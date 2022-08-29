Воин 93-й ОМБр Артур Ильюк, ликвидировавший лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко, заслуживает звания Герой Украины, - Бутусов. ВИДЕО

Воин Артур Ильюк точным выстрелом из ПЗРК "Игла" сбил лучшего вертолетчика ВКС РФ Василия Клещенко 15 апреля 2022 года.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Оператор ПЗРК 93-й бригады Артур Иллюк сделал полковника ВС РФ героем России посмертно. А когда получит сам Ильюк звание Герой Украины?

Полковник ВС РФ Василий Клещенко, лучший пилот вертолетов Ка-52, возглавлявший парад вертолетов на Красной площади в 2021-м, заместитель начальника 344-го центра армейской авиации России, награжден званием герой России посмертно. А получил он героя благодаря украинскому воину Артуру Ильюку, который 15 апреля в 2 часа ночи в районе села Гусаровка Харьковской области сумел произвести точный выстрел из старого советского переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". О том, что автором точного выстрела именно Ильюк официально заявила 93-я бригада", - рассказал журналист.

По словам Бутусова, оккупант Клещенко командовал спецгруппой новейших российских вертолетов.

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"Он атаковал на минимальных высотах, на секунды выходил над высотами, наносил удары и скрывался, заметить и поразить такую цель с ПЗРК крайне тяжело. Главные проблемы – надо выходить опасно близко к противнику, потому что Ка-52 атаковали над российскими позициями, стараясь не зайти в зону действия нашей ПВО, поэтому нужно было быть начеку круглосуточно, мгновенно среагировать на цель, которая появляется на считанные секунды, постоянно рискуя собой. И все это сделал украинский воин Артур Ильюк. Он сбил Ка-52 стоимостью 16 миллионов долларов старой советской ракетой "Игла", и Клещенко не смог воспользоваться катапультой и сгорел", - продолжил главный редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов напомнил, что в июле группа бойцов разведывательного отряда под командованием Ренджа и разведчик ГУР МО обнаружили тело Клещенко, которое покинули россияне.

"Останки Клещенко пошли на обмен. И вот полковник получил Героя России, улицу называют его именем и снимают видеоролики. Надеюсь, что наше государство отметит наградами всех украинских воинов, принявших участие в этой операции в составе ОУВ "Харьков" в уничтожении вертолета и в поиске остатков и успешном обмене. А Артур Ильюк, безусловно, заслуживает звания Герой Украины", - подытожил журналист.

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