Организатора и участника преступной группы, заработавших на "благотворительности" более 500 тыс. грн, задержали в Ивано-Франковске. ВИДЕО
В Ивано-Франковске дельцы зарабатывали на "благотворительности". Они продавали волонтерам завезенную гуманитарку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Telegram.
Известно, что ввезенную в качестве гуманитарной помощи военную амуницию, пикапы и авто скорой мужчины продавали общественным организациям и волонтерам. На этом они успели заработать больше 500 тысяч гривен.
Отмечается, что правоохранители установили участников преступной группы и задокументировали всю преступную "цепь" их деятельности.
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