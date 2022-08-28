Ночью в Мелитополе уничтожили одну из военных баз оккупантов, - Федоров. ВИДЕО

Ночью в Мелитополе была уничтожена одна из мощных военных баз оккупантов.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

В поселке Мирном Мелитопольского района разрушено одно из зданий, в котором велась подготовка к псевдореферендуму.



Кроме того, по его словам, в Мелитополе разрушена одна из крупнейших вражеских военных баз на территории завода "Автоцветлит".



"Позже дадим более подробную информацию о потерях врага, однако одно можем сказать наверняка – оккупантам на украинской земле мягко говоря некомфортно и им здесь не рады".



Уже в течение 3-х недель каждый день у них что-нибудь случается. Ждем жест доброй воли - они должны уйти с временно оккупированных территорий", - добавил Федоров.

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