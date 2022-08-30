Движение сопротивления ликвидировало в Запорожской области оккупантов, поехавших посмотреть на пожар на складах боеприпасов. ВИДЕО

В ночь на 30 августа движение сопротивления уничтожило российских захватчиков, поехавших посмотреть на горящий склад боеприпасов в Михайловке Запорожской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты наверняка даже не знали, что на юге бывает настолько жарко во всех смыслах. В свою очередь движение сопротивления им об этом филигранно напоминает чуть ли не каждый день. Сейчас известно об уничтожении ряда мелитопольских оккупантов, которые решили посмотреть, как пылает БК в Михайловке", - написал Федоров.

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Глава Запорожской ОВА Александр Старух также подтверждает уничтожение российских оккупантов.

"Нас информируют и просят "поздравить" мелитопольских оккупантов с неудачным просмотром фильма о горящих БК. Поехали посмотреть на пожар на складах, вдруг произошел взрыв. Движение сопротивления приглашает оккупантов, пропустивших сеанс, к просмотру в следующий раз!" – отметил Старух.