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Спасли Чернигов от окружения: воспоминания украинских военных о бое с оккупантами в Колычовке. ВИДЕО

7 марта колонна российской бронетехники пыталась занять Колычовку это первое село при выезде из Чернигова в сторону Киева. Россияне рассчитывали замкнуть кольцо и планировали штурмовать Чернигов с юга.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Чернігів, на боевое задание пошли исключительно добровольцы. Они понимали, что их задача – это билет в один конец, но пошли в бой с превосходящими силами россиян. Как говорит командир роты с позывным "Афганец", все знали, что могут погибнуть. Оккупантов, двигавшихся из соседней Ивановки, встретили бойцы первой танковой бригады, нацгвардейцы и воины отдельного стрелкового батальона. Последнее подразделение было сформировано после начала российского вторжения и все его бойцы были мобилизованными. Вооруженные гранатометами, автоматами и пулеметами при поддержке танков и артиллерии вражескую атаку они отразили не потеряв ни одного бойца. Бой длился пять часов, а уничтоженная тогда российская бронетехника еще несколько месяцев стояла в селе по обе стороны центральной дороги.

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оборона (5205) Чернигов (884) добровольцы (1167)


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Топ комментарии
+9
зеля всех посадит так как не сделали все бумажки с тремя подписями
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29.08.2022 10:28
+6
Герої **********!
Слава Героям Захисникам України!
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29.08.2022 10:46
+6
Зато Жєкє Лисаму з Пікаловим нагороди дасть. Він янєлох боневтікавіч, він "знає як треба "......
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29.08.2022 10:47
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зеля всех посадит так как не сделали все бумажки с тремя подписями
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29.08.2022 10:28 Ответить
Зато Жєкє Лисаму з Пікаловим нагороди дасть. Він янєлох боневтікавіч, він "знає як треба "......
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29.08.2022 10:47 Ответить
Пікалов і Кошовий "за заслуги ІІІ ступеня"? Це так взяти і харкнути в лицевих усим захисникам, усім тим, хто півроку живе про ЗСУ. Панібратство, кумівство, клоунада. Ми пам'ятаємо, як нагороджували попсу і друзів минулого року. Але Боже! Найстрашніше зараз бачити, коли діти загиблих героїв зі сльозами на очах отримують ордени за тата чи маму. А тут два здорові бики, які публічно заявили, що "не збираються боронити Україну, бо не мають жодного військового вишколу".

Наталія Раєвська із орденом княгині Ольги - це Наталка Мосейчук. Та сама, що "мову на хліб не намажеш" і "Захід втомився від України" напередодні великого вторгення. Огидне ***@ство!

Горбунов, Данилко, Козловський, Могилевська - від їх орденів просто головний біль. Колгосп зірок у чистому вигляді. Так само список робітників 1+1 - самі більші борцуни за перемогу "антонін" над здоровим глуздом.

Верещук. За що орден? За заяви з минулого про любов до Путіна, за шатл з Чонгару, за ганебну учать у внесенні бодай в списки полонених? За політ на парасольці чи шалену участь у тотальному розмінуванні напередодні війни?
Джерело:
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29.08.2022 10:50 Ответить
Верещук "За мужність" третього ступеню.
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29.08.2022 11:06 Ответить
красені
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29.08.2022 10:41 Ответить
Герої **********!
Слава Героям Захисникам України!
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29.08.2022 10:46 Ответить
Зараз прималюють цих двох з 95го кварталу, за якийсь хер їм ордена дали.
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29.08.2022 10:48 Ответить
як за який - колчаківські фронти ніхто не відміняв
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29.08.2022 10:54 Ответить
Слухаїш цих МУЖИКІВ і розумієш ,що ми на рівень вище від кацапа.
Всі спокійні,урівноважені, розумні .
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29.08.2022 10:52 Ответить
На 1:40 прошлым летом чуть не попался на ту камеру
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29.08.2022 10:58 Ответить
 
 