідок" хочет поблагодарить: