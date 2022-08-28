Минобороны РФ выдало запись обучающей стрельбы в поле за боевую операцию. ВИДЕО

Минобороны России опубликовало видео об "уничтожении подразделений ВСУ" с огнеметов. Однако самих ВСУ на видео нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

"Судя по метаданным (скрытым характеристикам) видео, оно было записано еще 31 июля. Проект в программе для монтажа видео назывался "Заняття_1ДШБ_в2", что можно расшифровать как "занятие 1-го десантно-штурмового батальона (или бригады)". Происходящее на видео гораздо больше напоминает занятия по стрельбе, чем реальную боевую операцию: оператор снимает стрелка, стоя рядом с ним, даже не пытаясь спрятаться от огня "противника". Никаких признаков ВСУ на видео нет: один снаряд попадает в подсолнечники, другой – прямо в поле", - отмечает издание.

Видео сопровождается комментарием российского военного с закрытым лицом. Сохранить его анонимность авторам не удалось: файл с комментарием называется "Командир_оогнемётного_взвода_гвардии_старший_лейтенант_Иванов_Александр".

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