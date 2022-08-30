Идентифицированы трое военных РФ, которые пытали мужчину во время оккупации Киевщины, - СБУ. ВIДЕО
Служба безопасности установила личности военных преступников РФ, которые пытали и пытались убить жителя Киевщины при временной оккупации части региона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Гражданскому, над которым издевались российские оккупанты, удалось выбраться из плена при обстреле позиций рашистов в ходе контрнаступления ВСУ.
"Злоумышленниками оказались трое военных 64 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии ВС РФ:
- Борисов Александр, 07.03.1999 г. р.
- Мадяев Раян, 06.06.2002 г. р.
- Сулайндзюга Максим, 25.08.1994 г. р.
Именно их оккупационная группировка активно участвовала в массовых убийствах и пытках гражданского населения Бучанского района в феврале-марте этого года", - говорится в сообщении.
Так, трем военным преступникам РФ сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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