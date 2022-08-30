Каховская правнучка Гумилева отправляла учителей на подвал, - журналист Олег Батурин | Без цензуры. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Как приспешники россиян на оккупированных территориях превращают жизнь украинцев в ад.
Накануне 1 сентября речь в эфире ютуб-канала Цензор.НЕТ пойдет о ставших коллаборантами педагогах и теперь помогающих насаждать "русский мир", а также о том, как живется украинским школьникам в оккупации.
Поговорить об этом Марина Данилюк-Ярмолаева пригласила журналиста Олега Батурина.
Он сам пережил российский плен, а сейчас работает с Центром журналистских расследований, а вдобавок - активно мониторит персональные истории коллаборантов, успешно строящих карьеры при оккупационных администрациях.
Также на ютубе Цензор.НЕТ ежедневно - антипанический и духоподъемный стрим с новостями о том, как Вооруженные силы Украины уничтожают оккупантов и умножают на ноль "вторую крупнейшую армию мира".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://youtu.be/2xD8EjwEakc
Не треба пафосу: просто застрелити суку і все.
Не так уж они образованы...
Украинцев по Гумилёву просто не сущесвовало.
Москальщина звичайно Азія, чи принаймні Азіопа, але навіщо було витрачати стільки зусиль на псевдоісторичні опуси
От хай кацапи живуть на вулицях своїх замордованих ними ж поетів.
Який достоєвський, толстий, булгаков??? - на#уй усіх!!!