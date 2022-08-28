РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12639 посетителей онлайн
Новости Видео
12 548 57

Воровали цветы c могил военных для продажи: В Мукачево задержали пару. ВИДЕО

В Мукачево пара обворовывала могилы украинских воинов. Они причастны минимум к четырем таким преступлениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации Нацполиции.

Установлено, что двое жителей Мукачево причастны к воровству с центрального кладбища. Ворами оказались мужчина и женщина в возрасте 34 и 35 лет, состоящие в гражданском браке. Обоих доставили в управление полиции, где они дают показания.

"Злоумышленники совершали кражи утром. Цветы они похищали c могил Аллеи Славы Героев, где похоронены военнослужащие. После этого цветы они формировали в новые композиции и продавали в заведениях отдыха и на местных рынках.

Уже установлена ​​их причастность к, по меньшей мере, четырем таким случаям. Полицейские и дальше документируют противоправную деятельность пары",- говорится в сообщении.

Оба злоумышленника инкриминируют часть 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (Надругательство над могилой, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание: ограничение свободы сроком от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет. Расследование по делу продолжается.

Также смотрите: Лесной пожар на Закарпатье ликвидирован, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Воровали цветы c могил военных для продажи: В Мукачево задержали пару 01

Нацполиция (16459) хищения (99) Закарпатская область (2584)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+50
Двоє кінчених ублюдків...
показать весь комментарий
28.08.2022 18:29
+40
А у этих рожи зачем скрывать ? Такой падали все равно с чьих могил цветы воровать. Недаром опытные могильщики цееты лопатами рубят, чтобы такие мрази на людской памяти не наживались
показать весь комментарий
28.08.2022 18:30
+18
Крім "ПІД*РАСИ", слів нема...
показать весь комментарий
28.08.2022 18:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Двоє кінчених ублюдків...
показать весь комментарий
28.08.2022 18:29 Ответить
електричьний стілець їм товаріщь
показать весь комментарий
28.08.2022 18:37 Ответить
впаяти тим циганам пятюнчик -нехай рукавиці та спецодяг шиють.
показать весь комментарий
28.08.2022 19:27 Ответить
показать весь комментарий
28.08.2022 23:26 Ответить
А у этих рожи зачем скрывать ? Такой падали все равно с чьих могил цветы воровать. Недаром опытные могильщики цееты лопатами рубят, чтобы такие мрази на людской памяти не наживались
показать весь комментарий
28.08.2022 18:30 Ответить
Крім "ПІД*РАСИ", слів нема...
показать весь комментарий
28.08.2022 18:31 Ответить
у чувака правая бицуха больше левой .... правша
показать весь комментарий
28.08.2022 18:34 Ответить
У крабів така ж фігня. Членистонога падлюка.
показать весь комментарий
28.08.2022 18:37 Ответить
руки взагалі різні, мабуть рибак))
показать весь комментарий
28.08.2022 18:38 Ответить
Просто в нього вже ліва рука відсихає... . Незабаром і права відсохне.
показать весь комментарий
28.08.2022 18:40 Ответить
Телка не дает)
показать весь комментарий
28.08.2022 18:52 Ответить
мукачевє "особливе" навіть на Закарпатті і мадярський колорит тут ні до чого, там навіть мер син місцевого кримінального авторитета...
показать весь комментарий
28.08.2022 18:49 Ответить
Боженько милував мене від такого щастя...)))
показать весь комментарий
28.08.2022 18:54 Ответить
Твій тесть авторитет іршавський-берегівський...?! звучить метромоліт рпц...))) тепер зрозуміло чого балога & син не бандити а політики з неабияким досвідом...)))
показать весь комментарий
28.08.2022 19:11 Ответить
Не рівняй потомків ******* до українців.
показать весь комментарий
28.08.2022 19:13 Ответить
як тільки в людини повертається думка на обкрадати могили - це вже не людина.
показать весь комментарий
28.08.2022 18:42 Ответить
Йовбики?
показать весь комментарий
28.08.2022 18:43 Ответить
Я би не спішив їх засуджувати,квіти продовжують наших загиблих воїнів.На помін усопших після паски діти набивають сумки солодощами.У нас в селі та окрузі жодна прийомка металу не возьме з цвінтаря метал,бо великий гріх.Так і гниє біля огорожи цвінтаря.
показать весь комментарий
28.08.2022 18:43 Ответить
А в нашому селі забирати солодощі з могил великий сором. Дорослих і дітей, які підходять до могил, просто пригощають солодощами.
показать весь комментарий
29.08.2022 00:27 Ответить
Цыгане опустошают кладбища круче чем Коломойский в этом году обул вас на 4 ярда...а вы промолчали...73%...
показать весь комментарий
28.08.2022 18:44 Ответить


Меня читают: 0

Я читаю: 0

Регистрация: 08.05.2022
===
Админы, пора бы забанить пригожинского провокатора.
показать весь комментарий
28.08.2022 18:56 Ответить
А що колоМойші не списали мільярди?
показать весь комментарий
28.08.2022 19:16 Ответить
Наша мета,вонюча лишайна криса, яку називають Буба.
показать весь комментарий
28.08.2022 18:49 Ответить
такий вид злочинної діяльності існує давно, ще з часів СРСР. Звичайно орудують чоловік і жінка під вигядом відвідування могил. Потім атрибути здають оптом, все це активізується після релігійних свят. В царській Росії таку професію називали "клюквеннікамі"
показать весь комментарий
28.08.2022 18:52 Ответить
Не "фантазуй"! По-перше, "клюквєнніки" - це злодії, що обкрадали не могили, а церкви і будинки в поморських селах Крали ікони Розвинулось це ремесло на "Русском Севере" "Клюквєнніками" їх прозвали тому, що місцеві художники-помори, які ніколи не бачили винограду, малювали на іконах плоди знайомої їм журавлини (клюкви) Це був характерний атрибут поморської ікони
По-друге - цей "промисел розвинувся вже в часи Брєжнєва - коли стали масово пустіть села поморські , у декого в СРСР з"явилась можливість виїзду за кордон, а на Заході пішла мода на іконопис із Росії
показать весь комментарий
28.08.2022 19:06 Ответить
Это давно описано в романе Ремарка "Жизнь взаймы"
показать весь комментарий
28.08.2022 18:59 Ответить
Отаку лярву, і того козла, що з нею, не шкода було б віддати боєвим бурятам.
показать весь комментарий
28.08.2022 19:03 Ответить
****** які голосували за зебланів = наруга над могилами війскових.
показать весь комментарий
28.08.2022 19:20 Ответить
У Києві цим цигани зазвичай промишляють...
показать весь комментарий
28.08.2022 19:53 Ответить
На Берковцях завжди після Паски.
показать весь комментарий
28.08.2022 19:57 Ответить
****** циганота.
показать весь комментарий
28.08.2022 20:12 Ответить
невіщо харі ретушовати? кидати тінь на всих... це цигани, чи мадяри?
показать весь комментарий
28.08.2022 20:15 Ответить
гiрше тварин. таким потрiбно тавро на лобi ставити.
показать весь комментарий
28.08.2022 20:23 Ответить
Коли в країні 35% чоловіків безробітні, а їсти хочеться ... то ... все трапляється.
показать весь комментарий
28.08.2022 20:24 Ответить
ходи й оглядуйся.... бо впіймають і з,їдять...
показать весь комментарий
28.08.2022 20:28 Ответить
В крематорий ********* живьем........................................................................................
показать весь комментарий
28.08.2022 20:32 Ответить
Я особисто не вваажаю це злочином. Давати за це 5 років, абсурдно. Могили то цілі, це не наруга. Он московські попи водять хороводи і їм нічого.
показать весь комментарий
28.08.2022 20:59 Ответить
Що це за дурне покарання в статті??
"Санкція статті передбачає покарання: обмеження волі на строк від чотирьох до п'яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років".
Чому це "позбавлення волі" має більший термін ніж "обмеження волі" ??
І взагалі - де матеріальне покарання? Де штраф у 10-кратному розмірі від нанесених матеріальних збитків?
Де відшкодування моральних збитків у вигляді значної суми?
На хрєна їх годувати у в'язниці?
показать весь комментарий
28.08.2022 21:04 Ответить
Це не не "дурне покарання в статті", а "дурний коментатор"!
Норма статті визначає нижню і верхню межі покарання "Обмеження волі" - м"якіше "Позбавлення" - жорсткіше В залежності від купи факторів (не буду розписувать - це не лекція) суд визначає ступінь вини та покарання
"Матеріальне покарання" за даною статтею законодавець не визначив Є таке поняття в кримінальному судочинстві - "цивільний позов" Якщо потерпіла сторона вважає, що понесла матеріальні втрати чи моральні збитки, то вона має право заявить цивільний позов або в рамках кримінального процесу, або окремо
Щодо "нахрєна годувать у в"язниці" - питання взагалі ідіотське А ЯК їх утримувать? За рахунок кого? Відразу вішать? У Великобританії 18 століття вішали за крадіжку батистового носовичка - меншою злочинність стала?
показать весь комментарий
29.08.2022 04:28 Ответить
Зе-економіка! Турку бабоси заробляють на наших дорогах, а наші квіти на могилах збирають
показать весь комментарий
28.08.2022 23:07 Ответить
Ваши дороги под Ростовом Не гундите
показать весь комментарий
29.08.2022 01:48 Ответить
Цыгане.... Только воровать, дурить, наркотики.... мля, конченный народ.
показать весь комментарий
28.08.2022 23:17 Ответить
ЦВЕТЫ мать их в лоб!
показать весь комментарий
28.08.2022 23:59 Ответить
Дело, конечно, нехорошее, но цветы на кладбищах всегда крали и никого это особо не беспокоило.
Да и, лично для меня, преступление не велико. Цветы возложены, люди уже выразили свои чувстви и эмоции посредством цветов. Так ли плохо, если цветы будут использованы повторно?
Лчно для меня вопрос спорный....
показать весь комментарий
29.08.2022 01:52 Ответить
"... использованьі повторно..." А якщо ці квіти з могил куплять, щоб подарувати коханій чи матері на день народження? Та просто для будь-якої живої людини?
показать весь комментарий
29.08.2022 02:13 Ответить
Вариант, конечно, не исключен, но, обычно, их тут же на кладбище и продают. Никто на кладбище не покупает цветы для живых...
показать весь комментарий
29.08.2022 03:23 Ответить
якеж ти кончене в своїх"рас_ суждєніях". Кончене і все тут.
показать весь комментарий
29.08.2022 07:58 Ответить
Роми. Для них це звичайне діло. Як би це не виглядало ганебно, але 7 років…якось забагато а хто знає скільки років дали вже корегувальникам вогню ? Щ
показать весь комментарий
29.08.2022 04:58 Ответить
 
 