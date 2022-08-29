Боец 73-го морского спеццентра ССО Роман с позывным Роберт об обороне Мариуполя: "Мы были уверены, что отразим все наземные атаки, но самое страшное там – вражеская авиация". ВИДЕО
Боец 73-го Морского спеццентра ССО (Очаков) Роман с позывным Роберт рассказал об участии его подразделения в боях за Мариуполь, о тех задачах, которые выполняли спецназовцы, о гибели командира и старшего брата.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом и другом спецназовец рассказал в интервью мариупольскому журналисту Николаю Осиченко.
По словам Романа, задача его группы изначально заключалась в том, чтобы выходить в тыл врага, вести разведку и, по возможности, уничтожать живую силу, технику врага. Но бойцы ССО занимались и эвакуацией мирных жителей, и задержанием вражеских наводчиков и контактировали со всеми силами обороны города.
"Мы все были абсолютно уверены, что город никто никогда не возьмет и мы будем отражать любые атаки. До конца это все понимали. Но у врага было преимущество авиации. Самое страшное там – это авиация, у любого бойца спросите. У них из-за авиации были все козыри. Они до конца не заходили, пока не сравняют город с землей", - рассказывает Роман.
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Такое решение принято на фоне роста напряженности в отношениях с Россией, - сообщает издание Daily Express. https://t.me/charter97_org/81946 https://t.me/charter97_org/81946
Нами керує ворог?
Щоб у вас не було зайвих сумнівів щодо того, що перед 24 лютого Україну свідомо й безвідмовно здавали ворогу. Чи це робилося за прямим і усвідомленим рішенням самого Зеленського, чи він настільки тупий і неспроможний нічого зрозуміти, що його просто використали в сліпу, судити не мені. Але Київ у їхніх планах мав упасти не за 3 дні, а за лічені години. І коли російський агент впливу Арєстовічь розказував, що Київ мали взяти за 12 годин, він був правий - саме на це розраховували його господарі. І на Банковій і в москві. Саме про такий сценарій попереджав і шеф ЦРУ особисто Зеленського ще в січні.
Мали висадити десант у Гостомелі й Жулянах. Не якихось парашутистів, а десятки транспортних літаків з тисячами десантури. І вони разом з передовими групами й ДРГ повинні були зайняти владні установи. Коли вся зелена братія наперебій добріхувала, як 24-го вони вели бій з рашистськими десантниками, то говорили деяку частину правди. 24 лютого вдень вони дійсно чекали на рашистських десантників у центрі Києва. Збрехали про дві речі: ніхто там опру чинити не мав. Ворога знищили в Гостомелі, не пустили в Жуляни, повбивали на Шулявці, Оболоні та численних блок-постах не за наказом влади. А, як видається, всупереч її очікуванням.
Путін мав зайняти Київ, взяти під контроль владні інституції, вони мали б підписати капітуляцію й погодитися на всі вимоги пуйла: "денацифікація (арешти патріотичної еліти); демілітаризація; відмова від НАТО і ЄС; руцкій язик - державний; Крим рашистський; ОРДЛО - незалежні.". Думаю, що хтось (чи всі?) до цього були готові. не були готові українці. Ви знаєте, хто і як рятував Гостомиль. Ви в прямому ефірі (Зеленський тоді ще не встиг запровадити цензуру) бачили, як нищили передові групи в Києві та на підступах. Знаєте, що відбулося в Мощуні. І, безумовно, ви читали й чули (не на ватно-олігархічному телемарафоні, звісно), як генерал Кривонос з нуля організував оборону аеропорту в Жулянах.
Кривоносу й рятівникам Києва цього не простили. Не в москві, їм зараз не до того, в Києві. Коли всі кроти й рашистські агенти вже були впевнені, що залишилося пару годин ризику й тривоги, а далі "придут наши и всё пойдёт, как договорились", раптом певні люди, самоорганізовані групи та бойові підрозділи зірвали плани. Ми вже знаємо, як за врятовані Стугни, які на першому етапі війни відіграли головну роль у захисті підступів до Києва, в ДБР відкрили провадження проти Тетяни Чорновол і Сергія Пашинського, а подоляківські ботоферми їх очорнювали й оббріхували.
А зараз зайнялися генералом Кривоносом і захисниками Жулян. Усе те, що я написав вище, ви б могли піддати сумніву, бо аж надто неймовірно звучить, хоча знайдіть хоч одне інше пояснення. Але тут реваншист і партнер Портнова Татаровне стримує своєї жадоби помсти й, вичекавши трохи часу, дає команду "Фас!" своїм ****** з ДБР. А тим багато наказів і не треба - ці московські ганчірки самі ненавидять і Українську Армію й усе українське. Отже, проти Кривоноса ведеться розслідування за те, що він врятував Київ від рашистського десанту. Київ, який здали й планували передати гауляйтерам за 12 годин. Яких вам ще доказів треба???
Але, хто конкретно може і буде це робити?
а днями виплили подробиці "консервування" колаборантів на місцях...
так, це Марина Данилюк-Єрмолаєва здає інфу в фб драгоманівців про колаборантку більченко і кодло її фанів-навідників:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wEuk58mPkKNbpCV748WeUrn4zXpws9EbftBJBMTqG3vPAuEUkYn3th7qDxYharhgl&id=100006912092263&_ft_=top_level_post_id.3333622253544812%3Acontent_owner_id_new.100006912092263%3Astory_location.5%3Aactrs.100006912092263%3Aftmd_400706.111111l&__tn__=%2C%3B
Вже 26 лютого ворог несподівано легко пройшов лінію суцільних бетонних укріплень й облаштованих рубежів з ОРДЛО в секторі Біла Кам'янка-Новоласпа-Петрівка-Дзержинське водосховище Стила і заглибився на 20-25 км.
Вийшовши на лінію Рибинське-Андріївка, ворожі сили перерізали залізничне сполучення Волноваха-Маріуполь.
05.03 ворог просунувся далі, взявши Волноваху у півкільце й перекривши основну трасу постачання Н-20 для Маріуполя, через що гарнізон міста попав в оперативне оточення.
10.03. рашисти захопили Волноваху, а 17.03. поглибили кільце оточення навколо Маріуполя за 100 км.
Якби не цей прорив рашистів на Волноваху у перші ж дні великої війни України з пітьмою, то всю лінію фронту зі сходу від Азовського моря з висот в Широкиному і далі на північ по річці Кальміус українські війська тримали б малими силами, не давши себе відтіснити від Маріуполя і його гарнізону.
Тоді фронт із заходу зупинився б і стабілізувався би на лінії Мангуш - Розівка - Гуляй Поле, що б докорінно змінило хід війни.
Більше: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1561378102797910018?t=0Sw9J4MF1Qdd2rXznpaEdA&s=19