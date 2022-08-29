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Ракетный обстрел Ривненщины: повреждены 30 жилых домов и районная больница, - ОВА. ВИДЕО

Глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль рассказал детали о последствиях российского ракетного удара по области, во время которого по объекту военной инфраструктуры в городе Сарны выпустили четыре ракеты.

Об этом он сообщил в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Коваль уточнил, что по объекту военной инфраструктуры в городе Сарны на Ривненщине в воскресенье вечером были нанесены 4 ракетных удара.

"Обошлось без человеческих жертв. Ударной волной также повреждено около 30 гражданских объектов - это жилые дома и помещения центральной районной больницы. Уже завтра все последствия будут устранены", - рассказал он.

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Коваль добавил, что на месте работают правоохранители, следователи Службы безопасности, а также подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщил в эфире 24-го канала мэр Сарн Руслан Серпенинов, в настоящее время в городе удалось возобновить электроснабжение.

"Электроснабжение в городе возобновили. В частности, службы переключили ток на резервные линии... Ключевое – жертв нет, а окна, двери и крыши восстановим", – рассказал мэр.

Городской голова добавил, что 29 августа власти будут обследовать пострадавшие жилые дома.

Автор: 

обстрел (27151) Коваль (109) Ровенская область (1233)


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Топ комментарии
+10
Может быть потому, что не так просто. Это ведь не WW2, где можно было смыться за Урал или в Ташкент и там налаживать производство, благо и ресурсы рядом. Никаких бомбардировок, делай что хочешь. Сейчас все простреливается вдоль и поперек. Начнешь строить что-то глобальное, через час-два там будут ракеты. Готовиться надо было "до", но вместо этого бегали по фонтанам с дебильной ухмылкой на роже. Вот и результат.
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29.08.2022 07:57
+10
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?..
- Відсутністю вусів і лисини...
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29.08.2022 13:26
+8
Все більше і більше накопичуються "пред"яви" матеріального характеру до Білорусі І надії "відпетлять" у них немає! Білорусь влізла у війну з Україною "по самі ніздрі" І що саме смішне - платить за це буде не Лука! Ну - посадять його! Ну - відберуть рахунки в банках і майно "нажитое непосильным трудом" І ВСЕ!!! А репарації Україні платитиме ДЕРЖАВА!!! Тобто оті самі "сябри" що "сопіли в три дірки", виходячи з квіточками на мітинги і ті, що тут на форумі верещали, що у них "асобый путь"! Бо у міжнародного законодавства, яке стосується відшкодування спричинених агресією збитків, немає "асобых путей" : програв - ПЛАТИ!!! Ну, нічого - їм не звикать! "Бульба - йость! Вада - радам! Дров нарубым - и парадак!" А про "розносоли" на білоруському столі мусять забуть Але їх саме про це і попереджали два роки тому :"Не задавите Луку - Лука задавить ВАС! І зробить прислужниками кацапів!" "Прислужилися"?!!! А тепер будете платить за наслідки "прислужування"!
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29.08.2022 06:35
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А в Бялорусь Хаймарсы еще бавовну не завозили?
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29.08.2022 01:17 Ответить
Химарсы не пересекут границу, таковы условия их поставок. Что бы напихать кацапам - нужно запускать призводство собственных тяжелых ракет.
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29.08.2022 01:20 Ответить
Кстати, за 6 месяцев войны уже давно можно было сделать. Если бы была политическая воля. А ее почему- то нет. Вопрос- почему ?
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29.08.2022 02:17 Ответить
Может быть потому, что не так просто. Это ведь не WW2, где можно было смыться за Урал или в Ташкент и там налаживать производство, благо и ресурсы рядом. Никаких бомбардировок, делай что хочешь. Сейчас все простреливается вдоль и поперек. Начнешь строить что-то глобальное, через час-два там будут ракеты. Готовиться надо было "до", но вместо этого бегали по фонтанам с дебильной ухмылкой на роже. Вот и результат.
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29.08.2022 07:57 Ответить
Теоретично можна налагодити виробництво в Польщі.
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29.08.2022 13:28 Ответить
Особых проблем наклепать простейших ракет, для РСЗО типа"Смерч",без корректировки по"ГЛОНАСС","Град",даже в сегодняшних непростых условиях для УКРОБОНПРОМА нет.Было бы только на это желание главковерха,мо..,но пошел уже четвертый год как оно отсутствует..
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29.08.2022 14:32 Ответить
Мы же видим, что это уже не годится. Требуется следующее поколение РСЗО и всего остального. А это уже не с зеленским и его сворой.
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29.08.2022 14:38 Ответить
бавовна чекає свого часу!, обов"язково спалахне
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29.08.2022 01:21 Ответить
сільский сральник уразила кацапня високоточна?
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29.08.2022 01:22 Ответить
Все більше і більше накопичуються "пред"яви" матеріального характеру до Білорусі І надії "відпетлять" у них немає! Білорусь влізла у війну з Україною "по самі ніздрі" І що саме смішне - платить за це буде не Лука! Ну - посадять його! Ну - відберуть рахунки в банках і майно "нажитое непосильным трудом" І ВСЕ!!! А репарації Україні платитиме ДЕРЖАВА!!! Тобто оті самі "сябри" що "сопіли в три дірки", виходячи з квіточками на мітинги і ті, що тут на форумі верещали, що у них "асобый путь"! Бо у міжнародного законодавства, яке стосується відшкодування спричинених агресією збитків, немає "асобых путей" : програв - ПЛАТИ!!! Ну, нічого - їм не звикать! "Бульба - йость! Вада - радам! Дров нарубым - и парадак!" А про "розносоли" на білоруському столі мусять забуть Але їх саме про це і попереджали два роки тому :"Не задавите Луку - Лука задавить ВАС! І зробить прислужниками кацапів!" "Прислужилися"?!!! А тепер будете платить за наслідки "прислужування"!
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29.08.2022 06:35 Ответить
Тим не менш сябрів постійно намагаються "відмазати". Арестович з Фейгіним так мало не в д...у цілували Тіхановську.
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29.08.2022 11:13 Ответить
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?..
- Відсутністю вусів і лисини...
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29.08.2022 13:26 Ответить
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/bilorus-yak-platsdarm-yak-ukraini-stavitisya-do-splyachoi-kraini.htm https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/bilorus-yak-platsdarm-yak-ukraini-stavitisya-do-splyachoi-kraini.htm


хех ... усе дуже серйозно ... блін ...
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29.08.2022 13:49 Ответить
мабуть тому що вона така сама як вони. Патріотичні речі, а сама злила протестний рух і звалила за кордон.
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29.08.2022 18:42 Ответить
Москалi пишуть ,що знищили багато наших льотчикiв.... Тому можливо ,так обстрiлювали?
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29.08.2022 07:05 Ответить
Той это читаЭ кацапське лайно ,а тим паче вiрить кацапам- сам стаЭ кацапом..
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29.08.2022 08:24 Ответить
Не треба так. Iнколи , коли нашi мовчать про невдачу, то на росiйських паблiках про це всюди говорять . Те саме й про москалiв- коли нашi чимось похвальться на фронтi, тi мовчать. Надiюсь, що вони написали брехню.
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29.08.2022 08:33 Ответить
На дев"ятому роцi вiйни продовжуЭте лазити по кацапським "паблiкам" ?? Мабуть про Оленiвку теж там начитуЭтесь ? I теж "надiЭтесь"..
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29.08.2022 09:13 Ответить
Можна і далі ходити у рожевих окулярах ... Вибір кожного.
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29.08.2022 11:15 Ответить
але на кацапських пабліках стільки брехні і маніпуляцій, що навіть досвідчені спеціально навчені люди що це по роботі змушені то читати, дуже тяжко, бо то неможливо читати без того щоб не зійти з розуму.
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29.08.2022 18:44 Ответить
Що вони курять. Треба щоби москалі навчили їх курити у місцях скупчення рашистської військової техніки.
І дійсно за дії гауляйтера та фюрера відповідальність буде нести народ. і наротив я не віддавав злочинні накази і не стриляв нікого хвилювати не буде.
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29.08.2022 14:44 Ответить
 
 