Ракетный обстрел Ривненщины: повреждены 30 жилых домов и районная больница, - ОВА. ВИДЕО
Глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль рассказал детали о последствиях российского ракетного удара по области, во время которого по объекту военной инфраструктуры в городе Сарны выпустили четыре ракеты.
Об этом он сообщил в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.
Коваль уточнил, что по объекту военной инфраструктуры в городе Сарны на Ривненщине в воскресенье вечером были нанесены 4 ракетных удара.
"Обошлось без человеческих жертв. Ударной волной также повреждено около 30 гражданских объектов - это жилые дома и помещения центральной районной больницы. Уже завтра все последствия будут устранены", - рассказал он.
Коваль добавил, что на месте работают правоохранители, следователи Службы безопасности, а также подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщил в эфире 24-го канала мэр Сарн Руслан Серпенинов, в настоящее время в городе удалось возобновить электроснабжение.
"Электроснабжение в городе возобновили. В частности, службы переключили ток на резервные линии... Ключевое – жертв нет, а окна, двери и крыши восстановим", – рассказал мэр.
Городской голова добавил, что 29 августа власти будут обследовать пострадавшие жилые дома.
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- Відсутністю вусів і лисини...
хех ... усе дуже серйозно ... блін ...
І дійсно за дії гауляйтера та фюрера відповідальність буде нести народ. і наротив я не віддавав злочинні накази і не стриляв нікого хвилювати не буде.