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Скандал с трезубцем, "бавовна" и россияне, кот-убийца и Дугина | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Беспощадные шутки о трезубце, "Банду" с минкультом, "бавовне в Крыму" и Дарье Дугине и коте-диверсанте. То бишь Коте-Атентата!

Это "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ летят к вам.

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко готовы ударить юмором по новостям и сделать ваш воскресный вечер куда веселее.

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юмор (2007) Соколенко Наталья (50) Цензор.НЕТ (137) Буткевич Богдан (433)


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Оцей непристойний жест, яким намагались замінити тризуб, квінтесенція досягнень зеленої влади.
То такі люди- низької кацапської культури, недостатньої освіти. Ганьба ганьбою.
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28.08.2022 20:31 Ответить
Тризуб киевского князя Владимира есть на монетах Киева... после Крещения Украины в 988 году находили в Греции Шотландии Турции Франции Италии и т.д
РюZZkие..покажите монеты любого барана Мацковии...типа сЦаря...ну хотя бы 17 века...
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28.08.2022 20:36 Ответить
Они думают, что мы потратим 24 минуты на их дешёвый юмор ?
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28.08.2022 20:45 Ответить
Зырим телемаарафон типа Лохотрон... ЗеКодломойскиж чуваков..а следом пойдет свежая серия типа Сваты каздлы...
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28.08.2022 20:51 Ответить
При усій повазі, не знаю навіщо ви це робите, зовсім не до гумору.
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28.08.2022 21:13 Ответить
 
 