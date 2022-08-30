Каховская правнучка Гумилева отправляла учителей на подвал, - журналист Олег Батурин | Без цензуры. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как приспешники россиян на оккупированных территориях превращают жизнь украинцев в ад.

Накануне 1 сентября речь в эфире ютуб-канала Цензор.НЕТ пойдет о ставших коллаборантами педагогах и теперь помогающих насаждать "русский мир", а также о том, как живется украинским школьникам в оккупации.

Поговорить об этом Марина Данилюк-Ярмолаева пригласила журналиста Олега Батурина.

Он сам пережил российский плен, а сейчас работает с Центром журналистских расследований, а вдобавок - активно мониторит персональные истории коллаборантов, успешно строящих карьеры при оккупационных администрациях.

Смотрите также: Скандал с трезубцем, "бавовна" и россияне, кот-убийца и Дугина | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Также на ютубе Цензор.НЕТ ежедневно - антипанический и духоподъемный стрим с новостями о том, как Вооруженные силы Украины уничтожают оккупантов и умножают на ноль "вторую крупнейшую армию мира".