В оккупированный Крым едет эшелон с тяжелой техникой армии РФ, - СМИ. ВИДЕО
В оккупированный Крым едет эшелон с тяжелой военной техникой из России. Вагоны заметили на железнодорожной станции Тамань, расположенной у въезда на Керченский мост со стороны РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Сообщаетсь, что на железнодорожных платформах расположены инженерно-саперные машины, в частности инженерная машина разграждения ИМР-1 на базе танка Т-55. Также гаубицы – 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" и 122-мм полковая самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".
Кроме этого, танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые автомобили – в том числе на базе ракетных тягачей.
В составе воинского эшелона также были крытые вагоны и цистерны с топливом.
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