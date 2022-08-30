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Новости Видео Война
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У россиян истерика в Херсоне / Власть тянет "хороших россиян" к нам. День 188 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ онлайн. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

188-й день Народной войны Украины. Сегодня в "Без цензуры онлайн" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич проанализируют последние новости и сориентируют вас в волнах информации.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Херсон (2821) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+22
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30.08.2022 21:12
+15
ЗеМРАЗЕй под трибунал‼️Как такое возможно во время Войны
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30.08.2022 21:13
+12
.
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30.08.2022 21:53
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хай шукають надувні круги і тікають вплав
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30.08.2022 21:05 Ответить
колеса відкручують!!
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30.08.2022 21:21 Ответить
В круги с дырками , шоб ПЛЫЛИ ПЛЫЛИ И НЕДОПЛЫЛИ
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30.08.2022 22:20 Ответить
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30.08.2022 21:12 Ответить
ЗеМРАЗЕй под трибунал‼️Как такое возможно во время Войны
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30.08.2022 21:13 Ответить
Причем военный,и сейчас!
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30.08.2022 21:16 Ответить
це пронос.. або дрисня.. або швидка настя.. по їхньому -істеріка
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30.08.2022 21:13 Ответить
"ХАрошие руцкие - только те,которых не видно в тепловизор!". Аксиома.
А влада хоче перетаскати друзів,знайомих,та тих,хто здатен занести валізу кешу!
Ще є ті(Невзоров) хто буде підтримувати зезидента,діючи за гаслом " бей *****,спасай расею!".
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30.08.2022 21:15 Ответить
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1564658781258129408 1 ч

Смотришь, что творят зеленые ****** в Раде, вспоминаешь, что они туда не сами попали, а их мудрый нарид выбрал, и так ***** на душе.
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30.08.2022 21:27 Ответить
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30.08.2022 21:30 Ответить
Треба замість матрьошок на сувенір пустити
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30.08.2022 22:22 Ответить
Зелені виродки, зрозумійте раз і назавжди, НЕМА хороших росіян. Хороший росіянин - це дохлий росіянин.
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30.08.2022 21:49 Ответить
.
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30.08.2022 21:53 Ответить
хочу вірити що південь - це не основний напрямок удару...
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30.08.2022 21:55 Ответить
Эх, жалко не понимаю. Яшасын Украина! Смерть ворогам!
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30.08.2022 21:58 Ответить
Героям Слава !!!
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30.08.2022 22:23 Ответить
Дуже цікава журналісткА Данилюк - Ярмолаева . Дивитесь іі відео і підтримайте , якщо подобается.

УКРАЇНІ ПОТРІБНІ СВОЇ ЖУРНАЛІСТИ , а не Невзорови і журналюгі Мертветчука
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30.08.2022 22:19 Ответить
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30.08.2022 23:33 Ответить
Інші можуть виправитись. Або за віком, від хвороби, або влаштувати сеанс само-покращення.
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31.08.2022 04:15 Ответить
Дивлюсь я на цю пару і згадую, як вони, свідомо чи ні, сприяли приходу до влади зе-влади, культивуючи у народу думку, що краще хто-небудь, тільки не Порошенко. І навіть зараз їх тон відносно п'ятого президента дещо пом' якшився, ворожість не зникла і чомусь ця ворожість у них і до третього президента, а по суті першого дійсно українського президента. Може щось особисте, а може щось інше. На знаю, але мені неприємно і боляче.
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31.08.2022 09:13 Ответить
Відео почав дивитись, зупинив і більше їх дивитись ніколи не буду. Сочно і безперервно в них ллється ненормативна лексика. Це недопустимо. Є кого дивитись і без них.
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31.08.2022 09:15 Ответить
Деякі коментатори кажуть, що ці двоє, перед виборами, казали "краще хто небудь, аби не Порошенко". І привели до влади цих.

Не всі можуть розібратись в сортах олігархічного гімна серед якого приходиться обирати.
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31.08.2022 09:26 Ответить
Я дивився відео трохи. І в мене враження, що ведучі правильно розносять багатьох політиків. Коментатори кажуть, що всіх.

Ото, в першу чергу, треба ставити питання, як виходить, що ми десятки років маємо таких політиків.
Головне те, що вони корінням виходять з мерзенної номенклатури ссср, яка створена нам москвою із негідників і зрадників.

Друге, притому головне, що в нас вкрай недемократичні вибори. В першу чергу про це необхідно казати. Це головна наша проблема. Хоча нам нахально ******** що нашими демократичними виборами весь світ захоплений. Подробиці далі.

Наприклад, на виборах президента виборцям приходиться обирати зі ставлеників олігархії, які по мерзенному закону скуповують місця в бюлетенях, через небаченого більше ніде в світі розміру виборчу" заставу.
Необхідно перейти на аналог демократичної польської системи виборів президента. Там зовсім нема застави. Там склад бюлетеня формують виборці, а не олігархи. Хто хоче попасти в бюлетень має зібрати помірну кількість підписів виборців (100 тис). Нам ні в якому разі не більше, а краще 50 тис, а то й 30 тис.

Необхідно, в першу чергу, критикувати систему виборів. А то якщо критикувати тільки політиків, то через цю систему виборів, як не ці, то такі самі все рівно будуть лізти та лізти.
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31.08.2022 12:52 Ответить
 
 