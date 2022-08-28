Скандал с трезубцем, "бавовна" и россияне, кот-убийца и Дугина | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Беспощадные шутки о трезубце, "Банду" с минкультом, "бавовне в Крыму" и Дарье Дугине и коте-диверсанте. То бишь Коте-Атентата!

Это "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ летят к вам.

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко готовы ударить юмором по новостям и сделать ваш воскресный вечер куда веселее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра в марафоне "Единые новости" покажут концерт "Вечернего Квартала"

На нашем канале вы найдете самую интересную и остроумную аналитику украинского ютуба, поэтому подписывайтесь

Также на ютубе Цензор.НЕТ – ежедневно антипанический и духоподъемный стрим с новостями о том, как Вооруженные Силы Украины уничтожают оккупантов и умножают на ноль "вторую величайшую армию мира".