ФСБ РФ нашла еще одного "подозреваемого" в уничтожении Дугиной: Он якобы помогал "собирать бомбу". ВИДЕО

В России заявили об установлении личности второго "подозреваемого" в уничтожении дочери идеолога Путина Александра Дугина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в ФСБ.

Так, по данным российских спецслужб, кроме Натальи Вовк, убийство Дугиной якобы готовил "член украинской диверсионной группы" Богдан Цыганенко.

"Он приехал через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до убийства", - цитирует ФСБ издание.

Мужчина якобы обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реальной гражданки Казахстана Юлии Зайко. Также они вместе собрали самодельную бомбу в арендованном гараже.

Так, ФСБ заявила, что убийство Дугиной вместе с Вовк якобы готовил в Москве еще один член украинской диверсионной группы - гражданин Украины Богдан Цыганенко (1978 года рождения), он приехал через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до убийства на юго-западе Москвы.

"Вовк потом лично следила за Дугиной на парковке для гостей фестиваля "Традиция", поехала за ее машиной на Mini Cooper и привела бомбу в действие", – добавили в ФСБ.

21 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина. Позже ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины. По данным россиян, убийство совершила якобы "военнослужащая полка "Азов" Наталья Вовк (Шабан). В полку "Азов" считают такие обвинения подготовкой к судилищу над "азовцами".

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