Боец 73-го морского спеццентра ССО Роман с позывным Роберт об обороне Мариуполя: "Мы были уверены, что отразим все наземные атаки, но самое страшное там – вражеская авиация". ВИДЕО

Боец 73-го Морского спеццентра ССО (Очаков) Роман с позывным Роберт рассказал об участии его подразделения в боях за Мариуполь, о тех задачах, которые выполняли спецназовцы, о гибели командира и старшего брата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом и другом спецназовец рассказал в интервью мариупольскому журналисту Николаю Осиченко.

По словам Романа, задача его группы изначально заключалась в том, чтобы выходить в тыл врага, вести разведку и, по возможности, уничтожать живую силу, технику врага. Но бойцы ССО занимались и эвакуацией мирных жителей, и задержанием вражеских наводчиков и контактировали со всеми силами обороны города.

"Мы все были абсолютно уверены, что город никто никогда не возьмет и мы будем отражать любые атаки. До конца это все понимали. Но у врага было преимущество авиации. Самое страшное там – это авиация, у любого бойца спросите. У них из-за авиации были все козыри. Они до конца не заходили, пока не сравняют город с землей", - рассказывает Роман.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спасли Чернигов от оцепления: воспоминания украинских военных о бое с оккупантами в Колычовке. ВИДЕО