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ВСУ ударили по штабу оккупантов на заводе "Сокол" в Новой Каховке, - Хлань. ВИДЕО

Украинские защитники ударили по штабу российских оккупантов в Новой Каховке.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Хотя пропагандисты пишут, что их "ПВО" было четко слышно - в Новой Каховке рашисты получили очередной хлопок от ВСУ.

Наши ударили по штабу, который орки обустроили на заводе "Сокол", - говорится в сообщении.

Смотрите: Россияне ракетой за несколько сотен тысяч долларов уничтожили туалет на Херсонщине, - ОК "Південь". ФОТО

Новая Каховка (154) Хлань Сергей (86) Херсонская область (4764)


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Топ комментарии
+36
Не надо партизанов и спецназ называть чертями. Это у орков самохлопки и сплошные суициды... Тяжко им на святой украинской земле существовать....
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28.08.2022 14:58
+24
Це правда?
Чертовщина творится в Михайловке Запорожской области. Здесь найден повешенным назначенный орками "начальник полиции" Андрей Рыжков. А тремя днями ранее после взрыва склеил ласты в гауляйтер Михайловки Иван Сушко.
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28.08.2022 14:54
+22
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28.08.2022 14:55
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Це правда?
Чертовщина творится в Михайловке Запорожской области. Здесь найден повешенным назначенный орками "начальник полиции" Андрей Рыжков. А тремя днями ранее после взрыва склеил ласты в гауляйтер Михайловки Иван Сушко.
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28.08.2022 14:54 Ответить
Не надо партизанов и спецназ называть чертями. Это у орков самохлопки и сплошные суициды... Тяжко им на святой украинской земле существовать....
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28.08.2022 14:58 Ответить
Я так розумію, це поки що непідтверджені дані
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28.08.2022 15:02 Ответить
Если верить этому изданию - https://news.liga.net/politics/news/v-okkupirovannoy-mihaylovke-nayden-poveshennym-mestnyy-glava-politsii
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28.08.2022 15:05 Ответить
https://prnt.sc/XpLBfER_d4Ri
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28.08.2022 15:06 Ответить
Беда какая! Ну , здоровья, им обоим.
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28.08.2022 18:12 Ответить
Опять пергрелся у орков навар...
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28.08.2022 14:55 Ответить
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28.08.2022 14:55 Ответить
Там 2 рази прилітало: о 12 на завод, а о 12:30 ще кудись, мабуть по гесу
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28.08.2022 14:56 Ответить
В результате попаданий вражеских ракет горит Новокаховская ГЭС.

Заявил в своем ТГ-канале экс-командир незаконных вооруженных формирований Игорь Гиркин с позывным Стрелков.

По его словам, "в Херсоне (и не только) - многочасовые перебои с электричеством и водоснабжением".
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28.08.2022 14:58 Ответить
Каховка, Каховка - из штатов обновка,
Заряд Джавелина, лети!
Иркутск с Магаданом, Орел и Петровка -
Двухсотые к вам на пути.
Гремела атака и пули звенели,
И в танках буряты дрожат,
В Каховке они как окурки сгорели
Лишь пепла остатки лежат.
В степях Украины неся Джавелины
Немало пришлось нам пройти
Мы - мирные люди, но наши Хаймарсы
Стоят на запасном пути!
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28.08.2022 15:08 Ответить
Чего ждали до сих пор?
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28.08.2022 15:10 Ответить
Снова зрада? Получили разведданные и ударили или подождали пока достаточно бк подвезли и ударили
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28.08.2022 15:12 Ответить
Правильно сделали, кто спорит. Слава американскому оружию и доблестным защитникам Украины.
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28.08.2022 15:17 Ответить
Ну так и не пишите глупостей, а то как Порох когда-то говорил, что повесим украинский флаг над Кремлем, то и тогда скажут, что флаг криво висит
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28.08.2022 15:20 Ответить
Україні треба допомагати не тільки словами,але і ділами.
Чекаємо від вас допомоги.
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28.08.2022 20:02 Ответить
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28.08.2022 16:48 Ответить
у них там сабантуй сегодня.День котлет в Костроме.
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28.08.2022 15:22 Ответить
🤣🤣🤣
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28.08.2022 15:57 Ответить
я дуже обурений діями раші - нащо той штаб і склади тягати туди і сюди? так у нас ніяких залишиться.
з іншої сторони, за репарації можна побудувати новітнє виробництво. як свого часу в західній Німеччині.
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28.08.2022 16:52 Ответить
Кацапи , тікайте негайно з українськоі землі , бо з кожним днем буде
гарячішати вам , кляті виродки 😡
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28.08.2022 16:59 Ответить
 
 