"Фиксировать войну такой, какая она есть": проект "Український свідок" рассказал о своей работе за полгода. ВИДЕО
Проект "Український свідок" был создан для того, чтобы фиксировать войну в Украине такой, какая она есть. 25 августа проекту исполняется полгода, но созданные за это время видеоматериалы останутся с украинцами навсегда.
25 февраля основатель проекта Виталий Дейнега позвонил Сергею Мельничуку, впоследствии ставшему шеф-редактором, и сказал: надо фиксировать происходящее в стране. За короткое время была собрана команда операторов, монтажеров и журналистов. Так появился проект "Український свідок". Через полгода на его Youtube-канале было опубликовано около 250 видеоматериалов. Проект опубликовал эмоциональное видео с итогами своей работы через полгода.
В частности, за первые 6 месяцев войны проект зафиксировал:
- Ирпень после деоккупации города. Сюжет вышел тогда, когда Украина нуждалась в крупнокалиберном оружии. Впоследствии сюжет оказался во всех медиа Соединенных Штатов — в то время в США сомневались, стоит ли давать оружие. После того, как страна увидела военные преступления России в Ирпене, поставки оружия ускорились;
- Разрушения, нанесенные войсками России на востоке Украины: Бахмут, Славянск, Северодонецк, Барвенково и Марьинка, которую просто сравняли с землей;
- Эвакуацию из Киевской области, которая навсегда останется с нами;
- Показания жителей села Ягодное на Черниговщине, где 138 человек месяц жили в подвале на 90 кв.м.;
- Новоселовку на Черниговщине, уничтоженную оккупантами;
- Историю работника ритуальной службы из Бучи. Парню всего 24 года;
- Эвакуацию поездом людей с инвалидностью из Покровска;
- Поездка в Чернобыль: "Український Свідок" был первой съемочной группой, попавшей сюда после того, как россияне покинули зону отчуждения.
"Український Свідок" существует на волонтерских началах: он финансируется в основном за счет друзей проекта и Виталия Дейнеги лично. Эти люди живут по всему миру.
Мы генерируем контент постоянно. Таким образом пытаемся поддержать присутствие Украины в мировом инфополе. Ведь чем больше нас в повестке дня, тем больше оружия нам поставляют западные партнеры. И, соответственно, тем быстрее мы приближаемся к победе.
Но важно не только это. Важно то, что материалы, созданные проектом, правдивы и беспристрастны. Возможно, спустя десятилетие их посмотрят наши дети и увидят какой на самом деле была эта война.
В успешном запуске проекта и его дальнейшем развитии незаурядную роль сыграли:
- журналист Евгений Назаренко;
- операторы братья Стародубцевы — Антон и Алексей;
- редактор Юлия Галушка;
- волонтер-оператор Наталия Кравчук;
- журналист Эдуард Крижановский;
- исполнительный директор проекта Ольга Семенова;
- соучредительница проекта Ольга Бузунова.
Также "Український Свідок" хочет поблагодарить:
- Александру Махову, консультировавшему проект. Мужчина погиб 4 мая под Изюмом;
- Максу Левину, предоставлявшему фотоматериалы. Отец 4 детей, погибший в марте под Киевом;
- Олесю Навроцкому, который получил ранение, когда снимал материалы для проекта. Он до сих пор находится на реабилитации.
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адже усі у владі-війську наполягали аби не фільмували актуальних буремних подій?..
тільки не треба: можна було б зняти та не викладати - це само собою, тільки, як довести своїм (якщо що), що ти свій, коли всі на нервах, а що таке "на нервах" - знаю..