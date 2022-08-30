Оккупант о ситуации в Харьковской области: "У нас ничего не осталось - ни воды, ни еды. Седьмую роту вообще расх#ярили". ВИДЕО

Украинские войска на Харьковщине оцепили одну из группировок оккупантов, лишив их поставки пищи, воды, боеприпасов и успешно уничтожают оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал один из захватчиков в телефонном разговоре, который был перехвачен украинскими спецслужбами.

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