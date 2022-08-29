"Я вены резала": Жена оккупанта пыталась покончить жизнь самоубийством, чтобы мужа вернули с фронта. АУДИО
Российский захватчик рассказывает, что его не "выведут" из войны, поскольку руководство "дурное"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват ГУР МО.
"Наигрался я уже в войнушку. ... Не вздумай ничего с собой делать, пожалуйста. Перезарядил автомат, слышала, я тоже сделаю. Тут уже все, порой, доходят до отчаяния такого, что пойдут и скоро бросят командиру полка нашего гранату в окоп. А он не спешит выходить отсюда, потому что знает, что ему в Калининграде п#зда", - говорит оккупант жене.
В то же время жена ему рассказывает о том, что "резала вены".
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+18 Зэлэный_Змий
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+18 Olena Lynch
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+15 дмитрий #513526
показать весь комментарий29.08.2022 10:54
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Хех... з другого поверху обісцяного бараку да у багнюку.... ніякої гарантії, некомільфо.
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Херсонщина
З'явилась інформація, що у Залізному Порту вбито екс-нардепа зрадника Олексія Ковальова.
Дані потребують уточнення...
тогда в армію точно не візьмуть.
А себе бережи! 😂