РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12626 посетителей онлайн
Новости Видео Война
8 779 30

В Запорожье войска РФ 5 ракетами разрушили школу-интернат, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Запорожье вследствие ночных вражеских обстрелов пострадали учебные корпуса школы-интерната, некоторые из них не подлежат восстановлению.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Место разрушенного учебного учреждения, которое сегодня ночью обстреляли россияне. Сюда прилетело несколько огромных ракет. Вследствие атаки пострадали учебные корпуса. Несколько из них вообще не подлежат восстановлению. Из-за мощных взрывов были разрушены классы, а также выбито множество окон. К счастью, учебный год еще не начался, учеников здесь небыло. Охрана и руководство школы-интерната остались живы и невредимы. Все отстроим, сделаем еще лучше. Главное - соблюдайте правила безопасности во время воздушных тревог", - рассказал он.

Читайте также: Враг нанес удар по Запорожью и району, зафиксировано 16 прилетов, - Старух

"Здесь до начала военных действий обучалось около 200 детей из всей Запорожской области. Это ученики и из многодетных семей, дети-сироты, перемещенные из других громад... Здесь учились дети со всей области. Ночью на эту территорию прилетело пять больших ракет, которые разрушили учебное учреждение почти полностью. К счастью, учебный год не начался, поэтому учеников еще небыло. Есть только охрана и руководство, которые соблюдали нормы безопасности и находились в бомбоубежище. Все остались живы и невредимы. Но отдельные здания имеют такие разрушения, что не подлежат восстановлению. Убежден, что мы все отстроим. Победа будет за нами", – подчеркнул Александр Старух.

В Запорожье войска РФ 5 ракетами разрушили школу-интернат, - ОВА 01

В Запорожье войска РФ 5 ракетами разрушили школу-интернат, - ОВА 02
В Запорожье войска РФ 5 ракетами разрушили школу-интернат, - ОВА 03
В Запорожье войска РФ 5 ракетами разрушили школу-интернат, - ОВА 04
В Запорожье войска РФ 5 ракетами разрушили школу-интернат, - ОВА 05
В Запорожье войска РФ 5 ракетами разрушили школу-интернат, - ОВА 06
В Запорожье войска РФ 5 ракетами разрушили школу-интернат, - ОВА 07
В Запорожье войска РФ 5 ракетами разрушили школу-интернат, - ОВА 08

Автор: 

армия РФ (19210) Запорожье (2651) обстрел (27129) школа (3014) Старух Александр (145)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Треба за це покарати.

Гобліни мають жити в печерах та землянках і навіть не знати що таке школа чи тим більше мати заводи де зможуть робити ракети.
показать весь комментарий
27.08.2022 22:54
+11
Рашка хоче, щоб українці були як кацапи тупе і неосвічене бидло готове за копійку вбити, але щоб ще й жили в голоді і холоді. Кацапам тоді будуть показувати зруйновану Україну, а вони будуть на Ху*ла молитись з вдячністю, що живуть в лайні, зате не має війни.
показать весь комментарий
27.08.2022 23:05
+11
А почему молчит дефективный Папа Римский. Что украинские дети хуже помойных пропагандисток.
показать весь комментарий
27.08.2022 23:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба за це покарати.

Гобліни мають жити в печерах та землянках і навіть не знати що таке школа чи тим більше мати заводи де зможуть робити ракети.
показать весь комментарий
27.08.2022 22:54 Ответить
Это тема для мирового правительства. Или все Украина должна обеспечить?
показать весь комментарий
27.08.2022 23:02 Ответить
показать весь комментарий
28.08.2022 01:53 Ответить
У них какая то мания по школам бить
показать весь комментарий
27.08.2022 22:56 Ответить
Знищують систему освіти. Вони це роблять спеціально. Вони привикли так діяти бо завжди так раніше робили.

Ціль проста зруйнувати шанс на майбутнє. І нам дуже пощастило що ми завдяки ковіду встигли перейти на онлайн.
показать весь комментарий
28.08.2022 01:55 Ответить
ну то якого хрєна ви школи відкриваєте 1 вересня?
показать весь комментарий
27.08.2022 22:59 Ответить
По-перше, це школа-інтернат. Знаєте, що це таке? По-друге, українським дітям тепер відмовити у можливості навчання?
показать весь комментарий
28.08.2022 06:42 Ответить
Рашка хоче, щоб українці були як кацапи тупе і неосвічене бидло готове за копійку вбити, але щоб ще й жили в голоді і холоді. Кацапам тоді будуть показувати зруйновану Україну, а вони будуть на Ху*ла молитись з вдячністю, що живуть в лайні, зате не має війни.
показать весь комментарий
27.08.2022 23:05 Ответить
Турция пропустила российское судно с военной техникой из Сирии - Bloomberg.

Россия забрала из Сирии часть своей военной техники. Турция пропустила через пролив Босфор торговое судно «Спарта-2», предположительно, груженое боевыми машинами для проведения военной операции в Украине. https://t.me/charter97_org/81856 https://t.me/charter97_org/81856

показать весь комментарий
27.08.2022 23:13 Ответить
Турция связана конвенцией Монтрё.
показать весь комментарий
27.08.2022 23:23 Ответить
Эта Монтре как раз и обязана блокировать пропуск через Турцию воюющие страны!
показать весь комментарий
28.08.2022 07:07 Ответить
Блокируются только военные корабли.
показать весь комментарий
28.08.2022 10:30 Ответить
https://t.me/typical_alekseevkakh/13145 А тим часом у Київі...
показать весь комментарий
27.08.2022 23:21 Ответить
А почему молчит дефективный Папа Римский. Что украинские дети хуже помойных пропагандисток.
показать весь комментарий
27.08.2022 23:25 Ответить
Мы вряд ли узнаем кто там жил, но надеюсь узнаем, кто их сдал.
показать весь комментарий
27.08.2022 23:27 Ответить
Надіємся ,що в момент прильоту там нікого не було, а в бомбосховищі
показать весь комментарий
27.08.2022 23:42 Ответить
До кінця додивитися "неасилил"?
показать весь комментарий
28.08.2022 10:39 Ответить
при орохе такого не был бы ответ а так...
показать весь комментарий
28.08.2022 01:36 Ответить
Задрали ви вже своїм Порохом. Кому дякувати Минськами?
показать весь комментарий
28.08.2022 06:40 Ответить
а ви своїм зеленим боневтіком чотириразивідкосившив!!! Де б ми всі були якби Порошенко разом з волонтерами не відновив ЗСУ і не захистив Київ і область системами ППО? Чи може зелена квартальська наволоч за три роки хоч пальцем для арміїі поворухнула? якраз все навпаки. Бо з пісюнограя такий президент як з півня павич
показать весь комментарий
28.08.2022 08:10 Ответить
Системи ППО були збережені завдяки передбачливості командування ЗСУ, але ніяк ні діяльності Порошенка.
показать весь комментарий
28.08.2022 10:23 Ответить
Система ППО в Киеві в 2015 році була побудована за кощти Порошенко відповідь МВС
показать весь комментарий
28.08.2022 14:00 Ответить
Іvan Livliv, а кому дякувати, тому хто перед війной на лижах катався й насолоджувався життям та казав не морочте мені голову своєю війною?
показать весь комментарий
28.08.2022 08:29 Ответить
Дякуючи Мінську ху.ло не ввів війска в Україну коли в нас арміі не було, зброї не було, захід летальну зброю заборонив постовляти, в країні в силових органах полно предателей, казна пустая а благодоря угодам ми країну спасли, відбудували, армію відбудували, зброю почали виготовляти, єкономіку поднялі, зберегли тисячи життів патріотів країни які з голими руками пішли її захищати, консолидували захід на борьбу з парашей і добілісь поставок летальноі зброі тіки зовсім тупий зараз бачивши цю війну може наїзжати на мінсу углду, та дякувати треба Порошенко за цю угоду яка спасла країну і яка прожила вісім років мирним життям і яка зараз взмозі з ЕС чинити опір цим паскудам.
показать весь комментарий
28.08.2022 08:57 Ответить
Зважаючи на освіту Порошенка (дипломат), хочу запитати - він що, не знав у якій послідовності треба записувати пункти домовленостей? Саме з-за того, що у домовленостях амністія для бойовиків передувала виводу аквафрешів, ми 8 років товклися на місці. Ще питання. Чому під домовленостями немає підпису Порошенка? Я визнаю його заслуги, але треба правильно оцінювати і шкоду від його діяльності. Ще. Нарешті порохоботи зрозуміли, що приписувати Порошенкові "створення" української армії - це плювок в сторону тієї самої армії. Нарешті ви стали писати "відновлення". Може згодом і інше дійде. Особлива його руйнівна роль у роки до 2014.
показать весь комментарий
28.08.2022 10:21 Ответить
Оце вже мабуть бот бо допис ні про що з обсіром без фактів і якоїсь думки і логіки
показать весь комментарий
28.08.2022 13:57 Ответить
Он имел ввиду "при Горохе" видимо, при царе такого не было.
показать весь комментарий
28.08.2022 10:42 Ответить
крадивныцтва не было и была армия.и не было войны
показать весь комментарий
28.08.2022 10:56 Ответить
Тварі. Україна стільки вклала у розвиток шкіл, а ці покидьки руйнують все, що бачать.
показать весь комментарий
28.08.2022 06:39 Ответить
 
 