Риск радиационной катастрофы из-за российских действий не уменьшается ни на час, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 188-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Вооруженные силы нашего государства, наши спецслужбы, разведка делают все возможное и невозможное, чтобы каждый российский военный обязательно почувствовал украинский ответ на этот страшный террор, который Россия принесла на нашу землю. По всей временно оккупированной территории Украины, от Крыма до Харьковщины, в российской армии нет и не будет никакой безопасной базы, ни тихого места.

Наши защитники будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем.

Также сегодня хочу еще раз обратить внимание всех наших людей в Крыму: пожалуйста, держитесь как можно дальше от российских военных объектов, не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов и сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее", – подчеркнул Зеленский.

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Президент также рассказал о ситуации вокруг Запорожской АЭС.

"Уже прибыли в наше государство представители МАГАТЭ, которые должны посетить Запорожскую атомную станцию. Это важная миссия, и мы делаем все, чтобы она состоялась безопасно и работала в полной мере".

К сожалению, Россия не прекращает провокаций как раз в тех направлениях, по которым миссия должна прибыть на станцию. Но надеюсь, что миссия МАГАТЭ сможет начать работу. Ситуация на ЗАЭС и в Энергодаре, в окрестных районах до сих пор чрезвычайно угрожающая. Оккупанты не покидают станцию, продолжают обстрелы, не забирают с территории АЭС свое оружие и боеприпасы. Они запугивают наших атомщиков. Риск радиационной катастрофы из-за российских действий не уменьшается ни на час.

Сегодня ночью говорил об этом с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Скоординировали наши позиции в защите Украины и Европы от российского радиационного шантажа. Днем обсудил ситуацию на Запорожской АЭС и визит миссии на станцию ​​с гендиректором МАГАТЭ Гросси.

Только Украина может гарантировать, что на Запорожской станции все процессы будут проходить в соответствии со стандартами и контролем. России это просто не нужно", – отметил Зеленский.

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