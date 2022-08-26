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Украина экспортировала первый миллион тонн агропродукции по морскому пути, - Зеленский. ВИДЕО

Вечером 26 августа президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Зеленского.

"Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов – Черноморска, Одессы и Южного – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции.

Украинское зерно и сам факт того, что заработало наше направление поставки на мировой продовольственный рынок, позволяют не допускать хаоса на рынке, снимают остроту продовольственного кризиса, не допускают катастрофического дефицита.

Украина была, есть и будет среди гарантов мировой продовольственной безопасности.

Читайте также: "Зерновой коридор" дает "глоток надежды нашему экспорту", однако решено далеко не все, - Зеленский

Этот экспорт не только поддерживает международную субъектность Украины, но и дает рабочие места для наших граждан – сотни тысяч рабочих мест, дает доходы для украинских компаний и государственного бюджета и, что очень важно, дает средства для посевной в следующем году.

Это действительно важный результат для Украины, Черноморского региона и всего мира. И я благодарен всем, кто присоединился к этой работе. И подчеркиваю, что это полная ответственность партнеров – не допускать каких-либо российских провокаций и срыва экспорта", - отмечается в сообщении.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) зерно (1070) море (376) экспорт (877)


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Топ комментарии
+17
Зернотрейдеры срубили бабла, власть откатов. Негры получили булочек, а ООН себе медальку. А Украина просрала козырь в переговорах.
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26.08.2022 22:50
+13
Ти кого призначив на оборонні закупівлі? Казьол.
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26.08.2022 22:49
+13
Странным совпадением с затишьем вокруг темы наступления на Херсон. Зерновой договорняк все-таки был?.
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26.08.2022 22:54
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Цікаво було б знати, чим ми "заплатили" за це...
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26.08.2022 22:46 Ответить
Странным совпадением с затишьем вокруг темы наступления на Херсон. Зерновой договорняк все-таки был?.
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26.08.2022 22:54 Ответить
В тому ж і цікавинка...
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26.08.2022 23:03 Ответить
Прийде зима дізнаємось. В світі засуха. Треба бути дурнем щот тепер продавати зерно.
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26.08.2022 23:13 Ответить
Якось дивно виходить. За цей час вивезено зерна більше ніж торік. Надходження в бюджет податків більше ніж торік. Чим вони минулий рік займались? Куди гроші йшли???
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26.08.2022 22:49 Ответить
Не забудьте о мышах из госрезерва. Их нужно было кормить.
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26.08.2022 22:51 Ответить
налогов больше - потому что гривна сильно просела по отношению к доллару, и цены на все скаканули, с чего и собрали естественно больше налогов. по факту, налогов собрали намного меньше чем в прошлом году
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27.08.2022 00:08 Ответить
Ти кого призначив на оборонні закупівлі? Казьол.
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26.08.2022 22:49 Ответить
Зернотрейдеры срубили бабла, власть откатов. Негры получили булочек, а ООН себе медальку. А Украина просрала козырь в переговорах.
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26.08.2022 22:50 Ответить
Більше всіх отримав Путлер.
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27.08.2022 07:51 Ответить
а ***** отримав неоприднене перемир'я, судячи з в'ялого пострілювання по Антонівському мосту, яке замінило наступ на Херсонщині
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27.08.2022 13:40 Ответить
кому шо, а зеленскому - бабло.....
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26.08.2022 22:50 Ответить
Скільки сплачено податків в казну держави?
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26.08.2022 22:53 Ответить
Наші оптимізатори сплачують податки в офшорах.
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26.08.2022 23:24 Ответить
Ваван Вперший.
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26.08.2022 22:57 Ответить
Писав і буду писати. Поки жиди при владі, нічого доброго в Україні не буде.
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26.08.2022 22:58 Ответить
Поки їх туди обирають, нічого доброго не буде.
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26.08.2022 23:05 Ответить
Обирають вони самі себе туди, ******* технології і маніпуляції. І поки народ України цього не усвідомить, що він може щось зламати, то все так і залишиться.
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28.08.2022 12:36 Ответить
Хтось може пояснити (без стьоба питаю), як так стільки шуму навколо нашого зерна, а ми ніяких умов для себе не вимагали, окрім не бити по шляхам, що по суті умови безпеки зерна і, як наслідок, потрібні іншій стороні (покупцю)?
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26.08.2022 22:58 Ответить
А шо Вы хотели? У нас при владе спецы-многостаночники, закончившие Трускавецкий многопрофильный институт. Плюс откаты - устоять не возможно. В итоге прое**али все возможности и пэрэвагы для Украины
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26.08.2022 23:11 Ответить
Умови вимогав Путлер, і він їх отримав.
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27.08.2022 07:49 Ответить
Зеля зупинив наступ на Херсон
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27.08.2022 13:43 Ответить
Почему Украина должна кого то спасать, а они нас спосут?
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26.08.2022 23:08 Ответить
Как ты меня ******* !!!
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26.08.2022 23:14 Ответить
Де ж твоя обіцяна відповідь за теракт 24 серпня пи#дун? В трусах у абдрістовіча?
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26.08.2022 23:31 Ответить
Там же где наказание палача узкоглазого , издевавшегося над пленным. Ну хату его родне в ****** их азиатских спалить то уже можно было, Буданову нужно не прогнозы писать , а делом своим заняться.
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27.08.2022 08:20 Ответить
торговля на крови
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27.08.2022 00:07 Ответить
скорее бы закончилась война, чтобы гнусавющую зеленую погань больше не видеть...
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27.08.2022 04:37 Ответить
Шмарклю-геть!
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27.08.2022 07:48 Ответить
це добре.... але... китай та індія положили болт на Україну та не засудили агресії кацапії... 184 дні війни... а що роблять МЗС та її керманич дімон разом з керівником зовнішньої політики держави президентом... а вони щоденно гнусавлять, але не осуждують дві презервативні країни... а чи потрібні в такому разі два рвані презервуара, які не пожуть нічого сказати ще двом гандонам - найух...
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27.08.2022 06:38 Ответить
 
 