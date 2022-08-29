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Боец 73-го морского спеццентра ССО Роман с позывным Роберт об обороне Мариуполя: "Мы были уверены, что отразим все наземные атаки, но самое страшное там – вражеская авиация". ВИДЕО

Боец 73-го Морского спеццентра ССО (Очаков) Роман с позывным Роберт рассказал об участии его подразделения в боях за Мариуполь, о тех задачах, которые выполняли спецназовцы, о гибели командира и старшего брата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом и другом спецназовец рассказал в интервью мариупольскому журналисту Николаю Осиченко.

По словам Романа, задача его группы изначально заключалась в том, чтобы выходить в тыл врага, вести разведку и, по возможности, уничтожать живую силу, технику врага. Но бойцы ССО занимались и эвакуацией мирных жителей, и задержанием вражеских наводчиков и контактировали со всеми силами обороны города.

"Мы все были абсолютно уверены, что город никто никогда не возьмет и мы будем отражать любые атаки. До конца это все понимали. Но у врага было преимущество авиации. Самое страшное там – это авиация, у любого бойца спросите. У них из-за авиации были все козыри. Они до конца не заходили, пока не сравняют город с землей", - рассказывает Роман.

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Мариуполь (5712) ССО (526)


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Топ комментарии
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Тарас Чорновіл
Нами керує ворог?
Щоб у вас не було зайвих сумнівів щодо того, що перед 24 лютого Україну свідомо й безвідмовно здавали ворогу. Чи це робилося за прямим і усвідомленим рішенням самого Зеленського, чи він настільки тупий і неспроможний нічого зрозуміти, що його просто використали в сліпу, судити не мені. Але Київ у їхніх планах мав упасти не за 3 дні, а за лічені години. І коли російський агент впливу Арєстовічь розказував, що Київ мали взяти за 12 годин, він був правий - саме на це розраховували його господарі. І на Банковій і в москві. Саме про такий сценарій попереджав і шеф ЦРУ особисто Зеленського ще в січні.

Мали висадити десант у Гостомелі й Жулянах. Не якихось парашутистів, а десятки транспортних літаків з тисячами десантури. І вони разом з передовими групами й ДРГ повинні були зайняти владні установи. Коли вся зелена братія наперебій добріхувала, як 24-го вони вели бій з рашистськими десантниками, то говорили деяку частину правди. 24 лютого вдень вони дійсно чекали на рашистських десантників у центрі Києва. Збрехали про дві речі: ніхто там опру чинити не мав. Ворога знищили в Гостомелі, не пустили в Жуляни, повбивали на Шулявці, Оболоні та численних блок-постах не за наказом влади. А, як видається, всупереч її очікуванням.

Путін мав зайняти Київ, взяти під контроль владні інституції, вони мали б підписати капітуляцію й погодитися на всі вимоги пуйла: "денацифікація (арешти патріотичної еліти); демілітаризація; відмова від НАТО і ЄС; руцкій язик - державний; Крим рашистський; ОРДЛО - незалежні.". Думаю, що хтось (чи всі?) до цього були готові. не були готові українці. Ви знаєте, хто і як рятував Гостомиль. Ви в прямому ефірі (Зеленський тоді ще не встиг запровадити цензуру) бачили, як нищили передові групи в Києві та на підступах. Знаєте, що відбулося в Мощуні. І, безумовно, ви читали й чули (не на ватно-олігархічному телемарафоні, звісно), як генерал Кривонос з нуля організував оборону аеропорту в Жулянах.

Кривоносу й рятівникам Києва цього не простили. Не в москві, їм зараз не до того, в Києві. Коли всі кроти й рашистські агенти вже були впевнені, що залишилося пару годин ризику й тривоги, а далі "придут наши и всё пойдёт, как договорились", раптом певні люди, самоорганізовані групи та бойові підрозділи зірвали плани. Ми вже знаємо, як за врятовані Стугни, які на першому етапі війни відіграли головну роль у захисті підступів до Києва, в ДБР відкрили провадження проти Тетяни Чорновол і Сергія Пашинського, а подоляківські ботоферми їх очорнювали й оббріхували.

А зараз зайнялися генералом Кривоносом і захисниками Жулян. Усе те, що я написав вище, ви б могли піддати сумніву, бо аж надто неймовірно звучить, хоча знайдіть хоч одне інше пояснення. Але тут реваншист і партнер Портнова Татаровне стримує своєї жадоби помсти й, вичекавши трохи часу, дає команду "Фас!" своїм ****** з ДБР. А тим багато наказів і не треба - ці московські ганчірки самі ненавидять і Українську Армію й усе українське. Отже, проти Кривоноса ведеться розслідування за те, що він врятував Київ від рашистського десанту. Київ, який здали й планували передати гауляйтерам за 12 годин. Яких вам ще доказів треба???
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29.08.2022 11:44
+15
Самое ужасное было в Мариуполе , это не авиация , а предательство ЗЕ и компании.
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29.08.2022 11:33
+6
Дивна у нас держава - мітинги родичів азовців розганяють, бо війна і масові зібрання ніззя, зате кілька тисяч мордоворотів з іконами пішки пруть через кілька областей - і нікому вони не цікаві, війни ж немає.
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29.08.2022 11:50
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Самое ужасное было в Мариуполе , это не авиация , а предательство ЗЕ и компании.
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29.08.2022 11:33 Ответить
Впервые со времен Второй мировой войны самолеты ВВС Великобритании будут размещены в региональных гражданских аэропортах по всей стране.

Такое решение принято на фоне роста напряженности в отношениях с Россией, - сообщает издание Daily Express. https://t.me/charter97_org/81946 https://t.me/charter97_org/81946

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29.08.2022 11:33 Ответить
Место позора российской армии. При этом вата носится с тем мариуполем как буд-то они рейхстаг взяли. Дол**бы
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29.08.2022 11:40 Ответить
Тарас Чорновіл
Нами керує ворог?
Щоб у вас не було зайвих сумнівів щодо того, що перед 24 лютого Україну свідомо й безвідмовно здавали ворогу. Чи це робилося за прямим і усвідомленим рішенням самого Зеленського, чи він настільки тупий і неспроможний нічого зрозуміти, що його просто використали в сліпу, судити не мені. Але Київ у їхніх планах мав упасти не за 3 дні, а за лічені години. І коли російський агент впливу Арєстовічь розказував, що Київ мали взяти за 12 годин, він був правий - саме на це розраховували його господарі. І на Банковій і в москві. Саме про такий сценарій попереджав і шеф ЦРУ особисто Зеленського ще в січні.

Мали висадити десант у Гостомелі й Жулянах. Не якихось парашутистів, а десятки транспортних літаків з тисячами десантури. І вони разом з передовими групами й ДРГ повинні були зайняти владні установи. Коли вся зелена братія наперебій добріхувала, як 24-го вони вели бій з рашистськими десантниками, то говорили деяку частину правди. 24 лютого вдень вони дійсно чекали на рашистських десантників у центрі Києва. Збрехали про дві речі: ніхто там опру чинити не мав. Ворога знищили в Гостомелі, не пустили в Жуляни, повбивали на Шулявці, Оболоні та численних блок-постах не за наказом влади. А, як видається, всупереч її очікуванням.

Путін мав зайняти Київ, взяти під контроль владні інституції, вони мали б підписати капітуляцію й погодитися на всі вимоги пуйла: "денацифікація (арешти патріотичної еліти); демілітаризація; відмова від НАТО і ЄС; руцкій язик - державний; Крим рашистський; ОРДЛО - незалежні.". Думаю, що хтось (чи всі?) до цього були готові. не були готові українці. Ви знаєте, хто і як рятував Гостомиль. Ви в прямому ефірі (Зеленський тоді ще не встиг запровадити цензуру) бачили, як нищили передові групи в Києві та на підступах. Знаєте, що відбулося в Мощуні. І, безумовно, ви читали й чули (не на ватно-олігархічному телемарафоні, звісно), як генерал Кривонос з нуля організував оборону аеропорту в Жулянах.

Кривоносу й рятівникам Києва цього не простили. Не в москві, їм зараз не до того, в Києві. Коли всі кроти й рашистські агенти вже були впевнені, що залишилося пару годин ризику й тривоги, а далі "придут наши и всё пойдёт, как договорились", раптом певні люди, самоорганізовані групи та бойові підрозділи зірвали плани. Ми вже знаємо, як за врятовані Стугни, які на першому етапі війни відіграли головну роль у захисті підступів до Києва, в ДБР відкрили провадження проти Тетяни Чорновол і Сергія Пашинського, а подоляківські ботоферми їх очорнювали й оббріхували.

А зараз зайнялися генералом Кривоносом і захисниками Жулян. Усе те, що я написав вище, ви б могли піддати сумніву, бо аж надто неймовірно звучить, хоча знайдіть хоч одне інше пояснення. Але тут реваншист і партнер Портнова Татаровне стримує своєї жадоби помсти й, вичекавши трохи часу, дає команду "Фас!" своїм ****** з ДБР. А тим багато наказів і не треба - ці московські ганчірки самі ненавидять і Українську Армію й усе українське. Отже, проти Кривоноса ведеться розслідування за те, що він врятував Київ від рашистського десанту. Київ, який здали й планували передати гауляйтерам за 12 годин. Яких вам ще доказів треба???
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29.08.2022 11:44 Ответить
Ті, хто розмінував Чонгар, знищив Мрію, пустив ворога у Бучу, здав Херсон, Маріуполь, Запорізьку АЕС, намагаються покарати тих, хто не здав Жуляни... ...і правильно роблять. Бо через таких, як Кривоніс, війна триває вже півроку. А мала закінчитися за три дні!!!
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29.08.2022 11:53 Ответить
Нам нужно срочно прошерстить все наше СБУ. Которое в первые дни войны занималось не обороной страны не поиском вражеских агентов а успокаивали родственников и знакомых чтобы не вылазили с подвалов и что за пару дней все закончится и все будет хорошо. Тоесть у наших спецслужб на высоком уровне были договоренности с врагом о сдаче Украины и за ето их не тронут а возможно даже оставят на службе уже окупантов. И походу ети же предатели продолжают сейчас работать на своих местах так как что то не слышно было о массовых задержаниях работников СБУ
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29.08.2022 12:21 Ответить
Нам таки треба.
Але, хто конкретно може і буде це робити?
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29.08.2022 14:11 Ответить
Какие наивные те кто думает что если бы ***** захватил Киев он бы просто заставил Украину признать крым, лднр и рузкий языг. Если бы рашисты захватили Киев тоесть всю Украину то никакой бы уже ни Украины ни Киева небыло бы. Рашисты бы разделали Украину по кусочках и присоеденили бы к Рашке на правах *наваросии* и прочего маразма. Украинцев перерезали бы а оставшихся отправили в лагеря или на выселки в Магадан а территорию Украины отдали бы всякой мразоте типо кадыровцев и прочей бандитской мрази на разграбление и под их контроль. Чтобы Европа от Украины шарахалась и отгородилась забором как от Беларашки а ***** по просьбе Европы будет себя выставлять миротворцем типо утихомиривать разбушевавшиеся банды и террористов гуляющих в Украине. Так что взгляните на вещи трезво. ***** захватив бы Украину больше не дал бы нам шанса вернуть нашу государственность. Он и его орки всю жизнь мечтали нас уничтожить, чтобы вот так просто дать нам отделаться признанием крыма и дамбаса.
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29.08.2022 12:41 Ответить
Захватывают рашисты только там....где сами не против чтобы их захватили....для 73% Украина такая же продажная женщина как и для их ЗЕкумира. Западную Украину точно не захватят.(
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29.08.2022 13:06 Ответить
Я бы не был так уверен про западную Украину. Возьмите карту голосования по Украине за *партию регионов*. Закарпатье ярким пятном там выделяется не меньше чем на дамбасе там любят рашистов
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29.08.2022 13:13 Ответить
Мы уже просто философствуем....в планах рашистов изначально нужен был ТОЛЬКО коридор в Приднестровье и вода в Крым. Тормоз сегодня у них только в Одессе.....одни мрази за вариант в пыль как Мариуполь ....а другие мрази хитростью подкупом и не так категорично. Больше скцшать они сами понимают что нет возможностей даже.А как Одесса голосовала по приколу и какаяразница в 2019 тоже все помнят.
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29.08.2022 13:39 Ответить
десь із рік тому проскочила новина про масоване розконсервування ГУЛагівських таборів по трасі БАМу (авжеж, вони стояли там 70 літ у цілості - хоч зараз бери й завозь "контінгєнт")

а днями виплили подробиці "консервування" колаборантів на місцях...

так, це Марина Данилюк-Єрмолаєва здає інфу в фб драгоманівців про колаборантку більченко і кодло її фанів-навідників:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wEuk58mPkKNbpCV748WeUrn4zXpws9EbftBJBMTqG3vPAuEUkYn3th7qDxYharhgl&id=100006912092263&_ft_=top_level_post_id.3333622253544812%3Acontent_owner_id_new.100006912092263%3Astory_location.5%3Aactrs.100006912092263%3Aftmd_400706.111111l&__tn__=%2C%3B
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29.08.2022 13:13 Ответить
Дивна у нас держава - мітинги родичів азовців розганяють, бо війна і масові зібрання ніззя, зате кілька тисяч мордоворотів з іконами пішки пруть через кілька областей - і нікому вони не цікаві, війни ж немає.
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29.08.2022 11:50 Ответить
Досить поширеною є думка, що оточення Маріуполя сталось через стрімкий прорив рашистських військ з Криму. Однак, це не зовсім правда.
Вже 26 лютого ворог несподівано легко пройшов лінію суцільних бетонних укріплень й облаштованих рубежів з ОРДЛО в секторі Біла Кам'янка-Новоласпа-Петрівка-Дзержинське водосховище Стила і заглибився на 20-25 км.
Вийшовши на лінію Рибинське-Андріївка, ворожі сили перерізали залізничне сполучення Волноваха-Маріуполь.
05.03 ворог просунувся далі, взявши Волноваху у півкільце й перекривши основну трасу постачання Н-20 для Маріуполя, через що гарнізон міста попав в оперативне оточення.
10.03. рашисти захопили Волноваху, а 17.03. поглибили кільце оточення навколо Маріуполя за 100 км.
Якби не цей прорив рашистів на Волноваху у перші ж дні великої війни України з пітьмою, то всю лінію фронту зі сходу від Азовського моря з висот в Широкиному і далі на північ по річці Кальміус українські війська тримали б малими силами, не давши себе відтіснити від Маріуполя і його гарнізону.
Тоді фронт із заходу зупинився б і стабілізувався би на лінії Мангуш - Розівка - Гуляй Поле, що б докорінно змінило хід війни.

Більше: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1561378102797910018?t=0Sw9J4MF1Qdd2rXznpaEdA&s=19
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29.08.2022 12:10 Ответить
 
 