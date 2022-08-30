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Оккупант о ситуации в Харьковской области: "У нас ничего не осталось - ни воды, ни еды. Седьмую роту вообще расх#ярили". ВИДЕО

Украинские войска на Харьковщине оцепили одну из группировок оккупантов, лишив их поставки пищи, воды, боеприпасов и успешно уничтожают оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал один из захватчиков в телефонном разговоре, который был перехвачен украинскими спецслужбами.

Смотрите: В Харьковской области украинские воины уничтожили российскую САУ 2С19 "Мста-С". ВИДЕО

армия РФ (19224) Харьковщина (5577) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+44
Та шоб вы все уже там передохли проклятые русско-фашистские оккупанты
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30.08.2022 10:03
+31
haroshie novini
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30.08.2022 10:00
+30
Слава ЗСУ !!!

Хлопці! Іпаште русню кляту!
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30.08.2022 10:06
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haroshie novini
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30.08.2022 10:00 Ответить
Якось аж шкода їх. Не туди дзвонить. Може нехай до дєрьмака, той щось придумає.
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30.08.2022 10:13 Ответить
kobzonu pustj zvonjatj
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30.08.2022 10:14 Ответить
Зате замість їжі можуть один в одного прутня посмоктати
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30.08.2022 10:49 Ответить
im ne ne chasi tam
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30.08.2022 10:56 Ответить
Та шоб вы все уже там передохли проклятые русско-фашистские оккупанты
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30.08.2022 10:03 Ответить
Слава ЗСУ !!!

Хлопці! Іпаште русню кляту!
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30.08.2022 10:06 Ответить
❤️💙💛ЗСУ 🙏🙏🙏🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀❤️❤️❤️❤️❤️❤️
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30.08.2022 10:09 Ответить
Скоро і життя не залишиться ...
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30.08.2022 10:10 Ответить
Когда идеш на войну, ты понимаеш что тебя могут убить. Тут как раз тот, второй случай.
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30.08.2022 10:12 Ответить
Підтверджую кожне слово окупанта. В мене тітка на Харківщині в окупації то казала що ходять свинособакі по будинках їсти вже навіть не просять а вимагають і майже всі перелітні в цивільний одяг
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30.08.2022 10:13 Ответить
Не ображай свиней та собак. Це не свинособаки а песиголовці
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30.08.2022 10:50 Ответить
В мене свояк у Циркунах теж саме каже
Він інвалід тримається поки може
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30.08.2022 10:56 Ответить
Що шукав, те і знайшов.
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30.08.2022 10:14 Ответить
Кацапи знімали фільм "9 рота" ,скоро будуть знімать "7 рота"
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30.08.2022 10:14 Ответить
Скоро вони будуть знімати "Подвиги УПА" і "Батько наш Бандера"
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30.08.2022 10:17 Ответить
А чого вони ще в Україні ?
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30.08.2022 10:17 Ответить
чифирнуть бы ништяк - да голяк
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30.08.2022 10:20 Ответить
Комбат-батяня. батяня-комбат съе/ался.
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30.08.2022 10:20 Ответить
Камбат батяня , батяня камбат
Зачем же ти бросіл - своіх же ребят .? .

.
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30.08.2022 10:28 Ответить
Комбат дал тягу, дал тягу комбат
Hacpaть он хотел на своих кацапят!
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30.08.2022 11:38 Ответить
Та ще і нові села беруть. 95 квартал і записує, бо дуже все однотипне.
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30.08.2022 10:21 Ответить
Потерпіть трішки, ми вас скоро звільнимо,
усьо идьот по плану...
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30.08.2022 10:21 Ответить
Багато піару від генералів.А Харків в 10-09 обстріляли з Піонів.Де контрбатарейка?Хоч би Вовчанськ,Тополі накрили.
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30.08.2022 10:29 Ответить
Контрбатарейка під асфальтом.
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30.08.2022 11:04 Ответить
Отака ***** на учєніях, малята-хуйловата!!!
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30.08.2022 10:30 Ответить
Кто же тогда стреляет по Харькову?
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30.08.2022 10:33 Ответить
Из-за поребрика (Белгородская область).
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30.08.2022 10:38 Ответить
"Артилерійський обстріл центральної частини міста. Джерело: , арта не дотягнеться з Белгороду.
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30.08.2022 10:46 Ответить
КОАЛІЦІЯ лупить нажаль на 80 км
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30.08.2022 10:52 Ответить
Богдана теоретично теж набагато, толку якщо їх з Коаліцією по одній штуці.
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30.08.2022 10:56 Ответить
Йдіть у полон. Якщо пощастить, то обміняємо.
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30.08.2022 10:37 Ответить
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30.08.2022 10:41 Ответить
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30.08.2022 10:42 Ответить
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30.08.2022 10:46 Ответить
Таргани, яких у Німеччині називають - русаки, а на расії - прусаки.
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30.08.2022 14:15 Ответить
Ну а мозгов у вас никогда и не было,кацапские подонки.
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30.08.2022 10:42 Ответить
вы не про оккупанта беспокойтесь, а за Харьков , каждый день бомбят.
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30.08.2022 10:43 Ответить
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30.08.2022 10:48 Ответить
Який він в жопу снайпер, той після пострілу поміняв би позицію, а це просто тупий орк.
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30.08.2022 10:52 Ответить
Да зачем Нам переживания этого стада, когда кончится уничтожение
мирного населения Харькова. Почему не чешится говнокомандующий.
Пусть выступит в Харькове перед людьми со своим балаганом.
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30.08.2022 10:51 Ответить
Гадаєте, Боневтік зумів відключити інстинкт самозбереження?
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30.08.2022 12:35 Ответить
Головнокомандуючий у нас генерал Залужний.
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30.08.2022 13:21 Ответить
Йшлося про верховного головнокомандувача разом з його балаганом. Яким боком тут Залужний?
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30.08.2022 14:54 Ответить
покуй
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30.08.2022 11:51 Ответить
ну, можливо, жителі міста можуть дати росіянину з'їсти сендвіч із щурячою отрутою
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30.08.2022 12:52 Ответить
У полон не брати
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30.08.2022 16:06 Ответить
 
 