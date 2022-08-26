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В оккупированный Крым едет эшелон с тяжелой техникой армии РФ, - СМИ. ВИДЕО

В оккупированный Крым едет эшелон с тяжелой военной техникой из России. Вагоны заметили на железнодорожной станции Тамань, расположенной у въезда на Керченский мост со стороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Сообщаетсь, что  на железнодорожных платформах расположены инженерно-саперные машины, в частности инженерная машина разграждения ИМР-1 на базе танка Т-55. Также гаубицы – 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" и 122-мм полковая самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".

Кроме этого, танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые автомобили – в том числе на базе ракетных тягачей.

В составе воинского эшелона также были крытые вагоны и цистерны с топливом.

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Автор: 

армия РФ (19210) Крым (26380)


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Топ комментарии
+48
От би **онути по мосту в цей момент...
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26.08.2022 23:24
+28
в Джанкое. Там у них будет остановка для получения джанкоинов от ЗСУ.
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26.08.2022 23:36
+23
Так , було би непогано хакнути цю техніку по дорозі 😠
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26.08.2022 23:27
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Що на це Люся скаже? А він скаже приблизно таке: «вся ця техніка нічого не з себе не представляє, на ній не має кому їздити, ми її завтра асфальтом прикатаємо і все».
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27.08.2022 06:36 Ответить
И что теперь? Смотреть из бинокля и все? А уничтожить этот эшелон нет желания? Ведь этот состав несет смерть для Украины.
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27.08.2022 07:32 Ответить
Мы ударим по эшелону современным асфальтом и шашлыками.
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27.08.2022 07:57 Ответить
Шампурами с GPS наведением.
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27.08.2022 12:41 Ответить
Ну де наш ХайМарс привіт кримському мостові?
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27.08.2022 22:34 Ответить
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