Воровали цветы c могил военных для продажи: В Мукачево задержали пару. ВИДЕО

В Мукачево пара обворовывала могилы украинских воинов. Они причастны минимум к четырем таким преступлениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации Нацполиции.

Установлено, что двое жителей Мукачево причастны к воровству с центрального кладбища. Ворами оказались мужчина и женщина в возрасте 34 и 35 лет, состоящие в гражданском браке. Обоих доставили в управление полиции, где они дают показания.

"Злоумышленники совершали кражи утром. Цветы они похищали c могил Аллеи Славы Героев, где похоронены военнослужащие. После этого цветы они формировали в новые композиции и продавали в заведениях отдыха и на местных рынках.

Уже установлена ​​их причастность к, по меньшей мере, четырем таким случаям. Полицейские и дальше документируют противоправную деятельность пары",- говорится в сообщении.

Оба злоумышленника инкриминируют часть 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (Надругательство над могилой, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание: ограничение свободы сроком от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет. Расследование по делу продолжается.

Также смотрите: Лесной пожар на Закарпатье ликвидирован, - ГСЧС. ФОТОрепортаж