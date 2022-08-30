Движение сопротивления ликвидировало в Запорожской области оккупантов, поехавших посмотреть на пожар на складах боеприпасов. ВИДЕО
В ночь на 30 августа движение сопротивления уничтожило российских захватчиков, поехавших посмотреть на горящий склад боеприпасов в Михайловке Запорожской области
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Оккупанты наверняка даже не знали, что на юге бывает настолько жарко во всех смыслах. В свою очередь движение сопротивления им об этом филигранно напоминает чуть ли не каждый день. Сейчас известно об уничтожении ряда мелитопольских оккупантов, которые решили посмотреть, как пылает БК в Михайловке", - написал Федоров.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух также подтверждает уничтожение российских оккупантов.
"Нас информируют и просят "поздравить" мелитопольских оккупантов с неудачным просмотром фильма о горящих БК. Поехали посмотреть на пожар на складах, вдруг произошел взрыв. Движение сопротивления приглашает оккупантов, пропустивших сеанс, к просмотру в следующий раз!" – отметил Старух.
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@ua_100
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https://twitter.com/ua_100/status/1563192323105628162 26 авг.
Хочу перепитатися ще раз: за що мер Мелітополя орден отримав?
За те що без жодної барикади здав місто, не вивів з ладу аеродром, "попав в полон", тут же обміняв себе на 7 кацапів, з'їбався в ЄС, а потім ще й наклянчену західну гуманітарку віддав через верещучку оркам?
Помиляюся?
але подохнути при перезляді фаєр шоу від партизанів - то аще капець..
Дарвін аплодує..він серел цапів конкурс буде влаштовувати - кому предію давати..
салюти пускали)))
тепер касапи не тільки Бандеру будуть знати)
Накрылась звездой наконец-то!
Как гнида, как ***** Олеся..."
После просмотра почувствовал послесловие. Сидел, много думал.
Мля, аби хайпонути, аби відкрили сторінку чи відео, а далі, але-оп, перегляд.