Мы ведем всенародную борьбу за свободу, а свобода побеждает всегда, – Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке украинского президента.

"Борьба за независимость – это борьба всего народа, только так она бывает успешной. Именно такой, всенародной, она есть у нас в Украине. И именно поэтому Украина победит. Народ побеждает всегда. И так же успешная борьба за свободу в мире не может быть борьбой только отдельных людей или отдельных государств. Это совместная работа, результат, который достигается благодаря прочности и солидарности всех, кто ценит свободу и кто не терпит тиранию. Свобода побеждает всегда", - отмечается в сообщении.

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