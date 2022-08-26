Украина экспортировала первый миллион тонн агропродукции по морскому пути, - Зеленский. ВИДЕО
Вечером 26 августа президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Зеленского.
"Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов – Черноморска, Одессы и Южного – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции.
Украинское зерно и сам факт того, что заработало наше направление поставки на мировой продовольственный рынок, позволяют не допускать хаоса на рынке, снимают остроту продовольственного кризиса, не допускают катастрофического дефицита.
Украина была, есть и будет среди гарантов мировой продовольственной безопасности.
Этот экспорт не только поддерживает международную субъектность Украины, но и дает рабочие места для наших граждан – сотни тысяч рабочих мест, дает доходы для украинских компаний и государственного бюджета и, что очень важно, дает средства для посевной в следующем году.
Это действительно важный результат для Украины, Черноморского региона и всего мира. И я благодарен всем, кто присоединился к этой работе. И подчеркиваю, что это полная ответственность партнеров – не допускать каких-либо российских провокаций и срыва экспорта", - отмечается в сообщении.
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