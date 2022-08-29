РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5205 посетителей онлайн
Новости Видео Война
21 082 62

Воин 93-й ОМБр Артур Ильюк, ликвидировавший лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко, заслуживает звания Герой Украины, - Бутусов. ВИДЕО

Воин Артур Ильюк точным выстрелом из ПЗРК "Игла" сбил лучшего вертолетчика ВКС РФ Василия Клещенко 15 апреля 2022 года.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Оператор ПЗРК 93-й бригады Артур Иллюк сделал полковника ВС РФ героем России посмертно. А когда получит сам Ильюк звание Герой Украины?

Полковник ВС РФ Василий Клещенко, лучший пилот вертолетов Ка-52, возглавлявший парад вертолетов на Красной площади в 2021-м, заместитель начальника 344-го центра армейской авиации России, награжден званием герой России посмертно. А получил он героя благодаря украинскому воину Артуру Ильюку, который 15 апреля в 2 часа ночи в районе села Гусаровка Харьковской области сумел произвести точный выстрел из старого советского переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". О том, что автором точного выстрела именно Ильюк официально заявила 93-я бригада", - рассказал журналист.

По словам Бутусова, оккупант Клещенко командовал спецгруппой новейших российских вертолетов.

Смотрите: День флага во время войны: Уничтоженный российский Т-72 на пшеничном поле. ФОТО ДНЯ

"Он атаковал на минимальных высотах, на секунды выходил над высотами, наносил удары и скрывался, заметить и поразить такую цель с ПЗРК крайне тяжело. Главные проблемы – надо выходить опасно близко к противнику, потому что Ка-52 атаковали над российскими позициями, стараясь не зайти в зону действия нашей ПВО, поэтому нужно было быть начеку круглосуточно, мгновенно среагировать на цель, которая появляется на считанные секунды, постоянно рискуя собой. И все это сделал украинский воин Артур Ильюк. Он сбил Ка-52 стоимостью 16 миллионов долларов старой советской ракетой "Игла", и Клещенко не смог воспользоваться катапультой и сгорел", - продолжил главный редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов напомнил, что в июле группа бойцов разведывательного отряда под командованием Ренджа и разведчик ГУР МО обнаружили тело Клещенко, которое покинули россияне.

"Останки Клещенко пошли на обмен. И вот полковник получил Героя России, улицу называют его именем и снимают видеоролики. Надеюсь, что наше государство отметит наградами всех украинских воинов, принявших участие в этой операции в составе ОУВ "Харьков" в уничтожении вертолета и в поиске остатков и успешном обмене. А Артур Ильюк, безусловно, заслуживает звания Герой Украины", - подытожил журналист.

Также смотрите: ГБР открыло производство против Кривоноса за оборону аэропорта Жуляны от российских оккупантов. ДОКУМЕНТ

Герой Украины (456) Бутусов Юрий (4358) 93 отдельная механизированная бригада (294)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+63
Та неначасі ж! Ще оно тищенко без героя України ходить, а ви зі своїми якимись там військовими лізете! Майте совість, не мішайте пацанам к успєху ідті!
показать весь комментарий
29.08.2022 16:05
+41
Зеленский, скорее даст звание Героя Ермаку и полковника Арестовичу. А против генерала Кривоноса, вообще начали расследование. Позор тебе Зеленский, ты злопамятный и завистливый.
показать весь комментарий
29.08.2022 16:20
+36
не... не заслуговує...він жеж зі сцени не кривлявся? ну яки жеж з нього герой????
(вибачте... сарказм)
та презику нема коли нагороджувати військових Героїв... в неього ще стільки друзяк по шоу-бізу без відзнак....
показать весь комментарий
29.08.2022 16:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та неначасі ж! Ще оно тищенко без героя України ходить, а ви зі своїми якимись там військовими лізете! Майте совість, не мішайте пацанам к успєху ідті!
показать весь комментарий
29.08.2022 16:05 Ответить
сагласєн!!!! а в кварталі ше скільки - рєальных пасанов без нагород, а хахляцкіє гоі зі своім Іллюком тут пхаються!!!! 😡😡😡😡
показать весь комментарий
29.08.2022 16:17 Ответить
Он Юзік без ордена! Уявляєте? Ну нє, це чорна несправедливість...
показать весь комментарий
29.08.2022 16:44 Ответить
Краще лисому тому що по...уй Україна. Справжній херой.
показать весь комментарий
29.08.2022 17:11 Ответить
Зеленский, скорее даст звание Героя Ермаку и полковника Арестовичу. А против генерала Кривоноса, вообще начали расследование. Позор тебе Зеленский, ты злопамятный и завистливый.
показать весь комментарий
29.08.2022 16:20 Ответить
Та просто з дитинства недорозвинене ЧМО.
показать весь комментарий
29.08.2022 16:37 Ответить
у ного логiка як московських бояр:"позор перєжiвєм, лiшь бы нє разорєнiє"
показать весь комментарий
29.08.2022 17:01 Ответить
зеИУДА 👹🤡🤢НАГРАЖДАЕТ НЕПРИЧАСТНЫХ -- УРОДЛИВЫХ ,СЕБЕ ПОДОБНЫХ ДЕГЕНЕРАТОВ - мосейчучку -скабееву ,КОШЕВОГО И ПИКАЛОВА , а НАСТОЯЩИХ ПРЕСЛЕДУЕТ , или не ЗАМЕЧАЕТ "СПАСИБО" тупорылым 🐏🤢73% "ДОГОВОРИМСЯ ПО -СЕРЕДИНЕ" ‼️
показать весь комментарий
29.08.2022 16:35 Ответить
Це не смішно, бо не смішно зовсім, за ці всі діяння зелєуйобіща треба нагородити колумбійським галстуком.Кращеб воно з початку війни з'їбалосьби кудись, чи діверсант якийсь би його того...
показать весь комментарий
29.08.2022 17:14 Ответить
не... не заслуговує...він жеж зі сцени не кривлявся? ну яки жеж з нього герой????
(вибачте... сарказм)
та презику нема коли нагороджувати військових Героїв... в неього ще стільки друзяк по шоу-бізу без відзнак....
показать весь комментарий
29.08.2022 16:06 Ответить
такої "патріотичної" татухи як у лисого нема - то про якого героя може йти мова?
показать весь комментарий
29.08.2022 16:20 Ответить
та да... про це я забув))))
показать весь комментарий
29.08.2022 16:25 Ответить
мабудь за татуху і орден отримав
показать весь комментарий
29.08.2022 16:50 Ответить
Як так? Не увесь квартал ще у героях ...
показать весь комментарий
29.08.2022 16:06 Ответить
Про що ви говорите, пане Юрію, тут хоч би громадянстване позбавили і то добре, а ви кажете героя…
показать весь комментарий
29.08.2022 16:06 Ответить
А то і ДБР, справу відкрити може..
показать весь комментарий
29.08.2022 16:08 Ответить
Чисто из соображений безопасности, не стоит публиковать данные Героя до момента окончательного разгрома оккупантов.
показать весь комментарий
29.08.2022 16:07 Ответить
Теж скажете!
А він в Кварталі-95 хоч якусь роль виконує?!
Так ото ж...
показать весь комментарий
29.08.2022 16:11 Ответить
Я считаю: заслуженная награда, если что можно петицию сделать, люди подпишут
показать весь комментарий
29.08.2022 16:11 Ответить
Рано награждать героем! 1 вертолет, это не тянет на "героя"!
Вот , срочника только после 6 наградили !
показать весь комментарий
29.08.2022 18:58 Ответить
Тільки після безмозглої і верещучки.....не на часі...
показать весь комментарий
29.08.2022 16:12 Ответить
...коли отримає Героя? Тільки після Лисого чмиря
показать весь комментарий
29.08.2022 16:13 Ответить
А у нього є татуха як у лисого?
показать весь комментарий
29.08.2022 16:14 Ответить
"не на часi"(с) - у влади тепер iншi "гєрої"..

показать весь комментарий
29.08.2022 16:16 Ответить
Не все кварталовцы еще получили ордена и звания Героя Украины.
Да и Ермака надо как то наградить. Может обидеться и слить.
показать весь комментарий
29.08.2022 16:16 Ответить
40 років Іглі --- зробили надіино.
показать весь комментарий
29.08.2022 16:18 Ответить
Арестуйте эту суку пока не поздно

Для окончания войны нужно идти на переговоры с путиным, - Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью Corriere della Sera 🤡.

«Он одержим нашим городом. Он не хочет его бомбить, как Харьков, он требует его целым. Я не пессимист, верю, что мы в итоге победим. Но война остается долгой, тяжелой.

Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Я мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году, но надо шаг за шагом договариваться, искать компромиссы, избегать конфронтации».
показать весь комментарий
29.08.2022 16:19 Ответить
ліпше просто утилізувати
показать весь комментарий
29.08.2022 16:51 Ответить
Раньше в Украине у козаков в почете были Кошевые атаманы, а сейчас у Зели - Кошевой клоун.
показать весь комментарий
29.08.2022 16:19 Ответить
Шановний Бутусов, та не розповідайте нічого для зайвого розголосу. А то ДБР завтра відкриє справу проти Героя Артура Іллюка за крадіжку та нецільове використання *********** що призвело до загострення відносин з росією
показать весь комментарий
29.08.2022 16:22 Ответить
показать весь комментарий
29.08.2022 16:31 Ответить
Наш воїн збив не вєртольотчика, а звєздольотчика. На Расії - ВКС, військово-космічни сили. Тому пілоти літають не на вертольотах, а на звєздольотах.
показать весь комментарий
29.08.2022 16:24 Ответить
Зе швидше вдавиться!
показать весь комментарий
29.08.2022 16:30 Ответить
Як можна , в нас зовсім інші герої: ЛИСИЙ,ТОВСТИЙ , ЯЗИКАТИЙ. А на полі бою- то так ,не на часі. ГНИДИ ,ГНИДИ , а не люди.
показать весь комментарий
29.08.2022 16:31 Ответить
Нехай Ілюк дякує Богу що ДБР не відкрила проти нього впровадження за використання "Ігли" тобто знищення державного майна.
показать весь комментарий
29.08.2022 16:35 Ответить
Та де там.. А що особисто для ЗЕ він зробив ?
Ах, нічого ! Тоді і ордену НЕМА !
показать весь комментарий
29.08.2022 16:39 Ответить
Настрої на Цензорі зрозумілі.
Але у цьому випадку Іллюк навряд чи знав, що збиває Кащенка. Він збив якийсь гелікоптер. І за це повинен отримати те, що повинен.

Героя дали бійцю НГ за 6 гелікоптерів.
показать весь комментарий
29.08.2022 16:42 Ответить
* Клещенко
показать весь комментарий
29.08.2022 16:44 Ответить
Вот именно !!! Аж на 6 !!!
Даже за 5 не давали !!! А только после 6го !
А тут сразу после одного ,...
показать весь комментарий
29.08.2022 18:56 Ответить
Зеленський тільки артистів легкого жанру може нагороджувати, а не дійсно справжніх Героїв України
показать весь комментарий
29.08.2022 16:42 Ответить
Воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк, який ліквідував найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка, заслуговує на звання Героя України, - підтримую ініціативу бутусова
але тоді кому небудь із 95 кварталу потрібно ще один орден "дати" лисий і пікалов не рахуються
показать весь комментарий
29.08.2022 16:45 Ответить
Юра, сейчас Вова награждает только скотов и дегенератов из квартала с Г+Г.
показать весь комментарий
29.08.2022 16:50 Ответить
Лисому спочатку хероя треба дати
показать весь комментарий
29.08.2022 16:59 Ответить
В 2023, коли дасть наступний концерт російським солдатам
показать весь комментарий
29.08.2022 20:16 Ответить
То давайте всім дамо Героя України завод багато може їх наштампувати, як в Радянські часи, а можливо краще сімьї дати квартиру, або 100 тис доларів за це а не побрекушки
показать весь комментарий
29.08.2022 17:12 Ответить
"Война войной, а обед по расписанию.
Человек, отвечающий за награждения в ОП, сам себя и наградил. Браво!"
https://t.me/BerezaJuice/19519 Березовый сок
показать весь комментарий
29.08.2022 17:28 Ответить
Кажись путлер выгнал оленевода ШойХу на пенсию...
показать весь комментарий
29.08.2022 17:40 Ответить
хоча б справу не склипали
показать весь комментарий
29.08.2022 17:42 Ответить
а марьяна безмозла до сих пор без ордена ---- непорядок
показать весь комментарий
29.08.2022 18:14 Ответить
Навіщо давати медалі дійсним героям, як можна їх роздати своїм блазням...
показать весь комментарий
29.08.2022 18:22 Ответить
Я не думаю, что сбить этого веролетчика было "легче" или "сложнее" других. Я к тому, что если на счету "стрелка" только ЭТОТ вертолёт, то РАНО говорить о присвоении звания "герой Украины".
Насколько я помню есть другой , куда более незультативный срочник.
показать весь комментарий
29.08.2022 18:54 Ответить
Улица имени Иллюка?
показать весь комментарий
29.08.2022 19:34 Ответить
Збити такого аса - це уже геройство, а коли збитому посмертно дають героя, то наш воїн і поготів має отримати звання Герой України, навіть в пику рашистам.
показать весь комментарий
29.08.2022 19:38 Ответить
Нет, не заслуживает (только по тому, что сбил: исполнение долга не требует награды).
Вообще, в наградном деле в Украине (как и в РФ) много путаницы и благоглупости: будь то иначе, то "Народный герой Украины" не котировалась бы выше многих прочих наград...
Герой.... Конечно, герой. А вот боец, который под Сумами (Бердянском, Харьковом...) в землю лег, но не отступил, и остался в своем окопе и в безвестности, он герой? Или как?
Понятие героизма в европейской культуре и в культуре русской (и украинской) очень разнится (и нечего обижаться - у нас понятие героизма совершенно одинаковое): в европейской культуре (а она произрастает из культуры Илиады) герой это тот, кто своими деяниями приблизился к богам и заслужил себе постамент. А в культуре славянской - тот, кто совершил "подвиг", т.е. подвИг себя на противостояние путем самоотречения....
Интересно, что и немцы, особенно с конца 30-х годов 20 века пришли к такому же мнению (Гитлер был солдатом и понимал, что есть солдатский долг). Вообще же, понятию героя (человека совершившего подвиг) наиболее соответствуют, по моему мнению, строки из статута ВОЕННОГО ОРДЕНА СВЯТОГОВЕЛИКОМУЧЕНИКА и ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ(1769 год): Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны, не дают право быть пожалованным сим орденом: но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком, или подали мудрые, и для Нашей воинской службы полезные советы.
Т.е. исполнение воинского долга не есть подвиг - исполнение долга не требует награды.
показать весь комментарий
29.08.2022 19:56 Ответить
Не впевнений. Він мову на хліб не пробував намазати, як Лєді Мосєйчук
показать весь комментарий
29.08.2022 20:15 Ответить
показать весь комментарий
30.08.2022 01:01 Ответить
показать весь комментарий
30.08.2022 01:03 Ответить
Вася долєтался 🤣
Карлсона сбілі в Україні ))
показать весь комментарий
30.08.2022 01:51 Ответить
какой преЗЕдент, такие у него и херои -
сценические полуобезьяны лёгкого поведения с низкой социальной ответственностью, всю жизнь работающие ртом, придворные содержанцы и жоповылизыватели.
показать весь комментарий
30.08.2022 04:07 Ответить
Тут є ще один важливий момент: наш боєць ліквідував манкурта з расово українським прізвищем Клещенко, який воював проти України. Відщепок отримав своє, тож земля Клещенку кліщами, міцного здоров'їчка і карколомних пригод у статевому житті (зокрема пікантну еротичну забавлянку "Гелікоптер", у якій він гратиме роль пропелера...)
показать весь комментарий
30.08.2022 06:23 Ответить
Хто цей ІЛЛЮК хто його знає? а вот лисий с квартала це фігура. Ну падумаешь Іллюк ЯКОГОСЬ генерала завалив,він же не РАСМЕШИЛ КОМИКА.
показать весь комментарий
30.08.2022 20:59 Ответить
 
 