У россиян истерика в Херсоне / Власть тянет "хороших россиян" к нам. День 188 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ онлайн. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

188-й день Народной войны Украины. Сегодня в "Без цензуры онлайн" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич проанализируют последние новости и сориентируют вас в волнах информации.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Скандал с трезубцем, "бавовна" и россияне, кот-убийца и Дугина | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО