РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5615 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
39 982 68

На месте рынка - жопа дьявола, - кадры подрыва российского склада в Новой Каховке. ВИДЕО

В сети появилось видео схождения "хлопка" на вражеский склад "селитры" в оккупированной Новой Каховке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут соцсети.

На видео якобы зафиксирована ликвидация склада российских оккупантов 11 или 12 июля.

Автор: 

взрыв (6742) Новая Каховка (154)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+70
На це можна дивитись вічно. Це просто шедевр. Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
30.08.2022 23:25
+65
Такие фейерверки надо не запрещать, а разрешать по всей оккупированной территории, а особенно в самой Параше.
показать весь комментарий
30.08.2022 23:25
+51
такое красівоє я еще не видел
показать весь комментарий
30.08.2022 23:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такие фейерверки надо не запрещать, а разрешать по всей оккупированной территории, а особенно в самой Параше.
показать весь комментарий
30.08.2022 23:25 Ответить
На це можна дивитись вічно. Це просто шедевр. Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
30.08.2022 23:25 Ответить
такое красівоє я еще не видел
показать весь комментарий
30.08.2022 23:25 Ответить
wow ...a che eto muzhik iz video nedovolen chem to ? shto s nim ne tak ?
показать весь комментарий
30.08.2022 23:25 Ответить
паРашник он , лексикон типичный.
показать весь комментарий
30.08.2022 23:27 Ответить
Як би в Вас вікно розлетілось, то мабуть були б задоволені? На початку він доволі спокійно спостерігав 🥱
показать весь комментарий
30.08.2022 23:38 Ответить
ja bi raduvalsa ibo ja znaju chei Herson tak samo kak i Krim
показать весь комментарий
30.08.2022 23:48 Ответить
а когда грузовики свозили туда боеприпасы он как был?
показать весь комментарий
30.08.2022 23:49 Ответить
Та все так
А взагалі - то був Зеленський...
Тупі запитання від тупого бота
показать весь комментарий
31.08.2022 07:43 Ответить
Гарненько так, зі смаком. Склад бавовни розвантажили
показать весь комментарий
30.08.2022 23:26 Ответить
да это же высоцкий. я сказал горбатый п*да
показать весь комментарий
30.08.2022 23:30 Ответить
Я СКАЗАЛ *****!
показать весь комментарий
30.08.2022 23:30 Ответить
И не та,что с волосами.
показать весь комментарий
30.08.2022 23:46 Ответить
Сектор Газа - Ария Кощея Бессмертного
показать весь комментарий
30.08.2022 23:55 Ответить
показать весь комментарий
30.08.2022 23:30 Ответить
Попасна все рівно залишається неперевершеною.

Там був справжній "ядерний" гриб, який бачили за 100 км.
показать весь комментарий
30.08.2022 23:31 Ответить
показать весь комментарий
30.08.2022 23:31 Ответить
Озвучка вообще топ.
показать весь комментарий
30.08.2022 23:32 Ответить
показать весь комментарий
30.08.2022 23:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9DSAnQrTELQ
показать весь комментарий
30.08.2022 23:33 Ответить
А що тут солодкого? Мужику тепер вікна мінять в умовах окупації. Склади треба підривать на території мордору, до того як їх сюди перевезуть. А для цього потрібна ракетна зброя середнього радіусу. А для зброї середнього радіусу треба усунути хабадних саботажників.
показать весь комментарий
30.08.2022 23:33 Ответить
судя по слогу в семье - все лягли науй это вата ещё та. я такого даже представить не могу чтобы сказать при родителях или детях
показать весь комментарий
30.08.2022 23:38 Ответить
Бракує слів... екстремальна ситуація...
показать весь комментарий
30.08.2022 23:41 Ответить
Коли зрозумів, що є лише секунди, щоб лягти, то заволаєш ще не так. Люди ж, вони як, хочуть спочатку розпитати, чому на підлогу; чому саме зараз; платтячко заляпається, хто прати буде; де кішка та ін. І взагалі, хто у подібній стресовій ситуації не був, не має права заявляти, що він би все по уму зробив, хоробро та патріотично.
показать весь комментарий
31.08.2022 00:40 Ответить
выглядишь жалко в защите ваты, бо сам вата...
показать весь комментарий
31.08.2022 01:33 Ответить
Видно, що лінза добра була
показать весь комментарий
30.08.2022 23:34 Ответить
Та шош фсе эти линзы прямо в селитру окруками бросаюцца?!
показать весь комментарий
30.08.2022 23:38 Ответить
А шо таке? ***** ще не прийшла.... ЦЕ тільки її початок...
показать весь комментарий
30.08.2022 23:37 Ответить
А он ее так в окошко звал!
показать весь комментарий
30.08.2022 23:44 Ответить
В телеграмканалах давно уже наслаждаются...
показать весь комментарий
30.08.2022 23:37 Ответить
Оператор красава , а звукова доріжка просто - шедевр . .
показать весь комментарий
30.08.2022 23:38 Ответить
оператору, який знімав це - респект !
вийшло маленьке документальне кіно із трешем
показать весь комментарий
30.08.2022 23:42 Ответить
Главное во время съемок ни одна банка с огурцами не пострадала!
показать весь комментарий
30.08.2022 23:43 Ответить
І пляшка горілки в холодильнику неушкоджена.
показать весь комментарий
31.08.2022 01:20 Ответить
ну дык снято в павильонах голливуда, а там операторы не пальцем деланные
показать весь комментарий
30.08.2022 23:47 Ответить
Я не расслышал - все легли на что?
показать весь комментарий
30.08.2022 23:42 Ответить
показать весь комментарий
30.08.2022 23:43 Ответить
Охх, вот это ударная волна! Интересно, почему это показали только через полтора месяца?
показать весь комментарий
30.08.2022 23:45 Ответить
Отлично снято, я бы отбежал после таких ракет ПВОшных в сторону, которые расстояние съемки могут за секунду пролететь и убить.

Бабовна на буратино с солнцепеками прилетела что ли, чего так сильно бахнуло там. Может еще змей горыныч 2 снаряда могут так бахнуть. Серьезное оружие для обороны против пехоты, очень важно его уничтожать.
показать весь комментарий
30.08.2022 23:46 Ответить
А тем временем сын воровки кацапки витренко говорит, что нафтогаз не имеет денег и зима в квартирах будет холодная.
Сколько с этого гешефта получил вислюк?
Эксперт рассказал о скандальном арендном соглашении с Нафтогазом

Управляемый Юрием Витренко НАК "Нафтогаз Украины" арендует помещение за 500 тысяч долларов в месяц.

Об этом рассказал в https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0MHdrYnqtBD8tu4k5cEVeU97fcuYRayTfvLf5WwPv2ox3XPU7DUuch68J1KzQrA3Cl&id=100000078511172 Facebook эксперт Александр Охрименко.

"21.09.2020 между ПАО "Недвижимость столицы" (Арендодатель) в лице директора Полетухи А.В. и АО НАК "Нафтогаз Украины" (Арендатор) в лице директора по энергоэффективности и управлению имуществом "Группы Нафтогаз" Щербенко В.В., заключен договор аренды нежилого офисного здания с паркингом (лит. А) (бизнес центр "Нillfort Business Mansion"), расположенная по адресу: г. Киев. ул. Михайловская, 12, общей площадью 13304,60 кв. (Договор). Договор удостоверен частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Карой В.В. и зарегистрирован в реестре под №208. Согласно условиям Договора, он заключен на 4 года, а размер ежемесячной арендной платы составляет 440 668 дол. США, при чем НАК "Нафтогаз Украины" должен был оплатить аванс, равный 15 месяцам аренды в сумме 6 610 020 дол. США. Уплаченная сумма аванса начинала засчитываться как арендная плата, только начиная с 30-го месяца срока аренды, или через 2,5 года", - рассказал эксперт.

По его сведениям, в связи с несвоевременным исполнением арендодателем в установленные сроки ремонтно-отделочных работ 27 августа 2021 между ним в лице начальника управления делами Зайца А.В. и арендатором в лице директора Струлева А.А. заключено дополнительное соглашение №1 к Договору, удостоверенное частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Карой В.В. и зарегистрирована в реестре под №246. Указанным дополнительным соглашением увеличен срок действия Договора с 4 до 9 лет, а также увеличен размер аванса с 15 до 36 месяцев аренды, то есть 15 864 048 дол. США. Также увеличена общая расчетная сумма по Договору с 26 440 080 дол. США до 47 592 144 дол. США.

При этом на момент заключения Договора АО НАК "Нафтогаз Украины" имело несколько административных зданий, находившихся на балансе предприятий Группы "Нафтогаз", и ряд действующих договоров аренды офисных помещений в центральной части Киева.

"С учетом введения в 2020 карантина в Украине и перевода сотрудников на дистанционную форму работы, управленческое решение о целесообразности аренды здания общей площадью более 13 тыс. кв.м. на ул. Михайловский сроком на 108 месяцев (9 лет) и ежемесячной платой 440 668 дол. США при наличии собственных и арендованных зданий и помещений не отвечает принципам максимальной экономии и эффективности деятельности АО "НАК "Нафтогаз Украины", - подчеркивает эксперт.
показать весь комментарий
30.08.2022 23:46 Ответить
Ревизор, что ты народ цифрами пугаешь? Ни разу не защищаю витренко с его полудурочной мамашей, НО поделив баксы на метры(13304,60м), ты получаешь 30 баксов за м.кв. в месяц.
Разве для Киева это большая цена? Очень сомневаюсь)))
показать весь комментарий
30.08.2022 23:58 Ответить
Прикольно считаешь. Аренда сносная. Но не один дебил не платит 6 600 000 долл вперед на 15 месяцев. За какие глазки?
Считаем дальше.
6 610 000 долл делим на 13 300 кв м получаем примерно 500 долл за метр. Дай мне такие деньги, я тебе за год выгоню нежилое строение на 15 000 кв.м.
Но эти деньги превратились в почти 16 000 000 долл ПРЕДОПЛАТЫ. Не хило? Это сколько можно за эти деньги Киев газом питать? Посчитай математик.
показать весь комментарий
31.08.2022 00:34 Ответить
За 15 месяцев вперед обычно не платят. хотя, если там очень дорогой ремонт, мебель, оборудование--могут быть и такие условия. Может под эти 15 месяцев предоплаты владелец сделал какое-то переоборудование, ремонт, улучшения по требованию арендатора? Мы этого не знаем.
Ты можешь делить все что тебе угодно, даже ежей на ужей))) НО размер ежемесячной арендной платы составляет 440 668 дол. делим на 13304 м.кв и получаем 33 бакса за м.кв.!
Размер предоплаты может напрямую зависеть от размера арендной платы. М.Б. цена за метр в таком помещении в Киеве 50 баксов, за 15 месячную предоплату она была снижена на 40%.
Мы этих всех условий не знаем. Я просто против тупых заявлений жулькиного кучеренко и иже с ним об арендной ставке в 600 баксов, 2000 баксов и т.д.--кто как насчитает.Вон как ты, например, то у тебя шесть миллионов предоплаты, то они уже превратились в шестнадцать)))
Говорить о договоре не читая договор дурость и непрофессионализм.
показать весь комментарий
31.08.2022 01:34 Ответить
Да, кстати, даже если бы тебе дали эти 6 лимонов, то никакое бы здание (подобное или бесподобное) в таком районе за год или за десять лет ты бы не постороил)))) по той простой причине, что у тебе нет там участка под застройку, цена которого будет больше тех 6 лимонов
показать весь комментарий
31.08.2022 01:40 Ответить
Ви обоє такі смішні ...

... на момент заключения Договора АО НАК "Нафтогаз Украины" имело несколько административных зданий, находившихся на балансе предприятий Группы "Нафтогаз", и ряд действующих договоров аренды офисных помещений в центральной части Киева.

"С учетом введения в 2020 карантина в Украине и перевода сотрудников на дистанционную форму работы, управленческое решение о целесообразности аренды здания общей площадью более 13 тыс. кв.м. на ул. Михайловский сроком на 108 месяцев (9 лет) и ежемесячной платой 440 668 дол. США при наличии собственных и арендованных зданий и помещений не отвечает принципам максимальной экономии и эффективности деятельности АО "НАК "Нафтогаз Украины",
показать весь комментарий
31.08.2022 10:33 Ответить
Такое впечатление что ты в теме ..... или в доле. Настоящий хозяин таких условий не подпишет, только воришка. А **** деньги не его, а Украинские.
Ты лично тоже платишь авансом за четыре-пять лет вперед своими деньгами? Тогда ты лох.
50 долл за аренду, это помещения мелкие и небольшие, а тут 13 300 кв м, так что с нас идиотов не делай.
Порылся в предложениях Киев аренда нежилых помещений, больше 1 000 грн за квадрат не нашел - 25$ и это редкость. В основном 15-20 долл.
Надо быть ОЧЕНЬ умным хозяйственником, что бы аренду побольше найти.

Ну и зеленая вишенка на торте ........

в "Нафтогазе" заказали для собственного использования чиновниками 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200. Общая стоимость покупки - 950 тыс. евро. И это в условиях войны, когда люди отдают последнее для нужд ВСУ и переселенцев, или всем Интернетом собирают на "Байрактар".

А тут государственная компания, которая живет за деньги украинцев, распоряжается украинским газом и просит дополнительные деньги из госбюджета.
показать весь комментарий
31.08.2022 11:25 Ответить
Я не в доле, но в теме)))
Я не люблю арендовать, поэтому аванс не дам, но могу его взять,как арендодатель, по вышеперечисленным причин--и это законно!
Опять ты фигню пишешь! Арендная ставка сегодня и в 2020 году---две большие разницы, сейчас падение ставок в 2-3 раза, а могут сдавать и за коммуналку!
Зацепилась я с тобой не потому, что защищаю витренко---мне не нравится тупой свистеж про отфонарные цифры для хайпа!
Про Toyota Land Cruiser ---КТО ПРОТАЩИЛ витренко через Раду? Напомнить, как за него даже моносброд не хотел голосовать? а vаzелин ломал всех через колено? ВСЕ зеленое кодло ворует даже больше, чем рыги!
А меня больше возмущает, что летом-осенью 21 года, когда газ был дешевый, а о войне уже знали, эти скоты закупили всего 2,5 млрд кубов газа( все бабло пошло на велике крадивныцтво и списание долгов фирташу и бене), поэтому этой весной у нас были практически пустые хранилища.Коболев, к слову, в 20 году закупил больше 10 миллиардов кубов, благодаря чему мы две зимы и прошли, но потерял должность---не отстегнул на велыке крадивныцтво.
Так и получается, что вы вцепились в эти несколько милионов, а нас развели на МИЛЛИАРДЫ!!!!! но об этом никто не говорит...
показать весь комментарий
01.09.2022 00:58 Ответить
Во первых я не прицепился, а констатирую факты коррупции, на которые необходимо обращать внимание и не молчать.
Во вторых я согласен с вами на счет моносброда. Сейчас хламидия с дерьмаком пытается погасить мародёрство зебилов в Запорожье. Ведь это они расставляли своих на должности и имеют с этого откат. К стати в Херсоне, Николаеве, Одессе всех предателей расставлял лично дерьмак с разрешения вислюка.
показать весь комментарий
01.09.2022 12:01 Ответить
пздбольі...
показать весь комментарий
31.08.2022 07:52 Ответить
Из далека кажется, что "Раммштайн" приехал - концерт дает!
показать весь комментарий
30.08.2022 23:49 Ответить
говорят ччто это июльское видео . но все равно приятно
показать весь комментарий
30.08.2022 23:50 Ответить
так в статье и написано что это видео 11-12 июля
показать весь комментарий
31.08.2022 00:15 Ответить
показать весь комментарий
30.08.2022 23:56 Ответить
Боже як гарно. Дякую ЗСУ !!! Ви зробили мій день
показать весь комментарий
31.08.2022 00:02 Ответить
Все лягли и просют
показать весь комментарий
31.08.2022 00:08 Ответить
"я сказал *ізда" Смакер) причесали чортів!)
показать весь комментарий
31.08.2022 00:25 Ответить
Банки з огірками повибухали?
показать весь комментарий
31.08.2022 00:41 Ответить
показать весь комментарий
31.08.2022 01:05 Ответить
Там целая стая баовнятков играется.
показать весь комментарий
31.08.2022 01:17 Ответить
оце ХЛОПОК так ХЛОПОК))
показать весь комментарий
31.08.2022 01:25 Ответить
Мужик напился, но съемку на телефон сделал для нас, а его вопли вроде как похожи на крики радости, хоть и рама вылетела, посмотрю еще раз.
показать весь комментарий
31.08.2022 06:19 Ответить
мОЖЕТ И НЕ РАДУЕТСЯ, сленг конечно домбабвянский, хоть и кричит как-то восторженно "горит, горит на .уй, .изда, лягли, лягли все на .уй".
показать весь комментарий
31.08.2022 06:23 Ответить
Не зрозуміло - він радий,що бавовна,чи огорчён? В тих краях концентрація вати на душу населення зашкалює.
показать весь комментарий
31.08.2022 06:38 Ответить
Їм у вікно реально прилетіло. Навряд чи зраділи.
показать весь комментарий
31.08.2022 10:35 Ответить
Страшно пречудово
показать весь комментарий
31.08.2022 06:54 Ответить
люди в домах прям как огурци в банке....
показать весь комментарий
31.08.2022 07:58 Ответить
"лягли все на йух!" - це якесь бавовнопорно
показать весь комментарий
31.08.2022 13:20 Ответить
 
 