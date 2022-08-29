"Я вены резала": Жена оккупанта пыталась покончить жизнь самоубийством, чтобы мужа вернули с фронта. АУДИО

Российский захватчик рассказывает, что его не "выведут" из войны, поскольку руководство "дурное"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват ГУР МО.

"Наигрался я уже в войнушку. ... Не вздумай ничего с собой делать, пожалуйста. Перезарядил автомат, слышала, я тоже сделаю. Тут уже все, порой, доходят до отчаяния такого, что пойдут и скоро бросят командиру полка нашего гранату в окоп. А он не спешит выходить отсюда, потому что знает, что ему в Калининграде п#зда", - говорит оккупант жене.

В то же время жена ему рассказывает о том, что "резала вены".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты отказываются воевать: "Нах#й мне это надо, товарищ майор? Них#я не готово, быть мясом, нах#й, я не хочу", - перехват ГУР. АУДИО