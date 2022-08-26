Президенты Казахстана и Азербайджана общались без переводчиков - каждый на своем языке - и все поняли. ВИДЕО

Во время переговоров между президентами Казахстана и Азербайджана Касимом-Жомартом Токаевым и Ильхамом Алиевым каждый из президентов говорил на родном языке без переводчиков, что не помешало собеседникам понять друг друга.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры переговоров попали в сеть.

На них каждый из президентов говорит на родном языке и видно, что каждый из собеседников хорошо понимает коллегу.

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