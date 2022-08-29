РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5205 посетителей онлайн
Новости Видео
11 298 40

ФСБ РФ нашла еще одного "подозреваемого" в уничтожении Дугиной: Он якобы помогал "собирать бомбу". ВИДЕО

В России заявили об установлении личности второго "подозреваемого" в уничтожении дочери идеолога Путина Александра Дугина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в ФСБ.

Так, по данным российских спецслужб, кроме Натальи Вовк, убийство Дугиной якобы готовил "член украинской диверсионной группы" Богдан Цыганенко.

"Он приехал через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до убийства", - цитирует ФСБ издание.

Мужчина якобы обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реальной гражданки Казахстана Юлии Зайко. Также они вместе собрали самодельную бомбу в арендованном гараже.

Так, ФСБ заявила, что убийство Дугиной вместе с Вовк якобы готовил в Москве еще один член украинской диверсионной группы - гражданин Украины Богдан Цыганенко (1978 года рождения), он приехал через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до убийства на юго-западе Москвы.

"Вовк потом лично следила за Дугиной на парковке для гостей фестиваля "Традиция", поехала за ее машиной на Mini Cooper и привела бомбу в действие", – добавили в ФСБ.

21 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина. Позже ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины. По данным россиян, убийство совершила якобы "военнослужащая полка "Азов" Наталья Вовк (Шабан). В полку "Азов" считают такие обвинения подготовкой к судилищу над "азовцами".

Также смотрите: ФСБ опубликовало запись с "подозреваемой" в уничтожении дочери Дугина украинкой Вовк. ВИДЕО

Дугин Александр (46) россия (95526) убийство (6484) ФСБ (1936)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
показать весь комментарий
29.08.2022 10:38
+16
Еще должны быть 2 человека которые несли к машине бомбу, +1 который подавал установщику и сам установщик пусть поищут на месте стоянки авто может он еще до сих пор там лежит с плоскогубцами в руках.
показать весь комментарий
29.08.2022 10:38
+8
Плоскогубцы они украли в арендованном гараже.
показать весь комментарий
29.08.2022 10:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
29.08.2022 10:38 Ответить
Еще должны быть 2 человека которые несли к машине бомбу, +1 который подавал установщику и сам установщик пусть поищут на месте стоянки авто может он еще до сих пор там лежит с плоскогубцами в руках.
показать весь комментарий
29.08.2022 10:38 Ответить
Это по мере выхода указов о необходимом количестве пособников мирового империализма и врагов народа...
показать весь комментарий
29.08.2022 10:43 Ответить
сколько можно с той ЛИZдой Дугиной пелерастной носится даже если бы подорвали Ху***ло самого у нас бы этому посвятили максимум полчаса с выводом.... и х***й с ними....
показать весь комментарий
29.08.2022 10:58 Ответить
"..Мужчина якобы обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами".. Как можно пересечь две границы с поддельными автомобильными номерами? ) Они там что, вообще ку-ку?
показать весь комментарий
29.08.2022 11:32 Ответить
Плоскогубцы они украли в арендованном гараже.
показать весь комментарий
29.08.2022 10:43 Ответить
А еще чуток раньше - они Кеннеди завалили...
показать весь комментарий
29.08.2022 11:10 Ответить
А арендатором оказалась бсф.
показать весь комментарий
29.08.2022 12:51 Ответить
Так це ж калька з справи Шеремета!
показать весь комментарий
29.08.2022 10:44 Ответить
Що сам вибух, що хід розслідування.
показать весь комментарий
29.08.2022 10:45 Ответить
Тому що цобидві справи одна контора і розробила. Чекістські вуха стирчать
показать весь комментарий
29.08.2022 10:50 Ответить
А ещё 1 чел куратор из фсб
показать весь комментарий
29.08.2022 11:21 Ответить
вы заметили как камера движется в след за подозреваемым---КИНО ? или совпадение ? или они такие ТУПЫЕ ??
показать весь комментарий
29.08.2022 12:40 Ответить
Эти двое, наверное, Зорян и Шкиряк?
показать весь комментарий
29.08.2022 12:50 Ответить
Зорщкир по мелочам не разменивается, это если бы по пути с крюком 10000км залететь на пляж на песочке повалятся, всегда пожалуйста.
показать весь комментарий
29.08.2022 12:54 Ответить
Очередна Російська брехня.
А я вже подумала, що це сам Люся Обдристович вирішив підкласти бомбу під Дугіна, навіщо йому старі зв'язки, що його компроментують. Він же збирається бути наступним президентом України, мразота.
показать весь комментарий
29.08.2022 10:42 Ответить
Навіть якщо на 100% підтвердиться, що це люся підклала бомбу, я все рівно не буду дивитися і слухати його базікання.
показать весь комментарий
29.08.2022 10:53 Ответить
Я думаю все, що Люся може - це сам під когось підкластися.
показать весь комментарий
29.08.2022 11:20 Ответить
Сборище ДЕБИЛОВ.
показать весь комментарий
29.08.2022 10:45 Ответить
Там ще кіт був, мабуть теж український диверсант, як склалася його доля
показать весь комментарий
29.08.2022 10:49 Ответить
живий
показать весь комментарий
29.08.2022 10:51 Ответить
Цікаво, а дугіну реально пофіг на справжніх вбивць що він хаває цю всю маячню притягнуту за вуха?
показать весь комментарий
29.08.2022 10:53 Ответить
так жива доця. а вистава - з примітивним сюжетом
показать весь комментарий
29.08.2022 21:38 Ответить
КІТ! 100%.
показать весь комментарий
29.08.2022 10:53 Ответить
Та здохла і здохла - забагато уваги тій тварюці.
показать весь комментарий
29.08.2022 10:57 Ответить
а як же той хто свічку тримав коли бомбу збирали
показать весь комментарий
29.08.2022 11:03 Ответить
Циганські спецслужби, викрадають військову техніку та ліквідують нацистських пропагандистів прямо під носом фсб.
показать весь комментарий
29.08.2022 11:05 Ответить
Наверное все кто выехали в тот день по сроку получат.
показать весь комментарий
29.08.2022 11:07 Ответить
По моим сведениям эта крыса жива и находилась во время взрыва в Монако...в машине взорвали муляж и типа спутника...типа чувака сгорел до костей...
Мразь мавзолейная вам нарисует и не такой фейк..для Лохтората сойдёт любой сценарий фильма...
показать весь комментарий
29.08.2022 11:17 Ответить
Материалы подготовлены по заказу роскино
показать весь комментарий
29.08.2022 11:18 Ответить
"Pakemon-Go" ?
показать весь комментарий
29.08.2022 11:30 Ответить
Заввтра напишут что "рецепт" бомбы тоже украинский. И если точнее, с львовского региона.
показать весь комментарий
29.08.2022 11:51 Ответить
Жду объявления подозрения клятому американскому Бетмену!!! Без него список никак не похож на правду!
показать весь комментарий
29.08.2022 12:31 Ответить
А мужик, сидевший на стуле в пункте выдачи оператора экспресс доставки - это их куратор. Он давал указания что делать дальше и как собрать бимбу. Это же очевидно!
показать весь комментарий
29.08.2022 12:39 Ответить
Да наплевать,кто,почему и как ликвидировал эту кацапскую дрянь.
показать весь комментарий
29.08.2022 12:40 Ответить
Без видео чем занимался кот не убедительно. Он самый подозрительный из банды.
показать весь комментарий
29.08.2022 13:07 Ответить
Про всяк випадок тре всіх циган - до ногтя... А то - мало чого??? - Звідки той Циганьонок узявся???
***

- Я не видел ни одного цыгана в https://citaty.info/topic/zhizn жизни , но как сейчас помню мы проходили в школе, что это страшные https://citaty.info/topic/chelovek-lyudi люди . Они все бродяги. По природе, по крови. Враги любой государственной системы. И потом эта их https://citaty.info/topic/muzyka музыка . https://citaty.info/topic/ona Она всех раздражает.
- Вы её слышали?
- Я https://citaty.info/topic/net нет , но рассказывают. А их песни? Цыганские песни. Они лишены мужественности, а их https://citaty.info/topic/idei идеи разрушительны.
- Кто же вам все рассказал про цыган?
- Наш Дракон. (с)
показать весь комментарий
29.08.2022 14:25 Ответить
Стало известно что так называемая террористка Вовк взорвавшая авто ...давняя сотрудница ФСБ рабZeи орудовавшая в США и в странах Европы...
Короче сериал по убийству Платоновой приобретает черты Голливудского боевика...
Агент 007 в юбке...типа Штирлиц...
показать весь комментарий
29.08.2022 15:04 Ответить
В итоге всего этого спектакля останется одно...вычислить под каким именем вылезет наружу из этого дерьма сама живая и невредимая Дугина-Платонова...? Наверно станет Машкой ЗаХеровой...а Машку Облигацыю уберут таким же способом...взорвут...слишком много дерьма за ней висит с времён кобылы Лаврова...
показать весь комментарий
29.08.2022 15:15 Ответить
 
 