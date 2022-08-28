Скандал с трезубцем, "бавовна" и россияне, кот-убийца и Дугина | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
Беспощадные шутки о трезубце, "Банду" с минкультом, "бавовне в Крыму" и Дарье Дугине и коте-диверсанте. То бишь Коте-Атентата!
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То такі люди- низької кацапської культури, недостатньої освіти. Ганьба ганьбою.
РюZZkие..покажите монеты любого барана Мацковии...типа сЦаря...ну хотя бы 17 века...