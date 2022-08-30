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"Мосты все разъ#бали, ни выехать, ни въехать нельзя": оккупант рассказывает жене о точных ударах ВСУ на Херсонщине, - перехват ГУР МО. АУДИО

Военный РФ рассказал о ситуации с мостами в Херсонской области.

Об этом свидетельствует перехват ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"Мосты все разъ#бали,  все, теперь ни въехать, ни уехать нельзя. Все передвижение "по нулям", - говорит военный РФ.

Его жена упоминает о мосте на букву "А" (вероятно Антоновский. – Ред.). На что оккупант говорит, что его "разболтали весь".

"Них#я его не восстановили, пополам сложился и упал в реку", - добавил российский захватчик.

Читайте также: "Я вены резала": Жена оккупанта пыталась покончить жизнь самоубийством, чтобы мужа вернули с фронта. АУДИО

Автор: 

разведка (4175) перехват (343) Херсонская область (4770)


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Топ комментарии
+43
дніпровські раки чекають на дорогих гостей ізх рашки

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30.08.2022 18:43
+33
Вона Ладу хоче, а муженьок все ніяк не загнеться )))
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30.08.2022 18:34
+30
Скоро будет торжественный заплыв для десантников ВДВ РФ в самом большом фонтане под названием Днепр.
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30.08.2022 18:32
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Да, "всьо ідьот по плану" (с) (В.В. *****)
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30.08.2022 18:28 Ответить
Або: і це ми ще не починали.
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30.08.2022 18:40 Ответить
"Мосты все разъ#бали, ни выехать, ни въехать нельзя" Не можеш виїхати-- пливи!!! І пливи якомога швидше!!! Може лише вміння добре плавати спасе твою нікчемну душу та тіло.
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30.08.2022 19:00 Ответить
Это дорога в один конец.
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30.08.2022 18:30 Ответить
"оставайся мальчік с намі, будеш нашим корольом !"

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30.08.2022 18:42 Ответить
дніпровські раки чекають на дорогих гостей ізх рашки

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30.08.2022 18:43 Ответить
Дорогий москали! Для вас, наше фирменное блюдо - раком!
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13.09.2022 06:02 Ответить
Скоро будет торжественный заплыв для десантников ВДВ РФ в самом большом фонтане под названием Днепр.
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30.08.2022 18:32 Ответить
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30.08.2022 18:34 Ответить
Кацапи потрапили в мишоловку.
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30.08.2022 18:33 Ответить
Еще би Кримський
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30.08.2022 18:33 Ответить
Теж чекаю, як Новий рік у дитинстві. А Святий Миколай хай буде Залужний!
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30.08.2022 18:42 Ответить
Оце дiло
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30.08.2022 18:33 Ответить
Вона Ладу хоче, а муженьок все ніяк не загнеться )))
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30.08.2022 18:34 Ответить
nazvanivaet v prevkushenii
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30.08.2022 18:45 Ответить
"Лады" только отцы покупают.

Было у отца три сына: Веста, Гранта и Калина.
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30.08.2022 20:28 Ответить
Ванька Копперфильд.....
https://twitter.com/i/status/1564576137526874112
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30.08.2022 18:35 Ответить
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30.08.2022 18:46 Ответить
Класный фокус.Но только один раз показать можно.
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30.08.2022 20:48 Ответить
Копрофил
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30.08.2022 23:21 Ответить
"На букву "А", я не буду говорить на всякий случай" - ***, а то що?
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30.08.2022 18:37 Ответить
Ну, так воно і є ЧИСТіЛИЩЕ відкіля кацапа прямісінько в ПЕКЛО
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30.08.2022 18:37 Ответить
потрібно зачищати , місцеві в допомогу
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30.08.2022 18:39 Ответить
Ротации не будет. Будет вротация.
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30.08.2022 18:39 Ответить
...и аналтация, отшвабрением и набутыливанием.
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30.08.2022 19:09 Ответить
Дуже зашифровано було від орчихи: "мост каторій А"
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30.08.2022 18:42 Ответить
міст А має функцію Р - разложілся і упал *****
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30.08.2022 19:02 Ответить
Драпать надо было раньше Шариковы...я вас предупреждал...драпайте из Херсона и Крыма...не праерили...наа очереди крымский мост... счётчик включен. Драпайте Крысы мавзолейные... драпайте неЛюди... ещё есть время остаться в живых...
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30.08.2022 18:52 Ответить
А ми ще не починали !
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30.08.2022 18:58 Ответить
Одна самка рашистская кудахтала: мамулечка, надо сваливать отсюда. То шо тупили?
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30.08.2022 19:02 Ответить
Ой, біда ж яка! "ні виєхать, ні в'єхать!.." Чуваче, не переймайся ти так; тебе точно скоро вивезуть. У чорному целофановому пакеті.
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30.08.2022 19:03 Ответить
Какие они тупые, малообразованные идиоты! По стилистике разговора сразу понятно - недоразвитые.
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30.08.2022 19:03 Ответить
А пуйло так і сказало: "у нас асобая цивілізация". Послухайте, а коли ж їм знайти час "образовываться и развиваться", коли бражка вже поспіла та до столу тягне?
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30.08.2022 19:15 Ответить
Вплавь, свинособака путинячья, только пусть самка твоя рашистская знает: не всякий оккупант доплывет до середины Днепра.
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30.08.2022 19:06 Ответить
От жеж брехло кацапское. Выехать нельзя! Выехать можно. В пакете. Или лет через 10-15, после отработки, как военнопленному в Чернигове, Харькове, Мариуполе и т.д.
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30.08.2022 19:07 Ответить
Скоро "пакeтики" из Хeрсона только по электронке отправлять будут, если будет кому отправлять.
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30.08.2022 20:31 Ответить
А что, мне нравиться. Фото пакета и хватит. Опять же для Украины накладные расходы будут минимальными. Впрочем, в Параше скоро и интернета то не будет.
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30.08.2022 20:40 Ответить
Поки можна було драпати - чого москаль хлєбальніком клацав? Тепер гайда раків годувати!
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30.08.2022 19:20 Ответить
готовий померти за Путіна?
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30.08.2022 19:49 Ответить
Чудак на букву "М" рассказал подробно самке про мост на букву "А".
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30.08.2022 19:54 Ответить
А вот такая у них азбука от А (Антоновский мост) до Я (Ялта).
Все буковки быстро пролетят перед их свинособакскими глазенками, как их никчемная жизнь!
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30.08.2022 23:25 Ответить
Nicht schießen, nicht schießen. tupin kaput
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30.08.2022 19:57 Ответить
Якийся дибілізм, не по кацапах луплять, не по криму , а наших мостах
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30.08.2022 20:03 Ответить
Попрошу руZZких солдат не паниковать и не толпится у переправы.Харон всех переправит.20-30 тыс. клиентов за раз для него -не вопрос."Стоячих" мест не будет.Прошу поверить на слово.
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30.08.2022 21:01 Ответить
 
 