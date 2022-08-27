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Мы ведем всенародную борьбу за свободу, а свобода побеждает всегда, – Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке украинского президента.

"Борьба за независимость – это борьба всего народа, только так она бывает успешной. Именно такой, всенародной, она есть у нас в Украине. И именно поэтому Украина победит. Народ побеждает всегда. И так же успешная борьба за свободу в мире не может быть борьбой только отдельных людей или отдельных государств. Это совместная работа, результат, который достигается благодаря прочности и солидарности всех, кто ценит свободу и кто не терпит тиранию. Свобода побеждает всегда", - отмечается в сообщении.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20348) независимость (254) обращение (748)


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Топ комментарии
+33
Ага, особливо громадянина коломийського з міста Дніпро.

Пане Зеленський, не бажаєте розповісти українцям, як коломийський допомагає Українській державі здолати ворога? Ну й ще добре було б, щоб він прояснив свою позицію осені 2019-го року, щодо "танків під Варшавою".

До речі, паспорт Ізраїлю є не лише у Корбана.
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27.08.2022 22:21
+28
Славко Кара

@SlavkoKara

·

https://twitter.com/SlavkoKara/status/1563463114926227458 9 ч

Дивна у нас держава - мітинги родичів азовців розганяють, бо війна і масові зібрання ніззя, зате кілька тисяч мордоворотів з іконами пішки пруть через кілька областей - і нікому вони не цікаві, війни ж немає.
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27.08.2022 22:32
+25
А когда 95 квартал станет народом
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27.08.2022 22:17
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Гуманітарка на продаж?

https://twitter.com/i/status/1563447348541681665
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27.08.2022 22:15 Ответить
А когда 95 квартал станет народом
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27.08.2022 22:17 Ответить
Сиди не звезди. Уже как вы унизили этот народ, так ещё никому не удавалось.
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27.08.2022 22:19 Ответить
Особливо коли здав південь разом з ЗАЕС. Скільки бабла отримав за це?
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27.08.2022 22:21 Ответить
13 срібників (( просто в омані сказали що не відберуть того що пліснява накрасти встигла .
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27.08.2022 22:22 Ответить
Дешево оцінили зрадника. Юда отримав 30.
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27.08.2022 22:37 Ответить
Так Іуда біблейна особистість , хоч і негативна , там потрійна оплата була , а цей клоун якийсь безрідний за що йому такі гроші ((
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27.08.2022 23:49 Ответить
Ага, особливо громадянина коломийського з міста Дніпро.

Пане Зеленський, не бажаєте розповісти українцям, як коломийський допомагає Українській державі здолати ворога? Ну й ще добре було б, щоб він прояснив свою позицію осені 2019-го року, щодо "танків під Варшавою".

До речі, паспорт Ізраїлю є не лише у Корбана.
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27.08.2022 22:21 Ответить
"Ой вєй, ви нє панімаєтє, ето другоє!
І вапщє, гої, ви што, слєпиє? Нє відіте што лі што у ігарявасільєвіча уже нєт укрАінскава гражданства і он нікаму нічєво нє должен, как і я?"©

От приблизно так вам відповів би боневтік.
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27.08.2022 22:24 Ответить
Все правильно, тільки чути це від того, хто чотири рази нахаркав на повістку в воєнкомат...
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27.08.2022 22:22 Ответить
Айнепесдите! Вже 2 місяці чекаю, як Подільський рвк відправить до навчального центру на перепідготовку(((
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27.08.2022 22:22 Ответить
тебе чи презіка ?
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27.08.2022 22:23 Ответить
Патаму шо акакая разніца сколька свабоди і какой , главнає што тєлємарафон работаєт !
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27.08.2022 22:25 Ответить
ну так,погоджуюся,для зеленого виборця саме те,що потрібно,голова існує що б в неї їсти..
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27.08.2022 22:47 Ответить
Як рограбовувати країну то всього 450 депутатів, 300 тис. чиновників і десяток олігархів. А як війна за незалежність так народ))
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27.08.2022 22:23 Ответить
Раздєлєніе труда, все по марксу.
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27.08.2022 22:25 Ответить
Ну, как он, погань, лично "боролся" за независимость с 2014 года по 24 февраля 2022 года мы в курсе. Да и сейчас его "борьба" вызывает только омерзение.
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27.08.2022 22:23 Ответить
Господи , як це створiння мене вже за#пло зi своiми вiдосами
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27.08.2022 22:25 Ответить
я научился переключать со скоростью света
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27.08.2022 22:36 Ответить
я тоже
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27.08.2022 22:46 Ответить
Я тiльки рожу бачу, завжди вiдключаю,бо знаю що воно нiчого мyдрого не скаже😣
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27.08.2022 22:48 Ответить
Похоже он свои видосы пилит, каждый раз, когда взбирается на унитаз! 💩
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27.08.2022 23:40 Ответить
Госдеп Хохланда

@hohland_gosdep

·

https://twitter.com/hohland_gosdep/status/1563224508638453761 26 авг.

Ось хто б цим «поломніцам» виписав повістки для перевірки облікових данних?

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27.08.2022 22:27 Ответить
а колаборантів в армію неберуть і покарання суд їм виносить сміхотворні..
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27.08.2022 22:33 Ответить
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27.08.2022 22:28 Ответить
"Майдан был зря. Мне стыдно за него". /Зеленский/
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27.08.2022 22:28 Ответить
.
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27.08.2022 22:30 Ответить
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28.08.2022 02:06 Ответить
Випадок із Україною майже унікальний. Народ бореться за незалежність. А владу влаштував би і Путлер. Чим це закінчиться важко сказати. Режим Віші у 1940 р у Франції найближча аналогія.
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27.08.2022 22:31 Ответить
Чому не відбувся московскій бліцкріг і при чому тут зєквідатори української державності https://www.youtube.com/watch?v=2VWiHnr9wAw&t=1528s&ab_channel=DmytroNews
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27.08.2022 22:41 Ответить
Славко Кара

@SlavkoKara

·

https://twitter.com/SlavkoKara/status/1563463114926227458 9 ч

Дивна у нас держава - мітинги родичів азовців розганяють, бо війна і масові зібрання ніззя, зате кілька тисяч мордоворотів з іконами пішки пруть через кілька областей - і нікому вони не цікаві, війни ж немає.
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27.08.2022 22:32 Ответить
БО ЦЕ ВИБОРЦІ і ЕЛЕКТОРАТ зеленського.
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28.08.2022 01:59 Ответить
мля, где он такой голос взял, это же невозможно слушать
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27.08.2022 22:34 Ответить
Ты зачем Чонгар разминировал, дурик. Для какого народа?
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27.08.2022 22:35 Ответить
Закрити опозиційні канали, переслідувати опозицію, знущатися над Конституцією… така собі об'єднуюча сила.
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27.08.2022 22:46 Ответить
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27.08.2022 23:10 Ответить

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27.08.2022 23:57 Ответить
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28.08.2022 02:07 Ответить
Імпічмент Зе дебілу - іншого він не заслуговує.
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28.08.2022 02:09 Ответить
прямо как в кине про 300 еврейцев - мама, я пойду...
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28.08.2022 03:43 Ответить
Zeлох - перший в світі преZeдент, який власний піар будує на могилах своїх співвітчизників.
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28.08.2022 07:48 Ответить
Ще був Пол Пот, Мугабе, Бокасса. Останій навіть їв своїх опонентів з опозиції.
Циркач їде їх шляхом - на Заході це розуміють, доки його не чіпають, а от після
Перемоги ....
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28.08.2022 16:28 Ответить
А книжку из цитат для будущих поколений, ну для тех, кто в живых останется?
Не обязательно для народа, хотя бы для суда. Уже достаточно.
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28.08.2022 10:49 Ответить
 
 