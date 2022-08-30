Украинский пилот снял ролик о боевой работе истребителя МиГ-29 и показал первое применение американских противорадиолокационных ракет HARM AGM-88. ВИДЕО

Украинский пилот снял видео боевой работы истребителя МиГ-29

Как сообщает Цензор.НЕТ, он посвятил ролик своему павшему побратиму Евгению Лысенко, погибшему в воздушном бою с российскими оккупантами 9 марта.

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На видеозаписи, опубликованной украинским пилотом, впервые зафиксировано боевое применение американских противорадиолокационных ракет HARM AGM-88.

Об этом пишет на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"За счет модернизации украинские Миги получили возможность применять такие ракеты и наносят тяжелые потери российским системам ПВО. Также на видео пуски неуправляемых ракет и стрельба из пушки по наземным целям. Ракета HARM сразу в начале видео показана на пилоне (большая ракета ближе к фюзеляжу, также под крылом меньше по размерам ракета "воздух-воздух" Р-73).Следующим кадром изображен пуск HARM.Российские источники признают высокую эффективность ракет HARM.В начале войны российское командование много раз заявляло о полном уничтожении украинской авиации, но сейчас понятно, что украинские самолеты успешно вышли из-под ударов, и применение дальнобойных самонаводящихся ракет делает украинскую авиацию очень опасным противником для ПВО и ВКС РФ", - пишет в комментарии к видео Бутусов.

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