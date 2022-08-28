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Новости Видео Война
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Минобороны РФ выдало запись обучающей стрельбы в поле за боевую операцию. ВИДЕО

Минобороны России опубликовало видео об "уничтожении подразделений ВСУ" с огнеметов. Однако самих ВСУ на видео нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

"Судя по метаданным (скрытым характеристикам) видео, оно было записано еще 31 июля. Проект в программе для монтажа видео назывался "Заняття_1ДШБ_в2", что можно расшифровать как "занятие 1-го десантно-штурмового батальона (или бригады)". Происходящее на видео гораздо больше напоминает занятия по стрельбе, чем реальную боевую операцию: оператор снимает стрелка, стоя рядом с ним, даже не пытаясь спрятаться от огня "противника". Никаких признаков ВСУ на видео нет: один снаряд попадает в подсолнечники, другой – прямо в поле", - отмечает издание.

Видео сопровождается комментарием российского военного с закрытым лицом. Сохранить его анонимность авторам не удалось: файл с комментарием называется "Командир_оогнемётного_взвода_гвардии_старший_лейтенант_Иванов_Александр".

Смотрите: Жительница РФ, выступающая против вторжения в Украину, сожгла автомобиль чиновнику российского Министерства обороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

армия РФ (19210) Минобороны рф (929)


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виявляється що не тільки кадирівці тікток солдафони
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28.08.2022 15:08 Ответить
Який це Іванов? Його справжнє прізвище ********
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28.08.2022 23:32 Ответить
АSLAN

@antiputler_news

·

https://twitter.com/antiputler_news/status/1563617723602862080 9 ч

ВСУ увели БПЛА прямо в эфире у российского пропагандиста Сладкова Кстати, в комплекте тут и русский нацист Мильчаков.

https://twitter.com/i/status/1563617723602862080
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28.08.2022 15:09 Ответить
"Это просто какой-то позор..." (с)
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28.08.2022 15:45 Ответить
Убили зайца?
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28.08.2022 15:53 Ответить
потопал свинячими копітами по нашим семічкам((ватник хрюша ванька не встанька
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28.08.2022 16:18 Ответить
дебіли-тіктокери тупо обстріляли прах своїх дідів, який угноює нашу землю, а отже працює по усій Україні
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28.08.2022 17:38 Ответить
ага..... и птички поют в соняшнику... от козли російськи недоразвиті... шоб вашим дітям прилітало кожну хвилину.
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28.08.2022 22:34 Ответить
 
 