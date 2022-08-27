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Организатора и участника преступной группы, заработавших на "благотворительности" более 500 тыс. грн, задержали в Ивано-Франковске. ВИДЕО

В Ивано-Франковске дельцы зарабатывали на "благотворительности". Они продавали волонтерам завезенную гуманитарку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Telegram.

Известно, что ввезенную в качестве гуманитарной помощи военную амуницию, пикапы и авто скорой мужчины продавали общественным организациям и волонтерам. На этом они успели заработать больше 500 тысяч гривен.

Отмечается, что правоохранители установили участников преступной группы и задокументировали всю преступную "цепь" их деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Ивано-Франковского облсовета продал через свой благотворительный фонд "скорую", предназначенную для ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Ивано-Франковск (830) махинации (582) гуманитарная помощь (1261)


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Топ комментарии
+5
ОГО...оце знайшли...12,195 тисяч долярів...... скоріш що були витрати на транспортування і інше.... та "нормальні люде "за годину таке мають ......вчіться у оманськихкнурів....це просто якесь знущання...це ж якийсь сююююююр...
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27.08.2022 13:08
+4
бєняоманськийкнур накрав ще й зараз відсудив у КРАЇНИ УКРАЇНА мільярди ...і хоч би ЩО....
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27.08.2022 13:01
+3
Можна їх якось калічити,щоб люди бачили здалеку,наприклад відрізати вуха...
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27.08.2022 12:52
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Можна їх якось калічити,щоб люди бачили здалеку,наприклад відрізати вуха...
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27.08.2022 12:52 Ответить
татуху на лобі робити у формі букви Z
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27.08.2022 14:51 Ответить
Можна б було розстріляти. Та забути про це.
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27.08.2022 12:52 Ответить
Прикро за земляків, але знаю приклад, коли земляк з американським громадянством за хабар в 500 гривні отримує як біженець 3000 гривень, та ще ввозить автівки з Голандії й по 500 баксів на одній наварює. Тому вся ця дурниця про якихось там галичан і є дурницею.
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27.08.2022 12:55 Ответить
та що ви!!!! підозра-какава-бобік з мігалкою і в пещерскій суд-максимум!!
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27.08.2022 12:55 Ответить
бєняоманськийкнур накрав ще й зараз відсудив у КРАЇНИ УКРАЇНА мільярди ...і хоч би ЩО....
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27.08.2022 13:01 Ответить
ОГО...оце знайшли...12,195 тисяч долярів...... скоріш що були витрати на транспортування і інше.... та "нормальні люде "за годину таке мають ......вчіться у оманськихкнурів....це просто якесь знущання...це ж якийсь сююююююр...
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27.08.2022 13:08 Ответить
Пані Стаховська,ви нормальна люде?Ви скільки за годину маєте-хоч приблизно,бо я розумію,що день на день не приходиться...Ви так упевнено все знаєте,що впевнений ви обертаєтеся саме в колах і кнурів і бень і батальйону Монако.Чи тільки кнурів?"Я ненавижу сплетни в виде версий..."
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27.08.2022 16:15 Ответить
мразь которая давно должна была быть повешана и дальше плодотворно продолжает ощипывать мудрого гусака
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27.08.2022 13:13 Ответить
Можна навіть не сумніватись, що зелена верхівка, яка знала, що буде війна, скористалась і наварила на падінні гривні великі гроші.
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27.08.2022 14:15 Ответить
А якого кольору була верхівка,і чи наварилася ця вырхівка-коли доллар був по 8 ?І кацап не стояв під Київом.І ракети не літали над Україною.Пробуйте порівнювати все і всіх,кольори в оптичному секторі всі достойні і поваги і уваги.8 і 29,7, 29.7-40,5,а мало би бути,а може ще буде-89,7
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27.08.2022 16:22 Ответить
Все что не подконтрольно ЗеКодломойским чувакам дЕрмака...объявлено вне закона ...
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27.08.2022 14:13 Ответить
кожен день такі новини. прикро. підтримую всіх коментаторів, хто висловився вище.
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27.08.2022 14:52 Ответить
В Івано-Франківську найгірше надають гуманітарку переселенцям ніж в любій ініший частині України. 1 продуктовий пакет на родину за весь час перебування в місті! тут мабудь також деребанять по-повній.
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27.08.2022 14:55 Ответить
Чекаємо на "підозру".
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27.08.2022 15:07 Ответить
 
 