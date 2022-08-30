У россиян истерика в Херсоне / Власть тянет "хороших россиян" к нам. День 188 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ онлайн. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
188-й день Народной войны Украины. Сегодня в "Без цензуры онлайн" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич проанализируют последние новости и сориентируют вас в волнах информации.
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А влада хоче перетаскати друзів,знайомих,та тих,хто здатен занести валізу кешу!
Ще є ті(Невзоров) хто буде підтримувати зезидента,діючи за гаслом " бей *****,спасай расею!".
@VALMICHEL7
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https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1564658781258129408 1 ч
Смотришь, что творят зеленые ****** в Раде, вспоминаешь, что они туда не сами попали, а их мудрый нарид выбрал, и так ***** на душе.
УКРАЇНІ ПОТРІБНІ СВОЇ ЖУРНАЛІСТИ , а не Невзорови і журналюгі Мертветчука
Не всі можуть розібратись в сортах олігархічного гімна серед якого приходиться обирати.
Ото, в першу чергу, треба ставити питання, як виходить, що ми десятки років маємо таких політиків.
Головне те, що вони корінням виходять з мерзенної номенклатури ссср, яка створена нам москвою із негідників і зрадників.
Друге, притому головне, що в нас вкрай недемократичні вибори. В першу чергу про це необхідно казати. Це головна наша проблема. Хоча нам нахально ******** що нашими демократичними виборами весь світ захоплений. Подробиці далі.
Наприклад, на виборах президента виборцям приходиться обирати зі ставлеників олігархії, які по мерзенному закону скуповують місця в бюлетенях, через небаченого більше ніде в світі розміру виборчу" заставу.
Необхідно перейти на аналог демократичної польської системи виборів президента. Там зовсім нема застави. Там склад бюлетеня формують виборці, а не олігархи. Хто хоче попасти в бюлетень має зібрати помірну кількість підписів виборців (100 тис). Нам ні в якому разі не більше, а краще 50 тис, а то й 30 тис.
Необхідно, в першу чергу, критикувати систему виборів. А то якщо критикувати тільки політиків, то через цю систему виборів, як не ці, то такі самі все рівно будуть лізти та лізти.