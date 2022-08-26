"Трибуна Героев": украинские ультрас создали фонд, помогающий семьям погибших на войне футболных фанатов. ВИДЕО

В Украине был создан благотворительный фонд "Трибуна Героев", который будет оказывать финансовую поддержку семьям погибших на войне футбольных фанатов со всей Украины. Таких семей уже 97.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт фонда.

"Мы собираем информацию о погибших от представителей всех фанатских движений Украины, создаем базу, собираем контакты семей, верифицируем данные и отправляем финансовую помощь. Существуют государственные программы финансовой поддержки семей погибших, но многие фанаты воюют в добровольческих подразделениях и часто не оформлены официально", - отмечают в фонде.

С началом полномасштабной войны представители фанатского движения присоединились к защите Украины в самых горячих точках.

"Уже много погибших ребят со всей Украины. Отчаяние и смелость погибших фанатов всегда отмечают командиры подразделений. Для своих семей это были главные кормильцы. Погибшие оставили без своей заботы родителей, жен и детей, для которых они были главными героями еще задолго до войны", – подчеркнули организаторы фонда.

Для всего движения одними из главных ценностей всегда было братство и взаимопомощь. Потому и ответственность за поддержку семей своих побратимов фанаты берут на себя. Фонд создан исключительно футбольными фанатами.

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"Побеспокоиться о семьях наших побратимов, которые теперь будут навсегда стоять на Трибуне Героев – это наша обязанность как фанатов, как украинцев. Для нас верность и поддержка друг друга – это главные принципы. Потому мы без колебаний поставили для себя непростую задачу финансового обеспечения семей погибших. В идеале мы видим формат ежемесячных выплат в ближайшие годы. Уверен, что таким образом и только вместе мы сможем дать достойную заботу близким наших героев", - заявил инициатор создания "Трибуны Героев", ветеран украинской фанатской сцены, представитель движения Металлист (Харьков) Тихон Амосов.

Отмечается, что к инициативе входят украинские и зарубежные фанатские движения, украинских футболистов и футбольные клубы, звезд спорта и шоу-бизнеса, спортивных журналистов, бизнес и всех неравнодушных. К поддержке уже присоединилась Украинская Премьер-лига и многие известные журналисты, спортсмены, культурные и общественные деятели. В их числе Сергей Жадан, Олег Лужный, Мирон Маркевич, Владимир Езерский, Александр Зинченко, Денис Беринчик, Олег Фагот Михайлюта, Александр Фоззи Сидоренко, Александр Денисов, Игорь Циганик, Виктор Вацко.

"Убежден, что футбольное сообщество присоединится к инициативе создания фонда "Трибуна Героев" с целью поддержки семей фанатов, погибших в боях за независимость Украины. Ребята отдали самое ценное для того, чтобы мы могли жить в своей стране. Фаны, ранее враждовавшие между собой , объединились ради нашей победы", – отметил игрок национальной сборной Украины Тарас Степаненко.

Вся поддержка семей погибших героев зависит только от донатов. Поддержать фонд можно по ссылке.