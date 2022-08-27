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"Эпическая по своей глупости" ложь российских медиа о провальной атаке 155-й бригады морской пехоты ВС РФ.. ВИДЕО

Российские пропагандисты опубликовали видео якобы "неудачной атаки ВСУ". На самом деле это российские танки взорвались на минах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на блоггера Necro Mancer.

Первым видео опубликовал российский пропагандист Борис Рожин, известный под ником Colonelcassad. Он написал, что это атака ВСУ на Угледарском направлении, и что "выжили не только все". Сейчас этого поста на телеграм-канале уже нет.

Фейк от Рожина разоблачил другой российский пропагандист - Владлен ТатарZкий. Он отметил, что на кадрах - БМП-3, которые недавно находятся на вооружении 155-й бригады МП ТОФ. ТатарZкий также утверждает, что россияне якобы остались живы.

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Эпическая по своей глупости ложь российских медиа о провальной атаке 155-й бригады морской пехоты ВС РФ. 01

"Но потерь нет" – иронизирует Necro Mancer.

Блогер erich_auerbach уточняет, что две БМП-3 были уничтожены возле Егоровки.

Эпическая по своей глупости ложь российских медиа о провальной атаке 155-й бригады морской пехоты ВС РФ. 02

Эпическая по своей глупости ложь российских медиа о провальной атаке 155-й бригады морской пехоты ВС РФ. 03

Эпическая по своей глупости ложь российских медиа о провальной атаке 155-й бригады морской пехоты ВС РФ. 04

Автор: 

армия РФ (19210) пропаганда (3675) уничтожение (6916) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+51
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27.08.2022 18:17
+19
Лишились живі, проте здоров'я в москалів вже не те...
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27.08.2022 18:18
+17
Тобто це у них "образцовая атака"? Працюють пр схємє "нас ..., а мы крепчаем"
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27.08.2022 18:40
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27.08.2022 18:17 Ответить
👍👍👍
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27.08.2022 18:30 Ответить
Лишились живі, проте здоров'я в москалів вже не те...
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27.08.2022 18:18 Ответить
І жить лишилось їм, як ото зозуля кувала: - КУ ! А кацапо-зольдат: - А пачіму так ма ?
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28.08.2022 16:18 Ответить
Тобто це у них "образцовая атака"? Працюють пр схємє "нас ..., а мы крепчаем"
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27.08.2022 18:40 Ответить
Механики-водители скорее всего пострадали больше всех, а вот то, что десант разбежался,особенно после взрыва, да ещё в открытом поле - это не очень. Надо нам ещё работать над эффективной обороной
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27.08.2022 18:42 Ответить
Ну так ЗСУ поважає міжнародні конвенції тому і не ставить протипіхотні міни.Цікаво на яких саме міна підірвалися ці БМП вартістю по 1,5 млн у.о. кожна. Невже це радянські ТМ-62 такі ефективні?
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27.08.2022 20:48 Ответить
В Москве подожгли автомобиль заместителя начальника управления Генштаба ВС РФ Евгения Секретарева, отвечающего за военную цензуру, сообщают российские СМИ. https://t.me/charter97_org/81839 https://t.me/charter97_org/81839

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27.08.2022 19:41 Ответить
Спроба заскочити в тил і закріпитись. Один із останніх тактичних прийомів. Невдало. Катастрофічно невдало.
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27.08.2022 20:03 Ответить
Красєво кацапи тікали як таргани политі окропом
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27.08.2022 22:31 Ответить
Куда жє ви, зайчікі? ))
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28.08.2022 13:53 Ответить
С перовой БМП выбежало 8 тел, со второго 6, а должно быть минимум 20
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28.08.2022 17:33 Ответить
Ну да, должно... Видимо долг отдали с процентом.
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28.08.2022 18:11 Ответить
 
 