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Новости Видео Война
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"Фиксировать войну такой, какая она есть": проект "Український свідок" рассказал о своей работе за полгода. ВИДЕО

Проект "Український свідок" был создан для того, чтобы фиксировать войну в Украине такой, какая она есть. 25 августа проекту исполняется полгода, но созданные за это время видеоматериалы останутся с украинцами навсегда.

25 февраля основатель проекта Виталий Дейнега позвонил Сергею Мельничуку, впоследствии ставшему шеф-редактором, и сказал: надо фиксировать происходящее в стране. За короткое время была собрана команда операторов, монтажеров и журналистов. Так появился проект "Український свідок".  Через полгода на его Youtube-канале было опубликовано около 250 видеоматериалов. Проект опубликовал эмоциональное видео с итогами своей работы через полгода.

В частности, за первые 6 месяцев войны проект зафиксировал:

"Український Свідок" существует на волонтерских началах: он финансируется в основном за счет друзей проекта и Виталия Дейнеги лично. Эти люди живут по всему миру.

Мы генерируем контент постоянно. Таким образом пытаемся поддержать присутствие Украины в мировом инфополе. Ведь чем больше нас в повестке дня, тем больше оружия нам поставляют западные партнеры. И, соответственно, тем быстрее мы приближаемся к победе.

Но важно не только это. Важно то, что материалы, созданные проектом, правдивы и беспристрастны. Возможно, спустя десятилетие их посмотрят наши дети и увидят какой на самом деле была эта война.

В успешном запуске проекта и его дальнейшем развитии незаурядную роль сыграли:

  • журналист Евгений Назаренко;
  • операторы братья Стародубцевы — Антон и Алексей;
  • редактор Юлия Галушка;
  • волонтер-оператор Наталия Кравчук;
  • журналист Эдуард Крижановский;
  • исполнительный директор проекта Ольга Семенова;
  • соучредительница проекта Ольга Бузунова.

Также "Український Свідок" хочет поблагодарить:

  • Александру Махову, консультировавшему проект. Мужчина погиб 4 мая под Изюмом;
  • Максу Левину, предоставлявшему фотоматериалы. Отец 4 детей, погибший в марте под Киевом;
  • Олесю Навроцкому, который получил ранение, когда снимал материалы для проекта. Он до сих пор находится на реабилитации.
армия РФ (19210) военные преступления (1434)


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Судячи з постера, відео дуже смішне.
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26.08.2022 12:38 Ответить
особисто міг зафільмувати ціле кіно на кілька годин зі стрільбами та вибухами-пожежами... - пів року не знімав нічого, окрім "котів"..((
адже усі у владі-війську наполягали аби не фільмували актуальних буремних подій?..
тільки не треба: можна було б зняти та не викладати - це само собою, тільки, як довести своїм (якщо що), що ти свій, коли всі на нервах, а що таке "на нервах" - знаю..
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26.08.2022 13:38 Ответить
 
 