Спасли Чернигов от окружения: воспоминания украинских военных о бое с оккупантами в Колычовке. ВИДЕО
7 марта колонна российской бронетехники пыталась занять Колычовку это первое село при выезде из Чернигова в сторону Киева. Россияне рассчитывали замкнуть кольцо и планировали штурмовать Чернигов с юга.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Чернігів, на боевое задание пошли исключительно добровольцы. Они понимали, что их задача – это билет в один конец, но пошли в бой с превосходящими силами россиян. Как говорит командир роты с позывным "Афганец", все знали, что могут погибнуть. Оккупантов, двигавшихся из соседней Ивановки, встретили бойцы первой танковой бригады, нацгвардейцы и воины отдельного стрелкового батальона. Последнее подразделение было сформировано после начала российского вторжения и все его бойцы были мобилизованными. Вооруженные гранатометами, автоматами и пулеметами при поддержке танков и артиллерии вражескую атаку они отразили не потеряв ни одного бойца. Бой длился пять часов, а уничтоженная тогда российская бронетехника еще несколько месяцев стояла в селе по обе стороны центральной дороги.
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Наталія Раєвська із орденом княгині Ольги - це Наталка Мосейчук. Та сама, що "мову на хліб не намажеш" і "Захід втомився від України" напередодні великого вторгення. Огидне ***@ство!
Горбунов, Данилко, Козловський, Могилевська - від їх орденів просто головний біль. Колгосп зірок у чистому вигляді. Так само список робітників 1+1 - самі більші борцуни за перемогу "антонін" над здоровим глуздом.
Верещук. За що орден? За заяви з минулого про любов до Путіна, за шатл з Чонгару, за ганебну учать у внесенні бодай в списки полонених? За політ на парасольці чи шалену участь у тотальному розмінуванні напередодні війни?
Джерело:
Слава Героям Захисникам України!
Всі спокійні,урівноважені, розумні .