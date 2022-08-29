Российские захватчики ночью снова обстреляли Славянск. Три микрорайона без света, - мэр Лях. ВИДЕО
В ночь на 29 августа российские оккупационные войска нанесли удар по Славянску.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"Снова ночной обстрел. Район САТУ. Информация о повреждениях уточняется. Жертв и раненых нет. Есть проблема с поставкой электроэнергии в микрорайоны Славкурорт, Целинный, Кирпичный. Связана она с тем, что полностью выгорел трансформатор, от которого были заживлены эти микрорайоны. Ремонту не подлежит", - говорится в сообщении.
Отмечается, что микрорайоны Целинка и Кирпичный в течение недели можно переподключить, а вот с Курортом ситуация намного сложнее.
"Пытаемся это решить. Но, к сожалению, это не на неделю и не на две", - добавил Лях.
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