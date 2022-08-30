"Мосты все разъ#бали, ни выехать, ни въехать нельзя": оккупант рассказывает жене о точных ударах ВСУ на Херсонщине, - перехват ГУР МО. АУДИО

Военный РФ рассказал о ситуации с мостами в Херсонской области.

Об этом свидетельствует перехват ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"Мосты все разъ#бали, все, теперь ни въехать, ни уехать нельзя. Все передвижение "по нулям", - говорит военный РФ.

Его жена упоминает о мосте на букву "А" (вероятно Антоновский. – Ред.). На что оккупант говорит, что его "разболтали весь".

"Них#я его не восстановили, пополам сложился и упал в реку", - добавил российский захватчик.

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