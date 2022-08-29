Воин 93-й ОМБр Артур Ильюк, ликвидировавший лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко, заслуживает звания Герой Украины, - Бутусов. ВИДЕО
Воин Артур Ильюк точным выстрелом из ПЗРК "Игла" сбил лучшего вертолетчика ВКС РФ Василия Клещенко 15 апреля 2022 года.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Оператор ПЗРК 93-й бригады Артур Иллюк сделал полковника ВС РФ героем России посмертно. А когда получит сам Ильюк звание Герой Украины?
Полковник ВС РФ Василий Клещенко, лучший пилот вертолетов Ка-52, возглавлявший парад вертолетов на Красной площади в 2021-м, заместитель начальника 344-го центра армейской авиации России, награжден званием герой России посмертно. А получил он героя благодаря украинскому воину Артуру Ильюку, который 15 апреля в 2 часа ночи в районе села Гусаровка Харьковской области сумел произвести точный выстрел из старого советского переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". О том, что автором точного выстрела именно Ильюк официально заявила 93-я бригада", - рассказал журналист.
По словам Бутусова, оккупант Клещенко командовал спецгруппой новейших российских вертолетов.
"Он атаковал на минимальных высотах, на секунды выходил над высотами, наносил удары и скрывался, заметить и поразить такую цель с ПЗРК крайне тяжело. Главные проблемы – надо выходить опасно близко к противнику, потому что Ка-52 атаковали над российскими позициями, стараясь не зайти в зону действия нашей ПВО, поэтому нужно было быть начеку круглосуточно, мгновенно среагировать на цель, которая появляется на считанные секунды, постоянно рискуя собой. И все это сделал украинский воин Артур Ильюк. Он сбил Ка-52 стоимостью 16 миллионов долларов старой советской ракетой "Игла", и Клещенко не смог воспользоваться катапультой и сгорел", - продолжил главный редактор Цензор.НЕТ.
Бутусов напомнил, что в июле группа бойцов разведывательного отряда под командованием Ренджа и разведчик ГУР МО обнаружили тело Клещенко, которое покинули россияне.
"Останки Клещенко пошли на обмен. И вот полковник получил Героя России, улицу называют его именем и снимают видеоролики. Надеюсь, что наше государство отметит наградами всех украинских воинов, принявших участие в этой операции в составе ОУВ "Харьков" в уничтожении вертолета и в поиске остатков и успешном обмене. А Артур Ильюк, безусловно, заслуживает звания Герой Украины", - подытожил журналист.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(вибачте... сарказм)
та презику нема коли нагороджувати військових Героїв... в неього ще стільки друзяк по шоу-бізу без відзнак....
А він в Кварталі-95 хоч якусь роль виконує?!
Так ото ж...
Вот , срочника только после 6 наградили !
Да и Ермака надо как то наградить. Может обидеться и слить.
Для окончания войны нужно идти на переговоры с путиным, - Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью Corriere della Sera 🤡.
«Он одержим нашим городом. Он не хочет его бомбить, как Харьков, он требует его целым. Я не пессимист, верю, что мы в итоге победим. Но война остается долгой, тяжелой.
Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Я мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году, но надо шаг за шагом договариваться, искать компромиссы, избегать конфронтации».
Ах, нічого ! Тоді і ордену НЕМА !
Але у цьому випадку Іллюк навряд чи знав, що збиває Кащенка. Він збив якийсь гелікоптер. І за це повинен отримати те, що повинен.
Героя дали бійцю НГ за 6 гелікоптерів.
Даже за 5 не давали !!! А только после 6го !
А тут сразу после одного ,...
але тоді кому небудь із 95 кварталу потрібно ще один орден "дати" лисий і пікалов не рахуються
Человек, отвечающий за награждения в ОП, сам себя и наградил. Браво!"
https://t.me/BerezaJuice/19519 Березовый сок
Насколько я помню есть другой , куда более незультативный срочник.
Вообще, в наградном деле в Украине (как и в РФ) много путаницы и благоглупости: будь то иначе, то "Народный герой Украины" не котировалась бы выше многих прочих наград...
Герой.... Конечно, герой. А вот боец, который под Сумами (Бердянском, Харьковом...) в землю лег, но не отступил, и остался в своем окопе и в безвестности, он герой? Или как?
Понятие героизма в европейской культуре и в культуре русской (и украинской) очень разнится (и нечего обижаться - у нас понятие героизма совершенно одинаковое): в европейской культуре (а она произрастает из культуры Илиады) герой это тот, кто своими деяниями приблизился к богам и заслужил себе постамент. А в культуре славянской - тот, кто совершил "подвиг", т.е. подвИг себя на противостояние путем самоотречения....
Интересно, что и немцы, особенно с конца 30-х годов 20 века пришли к такому же мнению (Гитлер был солдатом и понимал, что есть солдатский долг). Вообще же, понятию героя (человека совершившего подвиг) наиболее соответствуют, по моему мнению, строки из статута ВОЕННОГО ОРДЕНА СВЯТОГОВЕЛИКОМУЧЕНИКА и ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ(1769 год): Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны, не дают право быть пожалованным сим орденом: но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком, или подали мудрые, и для Нашей воинской службы полезные советы.
Т.е. исполнение воинского долга не есть подвиг - исполнение долга не требует награды.
Карлсона сбілі в Україні ))
сценические полуобезьяны лёгкого поведения с низкой социальной ответственностью, всю жизнь работающие ртом, придворные содержанцы и жоповылизыватели.