Украинские HIMARS уничтожили российскую паромную переправу вблизи Антоновского моста в Херсоне. ВИДЕО
Украинские военные с помощью РСЗО HIMARS уничтожили российскую паромную переправу вблизи Антоновского моста в оккупированном Херсоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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****** слева, ****** справа ..."
(навеяло)