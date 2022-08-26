Президенты Казахстана и Азербайджана общались без переводчиков - каждый на своем языке - и все поняли. ВИДЕО
Во время переговоров между президентами Казахстана и Азербайджана Касимом-Жомартом Токаевым и Ильхамом Алиевым каждый из президентов говорил на родном языке без переводчиков, что не помешало собеседникам понять друг друга.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры переговоров попали в сеть.
На них каждый из президентов говорит на родном языке и видно, что каждый из собеседников хорошо понимает коллегу.
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+33 Oleg Weis
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тюркська мова має однакове коріння
кстати, то, что московиты называют "татаро-монгольским нашествием" - на деле лишь тюркская экспансия на запад
Це як Українці розуміють Білорусів.
Якось спитав в них - а Ви зрозумієте азербайджанців, чи турків, якщо Вони будуть говорити своєю мовою? Отримав ствердну відповідь!
Може і не все, але принаймі в основному ці мови подібні одна до одної!
Пахнет Италия свежею сдобою,
Франция пахнет вином и духами,
Ну а Швейцария пахнет сырами.
Пахнет Голандия запахом пряным,
Кофе , тюльпанами , марихуаной,
Бельгия пахнет Евросоюзом,
А в Люксенбурге - фруктами смузи.
Пахнет Германия с Чехией пивом,
Продажной любовью пахнут Мальдивы,
Пахнет Бразилия сексом и танцем,
Чаем и тостом пахнут британцы,
Пахнут свободой Америки Штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах,
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет Япония стилем Хентай,
Пахнет гашишем Афганистан,
Маком душистым разит Пакистан,
Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеницею вся Украина.
Телом немытым, говном,
перегаром, гарью удушливой,
гнилью, угаром,
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира.
Тленом и кровью, плешивой мессией!
Чуете вонь?
Это запах России
СЛАВА УКРАИНЕ!
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!