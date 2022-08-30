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Каховская правнучка Гумилева отправляла учителей на подвал, - журналист Олег Батурин | Без цензуры. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как приспешники россиян на оккупированных территориях превращают жизнь украинцев в ад.

Накануне 1 сентября речь в эфире ютуб-канала Цензор.НЕТ пойдет о ставших коллаборантами педагогах и теперь помогающих насаждать "русский мир", а также о том, как живется украинским школьникам в оккупации.

Поговорить об этом Марина Данилюк-Ярмолаева пригласила журналиста Олега Батурина.

Он сам пережил российский плен, а сейчас работает с Центром журналистских расследований, а вдобавок - активно мониторит персональные истории коллаборантов, успешно строящих карьеры при оккупационных администрациях.

Смотрите также: Скандал с трезубцем, "бавовна" и россияне, кот-убийца и Дугина | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Также на ютубе Цензор.НЕТ ежедневно - антипанический и духоподъемный стрим с новостями о том, как Вооруженные силы Украины уничтожают оккупантов и умножают на ноль "вторую крупнейшую армию мира".

Автор: 

оккупация (10143) Цензор.НЕТ (137) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+28
Колодяжний Володимир

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30.08.2022 20:50
+18
Головне, щоб ЗСУ виловили.
Не треба пафосу: просто застрелити суку і все.
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30.08.2022 20:41
+14
Сбу семечки щелкает на рынке,крышуя ларёчников.
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30.08.2022 20:40
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о том, как "хорошие русские" мутят воду в Украине..... а где наше СБУ???
https://youtu.be/2xD8EjwEakc
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30.08.2022 20:37 Ответить
Сбу семечки щелкает на рынке,крышуя ларёчников.
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30.08.2022 20:40 Ответить
Найшли чому дивуватися. Гнилі нащадки гумідьова тільки таким і повинні займатися.
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30.08.2022 20:39 Ответить
Головне, щоб ЗСУ виловили.
Не треба пафосу: просто застрелити суку і все.
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30.08.2022 20:41 Ответить
Колодяжний Володимир

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30.08.2022 20:50 Ответить
После победы это уже не уничтожение, а наказание. Военные преступления не имеют срока давности. Будут наказаны все. "Во дворі, на горісі зеленому вітер ноги гойдав"
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30.08.2022 20:58 Ответить
Это внучка Льва Гумилёва?Тогда не удивительно.Странно,как это дугины-сурковы его на щит не подняли.Лютый украинофоб был.
Не так уж они образованы...
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30.08.2022 21:09 Ответить
Между своими он и к русским относился как к быдлу.
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30.08.2022 21:36 Ответить
Отнюдь - матушку,Горенко,если что ,декларировал "русской".
Украинцев по Гумилёву просто не сущесвовало.
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30.08.2022 23:02 Ответить
Гумилев чувашских кровей, эта правнучка скорее всего от его второго брака. От первого с Анной Ахметовой (она для понта переиначила фамилие деда-татарина) у них был Льова, адепт евразийства, поклонник хозарского каганата, который он считал "родиной слонов". А побили каганат именно Киевские князья. Может быть оттуда биологическая ненависть к Украине. Так что такая агрессия в генах этой чувихи (женского рода Чувак, имя нарицательное до 1930 года этой подлой народности) всевековая.
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30.08.2022 21:10 Ответить
Що ти верзеш, кацап, немитий? Ганна АхмАтова- Горенко(!) Мабудь то ти писав януковичу промови . Я розумію що рашисти розпалюють національну ворожнечу в Україні бо це дуже вигідно, зробити в очах заходу нас «націками». Требо розуміти, що українська нація склалась з багатьох народів які були сусідами, як слов'янські, тюркські, іранські( скіфи), семітські та інш. Річ в тому що серед рашистськіх військових досить орків з українськими прізвищами… як до них відноситися? А яке ставлення до грузинів, азербайджанців, росіян, білорусів, які захищають нашу країну?
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30.08.2022 22:03 Ответить
що ти верзеш? українська нація не вінігрет, склалась і складається лише з українців. не замішуй те, що не змішується.... сусіди, не є надбанням нашого генофонду. викинь з голови похабне й мерзенне "слов,янство", цю кацапську мерзість.... ми є лише українці і ніякого вонючого слов,янства.... щоб було зрозуміліше, приклад - піди назви поляків слов,янами, получиш в морду, вони скажуть що вони лише поляки, а не всрані слов,яни...
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31.08.2022 00:02 Ответить
не по темі наїхав на людину, Лев Гумільов був таки рідкісним ідіотом, перелицював книжку якогось, здається, Багдасарова, і все шукав корені Росії в Азії,
Москальщина звичайно Азія, чи принаймні Азіопа, але навіщо було витрачати стільки зусиль на псевдоісторичні опуси
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31.08.2022 06:54 Ответить
шановний ! Анна по батькові Горенко. А для псевдоніму взяла призвіще діда по матері, казанського татарина, якого обожнювала. А хто розказав Віті Ростовському про походження поетесси, догадайтесь самі. Ахматова навіть у весільній подорожі по Європі знюхалася з Модільяні (художником) і Гумільов повернувся сам в Росію. Як писав сам Льова, він з 1940 року не спілкувався з матірю. Після розлучення Гумільов повторно одружився а Ахматова вдарилася у літературно-богемний блуд. Тривалий час її компаньоном був покровитель поетів Агранов. Саме він у 1921 році вів справу проти Гумільова і санкціонував його розстріл. І не випадково правнучка упилася владою як кровью. Все це гени "Родіни слонов"
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31.08.2022 08:23 Ответить
Так и не зрозумів хто такий гумільов і чим визначна його внучка
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30.08.2022 21:12 Ответить
кацапський передаст, був на побігеньках у більшевиків, які його й кончили.... його внучка - звичайне лайно.
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31.08.2022 00:12 Ответить
гены великого гуманиста всё-таки дают о себе знать - а ведь могла бы на месте из маузера...
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30.08.2022 21:24 Ответить
Гумільов -російський поет, якого знищили більшовики. Його «правнучка» - більшовиться курва. До речі, не має підтвердження, що вона є його правнучкою
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30.08.2022 22:15 Ответить
Дєкабрісти разбуділі Хер цена ,а потом он разбуділ дєкабрістов.Корочє мацква пітушкі.
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30.08.2022 22:38 Ответить
ну то й шо? усіх російських поетів знищували більшовики, але це, *****, не значить, що кожний десятий громадянин України повинен жити на вулиці будь-якого російського поета. От як я зараз, причому не на вулиці, а на цілому проспекті, на якому живуть тисяч п'ятдесят, і як на мене - це трохи отруює моє життя. Причому цей поет ніхєра ніколи і близько тут не жив...
От хай кацапи живуть на вулицях своїх замордованих ними ж поетів.
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31.08.2022 00:19 Ответить
То, что гумилев был антикоммунистом, не противоречит тому, что он был украинофобом. Кстати Анна Ахматова откровенно презирала украинский язык, есть даже ее цитаты по этому поводу.
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31.08.2022 00:57 Ответить
я уже не говорю про булгакова - тот вообще от всего украинского ронял на ходу пену.
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31.08.2022 01:13 Ответить
Таки гени сильна штука!
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30.08.2022 21:25 Ответить
Кацапські гуманісти всі дуті . Московіти їх всім нав'язують. Ці гуманісти боряться за свободу , але в цей же час не проти поработити інші народи. Той хто хоче поневолити других _ сам не ьоже бути вільним. Але у кацапні все фальшиве , всі їх поети , письменники , філософи. Шовініст це вже хвора людина з викривленою психікою.
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31.08.2022 06:25 Ответить
Може додамо прадідусіни віршики до шкільної програми???
Який достоєвський, толстий, булгаков??? - на#уй усіх!!!
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04.09.2022 09:48 Ответить
 
 