В Запорожье войска РФ 5 ракетами разрушили школу-интернат, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Запорожье вследствие ночных вражеских обстрелов пострадали учебные корпуса школы-интерната, некоторые из них не подлежат восстановлению.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Место разрушенного учебного учреждения, которое сегодня ночью обстреляли россияне. Сюда прилетело несколько огромных ракет. Вследствие атаки пострадали учебные корпуса. Несколько из них вообще не подлежат восстановлению. Из-за мощных взрывов были разрушены классы, а также выбито множество окон. К счастью, учебный год еще не начался, учеников здесь небыло. Охрана и руководство школы-интерната остались живы и невредимы. Все отстроим, сделаем еще лучше. Главное - соблюдайте правила безопасности во время воздушных тревог", - рассказал он.

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"Здесь до начала военных действий обучалось около 200 детей из всей Запорожской области. Это ученики и из многодетных семей, дети-сироты, перемещенные из других громад... Здесь учились дети со всей области. Ночью на эту территорию прилетело пять больших ракет, которые разрушили учебное учреждение почти полностью. К счастью, учебный год не начался, поэтому учеников еще небыло. Есть только охрана и руководство, которые соблюдали нормы безопасности и находились в бомбоубежище. Все остались живы и невредимы. Но отдельные здания имеют такие разрушения, что не подлежат восстановлению. Убежден, что мы все отстроим. Победа будет за нами", – подчеркнул Александр Старух.













