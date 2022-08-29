Спасли Чернигов от окружения: воспоминания украинских военных о бое с оккупантами в Колычовке. ВИДЕО

7 марта колонна российской бронетехники пыталась занять Колычовку это первое село при выезде из Чернигова в сторону Киева. Россияне рассчитывали замкнуть кольцо и планировали штурмовать Чернигов с юга.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Чернігів, на боевое задание пошли исключительно добровольцы. Они понимали, что их задача – это билет в один конец, но пошли в бой с превосходящими силами россиян. Как говорит командир роты с позывным "Афганец", все знали, что могут погибнуть. Оккупантов, двигавшихся из соседней Ивановки, встретили бойцы первой танковой бригады, нацгвардейцы и воины отдельного стрелкового батальона. Последнее подразделение было сформировано после начала российского вторжения и все его бойцы были мобилизованными. Вооруженные гранатометами, автоматами и пулеметами при поддержке танков и артиллерии вражескую атаку они отразили не потеряв ни одного бойца. Бой длился пять часов, а уничтоженная тогда российская бронетехника еще несколько месяцев стояла в селе по обе стороны центральной дороги.

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