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Новости Видео Война
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Риск радиационной катастрофы из-за российских действий не уменьшается ни на час, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 188-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Вооруженные силы нашего государства, наши спецслужбы, разведка делают все возможное и невозможное, чтобы каждый российский военный обязательно почувствовал украинский ответ на этот страшный террор, который Россия принесла на нашу землю. По всей временно оккупированной территории Украины, от Крыма до Харьковщины, в российской армии нет и не будет никакой безопасной базы, ни тихого места.

Наши защитники будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем.

Также сегодня хочу еще раз обратить внимание всех наших людей в Крыму: пожалуйста, держитесь как можно дальше от российских военных объектов, не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов и сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее", – подчеркнул Зеленский.

Смотрите также: Российским военным пора бежать, - Зеленский. ВИДЕО

Президент также рассказал о ситуации вокруг Запорожской АЭС.

"Уже прибыли в наше государство представители МАГАТЭ, которые должны посетить Запорожскую атомную станцию. Это важная миссия, и мы делаем все, чтобы она состоялась безопасно и работала в полной мере".

К сожалению, Россия не прекращает провокаций как раз в тех направлениях, по которым миссия должна прибыть на станцию. Но надеюсь, что миссия МАГАТЭ сможет начать работу. Ситуация на ЗАЭС и в Энергодаре, в окрестных районах до сих пор чрезвычайно угрожающая. Оккупанты не покидают станцию, продолжают обстрелы, не забирают с территории АЭС свое оружие и боеприпасы. Они запугивают наших атомщиков. Риск радиационной катастрофы из-за российских действий не уменьшается ни на час.

Сегодня ночью говорил об этом с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Скоординировали наши позиции в защите Украины и Европы от российского радиационного шантажа. Днем обсудил ситуацию на Запорожской АЭС и визит миссии на станцию ​​с гендиректором МАГАТЭ Гросси.

Только Украина может гарантировать, что на Запорожской станции все процессы будут проходить в соответствии со стандартами и контролем. России это просто не нужно", – отметил Зеленский.

Читайте также: Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС 31 августа, - NYT

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Запорожская АЭС (703)


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Топ комментарии
+10
втирає патріотичну промову, а в цей час його політ сила проводить у ВР антиукраїнські та диктаторські закони, які цей Зе-чмо підпише без зволікання
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30.08.2022 22:22
+7
господи..прикрутіть вже йому словогенератор
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30.08.2022 22:18
+7
Как же ты допустил?
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30.08.2022 22:19
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господи..прикрутіть вже йому словогенератор
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30.08.2022 22:18 Ответить
Как же ты допустил?
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30.08.2022 22:19 Ответить
А на этот вопрос ищите ответ в Омане-2020. Патрушев подробнее подскажет.
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30.08.2022 23:19 Ответить
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30.08.2022 23:20 Ответить
втирає патріотичну промову, а в цей час його політ сила проводить у ВР антиукраїнські та диктаторські закони, які цей Зе-чмо підпише без зволікання
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30.08.2022 22:22 Ответить
Долго ещё хутин будет издеваться над ЗЕМНЫМ ШАРОМ ?

где трибунал ?
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30.08.2022 22:36 Ответить
та тут не тільки він
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30.08.2022 22:44 Ответить
как же ты тут уже всем *********!
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30.08.2022 22:40 Ответить
Адміністрація США ще вчора зверталася, до української влади до РФ з вимогою вимкнути станцію, щоб уникнути катастрофи, жодних коментарів від нашої влади, як і від окупантів, не цю пропозицію я не чув?
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30.08.2022 22:45 Ответить
Де й хто "звертався"?
Як тото "зупинити"? Турбіни, чи реактори?!
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30.08.2022 23:25 Ответить
Ти бач, який заботлівий Президент, а хто ж тоді віддав ворогу цю АЕС і весь південь?
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30.08.2022 22:48 Ответить
Та ПРИСТРІЛІТЬ цю бібізяну, ну скільки воно буде брехати?!!! Двохконтурні це не Чорнобиль, заіпуцьця підривати, можуть тільки вбити, турбінні цехи знищити!! Стінка реакторного ТАКОЇ товщини, шо воно само ростиком менше конкретно, подушка з урахуванням боньби так розроблена, що завалить ще більшим "захистом твели! Можуть тоту "радівацію" своїми ракетами "підняти" ядерними, ВСЕ!!! ********!!! Дайте кадик гному борзому вирвати!!
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30.08.2022 23:23 Ответить
Может нужно было головой думать еще в январе, пане не уважаемый президент? А то видосики в Буковеле снимать на кануне войны а такие города как Энергодар не подготовить к наступлению рашки это совсем не умно
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31.08.2022 08:34 Ответить
генератор випадкових фраз
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31.08.2022 09:21 Ответить
 
 