Мы ведем всенародную борьбу за свободу, а свобода побеждает всегда, – Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке украинского президента.
"Борьба за независимость – это борьба всего народа, только так она бывает успешной. Именно такой, всенародной, она есть у нас в Украине. И именно поэтому Украина победит. Народ побеждает всегда. И так же успешная борьба за свободу в мире не может быть борьбой только отдельных людей или отдельных государств. Это совместная работа, результат, который достигается благодаря прочности и солидарности всех, кто ценит свободу и кто не терпит тиранию. Свобода побеждает всегда", - отмечается в сообщении.
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https://twitter.com/i/status/1563447348541681665
Пане Зеленський, не бажаєте розповісти українцям, як коломийський допомагає Українській державі здолати ворога? Ну й ще добре було б, щоб він прояснив свою позицію осені 2019-го року, щодо "танків під Варшавою".
До речі, паспорт Ізраїлю є не лише у Корбана.
І вапщє, гої, ви што, слєпиє? Нє відіте што лі што у ігарявасільєвіча уже нєт укрАінскава гражданства і он нікаму нічєво нє должен, как і я?"©
От приблизно так вам відповів би боневтік.
@hohland_gosdep
·
https://twitter.com/hohland_gosdep/status/1563224508638453761 26 авг.
Ось хто б цим «поломніцам» виписав повістки для перевірки облікових данних?
@SlavkoKara
·
https://twitter.com/SlavkoKara/status/1563463114926227458 9 ч
Дивна у нас держава - мітинги родичів азовців розганяють, бо війна і масові зібрання ніззя, зате кілька тисяч мордоворотів з іконами пішки пруть через кілька областей - і нікому вони не цікаві, війни ж немає.
Циркач їде їх шляхом - на Заході це розуміють, доки його не чіпають, а от після
Перемоги ....
Не обязательно для народа, хотя бы для суда. Уже достаточно.