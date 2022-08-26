В оккупированный Крым едет эшелон с тяжелой техникой армии РФ, - СМИ. ВИДЕО

В оккупированный Крым едет эшелон с тяжелой военной техникой из России. Вагоны заметили на железнодорожной станции Тамань, расположенной у въезда на Керченский мост со стороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Сообщаетсь, что на железнодорожных платформах расположены инженерно-саперные машины, в частности инженерная машина разграждения ИМР-1 на базе танка Т-55. Также гаубицы – 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" и 122-мм полковая самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".

Кроме этого, танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые автомобили – в том числе на базе ракетных тягачей.

В составе воинского эшелона также были крытые вагоны и цистерны с топливом.

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