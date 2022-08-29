Ракетный обстрел Ривненщины: повреждены 30 жилых домов и районная больница, - ОВА. ВИДЕО

Глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль рассказал детали о последствиях российского ракетного удара по области, во время которого по объекту военной инфраструктуры в городе Сарны выпустили четыре ракеты.

Об этом он сообщил в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Коваль уточнил, что по объекту военной инфраструктуры в городе Сарны на Ривненщине в воскресенье вечером были нанесены 4 ракетных удара.

"Обошлось без человеческих жертв. Ударной волной также повреждено около 30 гражданских объектов - это жилые дома и помещения центральной районной больницы. Уже завтра все последствия будут устранены", - рассказал он.

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Коваль добавил, что на месте работают правоохранители, следователи Службы безопасности, а также подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщил в эфире 24-го канала мэр Сарн Руслан Серпенинов, в настоящее время в городе удалось возобновить электроснабжение.

"Электроснабжение в городе возобновили. В частности, службы переключили ток на резервные линии... Ключевое – жертв нет, а окна, двери и крыши восстановим", – рассказал мэр.

Городской голова добавил, что 29 августа власти будут обследовать пострадавшие жилые дома.