Оккупант о ситуации в Харьковской области: "У нас ничего не осталось - ни воды, ни еды. Седьмую роту вообще расх#ярили". ВИДЕО
Украинские войска на Харьковщине оцепили одну из группировок оккупантов, лишив их поставки пищи, воды, боеприпасов и успешно уничтожают оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал один из захватчиков в телефонном разговоре, который был перехвачен украинскими спецслужбами.
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Хлопці! Іпаште русню кляту!
Він інвалід тримається поки може
Зачем же ти бросіл - своіх же ребят .? .
.
Hacpaть он хотел на своих кацапят!
усьо идьот по плану...
мирного населения Харькова. Почему не чешится говнокомандующий.
Пусть выступит в Харькове перед людьми со своим балаганом.