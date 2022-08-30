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Украинские HIMARS уничтожили российскую паромную переправу вблизи Антоновского моста в Херсоне. ВИДЕО

Украинские военные с помощью РСЗО HIMARS уничтожили российскую паромную переправу вблизи Антоновского моста в оккупированном Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: ВСУ нанесли огневой удар по понтонной переправе в оккупированном Херсоне. ФОТО

Автор: 

мост (1027) Херсон (2821) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+70
Бавовнятко розважається.
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30.08.2022 18:49
+56
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30.08.2022 18:56
+44
я так розумію, що аналоговнєтноє ППО кацапи вже навіть не намагаються використовувати?
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30.08.2022 18:51
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Страница 2 из 2
Кацапи, скоро здавати норматив по плаванню.
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30.08.2022 19:12 Ответить
І назва йому буль-буль
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30.08.2022 19:57 Ответить
Ну шо, Герасимы, покатались?...
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30.08.2022 19:12 Ответить
Ось так закінчилася б повість Тургенєва, якщо б Му-Му була українкою.
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30.08.2022 19:29 Ответить
Герасим сделал жест доброй воли?
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30.08.2022 22:00 Ответить
Свинособаки рашистские, отставить вазелин! Только ********, быстрее добежите на воронеж, только не всякий путинячий оккупант доплывет до середины Днепра.
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30.08.2022 19:16 Ответить
Днепровские раки разжиреют, а самки рашистские останутся без смародеренных унитазов и лад за трупы оккупантов.
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30.08.2022 19:21 Ответить
не только раки, популяция жЫрного опарыша тоже разрасётся в геометрической прогрессии
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30.08.2022 19:24 Ответить
это только рыбаки оценят
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30.08.2022 19:29 Ответить
Реку можно переплыть с блендером если его закупорить герметично.
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30.08.2022 19:32 Ответить
Кацапы переварить уже реальность: в Херсоне вам звездец. Хватит дрыгать ножками, валите пока течение теплое. Вам уже намекали десять раз.
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30.08.2022 19:36 Ответить
ВСУ так не хотят, что бы вы уходили, вам же в Херсоне так хорошо, по-домашнему😥...беспокоятся о вас, хотят, что бы вы там остались навсегда...
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30.08.2022 19:39 Ответить
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30.08.2022 19:42 Ответить
Какой был пором.
https://news.obozrevatel.com/tv/img9060-mp4.htm
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30.08.2022 19:44 Ответить
Корабли РФ с ракетами надо уничтожить!
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30.08.2022 19:49 Ответить
Обов'язково передамо Залужному.
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30.08.2022 21:13 Ответить
Но только шёпотом, что бы враг не услышал.
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30.08.2022 23:08 Ответить
Слава ВСУ! Україні Слава!
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30.08.2022 19:53 Ответить
Кацапы или с девичьей памятью, или не верят, что млрс - управляемая ракета. Ей пофиг, за чем они прячут те понтоны…
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30.08.2022 20:08 Ответить
В августе 1943 года в районе Казачьей Лопани ЧА хотело форсировать реку. Как писали немцы, они явственно слышали стук топоров, и ночью наносили удар из пушки по месту работ. На утро наблюдатели видели месиво трупов в перемешку с бревнами. И так было три раза. А потом внезапно 20 танков проскочило на западный берег и углубились на 8 км. Пехоту успели отсечь. Танки попали на УР ПТО и были уничтожены. Начали разбираться, как и по чем. Оказалось, что утопили 20 танков и по башнях соорудили притопленную мостовую переправу. Потом саперы взорвали эти танки. Говорят что орки хотели по притопленным баржам разместить комплекты понтонов Сколько лет прошло, но дебилизм таки остался.
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30.08.2022 20:56 Ответить
"Переправа, переправа -
****** слева, ****** справа ..."
(навеяло)
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30.08.2022 21:41 Ответить
https://youtu.be/x32LkSTdgxQ
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30.08.2022 23:07 Ответить
Заговоренный кал путина не понимает ,что к земельке притягивает, вопрос времени .
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30.08.2022 23:25 Ответить
Бывайте, ихтиандры ху@вы...

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30.08.2022 23:28 Ответить
Шедеврально
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30.08.2022 23:44 Ответить
Не, ну а что, не замечательно, красавчики, я считаю!)
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30.08.2022 23:59 Ответить
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