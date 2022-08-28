ВСУ ударили по штабу оккупантов на заводе "Сокол" в Новой Каховке, - Хлань. ВИДЕО
Украинские защитники ударили по штабу российских оккупантов в Новой Каховке.
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Хотя пропагандисты пишут, что их "ПВО" было четко слышно - в Новой Каховке рашисты получили очередной хлопок от ВСУ.
Наши ударили по штабу, который орки обустроили на заводе "Сокол", - говорится в сообщении.
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Чертовщина творится в Михайловке Запорожской области. Здесь найден повешенным назначенный орками "начальник полиции" Андрей Рыжков. А тремя днями ранее после взрыва склеил ласты в гауляйтер Михайловки Иван Сушко.
Заявил в своем ТГ-канале экс-командир незаконных вооруженных формирований Игорь Гиркин с позывным Стрелков.
По его словам, "в Херсоне (и не только) - многочасовые перебои с электричеством и водоснабжением".
Заряд Джавелина, лети!
Иркутск с Магаданом, Орел и Петровка -
Двухсотые к вам на пути.
Гремела атака и пули звенели,
И в танках буряты дрожат,
В Каховке они как окурки сгорели
Лишь пепла остатки лежат.
В степях Украины неся Джавелины
Немало пришлось нам пройти
Мы - мирные люди, но наши Хаймарсы
Стоят на запасном пути!
Чекаємо від вас допомоги.
з іншої сторони, за репарації можна побудувати новітнє виробництво. як свого часу в західній Німеччині.
гарячішати вам , кляті виродки 😡