"Эпическая по своей глупости" ложь российских медиа о провальной атаке 155-й бригады морской пехоты ВС РФ.. ВИДЕО

Российские пропагандисты опубликовали видео якобы "неудачной атаки ВСУ". На самом деле это российские танки взорвались на минах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на блоггера Necro Mancer.

Первым видео опубликовал российский пропагандист Борис Рожин, известный под ником Colonelcassad. Он написал, что это атака ВСУ на Угледарском направлении, и что "выжили не только все". Сейчас этого поста на телеграм-канале уже нет.

Фейк от Рожина разоблачил другой российский пропагандист - Владлен ТатарZкий. Он отметил, что на кадрах - БМП-3, которые недавно находятся на вооружении 155-й бригады МП ТОФ. ТатарZкий также утверждает, что россияне якобы остались живы.

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"Но потерь нет" – иронизирует Necro Mancer.

Блогер erich_auerbach уточняет, что две БМП-3 были уничтожены возле Егоровки.