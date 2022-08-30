На месте рынка - жопа дьявола, - кадры подрыва российского склада в Новой Каховке. ВИДЕО

В сети появилось видео схождения "хлопка" на вражеский склад "селитры" в оккупированной Новой Каховке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут соцсети.

На видео якобы зафиксирована ликвидация склада российских оккупантов 11 или 12 июля.