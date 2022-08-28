В оккупированном Мелитополе раздаются взрывы и автоматные очереди, - мэр Федоров. ВИДЕО

Во временно оккупированном россиянами Мелитополе раздаются громкие взрывы и автоматные очереди.

Об этом сообщает в телеграме мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас, вражеские автоматные очереди и взрывы в северной части Мелитополя, в районе 24-го училища. Так громко, что слышно даже в соседних поселках - Тамбовце и Мирном. По предварительной информации враг уже в течение 30 минут безуспешно пытается сбить наш беспилотник", – рассказал Федоров.

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