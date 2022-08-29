ФСБ РФ нашла еще одного "подозреваемого" в уничтожении Дугиной: Он якобы помогал "собирать бомбу". ВИДЕО
В России заявили об установлении личности второго "подозреваемого" в уничтожении дочери идеолога Путина Александра Дугина.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в ФСБ.
Так, по данным российских спецслужб, кроме Натальи Вовк, убийство Дугиной якобы готовил "член украинской диверсионной группы" Богдан Цыганенко.
"Он приехал через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до убийства", - цитирует ФСБ издание.
Мужчина якобы обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реальной гражданки Казахстана Юлии Зайко. Также они вместе собрали самодельную бомбу в арендованном гараже.
Так, ФСБ заявила, что убийство Дугиной вместе с Вовк якобы готовил в Москве еще один член украинской диверсионной группы - гражданин Украины Богдан Цыганенко (1978 года рождения), он приехал через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до убийства на юго-западе Москвы.
"Вовк потом лично следила за Дугиной на парковке для гостей фестиваля "Традиция", поехала за ее машиной на Mini Cooper и привела бомбу в действие", – добавили в ФСБ.
21 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина. Позже ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины. По данным россиян, убийство совершила якобы "военнослужащая полка "Азов" Наталья Вовк (Шабан). В полку "Азов" считают такие обвинения подготовкой к судилищу над "азовцами".
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А я вже подумала, що це сам Люся Обдристович вирішив підкласти бомбу під Дугіна, навіщо йому старі зв'язки, що його компроментують. Він же збирається бути наступним президентом України, мразота.
Мразь мавзолейная вам нарисует и не такой фейк..для Лохтората сойдёт любой сценарий фильма...
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- Я не видел ни одного цыгана в https://citaty.info/topic/zhizn жизни , но как сейчас помню мы проходили в школе, что это страшные https://citaty.info/topic/chelovek-lyudi люди . Они все бродяги. По природе, по крови. Враги любой государственной системы. И потом эта их https://citaty.info/topic/muzyka музыка . https://citaty.info/topic/ona Она всех раздражает.
- Вы её слышали?
- Я https://citaty.info/topic/net нет , но рассказывают. А их песни? Цыганские песни. Они лишены мужественности, а их https://citaty.info/topic/idei идеи разрушительны.
- Кто же вам все рассказал про цыган?
- Наш Дракон. (с)
Короче сериал по убийству Платоновой приобретает черты Голливудского боевика...
Агент 007 в юбке...типа Штирлиц...