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Новости Видео Война
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Украинский пилот снял ролик о боевой работе истребителя МиГ-29 и показал первое применение американских противорадиолокационных ракет HARM AGM-88. ВИДЕО

Украинский пилот снял видео боевой работы истребителя МиГ-29

Как сообщает Цензор.НЕТ, он посвятил ролик своему павшему побратиму Евгению Лысенко, погибшему в воздушном бою с российскими оккупантами 9 марта.

Также смотрите: Украинские воины нанесли удар по оккупантам в Херсоне. ВИДЕО

На видеозаписи, опубликованной украинским пилотом, впервые зафиксировано боевое применение американских противорадиолокационных ракет HARM AGM-88.

Об этом пишет на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"За счет модернизации украинские Миги получили возможность применять такие ракеты и наносят тяжелые потери российским системам ПВО. Также на видео пуски неуправляемых ракет и стрельба из пушки по наземным целям. Ракета HARM сразу в начале видео показана на пилоне (большая ракета ближе к фюзеляжу, также под крылом меньше по размерам ракета "воздух-воздух" Р-73).Следующим кадром изображен пуск HARM.Российские источники признают высокую эффективность ракет HARM.В начале войны российское командование много раз заявляло о полном уничтожении украинской авиации, но сейчас понятно, что украинские самолеты успешно вышли из-под ударов, и применение дальнобойных самонаводящихся ракет делает украинскую авиацию очень опасным противником для ПВО и ВКС РФ", - пишет в комментарии к видео Бутусов. 

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авиация (2826)


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Топ комментарии
+75
Ось цей пілот - Герой, красавчик і справжній мен. А не монатіки, винники і лисі з кварталу
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30.08.2022 12:59
+66
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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30.08.2022 12:45
+64
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30.08.2022 13:09
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СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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30.08.2022 12:45 Ответить
Ось цей пілот - Герой, красавчик і справжній мен. А не монатіки, винники і лисі з кварталу
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30.08.2022 12:59 Ответить
Колись один кацап пропонував стріляти какашками. Якщо ти вже так хочеш посадити кварталівців в винищувач то їм і зброя не потрібна.
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30.08.2022 15:19 Ответить
Зворушливо
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30.08.2022 12:48 Ответить
Медведик під склом. Доцюня подарувала.
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30.08.2022 14:54 Ответить
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30.08.2022 12:49 Ответить
Героям Слава!
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30.08.2022 12:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VtGWDa012Mk Генерал Кривонос сорвал планы верховного шашлычника - YouTube

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30.08.2022 12:58 Ответить
Чому такі люди не стають президентами
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30.08.2022 13:08 Ответить
Потому что у них с головой все в порядке
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30.08.2022 13:33 Ответить
Тому що пілотам - небо, клованам - цирк, політикам - політика. Фахівці мають бути на своєму місці, щоб все було добре у країні. Досить експериментів, чи ще ні?
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30.08.2022 16:00 Ответить
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30.08.2022 13:09 Ответить
грьобана кацапська падаль ще не усвідомила с ким має справу і що буде завтра ..Їм поки що пофіг десь там в Пермі ..Але ми їм цього ніколи не забудемо .
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30.08.2022 13:48 Ответить
Переродись з гарною долею Женя!
Дякуємо!
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30.08.2022 13:56 Ответить
Пілоти , Ви святі люди - наші серця б'ються в унісон з Вашими 👍🏼👍🏼👍🏼👊🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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30.08.2022 13:59 Ответить
Здоров'я нашим захисникам неба та наснаги мочити орків в режимі "нон-стоп"!
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30.08.2022 13:59 Ответить
в память о друге, молодец! Побольше отгружать им и поменьше попадать под их пво
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30.08.2022 14:17 Ответить
У нашего пилота был помощник-талисман - маленький мишка. Наверное подарок от его любимой дочурки.
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30.08.2022 14:22 Ответить
204 БрТА!!! Респект и уважуха, парни!!!

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30.08.2022 14:52 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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30.08.2022 17:26 Ответить
Слава героям! Пошана загинувшим, молимось за них.🙏
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30.08.2022 17:48 Ответить
Вітаю! Героям Слава!!💙💛✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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30.08.2022 17:57 Ответить
Вибачайте, що не в тему. Може хтось мені підкаже в чому проблема. Телевізор LG Smart. На сайті Цензора перестав завантажувати відео. Показує картинку з тривлістю 0.
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30.08.2022 18:30 Ответить
Слава Героям!
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30.08.2022 18:38 Ответить
Героi не вмирают! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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30.08.2022 19:14 Ответить
Бог ему в помощь, удачных ему вылетов и мягких посадок. Пусть Бог его охраняет, как в небе, так и на земле. Слава Герою! Украине слава!!!
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30.08.2022 20:15 Ответить
Ведмедика у кабіну взяв))
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30.08.2022 20:52 Ответить
Интересно как смогли подцепить НАТОвскую ракету, там же другой стандарт.
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30.08.2022 21:11 Ответить
Дык и МиГи с разных мест, знаете ли ...
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30.08.2022 21:56 Ответить
Что конкретно вас интересует? Документация, чертежи?
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30.08.2022 23:52 Ответить
Понабежало продавцов. Я думаю он просто интересуется.
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31.08.2022 09:00 Ответить
за пару месяцев наверное можно провести грубую интеграцию.
может, на видео как раз испытания.
А может, все уже сделано на советские самолеты что еще служат в центральной европе.
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31.08.2022 09:22 Ответить
Переходник на пилоны - изделие не очень сложное, а саму ракету бортовому компу МИГ-29 можно представить как Р-27ЭП, у нее принципы наведения похожие на "Харм".
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31.08.2022 10:37 Ответить
"Есть только МИГ между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь..."
(але для кацапів він зветься навпаки - смерть)

Слава українській авіації!

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31.08.2022 19:09 Ответить
 
 