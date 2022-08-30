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Движение сопротивления ликвидировало в Запорожской области оккупантов, поехавших посмотреть на пожар на складах боеприпасов. ВИДЕО

вибух

В ночь на 30 августа движение сопротивления уничтожило российских захватчиков, поехавших посмотреть на горящий склад боеприпасов в Михайловке Запорожской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты наверняка даже не знали, что на юге бывает настолько жарко во всех смыслах. В свою очередь движение сопротивления им об этом филигранно напоминает чуть ли не каждый день. Сейчас известно об уничтожении ряда мелитопольских оккупантов, которые решили посмотреть, как пылает БК в Михайловке", - написал Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку ЗСУ знищили понад 80 окупантів, 3 склади, переправу через Дніпро та багато техніки ворога, - ОК "Південь"

Глава Запорожской ОВА Александр Старух также подтверждает уничтожение российских оккупантов.

"Нас информируют и просят "поздравить" мелитопольских оккупантов с неудачным просмотром фильма о горящих БК. Поехали посмотреть на пожар на складах, вдруг произошел взрыв. Движение сопротивления приглашает оккупантов, пропустивших сеанс, к просмотру в следующий раз!" – отметил Старух.

армия РФ (19224) ликвидация (3538) оккупация (10143) Запорожская область (3083)


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Топ комментарии
+26
За зрелища нужно платить.
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30.08.2022 09:37
+21
Тай не тiльки там , молодцi партизани!
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30.08.2022 09:44
+19
Рух опору молодцы, а что надо увидеть на видео?
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30.08.2022 09:52
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За зрелища нужно платить.
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30.08.2022 09:37 Ответить
7D кино про войну пораскинув мозгами подумали орки
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30.08.2022 09:41 Ответить
Таки Федоров у вишиванці найкращий символ Мелітополя. Партизани там з якістю і кількістю. ТРИМАЙТЕСЬ, ЗСУ в дорозі
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30.08.2022 09:41 Ответить
Тай не тiльки там , молодцi партизани!
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30.08.2022 09:44 Ответить
❤️🙏💙💛Респект 👍✊СУПЕР ‼️КРАСАВЧИКИ ‼️Слава ‼️Слава‼️Слава‼️✊🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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30.08.2022 10:35 Ответить
о.Яків запрошує орду до пекла

@ua_100

·

https://twitter.com/ua_100/status/1563192323105628162 26 авг.

Хочу перепитатися ще раз: за що мер Мелітополя орден отримав?

За те що без жодної барикади здав місто, не вивів з ладу аеродром, "попав в полон", тут же обміняв себе на 7 кацапів, з'їбався в ЄС, а потім ще й наклянчену західну гуманітарку віддав через верещучку оркам?

Помиляюся?
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30.08.2022 10:55 Ответить
Мер і аеродром? Я також була в сумнівах,але він не в Європі, не військовий, партизани працюють, а ось верещук повинна бути під трибуналом
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30.08.2022 11:34 Ответить
гостросюжетний відос, 10ть разів передивився - чи нічого не пропустив)
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30.08.2022 09:51 Ответить
капець дебіли..поїхали подивитись, яу БК палає одне тільки це дебілізм..

але подохнути при перезляді фаєр шоу від партизанів - то аще капець..

Дарвін аплодує..він серел цапів конкурс буде влаштовувати - кому предію давати..
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30.08.2022 09:51 Ответить
Рух опору молодцы, а что надо увидеть на видео?
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30.08.2022 09:52 Ответить
Кацапи не знають що Мелітополь батьківщина ідеолога українського націоналізму Дмитра Донцова. Резун теж звіти.
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30.08.2022 09:53 Ответить
так в нього вчора днюха була - ось мелтопольці й святкували

салюти пускали)))

тепер касапи не тільки Бандеру будуть знати)
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30.08.2022 10:06 Ответить
це що, відео???
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30.08.2022 09:54 Ответить
Трейлер )))))))))))))
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30.08.2022 10:13 Ответить
Інформативне відео....
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30.08.2022 10:14 Ответить
Зовсім незрозуміла подача інформації... Вже починаю хвилюватись про здоров'я редактора цієї полоси...
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30.08.2022 10:16 Ответить
Пишуть що фірма "Олеся" всьо...
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30.08.2022 10:27 Ответить
В Н.Каховці?
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30.08.2022 10:46 Ответить
Так. Це ті що ремонтували для орків міст на дамбі.
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30.08.2022 11:13 Ответить
"Олеся.. Олеся.. Олеся...
Накрылась звездой наконец-то!
Как гнида, как ***** Олеся..."
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30.08.2022 11:44 Ответить
Мдя . !! Робота сценариста , оператора , режисера , на висоті .. Кажуть Спілберг у захваті . За цим сюжетом - хоче зняти супербойовик . .
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30.08.2022 10:42 Ответить
Сильное видео! Лихо закрученный сюжет!
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30.08.2022 10:53 Ответить
Вся жизнь пронеслась за эти 4 (четыре) секунды!
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30.08.2022 11:46 Ответить
Интересное видео, жаль что короткое.
После просмотра почувствовал послесловие. Сидел, много думал.
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30.08.2022 10:56 Ответить
Это трейлер спойлера
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30.08.2022 11:47 Ответить
і?
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30.08.2022 11:11 Ответить
І що видно з цього відео?
Мля, аби хайпонути, аби відкрили сторінку чи відео, а далі, але-оп, перегляд.
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30.08.2022 12:22 Ответить
 
 