ВСУ ударили по штабу оккупантов на заводе "Сокол" в Новой Каховке, - Хлань. ВИДЕО

Украинские защитники ударили по штабу российских оккупантов в Новой Каховке.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Хотя пропагандисты пишут, что их "ПВО" было четко слышно - в Новой Каховке рашисты получили очередной хлопок от ВСУ.

Наши ударили по штабу, который орки обустроили на заводе "Сокол", - говорится в сообщении.

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