Воровали цветы c могил военных для продажи: В Мукачево задержали пару. ВИДЕО
В Мукачево пара обворовывала могилы украинских воинов. Они причастны минимум к четырем таким преступлениям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации Нацполиции.
Установлено, что двое жителей Мукачево причастны к воровству с центрального кладбища. Ворами оказались мужчина и женщина в возрасте 34 и 35 лет, состоящие в гражданском браке. Обоих доставили в управление полиции, где они дают показания.
"Злоумышленники совершали кражи утром. Цветы они похищали c могил Аллеи Славы Героев, где похоронены военнослужащие. После этого цветы они формировали в новые композиции и продавали в заведениях отдыха и на местных рынках.
Уже установлена их причастность к, по меньшей мере, четырем таким случаям. Полицейские и дальше документируют противоправную деятельность пары",- говорится в сообщении.
Оба злоумышленника инкриминируют часть 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (Надругательство над могилой, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание: ограничение свободы сроком от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет. Расследование по делу продолжается.
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Админы, пора бы забанить пригожинского провокатора.
По-друге - цей "промисел розвинувся вже в часи Брєжнєва - коли стали масово пустіть села поморські , у декого в СРСР з"явилась можливість виїзду за кордон, а на Заході пішла мода на іконопис із Росії
"Санкція статті передбачає покарання: обмеження волі на строк від чотирьох до п'яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років".
Чому це "позбавлення волі" має більший термін ніж "обмеження волі" ??
І взагалі - де матеріальне покарання? Де штраф у 10-кратному розмірі від нанесених матеріальних збитків?
Де відшкодування моральних збитків у вигляді значної суми?
На хрєна їх годувати у в'язниці?
Норма статті визначає нижню і верхню межі покарання "Обмеження волі" - м"якіше "Позбавлення" - жорсткіше В залежності від купи факторів (не буду розписувать - це не лекція) суд визначає ступінь вини та покарання
"Матеріальне покарання" за даною статтею законодавець не визначив Є таке поняття в кримінальному судочинстві - "цивільний позов" Якщо потерпіла сторона вважає, що понесла матеріальні втрати чи моральні збитки, то вона має право заявить цивільний позов або в рамках кримінального процесу, або окремо
Щодо "нахрєна годувать у в"язниці" - питання взагалі ідіотське А ЯК їх утримувать? За рахунок кого? Відразу вішать? У Великобританії 18 століття вішали за крадіжку батистового носовичка - меншою злочинність стала?
Да и, лично для меня, преступление не велико. Цветы возложены, люди уже выразили свои чувстви и эмоции посредством цветов. Так ли плохо, если цветы будут использованы повторно?
Лчно для меня вопрос спорный....